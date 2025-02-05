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Метрополис ТРК



05.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» открыла зоны премиальных смарт-часов в Москве 2
10.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказов смартфонов Samsung Galaxy Z Flip 6 и Samsung Galaxy Z Fold 6, а также наушников Samsung Galaxy Buds 3 1
10.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа на умные часы Samsung Galaxy Watch 7 и Samsung Galaxy Watch Ultra 2
10.07.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открыла первую в России мультибрендовую зону с премиальной бытовой техникой в розничном магазине 3
06.05.2024 Первые в России мультибрендовые зоны складных и раскладных смартфонов открывает «М.Видео» 2
02.05.2024 «М.Видео-Эльдорадо» начала продажи восстановленной техники в зонах «М.Мастер» 3
18.04.2024 «Систэм Электрик» и компания «Метрополис» договорились о сотрудничестве 1
29.03.2024 HP разорвала все связи с россиянами, которые платили ей деньги. Сайт закрыт, драйверы для принтеров и ноутбуков не скачать. Опрос 1
21.02.2024 «М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи Apple Vision Pro и открывает тестовые зоны в шести городах России 1
19.02.2024 «М.Видео-Эльдорадо» запускает направление ремонта техники в магазинах и на дому «М.Мастер» 2
10.11.2023 HP окончательно уходит из России. Начата ликвидация юрлица 1
08.11.2023 В книжной сети «Читай-город–Буквоед» появились кассы самообслуживания 1
07.11.2023 Спрос на игровые ноутбуки в «М.Видео-Эльдорадо» за год увеличился на 70% 2
10.05.2023 Бегущая из России HP потеряла свыше 1,7 миллиарда и переехала в 26-метровый офис 1
18.04.2022 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на товары для «умного» дома в I квартале 2022 г. вырос в 1,5 раза 2
Себастиан Толстой, Ericsson: России нужно безотлагательно решить вопрос распределения частот 1
11.11.2020 Ericsson развернула первую в России 5G-сеть с автономной архитектурой 1
06.12.2019 «Мегафон» открыл первый Experience store в Москве 1
21.05.2019 Ericsson открыла Центр 5G инноваций в Москве 1
28.01.2019 Оператор «ОБИТ» вышел на рынок торговой недвижимости Москвы 2
09.11.2018 re:Store сама будет обслуживать технику Apple 2
01.11.2018 Новая акустика LG не боится дождя и любит вечеринки 2
21.08.2018 Huawei представила смартфоны Huawei nova 3 в России. Цена 1
10.07.2018 В ТРЦ "Метрополис" пришёл супер-магазин LG 1
14.12.2017 LWCOM внедрила в «Метрополисе» функционал геопозиционирования клиентских устройств 1
18.04.2016 Виртуальность идёт на смену кино 1
19.10.2015 Розничная сеть Tele2 готова к запуску в Москве 1
24.09.2015 Apple Watch в «М.Видео»! 2
12.03.2015 В кинозале «Синема Парк» успешно завершено тестирование технологий трёхмерного компьютерного зрения «ЭЛВИС-НеоТек» 1
02.12.2014 В доменах .MOSCOW и .МОСКВА ожидается 300-500 тыс. регистраций 1
01.10.2014 2ГИС выпустил карты 26 торговых центров 1
07.04.2014 Microsoft Dynamics AX Forum 2014: новая ERP-стратегия 1
20.05.2013 МТС улучшила качество связи на территории 2500 зданий 1
17.11.2012 Российская премьера Assassin’s Creed III 2
13.09.2012 World of Warcraft: Mists of Pandaria – премьера в России 2
14.08.2012 В Кургане стартовало «народное тестирование» связи «Мотив» 3
20.07.2012 Удивительная Пальмира: как город выжил в пустыне? 1
10.02.2012 МТС улучшила качество связи в более чем 1 тыс. зданий 1
18.07.2011 «Метрополис» управляет персоналом с помощью «1С: ЗУП 8» 1
23.11.2010 Подробности премьеры WoW: Cataclysm 2

Публикаций - 54, упоминаний - 79

Метрополис ТРК и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12116 8
Samsung Electronics 10273 7
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 6
Huawei 3942 5
Microsoft Corporation 24645 5
HP Inc. 5689 5
Xiaomi 1740 4
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12665 3
Yandex - Яндекс 7373 3
HP - Hewlett-Packard 3625 3
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 76 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 705 3
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 3
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 143 3
Google LLC 11797 3
МегаФон 8874 2
8241 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2902 2
LG Electronics 3616 2
Sony 6548 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 2
Blizzard Entertainment 328 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2054 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 396 2
ОБИТ 80 1
SAP SE 5280 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
Dell EMC 5032 1
Крок - Croc 1777 1
Lenovo Motorola 3501 1
IBM - International Business Machines Corp 9443 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 301 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Zebra Technologies 145 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2361 17
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 24 4
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 42 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7342 3
Warner Bros. International Television Distribution 277 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 3
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 54 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 3
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 29 3
RBSC - Roland Berger Strategy Consulants 14 3
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 3
Богемия Трейдинг - Импакт Богемия Трейдинг 4 3
Евросеть 1404 2
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 172 2
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 2
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 70 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 2
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 67 2
Warner 533 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Афимолл ТРЦ 22 2
Ереван-Плаза ТЦ 10 2
Adidas - Адидас 160 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 68 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Uniqlo 10 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
O’STIN - Остин 11 1
Fort Group - Форт Группа компаний 2 1
Immofinanz 3 1
H&M 21 1
Связной ГК 1371 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Почта России ПАО 2117 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 16 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3057 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 679 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
Федеральное казначейство России 1780 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1907 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 213 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66311 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12054 11
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