Метрополис ТРК
Метрополис ТРК и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 2
|Прянишников Николай 292 4
|Лисоволик Ярослав 3 3
|Ларина Надежда 3 3
|Герман Александр 4 3
|Lee Jim - Ли Джим 3 3
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 2
|Klein Wolfgang - Кляйн Вольфганг 6 2
|Попов Арсений 3 2
|Муртазин Эльдар 65 2
|Вольфсон Влад 59 1
|Гук Андрей 33 1
|Кубанов Вячеслав 1 1
|Королюк Алексей 86 1
|Воробьев Андрей 168 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Майстренко Игорь 46 1
|Чайка Юрий 42 1
|Губанов Андрей 92 1
|Денисов Андрей 23 1
|Граф Аркадий 25 1
|Татаринов Кирилл 42 1
|Геклер Алена 28 1
|Пантелеев Илья 25 1
|Галеев Артур 13 1
|Шарапов Максим 8 1
|Курочкин Алексей 15 1
|Толкачёва Елена 5 1
|Kubit Paul - Кубит Пол 1 1
|Орлова Ольга 10 1
|Андреев Кирилл 2 1
|Мельник Станислав 1 1
|Сарайкин Андрей 2 1
|Клявер Денис 3 1
|Барановская Юлия 1 1
|Анохин Павел 14 1
|Прутков Козьма 7 1
|Morhaime Mike - Морхайм Майк 11 1
|Филимончик Михаил 5 1
|Коробов Сергей 6 1
|Рагулин Дмитрий 1 1
|Wylsacom 9 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 999 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 2
|Forbes - Форбс 823 1
|FT - Financial Times 1224 1
|MMORPG.com 19 1
|Ведомости 1009 1
|Mash - telegram-канал 15 1
|IDC - International Data Corporation 4911 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3209 2
|Mobile Research Group 80 2
|Fortune Global 500 286 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338602, в очереди разбора - 770384.
Создано именных указателей - 167805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.