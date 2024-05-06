Первые в России мультибрендовые зоны складных и раскладных смартфонов открывает «М.Видео»

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о запуске первых в ретейле мультибрендовых зон складных и раскладных смартфонов. Теперь в одном месте покупатели могут ознакомиться с ассортиментом смартфонов сразу нескольких разных брендов: Samsung, Oppo, Tecno, Motorolla и Honor. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель департамента «Телеком» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров: «Мы видим огромный рост спроса на складные и раскладные смартфоны. Так за прошлый год продажи смартфонов-раскладушек всех брендов, представленных в магазинах группы «М.Видео-Эльдорадо», выросли на 437% по сравнению с 2022 г., а в I квартале 2024 г. рост продолжился и составил более 147% к аналогичному периоду прошлого года. При этом количество брендов-производителей увеличилось с двух (Samsung и Huawei) в 2022 г. до пяти (добавились Motorola, Oppo, Tecno) в 2023 г. и шести (на рынок раскладных и складных смартфонов вышел Honor) в 2024 г. Как главный эксперт по технике мы хотим не только повысить продажи таких смартфонов в нашей сети, но и в целом приучить россиян к новому формату телефонов, показать их качество, удобство, функциональность и надежность. Первая мультибрендовая зона уже работает в ТЦ «Метрополис», в ближайшее время мы планируем открытие не менее 10 подобных зон в городах-миллионниках и уверены, что все больше россиян будут делать выбор в пользу таких смартфонов при покупке новых гаджетов».

В зонах складных и раскладных смартфонов для удобства покупателей эксперты «М.Видео» разместили сравнительные информационные таблицы по преимуществам моделей и функциональности под любые требования клиентов. Дополнительно к наглядной информации сотрудники магазинов готовы предоставить экспертную консультацию по представленным смартфонам-раскладушкам, тем самым трансформируя классическую точку продаж в комплексный центр компетенций.

Всего в магазинах группы «М.Видео-Эльдорадо» работает более 2000 брендированных зон смартфонов известных брендов, где можно познакомиться с самыми актуальными технологическими новинками всех ведущих производителей.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.Тех» и финтех-платформа «Директ Кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более чем 1200 магазинов от Калининградской области до Камчатки, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплиментарных товаров. Общий трафик двух сетей составляет порядка 1,2 млрд контактов в год.