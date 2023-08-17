Transsion Holdings - Tecno Mobile

Megabook S1 — новая флагманская линейка ноутбуков Tecno Бренд смартфонов и умных устройств Tecno анонсировал старт продаж новой премиальной серии ноутбуков Megabook S1, а также сразу нескольких новых версий Megabook T1. Tecno Megabook S1 — один из самых легких ноутбуков на рын

В комплекте выгоднее: популярные модели Infinix, Xiaomi, Tecno по специальной цене стали доступны в билайне билайн запустил новое предложение «3 в 1: Комплект выгоднее смартфона». Популярные модели брендов Infinix, Xiaomi и Tecno доступны для покупки в интернет-магазине и офисах продаж оператора в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Выгода от покупки комплекта сос

Новинки Tecno Pova 5 уже в России Бренд смартфонов и умных устройств Tecno анонсировал старт продаж смартфонов новой серии Pova — Pova 5 и Pova Neo 3. Пользователям доступны две модели серии: Pova 5 и Pova Neo 3. Tecno Pova 5 оснащен сверхъемким аккумулят

Анонсирован старт продаж новой серии производительных камерофонов Tecno Camon 20 Бренд смартфонов и умных устройств Tecno провел презентацию новой серии производительных камерофонов Camon 20. Camon 20 Premier 5G оснащен основной камерой 50 Мп с RGBW Pro сенсором и трехосевой стабилизацией Sensor-Shift OIS, у

Tecno анонсирует новую серию смартфонов Camon 20 Бренд смартфонов и умных устройств Tecno объявляет о запуске нового поколения камерофонов Camon 20 с развитой системой камер и оригинальным дизайном. Серия включает в себя четыре модели — Camon 20 Premier 5G, Camon 20 Pro 5G, Ca

Обзор TECNO SPARK 10 Pro: мощный смартфон для молодежи Бюджетные смартфоны уже давно перестали ассоциироваться с недостатками, а бренд TECNO – яркое тому подтверждение. Дизайн и комплектация Новый TECNO SPARK 10 Pro получил стильный дизайн: корпус полностью плоский, хорошо лежит в руке. Главной фишкой стала задняя повер

Обзор PHANTOM V Fold: первый складной смартфон TECNO 32 Мп получаются четкие и красочные селфи, в то время как 16 Мп подойдет для видеозвонков. Программное обеспечение и производительность PHANTOM V Fold работает на Android 13. Фирменная оболочка от TECNO HiOS Fold адаптирована под раскладной смартфон. Так, можно разделить экран на две части и работать параллельно в двух приложениях. И даже сохранять “пары” приложений, чтобы потом быстро и

Смартфоны Tecno Spark 10 Pro уже в России Pro. Смартфон выделяется селфи-камерой 32 МП, большим 6,8-дюймовым FHD+ экраном, процессором MediaTek Helio G88, большим объемом встроенной и оперативной памяти. Об этом CNews сообщили представители Tecno. 32 МП фронтальная камера с технологией объединения пикселей захватывает мельчайшие детали. Достигается это за счет преобразования пикселя 0,8 мкм в пиксель 1,6 мкм, с увеличением чувстви

Первый складной смартфон Tecno Phantom V Fold представлен в России ющей дополнительную устойчивость к падениям и повреждениям. Флагман оснащен процессором MediaTek Dimensity 9000+, а также системой из пяти камер высокой четкости. Об этом CNews сообщили представители Tecno. AMOLED-экран 7,9 дюйма с разрешением 2К+ практически не имеет складок и превращает смартфон в планшет: пространства хватит для любых задач. Адаптивная частота обновления 120 Гц обеспечит

Tecno запускает программу Tecno Upgrade Бренд мобильной электроники Tecno в партнерстве с компанией Forward Leasing запускает программу апгрейда смартфонов и умных устройств Tecno Upgrade. Об этом CNews сообщили представители Tecno. Tecno U

Смартфоны Tecno Spark Go 2023 поступили в продажу в России сталь, небесно-голубой и фиолетовый туман. Spark Go 2023 64 ГБ + 3 ГБ с поддержкой NFC будет доступен за 8490 руб. До 24 апреля смартфон можно приобрести по промоцене 6990 руб. в официальном магазине Tecno на Ozon, в сети электроники DNS, а также в магазинах «Мегафона», МТС, «Билайна», «М.видео» и у других официальных партнеров. В ближайшее время в продажу также поступит вторая версия Spark

Бренд Tecno анонсировал новое поколение бюджетной линейки Spark 10 Tecno, бренд смартфонов и умных устройств, анонсировал новое поколение смартфонов Spark 10, сочетающее производительность с современным и элегантным дизайном. Продвинутая модель Tecno Spark 10 Pro отличается селфи-камерой 32 Мп с регулируемой подсветкой для создания качественных снимков. Смартфон оснащен производительным процессором MediaTek Helio G88 и большим объемом

Tecno объявляет старт продаж флагманского смартфона Phantom X2 Pro Tecno, бренд смартфонов и умных устройств, анонсировал старт продаж Tecno Phantom X2 Pro – флагманского смартфона с первым в мире блоком камер, оснащенным выдвижным портретным объективом. Об этом CNews сообщили представители Tecno. Tecno Phantom X

Обзор ноутбука MEGABOOK T1: дебют бренда TECNO Первый ноутбук от TECNO – MEGABOOK T1 – относится к среднему ценовому сегменту и подходит для работы с требовательными задачами “на ходу”. Дизайн В первую очередь внимание привлекает корпус ноутбука: он выполне

Tecno дебютирует с технологией складного смартфона Бренд смартфонов и умных устройств Tecno поделился материалами, в которых представлена концепция нового складного смартфона. В ролике раскрываются передовые возможности бренда в области дизайна мобильных устройств. Phantom V — э

Обзор смартфона TECNO Phantom X2: флагман новой линейки у модель к флагманам начала 2023 года.■Токен: Pb3XmBtzt2egyvC9Q1ZiBbkgYLe6JhY23svuFCUРекламодатель: TECNO MOBILE LIMITEDСайт: https://ru.tecno-mobile.com.article-mark { color: #999; cursor: poi

Tecno анонсировал старт продаж флагманского смартфона Phantom X2, Ноутбука Megabook T1 и наушников Sonic 1 Бренд смартфонов и умных устройств Tecno объявил о старте предзаказа нового флагмана Phantom X2, а также о старте продаж Megabook T1, первого ноутбука бренда в России, и наушников Sonic 1. Флагманский смартфон Phantom X2 оснащен

Tecno представила флагманскую серию премиальных смартфонов и свои первые ноутбуки. Фото -мегапиксельной сверхширокоугольной камерой для фотографий с большим углом охвата. Кроме того, искусственный интеллект оптимально справляется с ретушью, оптимизацией освещения и рендерингом. Смартфон Tecno Phantom X2 Pro Серия Phantom X2 оснащена флагманским процессором MediaTek Dimensity 9000 5G. Это первый в мире 4-нанометровый процессор на 15,3 млрд транзисторов. Новая архитектура ARMv9

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона Дизайн Платформа для художественного эксперимента была выбрана неслучайно. Это довольно успешная на российском рынке модель TECNO Spark 9 Pro. Очевидно из названия, что в этот раз эксплуатируется актуальная тема спорта, динамики и активного образа жизни. Дизайном новинки занималась компания, аффилированная с BMW, н

Tecno выпустила лимитированный смартфон Spark 9 Pro Sport Edition омпания BMW Group, приняла участие в разработке финального дизайна новинки. В новом корпусе угадываются дизайн знаменитого автомобиля и элементы серии Spark. «Совместная работа с такой компанией, как Tecno, вдохновляет. Теперь у нас есть возможность сосредоточиться на другой стороне образа современного человека – смартфоне. Несмотря на разницу в масштабах, смартфоны и автомобили многое объе

Обзор TECNO POVA 4 Pro: мощный смартфон до 25 000 рублей му обеспечивается стереозвучание. Звук громкий и детализированный. Без лишних сантиментов можем утверждать, что он может заменить небольшую Bluetooth-колонку. Названия цветов, как и у других моделей TECNO, нетривиальны и футуристичны: «Серый уранолит», «Синий флюорит» и «Оранжевый рутил». На наших фото как раз представлена модель в расцветке «Синий флюорит». Хват у смартфона удобный, отча

Новый смартфон Tecno POVA 4 Pro: Helio G99, AMOLED 6,7 дюйма, быстрая зарядка 45 Вт ьшим экраном 6.82 дюйма HD+ с частотой обновления 90 Гц. Также смартфоном поддерживается технология звука DTS, что совместно двумя стереодинамиками позволит погрузиться в любой аудио-контент. Новинки Tecno POVA 4 Pro и POVA 4 будут доступны в продаже после 15 октября 2022 г. по рекомендованной стоимости 22 990 руб. и 16 990 руб. соответственно. *** Tecno — бренд смартфонов и устройст

Обзор смартфона TECNO Pova Neo 2: бюджетник с ярким дизайном Жонглируя размерами экранов, внешним оформлением, сочетаниями камер, конфигурациями оперативной и встроенной памяти, TECNO представляет всевозможные решения, которые точно «выстрелят» для той или иной аудитории. В новой модели Pova Neo 2 компания снова нашла компромисс между невысокой ценой и достойными харак

Опасный конкурент Xiaomi начал продавать в России супердешевый смартфон с аккумулятором космической емкости Внушительный аккумулятор по минимальной цене Компания Tecno сообщила CNews о пополнении своего российского модельного ряда смартфонов моделью Pova Neo 2. Главные отличительные черты моноблокам – это низкая цена и аккумулятор емкостью 7000 мАч с по

Недорогой Tecno Pova Neo 2 с аккумулятором 7000 мАч анонсирован в России седневных задач: почти двое суток без подзарядки при стандартном сценарии использования, быстрая зарядка 18 Вт, плавная работа экрана с частотой обновления 90 Гц. Об этом CNews сообщили представители Tecno. Смартфон оснащен 6,82-дюймовым HD+ дисплеем с разрешением 1640x720 пикселей и фронтальной камерой на 8 МП с поддержкой режима бьютификации. За производительность новинки отвечает процесс

Tecno презентовал первый ноутбук Megabook T1 на IFA 2022 Бренд смартфонов и умных устройств Tecno презентовал на Ежегодной выставке потребительской электроники IFA 2022 первый ноутбук Megabook T1. Выход на рынок ноутбуков — новый шаг в развитии экосистемы Tecno. «Начав с основн

Конкурент Xiaomi выпустил свой первый ноутбук. Россиянам он достанется раньше всех Россия в ожидании новинки Tecno Китайский производитель смартфонов Tecno анонсировал свой первый ноутбук, получивший название Megabook T1. Как сообщили CNews представители Tecno, Россия станет одной из пер

Обзор TECNO Spark 9 Pro: яркий смартфон для любителей селфи ать внимание потребителя на российском рынке, смартфону необходимо сочетание разумной цены, продвинутых характеристик и привлекательного дизайна. Именно на таких устройствах специализируется компания TECNO. На бумаге модель Spark 9 Pro — образцовый представитель своего класса. Впрочем, обо всем по порядку.Дизайн и эргономика Новинка выполнена в узнаваемом стиле. Спинка визуально разделена н

Обзор TECNO POVA 3: 7-дюймовый смартфон с подсветкой Экстерьер Корпус смартфона TECNO POVA 3 выполнен из пластика. Спинка шершавая, посередине идет чуть выступающая глянцевая полоска. Представлено три цветовых решения: синий, серебряный и чёрный. Но только в синем вариант

Представлен лимитированный смартфон Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition Международный производитель смартфонов и умных устройств Tecno анонсировал в России лимитированную версию Camon 19 Pro Mondrian Edition в стиле работ голландского художника Пита Мондриана, а также объявил о скором старте продаж наушников Tecno

В России вышел новый смартфон POVA 3 от Tecno Бренд смартфонов и умных устройств Tecno представил новый смартфон POVA 3 из серии POVA, который совмещает в себе большой экран 6,95 дюйма FHD+ с частотой обновления 90 Гц, аккумулятор емкостью 7000 мАч и технологией быстрой зар

Tecno представил смартфон SPARK 9 PRO кселей в один, что позволяет повысить светочувствительность матрицы. Также селфи-камера может похвастаться обновленной функцией бьютификации и возможностью создания портретных снимков (эффекта боке). Tecno SPARK 9 PRO Для фото- и видеовозможностей в Тecno SPARK 9 Pro предусмотрена тройная камера. Основной модуль на 50 МП оснащен технологией TETRACELL. Преимуществом технологии является возмо

Обзор смартфона TECNO CAMON 19 Pro: баланс цены и качества но не менее привлекательно выглядят расцветка «Полярный синий» – то есть серебристый с голубоватым оттенком. Модуль камер на спинке выполнен в форме двух шайбочек. Они ярким акцентом выделяют образ TECNO CAMON 19 Pro из массы других смартфонов, которые мало отличаются друг от друга. Экран Рамки по бокам экрана минимальные, насколько это представляется возможным. Внизу — чуть больше, но

Tecno объявляет о старте продаж новой линейки смартфонов Camon 19 с RGBW-сенсором Бренд электроники Tecno объявил о старте продаж линейки смартфонов Camon 19. Девайсы выделяются RGBW-сенсором 64 МП, разработанным совместно с Samsung, который увеличивает светопоглощение на 208%, что повышает я

Смартфоны TECNO Mobile: премиальные среди бюджетных Бренд TECNO Mobile основан в Гонконге в 2006 году группой компаний TRANSSION Holdings. В 2008 году

Tecno представляет в России новые бюджетные смартфоны с NFC ром поступлении в российскую розницу двух новых моделей начального уровня по привлекательным ценам. Tecno Spark Go 2022 работает на облегченной версии ОС Android 11 Go Edition, оснащен емким ак

Обзор смартфона Tecno Camon 18P: яркая зимняя премьера Дизайн Фронтальная часть нового Tecno Camon 18P полностью прикрыта стеклом. Заметны рамки лишь сверху и снизу, по краям на них почти не обращаешь внимания. Камера вписана прямо в экран отдельным кружком, над ней аккуратно рас

Обзор TECNO CAMON 17P: смартфон с софитами Дизайн TECNO CAMON 17P — очень крупный смартфон. Учитывая диагональ экрана 6.8 дюймов, его можно было бы отнести к классу «фаблетов», то есть, почти планшетов. Но в реалиях 2021 года такими габаритами

Состоялась российская презентация новых смартфонов компании Tecno Производитель мобильной электроники Tecno провел летнюю онлайн-конференцию, в рамках которой представители компании анонсировали новинки бренда. Главным событием онлайн-трансляции стала презентация новых продуктов Tecno ли