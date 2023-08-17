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Transsion Holdings Tecno Mobile

Transsion Holdings - Tecno Mobile

TECNO – бренд смартфонов и устройств AIoT (Искусственный интеллект и интернет вещей), принадлежащий Transsion Holdings. В продуктовом портфолио TECNO – смартфоны, планшеты, интеллектуальные носимые устройства и устройства AIoT, созданные для потребителей из более чем 70 стран со стремительно растущей экономикой.


17.08.2023 Megabook S1 — новая флагманская линейка ноутбуков Tecno

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno анонсировал старт продаж новой премиальной серии ноутбуков Megabook S1, а также сразу нескольких новых версий Megabook T1. Tecno Megabook S1 — один из самых легких ноутбуков на рын
10.08.2023 В комплекте выгоднее: популярные модели Infinix, Xiaomi, Tecno по специальной цене стали доступны в билайне

билайн запустил новое предложение «3 в 1: Комплект выгоднее смартфона». Популярные модели брендов Infinix, Xiaomi и Tecno доступны для покупки в интернет-магазине и офисах продаж оператора в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Выгода от покупки комплекта сос
17.07.2023 Новинки Tecno Pova 5 уже в России

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno анонсировал старт продаж смартфонов новой серии Pova — Pova 5 и Pova Neo 3. Пользователям доступны две модели серии: Pova 5 и Pova Neo 3. Tecno Pova 5 оснащен сверхъемким аккумулят
29.06.2023 Анонсирован старт продаж новой серии производительных камерофонов Tecno Camon 20

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno провел презентацию новой серии производительных камерофонов Camon 20. Camon 20 Premier 5G оснащен основной камерой 50 Мп с RGBW Pro сенсором и трехосевой стабилизацией Sensor-Shift OIS, у
15.06.2023 Tecno анонсирует новую серию смартфонов Camon 20

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno объявляет о запуске нового поколения камерофонов Camon 20 с развитой системой камер и оригинальным дизайном. Серия включает в себя четыре модели — Camon 20 Premier 5G, Camon 20 Pro 5G, Ca
29.05.2023 Обзор TECNO SPARK 10 Pro: мощный смартфон для молодежи

Бюджетные смартфоны уже давно перестали ассоциироваться с недостатками, а бренд TECNO – яркое тому подтверждение. Дизайн и комплектация Новый TECNO SPARK 10 Pro получил стильный дизайн: корпус полностью плоский, хорошо лежит в руке. Главной фишкой стала задняя повер
26.04.2023 Обзор PHANTOM V Fold: первый складной смартфон TECNO

32 Мп получаются четкие и красочные селфи, в то время как 16 Мп подойдет для видеозвонков.   Программное обеспечение и производительность PHANTOM V Fold работает на Android 13. Фирменная оболочка от TECNO HiOS Fold адаптирована под раскладной смартфон. Так, можно разделить экран на две части и работать параллельно в двух приложениях. И даже сохранять “пары” приложений, чтобы потом быстро и
20.04.2023 Смартфоны Tecno Spark 10 Pro уже в России

Pro. Смартфон выделяется селфи-камерой 32 МП, большим 6,8-дюймовым FHD+ экраном, процессором MediaTek Helio G88, большим объемом встроенной и оперативной памяти. Об этом CNews сообщили представители Tecno. 32 МП фронтальная камера с технологией объединения пикселей захватывает мельчайшие детали. Достигается это за счет преобразования пикселя 0,8 мкм в пиксель 1,6 мкм, с увеличением чувстви
19.04.2023 Первый складной смартфон Tecno Phantom V Fold представлен в России

ющей дополнительную устойчивость к падениям и повреждениям. Флагман оснащен процессором MediaTek Dimensity 9000+, а также системой из пяти камер высокой четкости. Об этом CNews сообщили представители Tecno. AMOLED-экран 7,9 дюйма с разрешением 2К+ практически не имеет складок и превращает смартфон в планшет: пространства хватит для любых задач. Адаптивная частота обновления 120 Гц обеспечит
10.04.2023 Tecno запускает программу Tecno Upgrade

Бренд мобильной электроники Tecno в партнерстве с компанией Forward Leasing запускает программу апгрейда смартфонов и умных устройств Tecno Upgrade. Об этом CNews сообщили представители Tecno. Tecno U
15.03.2023 Смартфоны Tecno Spark Go 2023 поступили в продажу в России

сталь, небесно-голубой и фиолетовый туман. Spark Go 2023 64 ГБ + 3 ГБ с поддержкой NFC будет доступен за 8490 руб. До 24 апреля смартфон можно приобрести по промоцене 6990 руб. в официальном магазине Tecno на Ozon, в сети электроники DNS, а также в магазинах «Мегафона», МТС, «Билайна», «М.видео» и у других официальных партнеров. В ближайшее время в продажу также поступит вторая версия Spark
07.03.2023 Бренд Tecno анонсировал новое поколение бюджетной линейки Spark 10

Tecno, бренд смартфонов и умных устройств, анонсировал новое поколение смартфонов Spark 10, сочетающее производительность с современным и элегантным дизайном. Продвинутая модель Tecno Spark 10 Pro отличается селфи-камерой 32 Мп с регулируемой подсветкой для создания качественных снимков. Смартфон оснащен производительным процессором MediaTek Helio G88 и большим объемом
15.02.2023 Tecno объявляет старт продаж флагманского смартфона Phantom X2 Pro

Tecno, бренд смартфонов и умных устройств, анонсировал старт продаж Tecno Phantom X2 Pro – флагманского смартфона с первым в мире блоком камер, оснащенным выдвижным портретным объективом. Об этом CNews сообщили представители Tecno. Tecno Phantom X
26.01.2023 Обзор ноутбука MEGABOOK T1: дебют бренда TECNO

Первый ноутбук от TECNO – MEGABOOK T1 – относится к среднему ценовому сегменту и подходит для работы с требовательными задачами “на ходу”.  Дизайн В первую очередь внимание привлекает корпус ноутбука: он выполне
19.01.2023 Tecno дебютирует с технологией складного смартфона

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno поделился материалами, в которых представлена концепция нового складного смартфона. В ролике раскрываются передовые возможности бренда в области дизайна мобильных устройств. Phantom V — э
22.12.2022 Обзор смартфона TECNO Phantom X2: флагман новой линейки

у модель к флагманам начала 2023 года.■Токен: Pb3XmBtzt2egyvC9Q1ZiBbkgYLe6JhY23svuFCUРекламодатель: TECNO MOBILE LIMITEDСайт: https://ru.tecno-mobile.com.article-mark { color: #999; cursor: poi
19.12.2022 Tecno анонсировал старт продаж флагманского смартфона Phantom X2, Ноутбука Megabook T1 и наушников Sonic 1

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno объявил о старте предзаказа нового флагмана Phantom X2, а также о старте продаж Megabook T1, первого ноутбука бренда в России, и наушников Sonic 1. Флагманский смартфон Phantom X2 оснащен
07.12.2022 Tecno представила флагманскую серию премиальных смартфонов и свои первые ноутбуки. Фото

-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой для фотографий с большим углом охвата. Кроме того, искусственный интеллект оптимально справляется с ретушью, оптимизацией освещения и рендерингом. Смартфон Tecno Phantom X2 Pro Серия Phantom X2 оснащена флагманским процессором MediaTek Dimensity 9000 5G. Это первый в мире 4-нанометровый процессор на 15,3 млрд транзисторов. Новая архитектура ARMv9

01.12.2022 Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Дизайн Платформа для художественного эксперимента была выбрана неслучайно. Это довольно успешная на российском рынке модель TECNO Spark 9 Pro. Очевидно из названия, что в этот раз эксплуатируется актуальная тема спорта, динамики и активного образа жизни.  Дизайном новинки занималась компания, аффилированная с BMW, н
26.10.2022 Tecno выпустила лимитированный смартфон Spark 9 Pro Sport Edition

омпания BMW Group, приняла участие в разработке финального дизайна новинки. В новом корпусе угадываются дизайн знаменитого автомобиля и элементы серии Spark. «Совместная работа с такой компанией, как Tecno, вдохновляет. Теперь у нас есть возможность сосредоточиться на другой стороне образа современного человека – смартфоне. Несмотря на разницу в масштабах, смартфоны и автомобили многое объе
17.10.2022 Обзор TECNO POVA 4 Pro: мощный смартфон до 25 000 рублей

му обеспечивается стереозвучание. Звук громкий и детализированный. Без лишних сантиментов можем утверждать, что он может заменить небольшую Bluetooth-колонку.  Названия цветов, как и у других моделей TECNO, нетривиальны и футуристичны: «Серый уранолит», «Синий флюорит» и «Оранжевый рутил». На наших фото как раз представлена модель в расцветке «Синий флюорит».  Хват у смартфона удобный, отча
12.10.2022 Новый смартфон Tecno POVA 4 Pro: Helio G99, AMOLED 6,7 дюйма, быстрая зарядка 45 Вт

ьшим экраном 6.82 дюйма HD+ с частотой обновления 90 Гц. Также смартфоном поддерживается технология звука DTS, что совместно двумя стереодинамиками позволит погрузиться в любой аудио-контент. Новинки Tecno POVA 4 Pro и POVA 4 будут доступны в продаже после 15 октября 2022 г. по рекомендованной стоимости 22 990 руб. и 16 990 руб. соответственно. *** Tecno — бренд смартфонов и устройст
12.10.2022 Обзор смартфона TECNO Pova Neo 2: бюджетник с ярким дизайном

Жонглируя размерами экранов, внешним оформлением, сочетаниями камер, конфигурациями оперативной и встроенной памяти, TECNO представляет всевозможные решения, которые точно «выстрелят» для той или иной аудитории. В новой модели Pova Neo 2 компания снова нашла компромисс между невысокой ценой и достойными харак
20.09.2022 Опасный конкурент Xiaomi начал продавать в России супердешевый смартфон с аккумулятором космической емкости

Внушительный аккумулятор по минимальной цене Компания Tecno сообщила CNews о пополнении своего российского модельного ряда смартфонов моделью Pova Neo 2. Главные отличительные черты моноблокам – это низкая цена и аккумулятор емкостью 7000 мАч с по
20.09.2022 Недорогой Tecno Pova Neo 2 с аккумулятором 7000 мАч анонсирован в России

седневных задач: почти двое суток без подзарядки при стандартном сценарии использования, быстрая зарядка 18 Вт, плавная работа экрана с частотой обновления 90 Гц. Об этом CNews сообщили представители Tecno. Смартфон оснащен 6,82-дюймовым HD+ дисплеем с разрешением 1640x720 пикселей и фронтальной камерой на 8 МП с поддержкой режима бьютификации. За производительность новинки отвечает процесс
02.09.2022 Tecno презентовал первый ноутбук Megabook T1 на IFA 2022

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno презентовал на Ежегодной выставке потребительской электроники IFA 2022 первый ноутбук Megabook T1. Выход на рынок ноутбуков — новый шаг в развитии экосистемы Tecno. «Начав с основн
02.09.2022 Конкурент Xiaomi выпустил свой первый ноутбук. Россиянам он достанется раньше всех

Россия в ожидании новинки Tecno Китайский производитель смартфонов Tecno анонсировал свой первый ноутбук, получивший название Megabook T1. Как сообщили CNews представители Tecno, Россия станет одной из пер
31.08.2022 Обзор TECNO Spark 9 Pro: яркий смартфон для любителей селфи

ать внимание потребителя на российском рынке, смартфону необходимо сочетание разумной цены, продвинутых характеристик и привлекательного дизайна. Именно на таких устройствах специализируется компания TECNO. На бумаге модель Spark 9 Pro — образцовый представитель своего класса. Впрочем, обо всем по порядку.Дизайн и эргономика Новинка выполнена в узнаваемом стиле. Спинка визуально разделена н
31.08.2022 Обзор TECNO POVA 3: 7-дюймовый смартфон с подсветкой

Экстерьер  Корпус смартфона TECNO POVA 3 выполнен из пластика. Спинка шершавая, посередине идет чуть выступающая глянцевая полоска.  Представлено три цветовых решения: синий, серебряный и чёрный. Но только в синем вариант
24.08.2022 Представлен лимитированный смартфон Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition

Международный производитель смартфонов и умных устройств Tecno анонсировал в России лимитированную версию Camon 19 Pro Mondrian Edition в стиле работ голландского художника Пита Мондриана, а также объявил о скором старте продаж наушников Tecno
15.08.2022 В России вышел новый смартфон POVA 3 от Tecno

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno представил новый смартфон POVA 3 из серии POVA, который совмещает в себе большой экран 6,95 дюйма FHD+ с частотой обновления 90 Гц, аккумулятор емкостью 7000 мАч и технологией быстрой зар
05.08.2022 Tecno представил смартфон SPARK 9 PRO

кселей в один, что позволяет повысить светочувствительность матрицы. Также селфи-камера может похвастаться обновленной функцией бьютификации и возможностью создания портретных снимков (эффекта боке). Tecno SPARK 9 PRO Для фото- и видеовозможностей в Тecno SPARK 9 Pro предусмотрена тройная камера. Основной модуль на 50 МП оснащен технологией TETRACELL. Преимуществом технологии является возмо
04.08.2022 Обзор смартфона TECNO CAMON 19 Pro: баланс цены и качества

но не менее привлекательно выглядят расцветка «Полярный синий» – то есть серебристый с голубоватым оттенком.  Модуль камер на спинке выполнен в форме двух шайбочек. Они ярким акцентом выделяют образ TECNO CAMON 19 Pro из массы других смартфонов, которые мало отличаются друг от друга.  Экран  Рамки по бокам экрана минимальные, насколько это представляется возможным. Внизу — чуть больше, но

13.07.2022 Tecno объявляет о старте продаж новой линейки смартфонов Camon 19 с RGBW-сенсором

Бренд электроники Tecno объявил о старте продаж линейки смартфонов Camon 19. Девайсы выделяются RGBW-сенсором 64 МП, разработанным совместно с Samsung, который увеличивает светопоглощение на 208%, что повышает я
11.07.2022 Смартфоны TECNO Mobile: премиальные среди бюджетных

Бренд TECNO Mobile основан в Гонконге в 2006 году группой компаний TRANSSION Holdings. В 2008 году

04.02.2022 Tecno представляет в России новые бюджетные смартфоны с NFC

ром поступлении в российскую розницу двух новых моделей начального уровня по привлекательным ценам. Tecno Spark Go 2022 работает на облегченной версии ОС Android 11 Go Edition, оснащен емким ак
22.12.2021 Обзор смартфона Tecno Camon 18P: яркая зимняя премьера

Дизайн Фронтальная часть нового Tecno Camon 18P полностью прикрыта стеклом. Заметны рамки лишь сверху и снизу, по краям на них почти не обращаешь внимания. Камера вписана прямо в экран отдельным кружком, над ней аккуратно рас
02.08.2021 Обзор TECNO CAMON 17P: смартфон с софитами

Дизайн  TECNO CAMON 17P — очень крупный смартфон. Учитывая диагональ экрана 6.8 дюймов, его можно было бы отнести к классу «фаблетов», то есть, почти планшетов. Но в реалиях 2021 года такими габаритами
01.07.2021 Состоялась российская презентация новых смартфонов компании Tecno

Производитель мобильной электроники Tecno провел летнюю онлайн-конференцию, в рамках которой представители компании анонсировали новинки бренда. Главным событием онлайн-трансляции стала презентация новых продуктов Tecno ли
14.09.2020 Выпущен один из самых больших в мире смартфонов с поистине гигантским экраном. Цена

Огромный фаблет Компания Transsion Holdings анонсировала Android-смартфон Spark Power 2 Air под своим брендом Tecno. Это один из самых крупногабаритных смартфонов в мире – таковым его делает наличие у него 7-дюймового дисплея. Гаджеты Transsion ориентированы на развивающиеся страны, и премьера нового S

Публикаций - 114, упоминаний - 122

Transsion Holdings упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9874 52
Xiaomi 1426 48
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 264 44
Apple Inc 11211 36
Transsion Holdings 16 33
Huawei 3598 26
Infinix Mobile - Infinix Mobility 63 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 19
BBK OPPO Electronics 356 17
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 265 14
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 566 13
itel 29 13
Google LLC 11109 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 10
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 396 10
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 234 9
BBK Electronics Corp 294 8
5nine Software 1875 8
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2439 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 7
MediaTek 481 7
BQ - Bright & Quick - Новая линия 298 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 1932 7
Lenovo Group 2216 6
ZTE Corporation 729 6
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 5
HP Inc. 5559 5
BBK OnePlus 0 5
DEXP 41 5
Microsoft Corporation 23868 5
Dell EMC 4946 5
Hisense Group Holdings 102 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1648 4
Intel Corporation 11750 4
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 62 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2545 4
Fly 202 3
Haier 133 3
ASBIS Prestigio Solutions 225 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 24
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 8
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 420 5
Связной ГК 1340 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 5
TÜV Rheinland Group 105 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 364 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 401 2
101Hotels.com 3 2
Asahi Glass 12 2
Beko 68 2
Россети Ленэнерго 68 2
АльфаСтрахование СГ 250 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 401 2
BMW Group 417 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 449 2
АльфаСтрахование Медицина 10 1
Grundig 33 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 1
BMW Designworks Group 1 1
Viessmann - Виссманн 2 1
АльфаСтрахование Жизнь 14 1
АльфаСтрахование ОМС 1 1
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 14 1
Цифроград 150 1
Форвард лизинг - Forward Leasing 13 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 22 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 1
Альфа-Групп 632 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 183 1
Gorenje 92 1
ЦИАН - CIAN 101 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 26 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 329 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 171 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 120 1
Президент Белоруссии - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 30 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 2
4CIO 743 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 105
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2974 49
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 3345 48
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 47
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1800 40
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 38
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 1788 35
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3483 30
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 9031 30
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 29
5G - пятое поколение мобильной связи 3543 29
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 995 24
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 23
LED-вспышка - светодиодная вспышка 46 23
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 23
USB Type-C - USB-C - USB 3 1452 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 21
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1612 21
Наушники - Headphones 1894 20
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3339 20
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 185 20
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 641 19
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4551 19
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 879 18
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 7418 18
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 7647 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6616 17
AIoT - AI + IoT - искусственный интеллект и интернет вещей 32 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 17
Wearable devices - Носимая электроника - интеллектуальные носимые устройства 453 16
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 713 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10546 16
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2906 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 15
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 794 15
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 45 15
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1652 14
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 1220 13
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 195 13
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 523 13
Google Android 12999 26
Apple iPhone - серия смартфонов 6531 19
MediaTek Helio G - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 22 17
Transsion Holdings - Tecno Mobile HiOS Android 19 17
Transsion Holdings - Tecno Camon - серия смартфонов 3 16
Transsion Holdings - Tecno Mobile Spark - серия смартфонов 1 16
Transsion Holdings - Tecno POVA - серия смартфонов 11 15
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 285 15
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 61 14
Google Android 12 - Android Snow Cone 94 14
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 13 11
Samsung Galaxy 817 10
Google Lens - Google Объектив 47 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2554 9
Apple iPhone 14 73 9
Apple iPhone 12 177 8
Google YouTube - Видеохостинг 2445 8
MediaTek Dimensity - серия мобильных платформ для смартфонов 2 8
Transsion Holdings - Tecno Megabook 4 8
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