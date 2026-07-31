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Transsion Holdings Tecno Mobile

Transsion Holdings - Tecno Mobile

TECNO – бренд смартфонов и устройств AIoT (Искусственный интеллект и интернет вещей), принадлежащий Transsion Holdings. В продуктовом портфолио TECNO – смартфоны, планшеты, интеллектуальные носимые устройства и устройства AIoT, созданные для потребителей из более чем 70 стран со стремительно растущей экономикой.

 

СОБЫТИЯ

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31.07.2026 Tecno представил концепт-смартфон нового поколения с безрамочным экраном

Международный бренд смартфонов и персональных устройств Tecno представил концепт нового флагманского гаджета — безрамочного смартфона нового поколения Tecno. Дисплей лишен привычной черной окантовки и занимает всю лицевую поверхность смартфон
02.07.2026 Tecno и «Сравни»: каждый второй россиянин копит на смартфон, а каждый восьмой — берет кредит

Бренд смартфонов и персональных устройств Tecno совместно с финансовым маркетплейсом «Сравни» провели исследование и выяснили, как россияне оплачивают покупку нового смартфона. Оказалось, что большинство покупает гаджеты на собственные
16.06.2026 Tecno: каждый третий российский футбольный болельщик готов доверять спортивную аналитику искусственному интеллекту

Накануне чемпионата мира по футболу 2026 международный бренд смартфонов и персональных устройств Tecno изучил, где российские футбольные болельщики планируют следить за результатами матчей, каким источникам информации доверяют и какие инструменты используют, чтобы оставаться в курсе спорти
11.06.2026 Tecno представил смартфон POVA 8 5G с аккумулятором 8000 мАч, пиксельным мини-экраном и функциями Tecno AI

Бренд смартфонов и персональных устройств Tecno официально представил новую модель смартфона POVA 8 5G. Модель получила аккумулятор емкостью 8000 мАч, обеспечивающий до двух дней работы без подзарядки, улучшенную производительность, оп
28.05.2026 Tecno: студенты выбирают компактность и дизайн, а родители навязывают мощность, исследование выявило конфликт поколений при выборе ноутбука

Международный бренд смартфонов и персональных устройств Tecno провел исследование предпочтений российских студентов при выборе ноутбука для учебы и выяснил, какие параметры для них важны. Об этом CNews сообщили представители Tecno. Среди того
19.05.2026 Tecno: российские пользователи при выборе смартфона ориентируются на автономность, прочность и встроенный ИИ

Международный бренд смартфонов и персональных устройств Tecno провел исследование предпочтений россиян при выборе смартфона для повседневной жизни и выяснил, какие характеристики сегодня действительно важны для пользователей. Об этом CNews сообщили

13.05.2026 Ноутбук Tecno Megabook S16 и наушники FreeHear 2 — уже в России

Международный бренд смартфонов и персональных устройств Tecno объявил о старте продаж сразу нескольких новинок — легкого и мощного ноутбука Megabook S16 и второго поколения наушников открытого типа FreeHear 2 в России. Об этом CNews сообщили предста
06.05.2026 Смартфон Tecno Spark 50 поступил в продажу в России

Бренд смартфонов и персональных устройств Tecno объявил о старте продаж Tecno Spark 50 в России. Это обновленная модель серии Spark. Об этом CNews сообщили представители Tecno. Смартфон доступен в шести цветах: «Чернильно
19.03.2026 В России вышел супердешевый смартфон с памятью как в MacBook Neo. Он стоит дешевле 10 тысяч рублей

Android-бюджетник Известный в России бренд смартфонов и компьютеров Tecno сообщил CNews о релизе в российской рознице нового смартфона Spark Go 3. Он относится к классу ультрабюджетных телефонов, особенно по меркам 2026 г., когда телефоны Redmi Note запросто мо
17.03.2026 T2 и Tecno запустили специальный тариф с безлимитом на ИИ

T2, российский оператор мобильной связи, совместно с брендом смартфонов и персональных устройств Tecno запустил специальный тарифный план. Он эксклюзивно доступен покупателям новых смартфонов линейки Camon 50 и других устройств бренда. Тариф включает пакет трафика и минут, а также безлимит
02.03.2026 Tecno представил планы по развитию ИИ и обновленного ассистента Ella

Технологический бренд Tecno, специализирующийся на искусственном интеллекте, представил свои новые планы по развитию ИИ и полностью обновленного ассистента Элла (Ella). Эти анонсы отражают долгосрочную концепцию ком
16.02.2026 Новые мини-ПК Tecno Mega Mini M1 Lite AMD и Mega Mini M1 Air уже в продаже в России

Международный бренд персональных устройств Tecno представил две новые модели мини-ПК — Mega Mini M1 Lite AMD и Mega Mini M1 Air. Новинки закрывают потребности широкого круга пользователей: от профессиональных задач, требующих высокой пр
07.02.2026 Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Технические характеристики Модель TECNO MEGAPAD Pro Т1201 Экран 11,97", IPS, 2000х1200 пикс., 16:10, 90 Гц, 450 кд/м2 Процессор MediaTek G100 Ultimate ОС Android 15 Память 8/128 Гбайт, 8/256 Гбайт + MicroSD до 512 Гбайт Камеры

08.12.2025 Новый планшет Tecno Megapad Pro с полноценным ИИ-ассистентом и поддержкой связи 4G LTE уже в продаже в России

Международный бренд смартфонов и персональных устройств Tecno представил планшет с ИИ — Megapad Pro. Об этом CNews сообщили представители Tecno. Tecno Megapad Pro оснащен 12-дюймовым дисплеем разрешением 2K с частотой обновления 90 Гц.
03.12.2025 В «Ситилинке» появились планшеты Tecno Megapad Pro

В «Ситилинке» появились планшеты Tecno Megapad Pro. Устройство работает на мощном 8-ядерном процессоре MediaTek Helio G100 Ultimate. Планшет поддерживает мобильное подключение 4G LTE и беспроводной протокол Wi-Fi 6. 8 ГБ опера
14.11.2025 Планшеты Tecno Megadad 11 теперь в «Ситилинке»

В «Ситилинке» стали доступны для покупки планшеты Tecno Megapad 11. Устройство может выполнять функции смартфона благодаря поддержке мобильной связи. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка». Большой 11" FHD+ экран с частотой обновлени
18.08.2025 Merlion запускает официальный интернет-магазин Tecno в России

Группа компаний Merlion объявила о запуске в России официального интернет-магазина бренда Tecno — hi-tecno.ru. На старте в нем представлено 3 категории устройств: смартфоны, ноутбуки и беспроводные наушники, в ближайшее время ассортимент будет расширен новыми категориями това
25.06.2025 В России появятся телефонные звонки с логотипами — «Билайн» и Tecno интегрируют новую технологию

компании теперь смогут увидеть россияне на экранах своих телефонов. Это стало возможно благодаря технологии Branded Call, которую внедряют «Билайн бизнес» и бренд смартфонов и персональных устройств Tecno. Об этом CNews сообщили представители «Билайн». Branded Call — глобальный тренд в области голосовой связи, который активно внедряют операторы по всему миру, а производители обеспечивают п
16.05.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи смартфонов Tecno Camon 40

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж новой серии смартфонов Tecno Camon 40 со встроенным умным ассистентом Ella на базе Tecno AI. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Обновленные смартфоны Tecno Camon 40 расширяют конц
21.04.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартовал предзаказ смартфонов Tecno Camon 40

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет предзаказ новой серии смартфонов Tecno Camon 40 со встроенным умным ассистентом Ella на базе Tecno AI. С 21 апреля по 13 мая новинки серии будут доступны для предзаказа с выгодой до 10 тыс. руб. Об этом CNews сообщили п
04.02.2025 Merlion стала официальным дистрибьютором Tecno в России

Merlion сообщила о начале сотрудничества с производителем электроники Tecno. В рамках этого партнерства Merlion будет развивать продажи смартфонов, ноутбуков и умных устройств компании. «Бренд Tecno присутствует на российском рынке с 2018 г. и уже зарекоме
25.11.2024 Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Экстерьер TECNO SPARK 30 5G — довольно тонкий смартфон: ширина корпуса всего 7.8 мм, область камер, очевидно, выступает чуть больше, но в остальном при фронтальных размерах в 165.4 x 76.8 мм, устройство

02.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи складных смартфонов Tecno Phantom Fold 2 и Tecno Phantom Flip 2

руппа «М.Видео-Эльдорадо», ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж новых складных смартфонов компании Tecno. Стоимость устройств в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» – от 79,9 тыс. руб. за Tecno Phantom Flip 2 и от 129,9 тыс. руб. за Tecno Phantom Fold 2. Об этом CNews сообщил
27.09.2024 Tecno объявляет старт продаж Camon 30S Pro

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno анонсировал старт продаж своего первого смартфона с поддержкой беспроводной зарядки Camon 30S Pro. Смартфон является продолжением серии камерофонов Tecno Camon 30 . Camon 30S Pro о
20.09.2024 Tecno представил новый MegaBook T1 с диагональю 14 дюймов на процессоре AMD Ryzen

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno представил обновленную модель MegaBook T1 с 14-дюймовым экраном, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD и процессором AMD Ryzen 7 5800U. Об этом CNews сообщили представители Tecno. M
18.09.2024 Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16S AMD: заметный игрок в доступном сегменте

Технические характеристики Модель TECNO MEGABOOK K16S Экран 16″, 1920 × 1200 пикселей, IPS, 60 Гц, 16:10 Процессор AMD Ryzen 7 5800U, 8 ядер (16 потоков) 1,9/4,4 ГГц, TDP 25 Вт Графика AMD Radeon RX Vega 8 ОС Windows 11 Home Оп
13.09.2024 Tecno анонсировал новое поколение складных смартфонов Phantom V2

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno представил Phantom V Fold2 5G и Phantom V Flip2 5G – второе поколение складных смартфонов бренда. Оба смартфона получили набор новых функций ИИ. Tecno также анонсировал новый аксес
09.09.2024 Обожаемые россиянами бренды смартфонов под ударом. Арестован финдиректор гигантского холдинга, выпускающего Infinix и Tecno

, в его устройствах было обнаружено встроенное в прошивку вредоносное ПО. Transsion очень широко представлен на российском рынке – в его состав входят популярные среди россиян бренды техники Infinix, Tecno, Itel и ряд других. В России первые два известны в первую очередь своими смартфонами, а также ноутбуками. За Infinix и вовсе стоит в прошлом очень популярная в России компания Sagem – она
03.09.2024 Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Разбираем, как выбрать гаджеты для ученика, на примере устройств от TECNO — новинки бренда оснащены всем необходимым и при этом сбалансированы по соотношению цены, качества и возможностей. Ноутбук для учебы: TECNO MEGABOOK K16S AMD Ноутбук для учебы, в п
19.08.2024 Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота

Экстерьер Формально, с точки зрения конструктива, TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition — копия TECNO CAMON 30, про который мы уже рассказывали ранее.  Главное отличие в оформлении задней части смартфона: это пять полосок градиентно насыщ
16.08.2024 Tecno Megabook T16 2024: идеальный партнер для работы и развлечений

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno анонсирует старт продаж новой модели ноутбуков Tecno Megabook T16 2024. Tecno Megabook T16 это производительный ноутбук с мощным процессором Intel® Core™ 13-го поколения, бо
07.08.2024 Tecno представляет новый ноутбук Megabook K16S с процессором AMD

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno представляет новый ноутбук Megabook K16S, который создан для тех, кто ежедневно использует персональный компьютер для рабочих задач, требовательных приложений и видеоигр. Об этом CNews со
02.08.2024 Tecno анонсировал новый камерофон Camon 30S Pro с поддержкой беспроводной зарядки

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno представил расширение серии Camon 30 – Camon 30S Pro. Смартфон оснащен основной камерой 50 МП OIS со светочувствительным сенсором уровня флагмана SONY IMX896 и возможностью съемки в режим
19.07.2024 «Авито»: лидеры роста продаж во II квартале 2024 г. — Infinix, Tecno

артале 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Самые любимые бренды у россиян — по-прежнему Apple, Samsung и Xiaomi. А вот лидеры роста продаж — преимущественно китайские бренды: Infinix, Tecno и OnePlus. При этом цены на многие популярные модели смартфонов за последние три месяца снизились, в среднем на 6%. Об этом CNews сообщили представители «Авито». По итогам II квартала 202
09.07.2024 Обзор смартфона TECNO CAMON 30: локомотив продаж 2024

Экстерьер  Благодаря прямым гладким торцам, покрытым слоем специальной пленки «под металл», плоской спинке и минимально закругленным краям, TECNO CAMON 30 выглядит строго и надежно.  Экран обрамлен очень узкими рамками, по бокам они почти незаметны, сверху и снизу — всего 1.83 мм.  Фронтальная камера — глазок небольшого диаметра в

11.06.2024 Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024

алазки для двух nanoSIM карт, отверстие для разговорного микрофона, порт USB Type C и решетка основного динамика.  Сверху — окошко ИК пульта для управления домашней техникой и второй динамик. Так что TECNO CAMON 30 Premier 5G обеспечивает стереозвучание в играх и при просмотре видео.  Звук весьма громкий, в некоторых играх и фильмах, где аудиоинженеры перестарались с уровнем, громкость прих
30.05.2024 Tecno представил лимитированную серию Camon 30 LOEWE. Design Edition с задней панелью из кофейной экокожи

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno анонсировал лимитированную серию камерофонов Camon 30 Loewe. Design Edition, дизайн которой был разработан в коллаборации с немецким брендом премиальной техники Loewe. Задняя панель смарт
22.05.2024 Новая серия смартфонов TECNO CAMON 30 получит три года обновлений Android до версии Android 16

Бренд смартфонов и умных устройств TECNO подтвердил, что новые смартфоны серии TECNO CAMON 30 получат три года обновлений Android до версии Android 16 и поддержку обновлений патчей безопасности также в течение трех лет. О
15.05.2024 Tecno анонсировал старт продаж новой серии смартфонов Tecno Camon 30 в России

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno объявил о старте продаж нового поколения камерофонов Tecno Camon 30. В серию вошли четыре модели: Tecno Camon 30 Premier 5G, Tecno Camon 30 Pro 5G, Tecno Camon
19.03.2024 Смартфон в стиле киберпанк: Tecno Pova 6 Pro 5G доступен для покупки в «Ситилинке»

Смартфон Tecno Pova 6 Pro 5G поступил в продажу в «Ситилинке» по цене 25990 руб. Экран смартфона – настоящая находка, диагональ составляет 6,78 дюйма с частотой развертки 120 Гц. Сама панель выполнена п

Публикаций - 337, упоминаний - 353

Transsion Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 197
Xiaomi - Сяоми 2231 177
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 162
Apple Inc 13154 155
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 101
Huawei 4676 91
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 83
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 61
Transsion Holdings 69 47
BBK OPPO Electronics 484 45
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 41
Google LLC 12688 39
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 36
BBK OnePlus 298 29
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 25
МегаФон 10742 23
itel 34 18
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 16
Sony 6739 15
Lenovo Group 2446 14
BBK Electronics Corp 332 13
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 11
Acer Group - Acer Inc 2776 11
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 11
MediaTek - Ralink 595 11
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 11
Lenovo Motorola 3566 11
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 11
Intel Corporation 12811 10
AMD - Advanced Micro Devices 4641 10
Haier Group 230 9
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 9
ZTE Corporation 800 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
Microsoft Corporation 25775 8
HP Inc. 5883 8
Dell EMC 5180 7
LG Electronics 3735 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 71
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 27
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 22
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 13
TÜV Rheinland Group 181 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Связной ГК 1401 5
Beko - Beko Electronics 83 4
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 34 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
BMW Group 482 3
АльфаСтрахование СГ 394 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 2
Grundig 42 2
101Hotels.com 456 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 27 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 2
Hyundai Motor Company 436 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 2
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 14 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
АльфаСтрахование Жизнь 30 1
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 20 1
Метрополис ТРК 60 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 37 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Цифроград 171 1
Афимолл ТРЦ 31 1
Dyson 157 1
АльфаСтрахование ОМС 17 1
Krups 31 1
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 16 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 300
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 139
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 111
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 102
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 87
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 84
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 76
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 67
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 66
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 64
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 62
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 62
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 57
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 55
Наушники - Headphones 4478 54
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 52
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 48
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 46
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 46
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 45
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 44
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 44
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 43
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 42
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 41
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 40
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 38
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 37
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