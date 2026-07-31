Transsion Holdings - Tecno Mobile

Tecno представил концепт-смартфон нового поколения с безрамочным экраном Международный бренд смартфонов и персональных устройств Tecno представил концепт нового флагманского гаджета — безрамочного смартфона нового поколения Tecno. Дисплей лишен привычной черной окантовки и занимает всю лицевую поверхность смартфон

Tecno и «Сравни»: каждый второй россиянин копит на смартфон, а каждый восьмой — берет кредит Бренд смартфонов и персональных устройств Tecno совместно с финансовым маркетплейсом «Сравни» провели исследование и выяснили, как россияне оплачивают покупку нового смартфона. Оказалось, что большинство покупает гаджеты на собственные

Tecno: каждый третий российский футбольный болельщик готов доверять спортивную аналитику искусственному интеллекту Накануне чемпионата мира по футболу 2026 международный бренд смартфонов и персональных устройств Tecno изучил, где российские футбольные болельщики планируют следить за результатами матчей, каким источникам информации доверяют и какие инструменты используют, чтобы оставаться в курсе спорти

Tecno представил смартфон POVA 8 5G с аккумулятором 8000 мАч, пиксельным мини-экраном и функциями Tecno AI Бренд смартфонов и персональных устройств Tecno официально представил новую модель смартфона POVA 8 5G. Модель получила аккумулятор емкостью 8000 мАч, обеспечивающий до двух дней работы без подзарядки, улучшенную производительность, оп

Tecno: студенты выбирают компактность и дизайн, а родители навязывают мощность, исследование выявило конфликт поколений при выборе ноутбука Международный бренд смартфонов и персональных устройств Tecno провел исследование предпочтений российских студентов при выборе ноутбука для учебы и выяснил, какие параметры для них важны. Об этом CNews сообщили представители Tecno. Среди того

Tecno: российские пользователи при выборе смартфона ориентируются на автономность, прочность и встроенный ИИ Международный бренд смартфонов и персональных устройств Tecno провел исследование предпочтений россиян при выборе смартфона для повседневной жизни и выяснил, какие характеристики сегодня действительно важны для пользователей. Об этом CNews сообщили

Ноутбук Tecno Megabook S16 и наушники FreeHear 2 — уже в России Международный бренд смартфонов и персональных устройств Tecno объявил о старте продаж сразу нескольких новинок — легкого и мощного ноутбука Megabook S16 и второго поколения наушников открытого типа FreeHear 2 в России. Об этом CNews сообщили предста

Смартфон Tecno Spark 50 поступил в продажу в России Бренд смартфонов и персональных устройств Tecno объявил о старте продаж Tecno Spark 50 в России. Это обновленная модель серии Spark. Об этом CNews сообщили представители Tecno. Смартфон доступен в шести цветах: «Чернильно

В России вышел супердешевый смартфон с памятью как в MacBook Neo. Он стоит дешевле 10 тысяч рублей Android-бюджетник Известный в России бренд смартфонов и компьютеров Tecno сообщил CNews о релизе в российской рознице нового смартфона Spark Go 3. Он относится к классу ультрабюджетных телефонов, особенно по меркам 2026 г., когда телефоны Redmi Note запросто мо

T2 и Tecno запустили специальный тариф с безлимитом на ИИ T2, российский оператор мобильной связи, совместно с брендом смартфонов и персональных устройств Tecno запустил специальный тарифный план. Он эксклюзивно доступен покупателям новых смартфонов линейки Camon 50 и других устройств бренда. Тариф включает пакет трафика и минут, а также безлимит

Tecno представил планы по развитию ИИ и обновленного ассистента Ella Технологический бренд Tecno, специализирующийся на искусственном интеллекте, представил свои новые планы по развитию ИИ и полностью обновленного ассистента Элла (Ella). Эти анонсы отражают долгосрочную концепцию ком

Новые мини-ПК Tecno Mega Mini M1 Lite AMD и Mega Mini M1 Air уже в продаже в России Международный бренд персональных устройств Tecno представил две новые модели мини-ПК — Mega Mini M1 Lite AMD и Mega Mini M1 Air. Новинки закрывают потребности широкого круга пользователей: от профессиональных задач, требующих высокой пр

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса Технические характеристики Модель TECNO MEGAPAD Pro Т1201 Экран 11,97", IPS, 2000х1200 пикс., 16:10, 90 Гц, 450 кд/м2 Процессор MediaTek G100 Ultimate ОС Android 15 Память 8/128 Гбайт, 8/256 Гбайт + MicroSD до 512 Гбайт Камеры

Новый планшет Tecno Megapad Pro с полноценным ИИ-ассистентом и поддержкой связи 4G LTE уже в продаже в России Международный бренд смартфонов и персональных устройств Tecno представил планшет с ИИ — Megapad Pro. Об этом CNews сообщили представители Tecno. Tecno Megapad Pro оснащен 12-дюймовым дисплеем разрешением 2K с частотой обновления 90 Гц.

В «Ситилинке» появились планшеты Tecno Megapad Pro В «Ситилинке» появились планшеты Tecno Megapad Pro. Устройство работает на мощном 8-ядерном процессоре MediaTek Helio G100 Ultimate. Планшет поддерживает мобильное подключение 4G LTE и беспроводной протокол Wi-Fi 6. 8 ГБ опера

Планшеты Tecno Megadad 11 теперь в «Ситилинке» В «Ситилинке» стали доступны для покупки планшеты Tecno Megapad 11. Устройство может выполнять функции смартфона благодаря поддержке мобильной связи. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка». Большой 11" FHD+ экран с частотой обновлени

Merlion запускает официальный интернет-магазин Tecno в России Группа компаний Merlion объявила о запуске в России официального интернет-магазина бренда Tecno — hi-tecno.ru. На старте в нем представлено 3 категории устройств: смартфоны, ноутбуки и беспроводные наушники, в ближайшее время ассортимент будет расширен новыми категориями това

В России появятся телефонные звонки с логотипами — «Билайн» и Tecno интегрируют новую технологию компании теперь смогут увидеть россияне на экранах своих телефонов. Это стало возможно благодаря технологии Branded Call, которую внедряют «Билайн бизнес» и бренд смартфонов и персональных устройств Tecno. Об этом CNews сообщили представители «Билайн». Branded Call — глобальный тренд в области голосовой связи, который активно внедряют операторы по всему миру, а производители обеспечивают п

В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи смартфонов Tecno Camon 40 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж новой серии смартфонов Tecno Camon 40 со встроенным умным ассистентом Ella на базе Tecno AI. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Обновленные смартфоны Tecno Camon 40 расширяют конц

В «М.Видео-Эльдорадо» стартовал предзаказ смартфонов Tecno Camon 40 «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет предзаказ новой серии смартфонов Tecno Camon 40 со встроенным умным ассистентом Ella на базе Tecno AI. С 21 апреля по 13 мая новинки серии будут доступны для предзаказа с выгодой до 10 тыс. руб. Об этом CNews сообщили п

Merlion стала официальным дистрибьютором Tecno в России Merlion сообщила о начале сотрудничества с производителем электроники Tecno. В рамках этого партнерства Merlion будет развивать продажи смартфонов, ноутбуков и умных устройств компании. «Бренд Tecno присутствует на российском рынке с 2018 г. и уже зарекоме

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный Экстерьер TECNO SPARK 30 5G — довольно тонкий смартфон: ширина корпуса всего 7.8 мм, область камер, очевидно, выступает чуть больше, но в остальном при фронтальных размерах в 165.4 x 76.8 мм, устройство

«М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи складных смартфонов Tecno Phantom Fold 2 и Tecno Phantom Flip 2 руппа «М.Видео-Эльдорадо», ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж новых складных смартфонов компании Tecno. Стоимость устройств в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» – от 79,9 тыс. руб. за Tecno Phantom Flip 2 и от 129,9 тыс. руб. за Tecno Phantom Fold 2. Об этом CNews сообщил

Tecno объявляет старт продаж Camon 30S Pro Бренд смартфонов и умных устройств Tecno анонсировал старт продаж своего первого смартфона с поддержкой беспроводной зарядки Camon 30S Pro. Смартфон является продолжением серии камерофонов Tecno Camon 30 . Camon 30S Pro о

Tecno представил новый MegaBook T1 с диагональю 14 дюймов на процессоре AMD Ryzen Бренд смартфонов и умных устройств Tecno представил обновленную модель MegaBook T1 с 14-дюймовым экраном, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD и процессором AMD Ryzen 7 5800U. Об этом CNews сообщили представители Tecno. M

Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16S AMD: заметный игрок в доступном сегменте Технические характеристики Модель TECNO MEGABOOK K16S Экран 16″, 1920 × 1200 пикселей, IPS, 60 Гц, 16:10 Процессор AMD Ryzen 7 5800U, 8 ядер (16 потоков) 1,9/4,4 ГГц, TDP 25 Вт Графика AMD Radeon RX Vega 8 ОС Windows 11 Home Оп

Tecno анонсировал новое поколение складных смартфонов Phantom V2 Бренд смартфонов и умных устройств Tecno представил Phantom V Fold2 5G и Phantom V Flip2 5G – второе поколение складных смартфонов бренда. Оба смартфона получили набор новых функций ИИ. Tecno также анонсировал новый аксес

Обожаемые россиянами бренды смартфонов под ударом. Арестован финдиректор гигантского холдинга, выпускающего Infinix и Tecno , в его устройствах было обнаружено встроенное в прошивку вредоносное ПО. Transsion очень широко представлен на российском рынке – в его состав входят популярные среди россиян бренды техники Infinix, Tecno, Itel и ряд других. В России первые два известны в первую очередь своими смартфонами, а также ноутбуками. За Infinix и вовсе стоит в прошлом очень популярная в России компания Sagem – она

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO Разбираем, как выбрать гаджеты для ученика, на примере устройств от TECNO — новинки бренда оснащены всем необходимым и при этом сбалансированы по соотношению цены, качества и возможностей. Ноутбук для учебы: TECNO MEGABOOK K16S AMD Ноутбук для учебы, в п

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота Экстерьер Формально, с точки зрения конструктива, TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition — копия TECNO CAMON 30, про который мы уже рассказывали ранее. Главное отличие в оформлении задней части смартфона: это пять полосок градиентно насыщ

Tecno Megabook T16 2024: идеальный партнер для работы и развлечений Бренд смартфонов и умных устройств Tecno анонсирует старт продаж новой модели ноутбуков Tecno Megabook T16 2024. Tecno Megabook T16 это производительный ноутбук с мощным процессором Intel® Core™ 13-го поколения, бо

Tecno представляет новый ноутбук Megabook K16S с процессором AMD Бренд смартфонов и умных устройств Tecno представляет новый ноутбук Megabook K16S, который создан для тех, кто ежедневно использует персональный компьютер для рабочих задач, требовательных приложений и видеоигр. Об этом CNews со

Tecno анонсировал новый камерофон Camon 30S Pro с поддержкой беспроводной зарядки Бренд смартфонов и умных устройств Tecno представил расширение серии Camon 30 – Camon 30S Pro. Смартфон оснащен основной камерой 50 МП OIS со светочувствительным сенсором уровня флагмана SONY IMX896 и возможностью съемки в режим

«Авито»: лидеры роста продаж во II квартале 2024 г. — Infinix, Tecno артале 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Самые любимые бренды у россиян — по-прежнему Apple, Samsung и Xiaomi. А вот лидеры роста продаж — преимущественно китайские бренды: Infinix, Tecno и OnePlus. При этом цены на многие популярные модели смартфонов за последние три месяца снизились, в среднем на 6%. Об этом CNews сообщили представители «Авито». По итогам II квартала 202

Обзор смартфона TECNO CAMON 30: локомотив продаж 2024 Экстерьер Благодаря прямым гладким торцам, покрытым слоем специальной пленки «под металл», плоской спинке и минимально закругленным краям, TECNO CAMON 30 выглядит строго и надежно. Экран обрамлен очень узкими рамками, по бокам они почти незаметны, сверху и снизу — всего 1.83 мм. Фронтальная камера — глазок небольшого диаметра в

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024 алазки для двух nanoSIM карт, отверстие для разговорного микрофона, порт USB Type C и решетка основного динамика. Сверху — окошко ИК пульта для управления домашней техникой и второй динамик. Так что TECNO CAMON 30 Premier 5G обеспечивает стереозвучание в играх и при просмотре видео. Звук весьма громкий, в некоторых играх и фильмах, где аудиоинженеры перестарались с уровнем, громкость прих

Tecno представил лимитированную серию Camon 30 LOEWE. Design Edition с задней панелью из кофейной экокожи Бренд смартфонов и умных устройств Tecno анонсировал лимитированную серию камерофонов Camon 30 Loewe. Design Edition, дизайн которой был разработан в коллаборации с немецким брендом премиальной техники Loewe. Задняя панель смарт

Новая серия смартфонов TECNO CAMON 30 получит три года обновлений Android до версии Android 16 Бренд смартфонов и умных устройств TECNO подтвердил, что новые смартфоны серии TECNO CAMON 30 получат три года обновлений Android до версии Android 16 и поддержку обновлений патчей безопасности также в течение трех лет. О

Tecno анонсировал старт продаж новой серии смартфонов Tecno Camon 30 в России Бренд смартфонов и умных устройств Tecno объявил о старте продаж нового поколения камерофонов Tecno Camon 30. В серию вошли четыре модели: Tecno Camon 30 Premier 5G, Tecno Camon 30 Pro 5G, Tecno Camon