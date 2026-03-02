Tecno представил планы по развитию ИИ и обновленного ассистента Ella

Технологический бренд Tecno, специализирующийся на искусственном интеллекте, представил свои новые планы по развитию ИИ и полностью обновленного ассистента Элла (Ella). Эти анонсы отражают долгосрочную концепцию компании «Практичный ИИ» и показывают ее стремление создавать полезные технологии для пользователей в развивающихся странах. Об этом CNews сообщили представители Tecno.

«Практичный ИИ»: технологии для повседневной жизни

Концепция «Практичный ИИ», представленная Tecno в 2024 г., отражает убеждение Tecno: искусственный интеллект должен повышать продуктивность, приносить практическую пользу и делать повседневное использование технологий более увлекательным и творческим. Компания делает упор на локальные решения, которые подходят именно для условий развивающихся стран.

Эти усилия уже дают результат: в 2025 г. Tecno обработала более 500 млн запросов пользователей, включая около 100 млн задач по обработке фото. Более половины всех обращений поступили на разных иностранных языках, исключая английский.

Tecno представила новое поколение умного ассистента Элла (Ella) — удобного помощника, который открывает доступ к растущему набору функций искусственного интеллекта в рамках концепции «Практичный ИИ».

Максимальная локализация ИИ для комфортного взаимодействия

Чтобы создать надежный и полезный искусственный интеллект, которым владельцы Tecno будут пользоваться каждый день, бренд продолжает инвестировать в локализацию на уровне языка и культуры, развивать более глубокую интеграцию с популярными цифровыми сервисами в странах присутствия и разрабатывать функции ИИ, способные приносить значимое социальное воздействие — например, в сфере здравоохранения и образования.

Эти усилия уже дают результаты. Tecno стала первой в отрасли компанией, поддержавшей язык Хауса (крупнейший язык Западной Африки), а также значительно улучшила точность распознавания английского и французского с африканским акцентом. Для этих языков внедрены офлайн-возможности, чтобы искусственный интеллект оставался эффективным даже при нестабильном интернет-соединении.

Компания демонстрирует расширенные мультиязычные возможности, разработанные совместно с региональными партнерами: распознавание смешанного хинди-английского, поддержку современного стандартного арабского языка и иракского диалекта. Продолжающееся инвестирование позволит расширить языковую поддержку и оптимизировать функции ИИ на большем числе устройств.

Помимо специфических языковых функций, Tecno AI интегрируется в повседневные рутинные задачи: в некоторых регионах пользователи уже могут покупать мобильный интернет прямо через умного ассистента, а в других — заказывать такси или еду. Эти локализованные сервисы делают ИИ практичным спутником в повседневной жизни.

Ткже была представлена экспериментальная функция GUI-агента, позволяющая ассистенту Элла (Ella) автоматически выполнять задачи, имитируя действия пользователя по простым командам.

На смартфонах серии «Камон 50» (Camon 50) пользователи могут выполнять бесконтактное сканирование лица для мониторинга здоровья. Обновленные функции решения задач (AI Problem Solving) включают два режима: поддержка самостоятельного обучения и помощь родителям в обучении детей. Эксклюзивные функции, вызываемые нажатием кнопки доступа, — «Умные закладки» (One-Tap FlashMemo) и «База знаний» (AI MindHub) — помогают организовать информацию и повышают эффективность учебы. А функция «Изучение английского» (AI English Coach) делает обучение комфортным, простым и доступным без репетиторов.

Умный ассистент Элла (Ella) — проводник в мир искусственного интеллекта

Tecno также представила новую версию операционной системы HiOS 16 и полностью обновленный дизайн и функции умного ассистента Ella. В обновлении внедрен новый воздушный дизайн интерфейса и переработанный нулевой экран, который объединяет инструменты продуктивности, сервисы умного дома, функции генерации контента AIGC и переводчика в одном удобном интерфейсе.

Умный ассистент Элла (Ella) стала более контекстно‑осведомленным и проактивным помощником: она предлагает умные рекомендации для организации задач, умеет определять музыкальные композиции и многое другое, постепенно превращаясь в интуитивного ежедневного спутника для решения всех вопросов.