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Transsion Holdings Tecno Mobile HiOS Android



19.12.2024 Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM 1
25.11.2024 Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный 1
02.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи складных смартфонов Tecno Phantom Fold 2 и Tecno Phantom Flip 2 1
09.07.2024 Обзор смартфона TECNO CAMON 30: локомотив продаж 2024 1
20.02.2024 Tecno объявляет старт продаж Tecno Spark 20 Pro+ 1
22.12.2023 Представлены Tecno Spark 20 Pro и Tecno Spark 20 Pro+ 1
18.10.2023 Tecno объявляет о старте продаж Phantom V Flip 5G 1
22.09.2023 Tecno представил вертикальный складной смартфон Phantom V Flip 5G в Сингапуре 1
29.05.2023 Обзор TECNO SPARK 10 Pro: мощный смартфон для молодежи 1
22.12.2022 Обзор смартфона TECNO Phantom X2: флагман новой линейки 1
01.12.2022 Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона 1
26.10.2022 Tecno выпустила лимитированный смартфон Spark 9 Pro Sport Edition 1
17.10.2022 Обзор TECNO POVA 4 Pro: мощный смартфон до 25 000 рублей 1
12.10.2022 Обзор смартфона TECNO Pova Neo 2: бюджетник с ярким дизайном 1
31.08.2022 Обзор TECNO POVA 3: 7-дюймовый смартфон с подсветкой 1
31.08.2022 Обзор TECNO Spark 9 Pro: яркий смартфон для любителей селфи 1
04.08.2022 Обзор смартфона TECNO CAMON 19 Pro: баланс цены и качества 1
11.07.2022 Смартфоны TECNO Mobile: премиальные среди бюджетных 1
22.12.2021 Обзор смартфона Tecno Camon 18P: яркая зимняя премьера 1
02.08.2021 Обзор TECNO CAMON 17P: смартфон с софитами 1
22.10.2020 Обзор смартфона CAMON 15 Pro: создан для социальных сетей 1
14.09.2020 Выпущен один из самых больших в мире смартфонов с поистине гигантским экраном. Цена 1
14.08.2020 В России стартуют продажи флагманского смартфона TECNO CAMON 15 Pro 1
03.04.2019 Tecno представила недорогой смартфон CAMON 11S с тройной камерой. Цена 1
11.10.2018 TECNO Mobile представила смартфон POP 1S Pro в России 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Transsion Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 21
Google LLC 11775 7
Transsion Holdings 62 6
Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 3
Samsung Electronics 10255 2
Xiaomi 1732 2
MediaTek - Ralink 527 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Huawei 3933 1
PUBG Corporation 43 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Ракурс НПФ 160 1
МегаФон 8805 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Samsung - Harman - JBL 216 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
Asahi Glass 44 3
Связной ГК 1369 2
BMW Group 446 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Цифроград 171 1
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 14 1
TÜV Rheinland Group 135 1
BMW Designworks Group 13 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 25
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2078 23
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 22
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 20
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 16
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2803 16
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 15
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 15
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 14
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 13
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 13
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2348 13
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 13
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10136 11
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2381 11
Наушники - Headphones 3999 10
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 209 10
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 265 10
Карты памяти - Запоминающее устройство 2262 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 9
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1198 9
Контрастность 2824 9
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 8
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1027 8
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 8
SIM-card - Nano-SIM 256 8
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3756 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 7
Силиконы - полиорганосилоксаны 256 7
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1044 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 6
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