Merlion запускает официальный интернет-магазин Tecno в России

Группа компаний Merlion объявила о запуске в России официального интернет-магазина бренда Tecno — hi-tecno.ru. На старте в нем представлено 3 категории устройств: смартфоны, ноутбуки и беспроводные наушники, в ближайшее время ассортимент будет расширен новыми категориями товаров, такими как смарт-часы и другие умные устройства.

Tecno — международный бренд, основанный в Китае. Продукция компании представлена более чем в 70 странах. В России бренд активно развивается с 2018 г., а с 2023 г. стабильно занимает второе место по объёму продаж смартфонов.

Среди уникальных решений компании Tecno — лаборатория, создающая технологии для фото- и видеосъёмки, а также голосовой ассистент Ella AI, разработанный на базе операционной системы Tecno HiOS 15. Этот голосовой помощник спроектирован для того, чтобы сделать использование смартфона более удобным и интуитивным, предлагая пользователю функции управления устройством с помощью голоса на русском языке.

Merlion выступает официальным дистрибьютором Tecno с февраля 2025 г. Запуск фирменного онлайн-магазина — стратегический шаг для дальнейшего развития бренда в России, повышения узнаваемости и вовлечения пользователей в экосистему продуктов, предоставления лучшего, премиального сервиса на продукты, повышение знаний клиентов о продуктах компании.

На момент запуска в онлайн-магазине представлены 30 моделей смартфонов трёх линеек, 22 конфигурации ноутбуков и 7 моделей беспроводных наушников. Ассортимент регулярно обновляется. В магазине доступны поддержка колл-центра, сервисное обслуживание, быстрая доставка и безопасная онлайн-оплата.

В планах развития официального интернет-магазина – добавить возможность оформления предзаказов на новинки и внедрение программы лояльности, направленной на стимулирование повторных покупок.