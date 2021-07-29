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Managed Services
Managed Service Provider (MSP)
Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры


29.07.2021 «Т1 Cloud» и Solidlab создали облачное решение для защиты процесса разработки бизнес-приложений от киберугроз 1
09.06.2021 Commvault запускает партнерские программы для сервис-провайдеров и агрегаторов 1
04.06.2021 «Т1 Cloud» подписал соглашение о сотрудничестве с Solidlab 1
11.05.2021 Василий Белов, ITGLOBAL.COM: Интеграторы, которые не приспособились к сервисной модели, будут отмирать 1
28.04.2021 Экспертиза: зачем российским компаниям нужны технологии аварийного восстановления 1
03.12.2020 Виталий Грицай, ITGLOBAL.COM: Каким окажется будущее managed IT на российском рынке 1
18.05.2020 МТС поможет крупному бизнесу с облачным резервным копированием 1
05.03.2020 МТС запустил услуги облачного ИТ-аутсорсинга для бизнеса 1
29.11.2019 SoftwareONE подтвердила статус провайдера услуг Microsoft Azure по программе Managed Service Provider 1
18.11.2019 Разбор рынка SD-WAN: какие существуют решения и кому они нужны 1
02.10.2019 Zyxel назначила вице-президента по продажам и маркетингу в EMEA 1
17.04.2019 Чистая прибыль Ericsson составила 2,4 млрд крон 1
28.03.2019 Mail.ru начала брать обслуживание чужой ИТ-инфраструктуры в свое облако 3
05.02.2019 «Билайн» в партнерстве c Amdocs начал цифровую реорганизацию ИТ-инфраструктуры 1
21.12.2018 Рынок интернета вещей в России в 2018 г. достиг $3,67 млрд 1
18.10.2018 Ericsson представила финансовые результаты III кв. 2018 г. 1
03.07.2018 Veeam укрепляет партнерство с HPE 1
02.04.2018 Выручка Maykor по итогам 2017 года выросла на 8% 1
30.03.2017 Ericsson объявила о реструктуризации и новой бизнес-стратегии 1
28.07.2015 «ИТ-Град» пополнила своё портфолио SaaS-решений продуктами ServiceNow 1
21.11.2014 Ведущие эксперты по ИТ и лидеры рынка подвели итоги года на CNews Forum 2014 1
02.06.2014 Евгений Поздняков возглавил американское подразделение Bell Integrator 1
02.06.2014 «Зетталайн» предлагает оптическую транспортную систему на базе WDM от ADVA Optical 1
23.05.2014 IBM представила новые решения для хранения данных, облачных вычислений и обработки «Больших данных» 1
22.08.2013 Tieto проводит массовые увольнения сотрудников 1
14.02.2013 «ВымпелКом» передаст Ericsson функции обслуживания сетей в Сибири и на Урале 1
08.02.2013 MySQL 5.6 обеспечит поддержку нового поколения облачных, мобильных и веб-приложений 1
13.09.2012 IBM расширяет портфель хостинговых сервисов в России 1
28.05.2012 Партнерство в аутсорсинге важнее контрактов. Опыт "Атос" и "Мосэнерго" 1
18.04.2012 Avaya анонсировала аутсорсинговые решения для повышения производительности компаний и снижения затрат на решения передачи данных 1
12.04.2012 Avaya анонсировала выход новых аутсорсинговых решений 1
21.10.2011 Чистая прибыль Ericsson в 3 квартале выросла на 6% 1
17.08.2011 Беспроводное решение для подключения банкоматов Dual Wireless Access теперь доступно с 3G-модемом 1
02.06.2011 Polycom купил ВКС-бизнес у HP 1
25.01.2011 Чистая прибыль Ericsson в 2010 г. увеличилась на 172% 1
11.11.2010 Платформа CA 3Tera AppLogic упрощает создание «облачных» приложений 1
16.08.2010 Siemens перенес IP-телефонию в облако 1
15.04.2010 Барт Стаеленс: Современный телеком вынуждает менять стратегии развития 1
16.09.2009 Orange запустил новую услугу для подключения банкоматов: Dual Wireless Access 1
19.05.2009 Долгосрочные ИТ-стратегии отложены до лучших времен 2

Публикаций - 44, упоминаний - 49

Managed Services упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 4
Microsoft Corporation 11226 4
VMware 1832 3
SAP SE 3228 2
Veeam Software 250 2
Commvault 148 2
ZyXEL Communications 170 2
Ericsson 871 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
Alibaba Cloud 26 1
Amdocs 54 1
Cisco Systems - Tandberg 94 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Palo Alto Networks 80 1
Riverbed Technology 103 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
Maykor-GMCS 44 1
Maykor-BTE 16 1
Netgear 165 1
SoftwareONE Group 97 1
Nvidia Corp 2047 1
ITglobal.com - ИТглобалком Рус 8 1
Rackspace Technology 67 1
SolidSoft - СолидСофт 10 1
Viptela 6 1
Orange France Télécom 102 1
Versa Networks 8 1
Talari Networks 1 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
Fortinet 288 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Dell EMC 2425 1
Cisco Systems 2069 1
Huawei 2736 1
3799 1
Oracle Corporation 3374 1
Acronis - Акронис 366 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
Samsung Electronics 5749 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 90 1
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 1
Бинбанк 184 1
ABI Product - АБИ Продакт 10 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
Транснефть 159 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Спортмастер 116 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
X5 Group 601 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Роснефть НК 367 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
Связной ГК 885 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 6
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 159 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Professional & Managed Services - Профессиональное управление облачной инфраструктурой 3 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
ИТ-аутсорсинг 674 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
Kubernetes 307 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
OpenFlow - протокол управления процессом обработки данных 35 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 304 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 139 1
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 33 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 4 1
ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 22 1
Control Plane - уровень протоколов, контролирующих состояние сети и заполняющих таблицы пересылок 11 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
Managed DevOps - DevOps as a Service 1 1
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 77 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1212 1
Multicast - Мультивещание - Многоадресное вещание 19 1
Data Plane - механизм обработки процесса передачи данных 8 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 615 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3007 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Microsoft Azure 1171 4
AWS - Amazon Web Services 569 3
МТС Cloud - CloudMTS 125 3
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
Citrix VDI 6 1
Microsoft Windows 8 1228 1
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 27 1
Ericsson Radio System - ERS 43 1
Fortinet FortiManager 20 1
Citrix NetScaler Gateway 31 1
HPE Pointnext Services 12 1
Cisco IOS-XE - Операционная система на базе Linux 11 1
VK - Mail.Ru Infra 22 1
VK - Mail.Ru Icebox 25 1
VMware VeloCloud 10 1
Nvidia GeForce GTX 2090 1
GMCS Платформа ВерЭкс (VerEx) 8 1
Nokia Nuage SD-WAN 5 1
HPE Certified - HPE Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 6 1
HPE 3PAR StoreServ Storage 16 1
SoftwareONE PyraCloud 4 1
Veeam Certified - Veeam Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 5 1
Cisco SD-WAN IOS XE 1 1
AWS Glacier Deep Archive 15 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Linux OS 4288 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 1
Nvidia Tesla GPU 117 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Apache Spark 63 1
Microsoft Office 365 769 1
Apache Hadoop 339 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
HPE GreenLake 41 1
HPE StoreOnce Systems - серия СХД 18 1
HPE Nimble Storage dHCI - Интеллектуальное самоуправляемое флеш хранилище в ЦОД и облаке 25 1
Microsoft Windows 10 6691 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 435 1
Мотовилов Олег 58 2
Ekholm Börje - Экхольм Берье 13 2
Shetti Milan - Шетти Милан 4 1
Alkio Kimmo - Алкио Киммо 1 1
Мякишева Марина 84 1
Прозоровский Василий 40 1
Железняков Вячеслав 9 1
Asad Omer - Асад Омер 3 1
Грицай Виталий 3 1
Soares David - Соарес Дэвид 1 1
Schlosser Dieter - Шлоссер Дитер 6 1
Синегубкина Елена 1 1
McKay Peter - Маккей Питер 20 1
Сульгин Сергей 40 1
Семеновская Елена 28 1
Ганин Егор 50 1
Лацанич Василь 92 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 5
Европа 3798 4
Европа Северная - Скандинавия 275 3
Индия - Республика 2184 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Северная Америка 1420 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 2
Германия - Федеративная Республика 3693 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 2
Россия - Владивосток 868 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 407 1
США - Сан-Хосе 110 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Латинская Америка 727 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
Швеция - Королевство 767 1
Турция - Турецкая республика 957 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Казахстан - Республика 2661 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 84 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 17 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
Whitebox 3 1
Русский язык 1004 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
Thomson Reuters - Рейтер 1783 1
IDC - International Data Corporation 2738 1
Juniper Research 279 1
CNews Analytics 1992 1
Gartner 2200 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
IDC Russia Internet-of-Things Market Forecast - Возможности и тенденции интернета вещей: углубленный анализ российского рынка 3 1
HPE Global Partner Summit 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
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