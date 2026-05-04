Deckhouse Managed Services расширяет стек управляемых сервисов для работы с данными ой обработки и распределённого хранения до аналитических запросов — и при этом не требуют отдельных операционных команд: всё управляется через единый Kubernetes-native-интерфейс платформы. Расширение Managed Services позволяет пользователям реализовывать архитектуру Lakehouse и event-driven-сценарии в рамках одной платформы. Trino и Hive Metastore обеспечивают слой аналитических запросов и

Рестораны «Дымзавод» и другие заведения VAMS Family оцифровали сервисное обслуживание при помощи Okdesk Рестораны «Дымзавод» и другие заведения VAMS Family оцифровали сервисное обслуживание при помощи Okdesk. Решение позволило увеличить скорость выполнения заявок, повысить прозрачность работ и создать базу данных для аналитики и оптимизации работы команды. О

«Сеть компьютерных клиник» получила авторизацию на сервисное обслуживание бытовой техники Carrera «Сеть компьютерных клиник» получила авторизацию на сервисное обслуживание бытовой техники Carrera. Carrera — это немецкий бренд, специализирующийся на производстве бытовой техники. Она известна своими новейшими разработками и предлагает потреби

«Эсмиком и К» автоматизировала сервисное обслуживание с помощью Okdesk «Эсмиком и К» автоматизировала сервисное обслуживание, внедрив специализированную help desk систему Okdesk. Благодаря этому облачному ИТ-решению компания исключила потерю клиентских заявок, сделала прозрачными процессы серви

Виталий Грицай, ITGLOBAL.COM: Каким окажется будущее managed IT на российском рынке CNews: Что собой представляет managed IT, или managed services? Как вы обычно переводите это понятие на русский клиентам? Виталий Грицай: В

Сбербанк продолжит бесплатное сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга до 30 июня Сбербанк продлил период отмены платы за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга для всех клиентов до 30 июня 2020 г. Ранее банк отменял сервисный сбор до 31 мая. Эта мера принята для поддержки малого и среднего биз

Сбербанк отменил плату за сервисное обслуживание по эквайрингу Сбербанк сообщил об отмене платы за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс. Сервисная плата не будет взыматься за период использования оборудования с 1 марта до 31 мая 2020 г. В условиях сложившейся ситуации с

SoftwareONE подтвердила статус провайдера услуг Microsoft Azure по программе Managed Service Provider Для получения сертификации по программе Managed Service Provider (MSP) всем участникам необходимо пройти проверку внешней аудиторской фирмой. Статус MSP дает организациям возможность правильно подобрать партнера для проведения процес

VMware AirWatch Managed Services создает новые источники дохода для глобальных поставщиков коммуникационных услуг VMware объявила о том, что операторы связи теперь могут предлагать услуги VMware AirWatch в виде управляемой услуги в рамках программы VMware vCloud AirNetwork Managed Services Provider (MSP). Как рассказали CNews в компании, операторы связи могут начать использовать сервисы AirWatch от VMware, чтобы предлагать дифференцирующие вспомогательные услуги,

Xerox взяла на себя сервисное обслуживание печатной техники «Ростелекома» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» компании «Ростелеком» передал компании Xerox на сервисное обслуживание парк печатного оборудования различных производителей. Благодаря реализации проекта заказчик смог сократить издержки, получить гарантированный уровень сервиса печати и пов

«Техносерв» стал первым российским участником облачной программы HP Managed Service Provider Компании HP и «Техносерв» объявили о заключении соглашения в области облачных решений HP. Как сообщили CNews в «Техносерве», компания стала первым партнером программы HP Software Managed Service Provider на территории России и СНГ. Как отмечается, программа HP Software Managed Service Provider (MSP) ориентирована на интеграторов, развивающих направление облачных

«Энергософт ИК» обеспечит сервисное обслуживание видеопроекционного оборудования в диспетчерских центрах «СО ЕЭС» по всей России ного партнера «СО ЕЭС» - обеспечивать круглосуточную бесперебойную работу систем коллективного отображения, а также проводить регулярный ремонт и профилактическое обслуживание видеокубов. Кроме того, сервисное обслуживание включает работы по «тонкой настройке» оборудования: коррекцию геометрических расхождений между кубами, оптимизацию цветовой однородности видеостены и т.д. Стандарты серви

«Ашан Россия» доверил «Техносерву» сервисное обслуживание инженерной инфраструктуры своего ЦОДа Компания «Техносерв», российский системный интегратор, объявила о подписании с компанией «Ашан Россия», сетью гипермаркетов, контракта на годовое сервисное обслуживание инженерной инфраструктуры корпоративного ЦОДа ритейлера. Договор на комплексное техническое обслуживание предусматривает ремонт, регулярную диагностику и профилактику сис

«Башинформсвязь» передает «Техносерву» на сервисное обслуживание оборудование магистральной инфраструктуры Компания «Техносерв» объявила о подписании с компанией «Башинформсвязь», основным оператором фиксированной связи в Башкирии, контракта на сервисное обслуживание оборудования Cisco Systems, установленного на магистральной сети оператора. В соответствии с договором «Техносерв» будет выполнять работы по сервисному обслуживанию обору

«Северо-Кавказский банк Сбербанка России» доверил «Энвижн Груп» сервисное обслуживание оборудования передачи данных Компания «Энвижн Груп» сообщила о подписании договора с «Северо-Кавказским банком Сбербанка России» на сервисное обслуживание оборудования потоковой передачи данных SDH-сети. В рамках договора предусмотрена консультационная помощь, обновление программного обеспечения и выезд специалистов «Энвижн

«Verysell Проекты» продлили договоры на сервисное обслуживание с «Метафраксом» и «Почтобанком» Компания «Verysell Проекты» объявила о продлении договоров на сервисное обслуживание с двумя компаниями Уральского региона: крупным химическим предприятием «Метафракс» и коммерческим банком «Почтобанк». Как отметил Виталий Кощеев, заместитель Пермского фи

Step Logic представит решение Step Logic Managed Services на Cisco Expo-2008 мках девятой ежегодной конференции по информационным технологиям Cisco Expo-2008, которая пройдет 14-16 октября 2008 г. в гостинице «Рэдиссон САС Славянская», представит свое новое решение Step Logic Managed Services. Это решение позволяет автоматически контролировать работу каналов связи, сетевого оборудования и приложений телефонной связи, используя автоматизированную сервисную платформу

Interbank из Перу выбрал IBM: сервисное обслуживание банкоматов расширение сети банкоматов (ATM) Interbank приблизительно на 38%. По условиям соглашения стоимостью $4,26 млн, подписанного в мае текущего года, IBM выполнит установку, конфигурирование и последующее сервисное обслуживание 265 новых банкоматов. Новые банкоматы будут поддерживать новый соль (Nuevo Sol) – национальную валюту Перу – и доллар США. Помимо того, новые банкоматы также ускорят фина