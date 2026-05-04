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Managed Services Managed Service Provider (MSP) Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры

 

СОБЫТИЯ

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04.05.2026 Deckhouse Managed Services расширяет стек управляемых сервисов для работы с данными

ой обработки и распределённого хранения до аналитических запросов — и при этом не требуют отдельных операционных команд: всё управляется через единый Kubernetes-native-интерфейс платформы. Расширение Managed Services позволяет пользователям реализовывать архитектуру Lakehouse и event-driven-сценарии в рамках одной платформы. Trino и Hive Metastore обеспечивают слой аналитических запросов и

10.11.2025 Рестораны «Дымзавод» и другие заведения VAMS Family оцифровали сервисное обслуживание при помощи Okdesk

Рестораны «Дымзавод» и другие заведения VAMS Family оцифровали сервисное обслуживание при помощи Okdesk. Решение позволило увеличить скорость выполнения заявок, повысить прозрачность работ и создать базу данных для аналитики и оптимизации работы команды. О
26.01.2024 «Сеть компьютерных клиник» получила авторизацию на сервисное обслуживание бытовой техники Carrera

«Сеть компьютерных клиник» получила авторизацию на сервисное обслуживание бытовой техники Carrera. Carrera — это немецкий бренд, специализирующийся на производстве бытовой техники. Она известна своими новейшими разработками и предлагает потреби
23.08.2021 «Эсмиком и К» автоматизировала сервисное обслуживание с помощью Okdesk

«Эсмиком и К» автоматизировала сервисное обслуживание, внедрив специализированную help desk систему Okdesk. Благодаря этому облачному ИТ-решению компания исключила потерю клиентских заявок, сделала прозрачными процессы серви
03.12.2020 Виталий Грицай, ITGLOBAL.COM: Каким окажется будущее managed IT на российском рынке

CNews: Что собой представляет managed IT, или managed services? Как вы обычно переводите это понятие на русский клиентам? Виталий Грицай: В
01.06.2020 Сбербанк продолжит бесплатное сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга до 30 июня

Сбербанк продлил период отмены платы за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга для всех клиентов до 30 июня 2020 г. Ранее банк отменял сервисный сбор до 31 мая. Эта мера принята для поддержки малого и среднего биз
31.03.2020 Сбербанк отменил плату за сервисное обслуживание по эквайрингу

Сбербанк сообщил об отмене платы за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс. Сервисная плата не будет взыматься за период использования оборудования с 1 марта до 31 мая 2020 г. В условиях сложившейся ситуации с
29.11.2019 SoftwareONE подтвердила статус провайдера услуг Microsoft Azure по программе Managed Service Provider

Для получения сертификации по программе Managed Service Provider (MSP) всем участникам необходимо пройти проверку внешней аудиторской фирмой. Статус MSP дает организациям возможность правильно подобрать партнера для проведения процес
03.03.2017 VMware AirWatch Managed Services создает новые источники дохода для глобальных поставщиков коммуникационных услуг

VMware объявила о том, что операторы связи теперь могут предлагать услуги VMware AirWatch в виде управляемой услуги в рамках программы VMware vCloud AirNetwork Managed Services Provider (MSP). Как рассказали CNews в компании, операторы связи могут начать использовать сервисы AirWatch от VMware, чтобы предлагать дифференцирующие вспомогательные услуги,
02.12.2015 Xerox взяла на себя сервисное обслуживание печатной техники «Ростелекома» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» компании «Ростелеком» передал компании Xerox на сервисное обслуживание парк печатного оборудования различных производителей. Благодаря реализации проекта заказчик смог сократить издержки, получить гарантированный уровень сервиса печати и пов
13.05.2015 «Техносерв» стал первым российским участником облачной программы HP Managed Service Provider

Компании HP и «Техносерв» объявили о заключении соглашения в области облачных решений HP. Как сообщили CNews в «Техносерве», компания стала первым партнером программы HP Software Managed Service Provider на территории России и СНГ. Как отмечается, программа HP Software Managed Service Provider (MSP) ориентирована на интеграторов, развивающих направление облачных

12.02.2013 «Энергософт ИК» обеспечит сервисное обслуживание видеопроекционного оборудования в диспетчерских центрах «СО ЕЭС» по всей России

ного партнера «СО ЕЭС» - обеспечивать круглосуточную бесперебойную работу систем коллективного отображения, а также проводить регулярный ремонт и профилактическое обслуживание видеокубов. Кроме того, сервисное обслуживание включает работы по «тонкой настройке» оборудования: коррекцию геометрических расхождений между кубами, оптимизацию цветовой однородности видеостены и т.д. Стандарты серви
30.08.2012 «Ашан Россия» доверил «Техносерву» сервисное обслуживание инженерной инфраструктуры своего ЦОДа

Компания «Техносерв», российский системный интегратор, объявила о подписании с компанией «Ашан Россия», сетью гипермаркетов, контракта на годовое сервисное обслуживание инженерной инфраструктуры корпоративного ЦОДа ритейлера. Договор на комплексное техническое обслуживание предусматривает ремонт, регулярную диагностику и профилактику сис
24.04.2012 «Башинформсвязь» передает «Техносерву» на сервисное обслуживание оборудование магистральной инфраструктуры

Компания «Техносерв» объявила о подписании с компанией «Башинформсвязь», основным оператором фиксированной связи в Башкирии, контракта на сервисное обслуживание оборудования Cisco Systems, установленного на магистральной сети оператора. В соответствии с договором «Техносерв» будет выполнять работы по сервисному обслуживанию обору
29.08.2011 «Северо-Кавказский банк Сбербанка России» доверил «Энвижн Груп» сервисное обслуживание оборудования передачи данных

Компания «Энвижн Груп» сообщила о подписании договора с «Северо-Кавказским банком Сбербанка России» на сервисное обслуживание оборудования потоковой передачи данных SDH-сети. В рамках договора предусмотрена консультационная помощь, обновление программного обеспечения и выезд специалистов «Энвижн
16.08.2010 «Verysell Проекты» продлили договоры на сервисное обслуживание с «Метафраксом» и «Почтобанком»

Компания «Verysell Проекты» объявила о продлении договоров на сервисное обслуживание с двумя компаниями Уральского региона: крупным химическим предприятием «Метафракс» и коммерческим банком «Почтобанк». Как отметил Виталий Кощеев, заместитель Пермского фи
19.09.2008 Step Logic представит решение Step Logic Managed Services на Cisco Expo-2008

мках девятой ежегодной конференции по информационным технологиям Cisco Expo-2008, которая пройдет 14-16 октября 2008 г. в гостинице «Рэдиссон САС Славянская», представит свое новое решение Step Logic Managed Services. Это решение позволяет автоматически контролировать работу каналов связи, сетевого оборудования и приложений телефонной связи, используя автоматизированную сервисную платформу

26.07.2007 Interbank из Перу выбрал IBM: сервисное обслуживание банкоматов

расширение сети банкоматов (ATM) Interbank приблизительно на 38%. По условиям соглашения стоимостью $4,26 млн, подписанного в мае текущего года, IBM выполнит установку, конфигурирование и последующее сервисное обслуживание 265 новых банкоматов. Новые банкоматы будут поддерживать новый соль (Nuevo Sol) – национальную валюту Перу – и доллар США. Помимо того, новые банкоматы также ускорят фина
02.09.2003 "Сокол" меняет срок гарантии на телевизоры

Торгово-промышленная компания "Бытовая электроника "Сокол" объявила об изменении сроков на сервисное обслуживание и гарантийные обязательства на все модели телевизоров "Сокол". На все телевизоры "Сокол", выпущенные после 1 сентября 2003 г. включительно, устанавливается бесплатное


Публикаций - 1057, упоминаний - 1060

Managed Services и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 64
9594 59
SAP SE 5601 50
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 47
IBM - International Business Machines Corp 9699 42
Cisco Systems 5372 37
HP Inc. 5883 36
Ростелеком 10948 35
Apple Inc 13154 31
Крок - Croc 1964 31
Huawei 4676 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 30
Samsung Electronics 11064 29
Intel Corporation 12811 27
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 26
Oracle Corporation 7074 26
МегаФон 10742 25
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 24
Dell EMC 5180 23
Yandex - Яндекс 9216 20
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 20
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 20
Siemens AG - Siemens Group 2673 19
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 19
Xerox - The Haloid Company 1168 17
Broadcom - VMware 2610 16
Softline - Софтлайн 3743 16
Сервис Плюс 187 15
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 15
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 15
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 15
Компьюлинк ГК - Compulink 456 15
Google LLC 12688 14
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 14
AMD - Advanced Micro Devices 4641 14
Fujitsu 2105 14
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 13
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 13
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 13
NVision Group - Энвижн Груп 699 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 43
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 33
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
Связной ГК 1401 11
Альфа-Банк 1979 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
Газпром ПАО 1493 9
Россети Ленэнерго 1699 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 8
Почта России ПАО 2370 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
Роснефть НК - нефтяная компания 562 8
Локотех - Локомотивные технологии 70 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
IKEA - ИКЕА 171 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
Спортмастер - Sportmaster 201 6
Локотех Сервис - ТМХ Сервис 27 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
Visa International 1993 5
Volkswagen Group - VW 308 5
Евросеть 1421 5
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 4
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 4
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 4
Caterpillar - 93 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 36
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 36
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 26
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 21
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 6
Федеральное казначейство России 1949 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 4
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 4
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 3
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Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
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CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
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Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
WiMAX Forum 69 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
Bryan Norris Associates 14 1
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РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
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АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
ЛДПР 116 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 196
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 144
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 131
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 65
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 65
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 57
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 56
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 54
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 53
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 51
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 51
Microsoft Windows 2000 8678 33
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 31
Linux OS 11533 28
Microsoft Windows 16882 28
Google Android 15243 27
Apple iOS 8583 20
Microsoft Dynamics 1197 19
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 17
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 15
Apple iPhone 6 4861 15
Microsoft Office 4170 14
Microsoft Azure 1526 14
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 13
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
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Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 8
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НИОПИК ФГУП Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей 3 1
Ростех - Калашников ГК - ЦНИИточмаш - Центральный НИИ точного машиностроения 4 1
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