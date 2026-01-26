Получите все материалы CNews по ключевому слову
ПетрГУ Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина
СОБЫТИЯ
ПетрГУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Воронин Анатолий 5 5
|Дмитриев Александр 52 2
|Масленников Евгений 10 2
|Гусев Андрей 18 2
|Ершова Наталья 2 2
|Эйгес Павел 107 2
|Турчак Андрей 27 1
|Аз-Зари Хусейн 24 1
|Белевцев Андрей 91 1
|Черкасов Дмитрий 36 1
|Комлев Владимир 35 1
|Станкевич Андрей 17 1
|Безруков Андрей 31 1
|Иванов Константин 27 1
|Терновых Максим 4 1
|Добрынин Владимир 35 1
|Бибанов Владимир 10 1
|Малинин Юрий 11 1
|Петров Игорь 13 1
|Ситников Сергей 79 1
|Медведев Дмитрий 1663 1
|Дорофеев Игорь 23 1
|Путролайнен Вадим 1 1
|Ельцин Борис. 95 1
|Шолохов Андрей 13 1
|Парфенчиков Артур 14 1
|Штыков Алексей 1 1
|Гришин Александр 27 1
|Анохин Александр 1 1
|Рождественский Игорь 5 1
|Наследников Валерий 5 1
|Катанандов Сергей 2 1
|Косюк Людмила 1 1
|Медеведев Дмитрий 2 1
|Паращенко Дмитрий 1 1
|Абдрашитов Дмитрий 1 1
|Денисов Денис 7 1
|Оныкий Борис 2 1
|Царёв Фёдор 2 1
|Буценко Лариса 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 2
|Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 1
