ПетрГУ Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина

ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина

СОБЫТИЯ


26.01.2026 «1С Про Консалтинг» обучила свыше 1000 молодых специалистов в 2025 году 1
06.05.2025 Минцифры: в российских вузах стартует подготовка продвинутых ИТ-разработчиков 1
24.03.2025 «1С ПРО Консалтинг» поможет российским вузам в подготовке практико-ориентированных кадров 2
13.12.2024 «Петрозаводскмаш» представил главе Карелии проекты цифровой трансформации предприятия 2
03.10.2024 В России создали водный беспилотник для мониторинга водоемов 4
04.12.2023 Николай Бетелев назначен директором МТС в Новгородской области 1
25.07.2023 «Сбер» определил учебные заведения, которые примут участие в развитии GigaChat 1
04.10.2022 Система мониторинга здоровья рабочих SmartTeam может измерить усталость и стресс 3
08.09.2022 Цифровой комплекс SmartTeam включен в реестр отечественного ПО 1
15.03.2021 GreenMDC и «ЦОДы Карелии» заключили партнерское соглашение 3
27.01.2021 ФИОП поддержал подготовку кадров для нанотехнологического направления в радиофотонике 3
24.11.2020 ФИОП поддержал подготовку специалистов по синтезу металлических порошков для аддитивных технологий 1
10.11.2020 Власти хотят построить в Арктике сеть ЦОДов на основе российского ПО и «железа» 1
04.03.2020 GS Nanotech и ПетрГУ представили первый совместный продукт для СХД 3
18.09.2019 На севере России построят сеть ЦОДов стоимостью 10 миллиардов 2
10.07.2019 Консорциум российских компаний займется развитием экосистемы хранения данных 2
17.12.2018 Запущены курсы по разработке приложений для отечественной мобильной ОС 1
30.11.2018 На базе российской мобильной ОС создано защищенное рабочее место 1
26.03.2018 Разработчиков обяжут писать ПО для российской мобильной ОС 2
05.12.2016 В Yota назначен новый директор B2B-направление 1
11.03.2016 GS Group, ПетрГУ и Гусевский политех подготовят инженеров в области приборостроения и информатики 4
15.10.2015 В «Технополисе GS» студентов ПетрГУ обучат созданию телевизионных приставок 4
06.06.2014 GS Nanotech и ПетрГУ вместе готовят специалистов в сфере высоких технологий 2
08.06.2012 Органы власти Карелии подключились к СМЭВ 1
07.10.2011 Cisco поможет модернизировать практику преподавания ИТ в школах Карелии 3
26.10.2010 Назначен новый руководитель «Главного радиочастотного центра» 3
05.03.2009 Администрация Главы Карелии автоматизирует документооборот на базе СЭД «Дело» 2
18.06.2008 «Аркадия» открывает центр разработок в Петрозаводске 2
30.04.2008 Главный вуз Карелии закупает ПО 1
30.04.2008 КГПУ закупает электронно-вычислительную технику 1
10.04.2008 Питерские программисты выиграли чемпионат мира 1
08.04.2008 Петрозаводский государственный университет примет участие в Чемпионате Мира по программированию 1
18.03.2008 На Северо-Западе определились победители полуфинала Imagine Cup 2008 1
05.12.2007 В Москве прошла первая студенческая олимпиада по СУБД Oracle 1
24.07.2007 КГПУ объявил конкурс на закупку ПО 1
10.05.2007 ПетрГУ закупает ПО 1
05.04.2007 Дмитрий Медведев: главное — не «железо», а интернет 1
30.11.2006 Карелия и Оулу будут сотрудничать в области образования и телекоммуникаций 1
29.11.2006 ПетрГУ заказывает веб-интерфейс информационно-аналитической системы 1
14.12.2005 3 июля состоится конференция "Развитие вычислительной техники в России и странах бывшего СССР: история и перспективы" 2

Публикаций - 42, упоминаний - 72

ПетрГУ и организации, системы, технологии, персоны:

GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 348 5
GS Group - Технополис GS Гусев 73 5
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 58 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 491 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 526 2
Ростелеком 10381 2
МегаФон 10027 2
9073 2
INOI - ИНОЙ 50 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 513 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 192 2
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 50 2
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 54 2
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 62 1
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 65 1
Blackview 20 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 259 1
Google LLC 12313 1
DCLab Карелия 1 1
Планета ОКБ 8 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 85 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 15 1
ЦОДы Карелии 1 1
САФУ - Цифровая Арктика ИТ-парк - Digital Arctiс 7 1
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 65 1
Системы документооборота 511 1
КЮДЦ - КЮ Дата Центр 1 1
1С Про Консалтинг - 1C Pro Consulting 23 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 1
Cisco Systems 5230 1
Yandex - Яндекс 8552 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14472 1
Apple Inc 12709 1
Meta Platforms - Facebook 4544 1
IBM - International Business Machines Corp 9562 1
Softline - Софтлайн 3309 1
Oracle Corporation 6892 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1188 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 398 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии - Петрозаводскмаш - Тяжбуммаш 10 3
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 89 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8271 2
Политех - Политехнический музей 34 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Композит 97 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Социальные гарантии 39 1
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 20 1
РУСАЛ - НАЗ - Надвоицкий алюминиевый завод 2 1
Почта России ПАО 2258 1
ГПБ - Газпромбанк 1184 1
Русагро Группа Компаний 341 1
Северсталь ПАО - Severstal 567 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1355 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1475 5
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 38 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12976 3
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 2
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3401 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 437 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 78 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5295 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4998 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2951 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6322 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3561 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5269 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2192 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4817 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1143 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 560 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 357 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 272 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 53 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 55 1
ПОРА - Проектный офис развития Арктики 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73617 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18496 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7431 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12031 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31912 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3731 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 697 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 833 2
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 651 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1136 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12398 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6176 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 2
NAND flash memory - флеш-память 649 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3554 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14993 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2046 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
Microsoft License Subscription - Лицензионная политика 105 2
Microsoft Office 3977 3
Microsoft Windows 16402 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 959 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 3
Киберника Сибрус - мессенджер 27 2
Microsoft Windows Server 2003 571 2
Jala Accione - cмартфоны 4 2
Ctrl2Go SmartTeam 8 2
Microsoft Windows XP Professional 235 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 825 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 2
INOI R - Серия смартфонов 25 2
INOI T - Серия смартфонов 9 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
Microsoft Office 2007 242 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
Intersoft Lab - Референт 156 1
Ростелеком - ОМП - Корпоративное мобильное рабочее место 9 1
GS E - цифровая спутниковая приставка-сервер 16 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 1
Microsoft Office 2003 123 1
Яндекс Agnitum Outpost Security Suite - Outpost Network Security Business 27 1
1С:Профессионал 13 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 205 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - БОСС-Корпорация 9 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 430 1
СалютДевайсы - NeONKA - NEural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness 7 1
Cisco Packet Tracer 2 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 337 1
Google Android 14768 1
Apple iOS 8298 1
Microsoft Windows XP 2422 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1725 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1120 1
1С:ERP Управление предприятием 727 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1126 1
InfoTeCS - ViPNet Client 97 1
Воронин Анатолий 5 5
Дмитриев Александр 52 2
Масленников Евгений 10 2
Гусев Андрей 18 2
Ершова Наталья 2 2
Эйгес Павел 107 2
Турчак Андрей 27 1
Аз-Зари Хусейн 24 1
Белевцев Андрей 91 1
Черкасов Дмитрий 36 1
Комлев Владимир 35 1
Станкевич Андрей 17 1
Безруков Андрей 31 1
Иванов Константин 27 1
Терновых Максим 4 1
Добрынин Владимир 35 1
Бибанов Владимир 10 1
Малинин Юрий 11 1
Петров Игорь 13 1
Ситников Сергей 79 1
Медведев Дмитрий 1663 1
Дорофеев Игорь 23 1
Путролайнен Вадим 1 1
Ельцин Борис. 95 1
Шолохов Андрей 13 1
Парфенчиков Артур 14 1
Штыков Алексей 1 1
Гришин Александр 27 1
Анохин Александр 1 1
Рождественский Игорь 5 1
Наследников Валерий 5 1
Катанандов Сергей 2 1
Косюк Людмила 1 1
Медеведев Дмитрий 2 1
Паращенко Дмитрий 1 1
Абдрашитов Дмитрий 1 1
Денисов Денис 7 1
Оныкий Борис 2 1
Царёв Фёдор 2 1
Буценко Лариса 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157910 26
Россия - СЗФО - Карелия Республика 738 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18739 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45998 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3240 6
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 291 6
Россия - СЗФО - Калининградская область 1405 5
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 829 4
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 146 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53535 3
Беларусь - Белоруссия 6063 3
Россия - СФО - Новосибирск 4686 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 28 2
Земля - планета Солнечной системы 10684 2
Армения - Республика 2376 2
Швеция - Королевство 3718 2
Финляндия - Финляндская Республика 3659 2
Европа Восточная 3124 2
Канада 4992 2
США - Массачусетс 513 1
Финляндия - Оулу 19 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 248 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Костомукша 24 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 113 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18321 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4106 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1304 1
Япония 13562 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3055 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 753 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3200 1
Бельгия - Королевство 1172 1
Германия - Федеративная Республика 12951 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1784 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 268 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2931 1
Турция - Турецкая республика 2500 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Украина 7803 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 23
Образование в России 2560 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15211 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10394 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Информатика - computer science - informatique 1144 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 3
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 444 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1001 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 2
Металлы - Золото - Gold 1204 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 1
Экономический эффект 1216 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 321 1
ТОСЭР - ТОР - Территория опережающего социально-экономического развития 6 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Национальный проект - Современная школа - Компьютеризация сельских и городских школ 28 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
Химическая промышленность - Chemical industry 290 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Металлы - Серебро - Silver 795 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1155 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2190 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 2
Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 527 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1110 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 228 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 4
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 169 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 213 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 338 3
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 2
ИГУ - Иркутский государственный университет 25 2
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 15 2
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 12 2
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 31 2
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 265 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1654 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1286 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 324 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 426 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 675 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 153 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 269 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 630 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 139 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 43 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 35 1
РАН ИМЕТ - Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН 9 1
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm - Королевский технологический институт Швеции 10 1
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 10 1
СамГУ - Самарский государственный университет 28 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 55 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 12 1
БГУ - Белорусский государственный университет 34 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 35 1
ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 1
