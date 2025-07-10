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Cisco Packet Tracer
УПОМИНАНИЯ
|10.07.2025
|Специалисты «Ред Софт» провели курс по тестированию ИТ-продуктов для студентов СПбГУТ 1
|07.10.2011
|Cisco поможет модернизировать практику преподавания ИТ в школах Карелии 1
Cisco Packet Tracer и организации, системы, технологии, персоны:
|Cisco Systems 5169 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370909, в очереди разбора - 749221.
Создано именных указателей - 178304.
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