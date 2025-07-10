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Индексная книга (каталог) CNews*
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Cisco Packet Tracer


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Специалисты «Ред Софт» провели курс по тестированию ИТ-продуктов для студентов СПбГУТ 1
07.10.2011 Cisco поможет модернизировать практику преподавания ИТ в школах Карелии 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Cisco Packet Tracer и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5169 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1004 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3013 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370909, в очереди разбора - 749221.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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