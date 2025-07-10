Специалисты «Ред Софт» провели курс по тестированию ИТ-продуктов для студентов СПбГУТ

В конце мая завершился курс для учащихся Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича. Программа длилась полтора месяца и объединила теорию и практику, позволив участникам получить первые навыки в области QA-инжиниринга. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Учебный курс по тестированию программного обеспечения – часть образовательной инициативы «Ред Софт», направленной на поддержку молодых специалистов и развитие ИТ-сообщества. Курс прошли 56 студентов СПбГУТ, мечтающих освоить профессию «QA-инженер» (Quality Assurance Engineer).

За полтора месяца, с апреля по май, участники прошли теоретическую подготовку, освоив базовые понятия тестирования, и познакомились с ИТ-продуктами «Ред Софт». В список практических заданий курса вошли: тестирование и написание тест-кейсов по «Ред АДМ»; верстка HTML страницы; оформление SQL запросов на тренажере SQL Academy; поиск багов в ретро-шутере и оформление баг-репортов; создание репозитория и работа с ветками в Git; тестирование API котиков TheCatApi c помощью Postman; создание проекта в сетевом эмуляторе Cisco Packet Tracer; проведение нагрузочного тестирования в JMeter.

Финальное задание – написание первого автотеста – стало важным шагом к пониманию автоматизации и инструментов современной разработки. По итогам курса 18 студентов получили приглашение на собеседование в компанию «Ред Софт».

Ксения Коломенская, инженер по тестированию «Ред Софт»: «Это был настоящий вызов – пришлось освежить знания в теории тестирования и научиться объяснять сложное простыми словами. Больше всего меня вдохновили студенты: их вовлеченность, желание разбираться глубже – все это превзошло мои ожидания. Некоторые из них уже обладали отличной технической базой, а главное – у них горят глаза. Это очень заряжает. Я рада, что смогла быть частью их первого шага в профессию. Надеюсь, что скоро мы увидимся снова – уже не в аудитории, а в нашем офисе в качестве коллег. Благодарим университет за сотрудничество и надеемся на новые совместные проекты».

Альберт Винерович Абилов, первый проректор – проректор по учебной работе СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича: «Курс «Тестирование программного обеспечения» от компании «Ред Софт» оказался насыщенным, объемным и крайне полезным для будущих специалистов. В ходе обучения студенты не только подробно изучили теорию тестирования, но и получили практические навыки работы с современными инструментами, включая продукты «Ред Софт». Программа курса была построена на реальных кейсах и практико-ориентированных заданиях, благодаря чему студенты освоили весь цикл работы тестировщика — от составления тест-кейсов до анализа результатов. Несмотря на высокую сложность, курс дал мощный профессиональный задел. Особенно ценно то, что 18 учащихся получили приглашения на собеседование, а 10 из них на оплачиваемые стажировки по итогам обучения. Такой результат говорит сам за себя. Мы благодарны нашему партнеру – компании «Ред Софт» за возможность учиться у вендора, и с удовольствием продолжим обучение в рамках других специализированных курсов компании. Получение навыков напрямую от разработчиков — это огромный плюс для любого студента».