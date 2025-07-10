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Apache JMeter

Apache JMeter

УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Специалисты «Ред Софт» провели курс по тестированию ИТ-продуктов для студентов СПбГУТ 1
02.10.2024 «Форс Дистрибуция» провела тестирование сервера Java-приложений Libercat для задач импортозамещения 1
10.09.2024 При поддержке компании «Перфоманс Лаб» студенты магистратуры НИУ ВШЭ института МИЭМ освоили навыки тестирования и обеспечения качества ИТ-платформ. 1
16.02.2024 Опрос: Самые востребованные инструменты тестирования в России 1
30.12.2021 Алена Горшкова -

Рост спроса на тестирование ПО связан с потребностью в качестве

 1
17.09.2021 Компания «Перфоманс лаб» анонсировала полнофункциональное доработанное решение Boomq 1
17.09.2021 Банк «Точка» перешел на TestOps-решение для оптимизации тестирования 1
27.08.2021 Евгений Сабиров: Что сегодня понимают под TestOps 1
17.08.2020 «Перфоманс Лаб» выпустила новый инструмент нагрузочного тестирования Boomq Enterprise 1
29.06.2017 Мобильные приложения: как не «проколоться» на разработке и тестировании 1
23.05.2016 Cognitive Technologies протестировала систему «КогнитивЛот» на аппаратной платформе Inspur 1
28.04.2016 СЭД «Тезис» в ходе нагрузочного тестирования обеспечила работу 10 тыс. пользователей 1
30.11.2011 Французские власти объявили тендер на поддержку открытого ПО 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Apache JMeter и организации, системы, технологии, персоны:

Performance Lab - Перфоманс Лаб 34 4
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 119 2
Qameta Software - Инструменты тестирования 13 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 1
АйТи - Аплана Группа компаний 174 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Blender 42 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 76 1
Бином 24 1
Zabbix SIA - Заббикс 114 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
Ланит Экспертиза 3 1
Tripwire 27 1
Системы и Технологии ГК 105 1
Alfresco Software 147 1
TeamStorm - Тимшторм 10 1
Kaiten - Кайтен Софтвер 18 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 33 1
Oracle Corporation 6773 1
ФОРС - Центр разработки 655 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1709 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1485 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 245 1
Банк24.ру 72 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3378 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4661 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3162 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 99 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 625 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21270 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4268 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12484 5
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 453 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69231 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11863 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26253 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32353 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22086 4
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 713 4
DevOps - Development и Operations 965 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7820 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30854 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25108 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2628 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21331 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1060 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6401 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9477 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12501 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5630 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1141 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4233 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14007 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21299 2
Lightning 222 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53926 1
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1985 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24888 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3295 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10838 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 655 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1822 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12953 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4333 1
Oracle Java - язык программирования 3176 4
Qameta Software - Allure TestOps - ТестОпс 14 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 589 2
Google Android 14367 2
Apple iOS 8021 2
Docker - Платформа распределённых приложений 383 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 278 2
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 126 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1371 2
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 72 1
Linux - Debian GNU 497 1
Google Play - Google Store - Android Market 3370 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 337 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 110 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1033 1
Linux OS 10344 1
Apple macOS 2139 1
Intel x86 - архитектура процессора 1924 1
Apple - App Store 2948 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 903 1
Microsoft Windows XP 2412 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 614 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1686 1
Microsoft Teams - MS Teams 583 1
Mozilla Firefox - браузер 1901 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 602 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 547 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 180 1
Apache OpenOffice 478 1
Ruby - Язык программирования 148 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 203 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 106 1
Python Django 44 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 293 1
Microsoft Windows NT 885 1
Perl - Язык программирования 150 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 61 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 215 1
Apache Subversion 18 1
Performance Lab Boomq Enterprise 1 1
Сабиров Евгений 2 2
Черногоров Андрей 65 1
Брауде-Золотарев Михаил 23 1
Горшкова Алена 3 1
Стрельцов Николай 5 1
Ковалев Андрей 31 1
Ковалев Юрий 4 1
Кувшинов Владимир 2 1
Коблев Евгений 1 1
Гумённый Петр 3 1
Каширский Владимир 6 1
Никитин Руслан 3 1
Карпов Роман 74 1
Чашкин Леонид 1 1
Вишнеков Андрей 1 1
Чуйко Даниил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150721 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44516 1
Франция - Французская Республика 7917 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1631 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1186 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 716 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 739 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53142 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49671 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14336 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9353 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25031 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6046 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30595 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1459 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6071 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7090 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3716 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5146 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2582 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3262 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11203 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8034 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6128 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1506 1
Информатика - computer science - informatique 1105 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 348 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5301 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11364 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1222 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8034 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5999 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 560 1
РАН - Российская академия наук 1946 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 44 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 67 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1176 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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