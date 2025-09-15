Разделы

Performance Lab Boomq Enterprise


УПОМИНАНИЯ


15.09.2025 Отечественное решение по нагрузочному тестированию Boomq теперь работает с ИИ 1
12.05.2025 «Перфоманс Лаб» завершила проект по повышению качества и производительности КЭДО HRlink 1
23.09.2024 «Перфоманс Лаб» обновила решение для нагрузочного тестирования Boomq 1
05.07.2024 «Перфоманс Лаб» запустила новую услугу по оптимизации производительности «1С» 1
16.02.2024 Опрос: Самые востребованные инструменты тестирования в России 1
01.12.2022 «Перфоманс лаб» анонсирует новые решения и услуги 1
17.09.2021 Компания «Перфоманс лаб» анонсировала полнофункциональное доработанное решение Boomq 2
23.07.2021 «Перфоманс лаб» повысила производительность сайта ритейлера по продаже обуви Birkenstock перед сезоном распродаж более чем в два раза. 2
22.03.2021 Исследование: 75% банков привлекают аутсорсинг-команды для тестирования своих ИТ-систем 1
17.08.2020 «Перфоманс Лаб» выпустила новый инструмент нагрузочного тестирования Boomq Enterprise 3

Публикаций - 10, упоминаний - 14

Performance Lab и организации, системы, технологии, персоны:

Performance Lab - Перфоманс Лаб 38 10
SAP SE 5386 1
8737 1
Nginx - Энджайникс 182 1
Atlassian 134 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 35 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 155 1
Kaiten - Кайтен Софтвер 19 1
TeamStorm - Тимшторм 10 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1745 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1554 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 256 1
Birkenstock - Биркеншток 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1470 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21991 6
Нагрузочное тестирование - Load testing 647 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70687 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12690 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4443 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16482 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12707 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8435 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25508 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22399 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5714 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 666 2
DevOps - Development и Operations 1004 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7952 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28606 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14375 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21568 2
Оповещение и уведомление - Notification 5183 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4318 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3890 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1348 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7092 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6072 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16705 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2032 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12061 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7146 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55227 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1120 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 708 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33008 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 751 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13106 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1208 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5094 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 416 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 440 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 404 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31303 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 313 1
Apache JMeter 13 3
Google Analytics - Google Universal Analytics 106 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 563 1
Oracle Java - язык программирования 3283 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 166 1
1С:ERP Управление предприятием 668 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 187 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 302 1
React JS - JavaScript фреймворк 101 1
Jenkins 48 1
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 36 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 66 1
JetBrains TeamCity 20 1
Qameta Software - Allure TestOps - ТестОпс 14 1
TestRail 5 1
Кувшинов Владимир 2 1
Ковалев Юрий 4 1
Макаров Александр 45 1
Бурилов Андрей 117 1
Мериин Михаил 2 1
Каширский Владимир 6 1
Никитин Руслан 3 1
Красноперов Сергей 3 1
Филатов Денис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53917 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50287 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25399 2
Аудит - аудиторский услуги 2956 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9734 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5173 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6095 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11523 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 727 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5370 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1487 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 332 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6130 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14658 1
Список системообразующих предприятий РФ 305 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6705 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1771 1
