Получите все материалы CNews по ключевому слову
Performance Lab Boomq Enterprise
УПОМИНАНИЯ
Performance Lab и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1470 1
|Кувшинов Владимир 2 1
|Ковалев Юрий 4 1
|Макаров Александр 45 1
|Бурилов Андрей 117 1
|Мериин Михаил 2 1
|Каширский Владимир 6 1
|Никитин Руслан 3 1
|Красноперов Сергей 3 1
|Филатов Денис 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.