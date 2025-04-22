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Кибербезопасность DevSecOps Shift-Left Security Testing КАИВ каскадная ИИ-валидация дефектов кода



22.04.2025 Исследование AppSеc.Hub: без автоматизации даже крупные компании не могут справиться с растущим потоком уязвимостей ПО 1
12.12.2024 Beeline Cloud запустил бесплатный курс по Cloud DevSecOps 1
23.10.2024 Статический анализатор кода со встроенным искусственным интеллектом SASTAV от ITD Group сокращает время устранения уязвимостей в 8,5 раз 1
12.04.2024 Как разрабатывать на заказ в условиях дефицита кадров 1
19.03.2024 Для достижения полной технологической независимости в ИБ понадобится до 10 лет 1
19.01.2024 Как облегчить разработку ПО: тестировщики создали софт для тестировщиков 1
28.09.2023 Как защитить платформы контейнеризации на всех стадиях жизненного цикла 1
12.09.2023 В России появилась платформа по обучению навыкам безопасного кода 1
29.06.2023 В России появилось решение по управлению требованиями для создания безопасных программных продуктов 1
01.12.2022 «Перфоманс лаб» анонсирует новые решения и услуги 1
01.11.2022 «РТК-Солар»: почти каждая третья российская компания не проверяет ПО на защищенность 1
29.12.2021 Руслан Косарим -

Применение DevOps-практик становится источником проблем, влияющих на уровень ИБ

 1
02.09.2021 Исследование Positive Technologies: более чем в 30% случаев в отечественных компаниях применяют безопасную разработку 1
30.08.2021 Артем Каличкин, Faktura.ru, в интервью CNews — о цифровом быте и аутсорсинге головной боли 1
06.07.2021 Check Point Software Technologies представила решение для защиты облачных рабочих нагрузок 1
23.06.2021 «Ростелеком-Солар» реализовал поставку анализатора кода приложений Solar appScreener в Службу гражданской обороны Сингапура 1
10.03.2021 Игорь Никифоров о DevSecOps как культуре и образе мышления – «Внедрение идей DevSecOps непростая задача, но они того стоят» 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 979 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5002 2
Telegram Group 2141 2
Start X - Антифишинг 9 2
Check Point Software Technologies 768 1
ESG - Enterprise Strategy Group 241 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1260 1
8397 1
Performance Lab - Перфоманс Лаб 32 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 309 1
Puppet 25 1
Аngara Security 2 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13059 1
GitHub 859 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 1
Nubes - Нубес 58 1
ICL ГК 398 1
Effective Technologies - Эффектив технолоджис 11 1
Softline - Софтлайн 2933 1
Diasoft - Диасофт 916 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 1
КСК - Ключевые системы и компоненты 9 1
Рустам Курмаев и партнеры 26 1
Softline - Develonica - Девелоника 134 1
ICL Soft - АйСиЭл Софт - ICL Solutions 13 1
ИнЭкс - InEx 3 1
HashiCorp 10 1
Северсталь Инфоком 68 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2006 1
КСК Технологии 43 1
ITD Group - International IT-Distribution Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн 12 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 28 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 248 1
JFrog 10 1
ITD Group - ShiftLeft Security - Пайнап 4 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8845 1
Red Hat CoreOS 10 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 491 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2470 2
NanduQ - Qiwi 997 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 2
MR Group - МР Групп 34 2
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 2
Промомед - Биохимик - Артселленс 2 2
Лента - Сеть розничной торговли 2127 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 290 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 179 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 735 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1670 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 472 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 1
Группа Самолет 81 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2858 1
МКБ - Московский кредитный банк 568 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 1
ВТБ Лизинг 68 1
GoodWill 13 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1086 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4315 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 379 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4906 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 39 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5043 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 1
Конституционный суд РФ 109 1
Судебная власть - Judicial power 2331 1
OWASP - Open Web Application Security Project 100 2
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Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 686 3
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ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 471 2
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11270 2
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16259 2
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5399 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10518 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4632 11
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 149 4
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 164 3
Jenkins 45 3
Oracle Java - язык программирования 3121 3
Docker - Платформа распределённых приложений 349 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 199 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 160 2
JetBrains TeamCity 20 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 594 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 103 2
Red Hat OpenShift 133 2
Linux OS 10159 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1162 2
Google Android 14195 1
Apple iOS 7926 1
Apple macOS 2098 1
Check Point CloudGuard 16 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 338 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 699 1
React - JavaScript фреймворк 76 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 920 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 69 1
Red Hat Ansible 110 1
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 35 1
Microsoft Windows 15842 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 107 1
F6 - F.A.C.C.T. Pre-IR Assessment 2 1
Nubes - NG Cloud - NGcloud - Next Generation Cloud 20 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 291 1
Тетрис 72 1
Python - высокоуровневый язык программирования 982 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2995 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1024 1
Google Gmail 954 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 255 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 340 1
Google Maven 29 1
Red Hat RPM - Package Manager 162 1
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Гильмуллин Тимур 1 1
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Amor Leonardo - Амор Леонардо 1 1
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Путин Сергей 63 1
Демидов Сергей 127 1
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Бычков Сергей 7 1
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ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 14 1
Короткая ссылка
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Создано именных указателей - 173295.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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