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Кибербезопасность DevSecOps Shift-Left Security Testing КАИВ каскадная ИИ-валидация дефектов кода
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|OWASP - Open Web Application Security Project 100 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 1
|CIS - Center for Internet Security 10 1
|Чернов Даниил 79 2
|Волдохин Сергей 11 2
|Никифоров Игорь 31 1
|Жуков Алексей 5 1
|Гаврилов Антон 17 1
|Гильмуллин Тимур 1 1
|Якимов Денис 1 1
|Косарим Руслан 7 1
|Amor Leonardo - Амор Леонардо 1 1
|Каличкин Артем 1 1
|Путин Владимир 3228 1
|Путин Сергей 63 1
|Демидов Сергей 127 1
|Нуйкин Андрей 48 1
|Коротнев Константин 34 1
|Гусев Сергей 44 1
|Степаненко Василий 42 1
|Волков Олег 6 1
|Бычков Сергей 7 1
|Мармылев Михаил 4 1
|Федулаев Алексей 7 1
|Котова Юлия 2 1
|Авилкин Юрий 4 1
|Атаманов Евгений 1 1
|Шафигуллин Руслан 2 1
|Оржевская Наталия 10 1
|Билоконь Максим 2 1
|Галеев Артур 13 1
|Мамичев Дмитрий 1 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
|Шицле Ярослав 22 1
|Шелекасов Борис 11 1
|Тетенькин Евгений 10 1
|Смирнов Роман 15 1
|Курмаев Рустам 31 1
|Грачев Сергей 7 1
|Лобанов Валерий 18 1
|Шашкова Екатерина 3 1
|Андриевский Денис 4 1
|Воденеев Денис 6 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 362 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 870 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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