Промомед - Биохимик - Артселленс

«ПРОМОМЕД» – один из участников российской фармацевтической отрасли, участник системы обеспечения национальной лекарственной безопасности, лекарственного суверенитета. Разрабатывает, производит и продвигает современные лекарственные препараты, фокусируя свои усилия на повышении эффективности и улучшении профиля безопасности терапии важнейших, в том числе социально значимых заболеваний, включая онкологические, ВИЧ, гепатиты и др.

АО «Биохимик» вошел в состав группы в 2015 г. Завод работает в полном соответствии со стандартами GMP, специализируется на быстрой и качественной разработке и производстве инновационных препаратов и лекарственных форм в ключевых направлениях здравоохранения. Объем производства АО «Биохимик» в 2022 году составил почти 80 млн упаковок лекарств различного назначения. В марте 2023 года на базе АО «Биохимик» состоялось торжественное открытие завода по производству активных фармацевтических субстанций (АФС) при участии Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В портфель Компании входят более 300 наименований лекарственных препаратов, 80% из которых - в списке ЖНВЛП. Основу портфеля ГК «Промомед» составляют оригинальные, прошедшие полный цикл исследований лекарственные препараты, разработанные в собственном крупнейшем исследовательском центре. Портфель компании опирается на пять основных групп препаратов: противоопухолевые, противовирусные, эндокринологические, неврологические, антибиотики.