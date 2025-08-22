Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181430
ИКТ 14105
Организации 10959
Ведомства 1484
Ассоциации 1050
Технологии 3493
Системы 26061
Персоны 78038
География 2917
Статьи 1544
Пресса 1243
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2704
Мероприятия 867

Волдохин Сергей


УПОМИНАНИЯ


22.08.2025 Нелегальные продажи подключений к ИТ-сетям российских компаний выросли в три раза 1
16.08.2024 ГК Softline внедряет в экосистему Softline Universe платформы для тренировки навыков кибербезопасности Start EDU и Start AWR 1
14.06.2024 Новый российский продукт позволяет посмотреть на компанию глазами хакеров 1
22.01.2024 Сотрудники на 70% чаще стали сообщать о возможных атаках. Результаты обучения «Первой грузовой компании» 1
08.11.2023 Золотодобывающая компания «Полюс» внедрила Start AWR, чтобы предупредить кибератаки на сотрудников 1
12.09.2023 В России появилась платформа по обучению навыкам безопасного кода 1
29.06.2023 В России появилось решение по управлению требованиями для создания безопасных программных продуктов 1
08.02.2023 MONT и «Антифишинг» помогут компаниям развивать цифровую грамотность сотрудников 1
11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок 1
21.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября. Завершается прием заявок 1
17.01.2021 Что ждет ИТ-рынок от 2021 г. 1
25.11.2019 Клиенты «Информзащиты» получат свой «Антифишинг» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Волдохин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Start X - Антифишинг 10 5
Информзащита 813 2
Huawei 4088 2
Softline - Софтлайн 3091 2
Infinidat 32 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 362 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 478 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 131 1
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
EY - Ernst & Young Global 375 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 52 1
Poly - Plantronics 139 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 319 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 127 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 83 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1167 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 393 1
MONT - МОНТ 163 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 63 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4314 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 405 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2591 3
NanduQ - Qiwi 1001 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2930 2
ГПБ - Газпромбанк 1134 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1136 2
МКБ - Московский кредитный банк 601 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 219 2
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 2
Ингосстрах Инвестиции 20 2
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 15 2
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 2
MR Group - МР Групп - MR Office 39 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 183 2
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 2
Промомед - Биохимик - Артселленс 2 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
Ингосстрах СПАО 441 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
РЖД - Российские железные дороги 1961 1
Русский свет - Электросистем - РС Тех 23 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5076 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4612 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 381 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12382 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2182 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30144 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70180 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54735 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21724 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22279 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6652 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16155 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4361 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5682 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12654 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8353 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 308 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 333 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1624 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Shift-Left Security Testing - КАИВ - каскадная ИИ-валидация дефектов кода 19 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 774 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1602 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9859 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2014 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13046 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8583 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2639 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 340 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1318 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4286 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6013 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3880 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13148 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3216 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7632 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11850 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5054 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1141 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11633 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1205 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 435 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1549 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25382 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7094 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4924 4
Softline Universe - Start AWR 3 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 757 2
Softline Universe - Start EDU 2 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 367 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Huawei Cloud 64 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Start X - Start REQ 1 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 288 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5610 1
Start X - Star EASM 1 1
Softline Universe - SLU 29 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 54 1
Батай Илья 57 2
Кабаков Ярослав 61 2
Драчев Никита 10 2
Федоров Борис 5 2
Михеева Нина 8 2
Кутаков Павел 6 2
Лебедев Владимир 75 2
Копысов Виталий 63 2
Овчинников Илья 7 2
Александров Александр 83 2
Коннов Георгий 25 2
Сандимирова Александра 2 2
Сотин Денис 216 1
Захаренко Максим 56 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Булгаков Кирилл 127 1
Хомяков Сергей 45 1
Кумейко Алексей 1 1
Горожанкин Алексей 18 1
Шерстобитов Сергей 56 1
Сударкин Евгений 28 1
Михалев Максим 16 1
Рожков Александр 17 1
Шелепов Владимир 24 1
Кошкина Юлия 13 1
Сирик Дмитрий 5 1
Шоболов Владимир 1 1
Бураго Павел 1 1
Тихонин Андрей 1 1
Мартыненко Валентин 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 152273 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14347 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18159 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44820 3
Казахстан - Республика 5714 2
Беларусь - Белоруссия 5927 1
Италия - Итальянская Республика 4404 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1533 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1656 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2648 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50079 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6058 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 436 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30897 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16999 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1006 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1342 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8372 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9613 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1500 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3732 1
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 66 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8116 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14542 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5342 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25260 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53638 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6233 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7150 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1011 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 442 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1271 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 559 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 682 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1410 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6641 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10331 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3128 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2074 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11473 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5458 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 848 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7706 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 193 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2523 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3081 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2858 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8288 1
IDC - International Data Corporation 4929 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3399 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 507 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379524, в очереди разбора - 738813.
Создано именных указателей - 181430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: