Получите все материалы CNews по ключевому слову
Волдохин Сергей
УПОМИНАНИЯ
Волдохин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Батай Илья 57 2
|Кабаков Ярослав 61 2
|Драчев Никита 10 2
|Федоров Борис 5 2
|Михеева Нина 8 2
|Кутаков Павел 6 2
|Лебедев Владимир 75 2
|Копысов Виталий 63 2
|Овчинников Илья 7 2
|Александров Александр 83 2
|Коннов Георгий 25 2
|Сандимирова Александра 2 2
|Сотин Денис 216 1
|Захаренко Максим 56 1
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Булгаков Кирилл 127 1
|Хомяков Сергей 45 1
|Кумейко Алексей 1 1
|Горожанкин Алексей 18 1
|Шерстобитов Сергей 56 1
|Сударкин Евгений 28 1
|Михалев Максим 16 1
|Рожков Александр 17 1
|Шелепов Владимир 24 1
|Кошкина Юлия 13 1
|Сирик Дмитрий 5 1
|Шоболов Владимир 1 1
|Бураго Павел 1 1
|Тихонин Андрей 1 1
|Мартыненко Валентин 11 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8288 1
|IDC - International Data Corporation 4929 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3399 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379524, в очереди разбора - 738813.
Создано именных указателей - 181430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.