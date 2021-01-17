Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НИИ СОКБ
Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 86
НИИ СОКБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Транснефть 159 2
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|Danone - Данон 45 1
|Миландр ПКК 26 1
|Global CIO 28 1
|Пробизнесбанк АКБ 109 1
|Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|Сирик Дмитрий 4 3
|Гуриев Марат 10 2
|Тихонов Андрей 33 2
|Ассур Олег 2 2
|Лосев Сергей 43 1
|Касперская Наталья 199 1
|Залецкий Алексей 3 1
|Quade Phil - Куэйд Фил 2 1
|Мухаметдинов Шамиль 1 1
|Quade Phil - Квад Фил 5 1
|Татауров Никита 1 1
|Юхова Мария 1 1
|Рукавишникова Мария 5 1
|Калайда Игорь 7 1
|Королев Иван 2 1
|Андикаловский Дмитрий 2 1
|Пуцин Сергей 18 1
|Бычек Владимир 9 1
|Чапчаев Андрей 33 1
|Крук Александр 2 1
|Комов Владимир 8 1
|Семчук Иван 11 1
|Яппаров Тагир 72 1
|Массух Илья 192 1
|Лашин Ренат 25 1
|Кудрявцева Юлия 5 1
|Панченко Иван 43 1
|Никифорова Светлана 33 1
|Эйгес Павел 66 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Рустамов Рустам 169 1
|CVE Details 2 1
|CNews Analytics 1991 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
|Gartner 2197 1
|Fortune Global 500 162 1
|Counterpoint Research 29 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769616, в очереди разбора - 673300.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769616, в очереди разбора - 673300.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru