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НИИ СОКБ
Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности


17.01.2021 Что ждет ИТ-рынок от 2021 г. 1
04.01.2021 «Гознак» переходит на российскую СУБД Postgres Pro 1
15.12.2020 «Лаборатория Касперского», OCS и НИИ СОКБ объявили о скидках на мобильные АРМ 2
14.12.2020 НИИ СОКБ и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов 2
16.11.2020 Смартфоны Nokia совместимы с платформой EMM SafePhone из реестра отечественного ПО 2
28.10.2020 В состав программной платформы EMM SafePhone включена Kaspersky Mobile Security SDK 2
30.06.2020 Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов 2
21.04.2020 Вебинар «Удаленная мобильность»: никакого хайпа – только практические рекомендации 4
23.03.2020 НИИ СОКБ предоставит доступ к Safephone бесплатно для удаленно работающих сотрудников 1
29.10.2019 Россияне изобрели «гарантированное возмездие» за кражу документов 3
23.07.2019 «Доксвижн» представила новое мобильное приложение СЭД Docsvision 1
06.06.2019 НИИ СОКБ и «Гетмобит» осуществили интеграцию EMM-платформы Safephone и док-станции GM-Box 3
16.04.2019 Бизнес-аналитика становится вершиной айсберга корпоративного импортозамещения 4
13.02.2019 «Форсайт» и НИИ СОКБ представили решение «Защищенная мобильность» 1
13.12.2018 EMM SafePhone 4.0: новая эпоха корпоративной мобильности 5
14.02.2018 НИИ СОКБ представила ПО для удаленной установки корпоративных мобильных приложений 2
22.01.2018 Должен ли бизнес закупать мобильные устройства для сотрудников? 1
29.11.2017 Запас для опережающего роста поставок ИБ сохраняется 3
19.09.2017 Знаменитые французские серверы притворятся российскими для продаж на 700 миллионов 1
14.06.2017 «Доксвижн» и НИИ СОКБ предотвратят утечку конфиденциальных документов из СЭД 7
16.05.2017 НИИ СОКБ объявил об открырии ЦОД SafeDC 9
15.05.2017 В Москве открыт ЦОД для торговли «безопасностью из облака» 1
01.03.2017 «Ростех» предпочел политике BYOD российскую MDM-систему 4
16.01.2017 НИИ СОКБ и «Диджитал Дизайн» заключили соглашение для продвижения собственных разработок 1
25.11.2016 «НИИ СОКБ», «Инновационные технологии» и Konica Minolta представили решение для защиты документов 2
08.08.2016 «НИИ СОКБ», «Инновационные технологии» и Konica Minolta стали партнерами по разработке решений для защиты конфиденциальных документов 4
02.06.2016 Представлены первые прототипы ИТ-решений для корпоративного рынка России на базе ОС Tizen 1
04.02.2016 Samsung объявила о вступлении в российскую ассоциацию «Тайзен.ру» 2
30.09.2015 «Инфотекс», «МобилитиЛаб» и НИИ СОКБ представили комплексное решение для создания защищенных мобильных рабочих мест 2
31.10.2014 «Практика Безопасности» вышла на рынок системной интеграции 1
04.07.2014 Унифицированные коммуникации сокращают ТСО 1
27.06.2014 Спрос на унифицированные коммуникации растет, на телефонию – падает 1
23.06.2014 Круглый стол CNews: «Корпоративные системы связи 2014» 1
17.06.2014 Круглый стол CNews: «Корпоративные системы связи 2014» 1
24.03.2014 Совместное решение «Инфотекс» и НИИ СОКБ по защите корпоративной мобильной связи выходит на европейский рынок 2
07.03.2014 Информационная безопасность: MDM-решения 1
13.02.2013 12 февраля открылся Международный форум «Технологии безопасности» 1
01.06.2012 «Лаборатория Касперского» и «Газпром энерго» договорились о продлении лицензий на Kaspersky Business Space Security 1
04.10.2011 В Москве завершила работу выставка InfoSecurity Russia' 2011 1
05.06.2009 В Казани завершила работу конференция IT & Security Forum 2009 1

Публикаций - 40, упоминаний - 86

НИИ СОКБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5730 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
АйТи 753 3
Docsvision - ДоксВижн 780 3
MobilityLab - МобилитиЛаб 53 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Ланит ГК 1160 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 2
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 2
Microsoft Corporation 11168 2
InfoWatch - Инфовотч 615 2
Nokia Corporation 2453 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Cisco Systems - Tandberg 94 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Амтел-Сервис 34 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
Код Безопасности 365 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
Автодория 37 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Getmobit - Гетмобит 7 1
KrIT - КРИТ 11 1
Google LLC 7177 1
Бакка Софт - Bacca 13 1
Ланит Интеграция 101 1
Микротест 177 1
Прогноз 197 1
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 1
SAP SE 3220 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
Check Point Software Technologies 447 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Fortinet 288 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 155 1
HMD Global - Nokia 116 1
Транснефть 159 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Danone - Данон 45 1
Миландр ПКК 26 1
Global CIO 28 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Правительство РФ 2208 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 56 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Фишинг - Phishing 97 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
COPE - Corporate Owned, Personally Enabled - Корпоративные устройства, настройкой и обслуживанием которых сотрудник занимается самостоятельно 13 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 52 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Цифровое месторождение - Объединение технологий бурения, разведки, цифрового управления процессами и производствами добычи нефти и газа в сочетании с коммуникационными технологиями 5 1
Jailbreak - получение админских прав 19 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
CYOD - Choose your own device - "Выбери свое устройство" 4 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
CMMN - Case Management Model and Notation - Uрафическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” 3 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 12 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 181 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
PnP - Plug&Play 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Big Data - Большие данные 1136 1
НИИ СОКБ SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 22 12
Google Android 10751 9
Apple iOS 5742 7
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 4
Linux OS 4276 4
Microsoft Windows 10 6676 4
Apple macOS 934 2
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 2
MobilityLab WorksPad 36 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 17 2
Microsoft Office 1950 2
Kaspersky Mobile Security 29 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
КриптоПро Ngate 4 1
Getmobit GM-Box 4 1
Oracle СУБД 32 1
Arenadata EDP - Enterprise Data Platform 18 1
НИИ СОКБ SafeStore 2 1
Prognoz Platform 74 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
Microsoft Silverlight 138 1
Google Android Enterprise Recommended 6 1
Microsoft SQL Server 798 1
Zecurion Camera Detector 5 1
Транснефть КИС ПО ПД - Планирование и отчетность по производственной деятельности группы 1 1
Ланит Электронные учебники 3 1
Samsung Knox 82 1
ЭОС Дело СЭД 625 1
НИИ СОКБ SafeCopy 6 1
Aladdin JaCarta 147 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Zecurion DLP 38 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Microsoft PowerPoint 400 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Ред ОС 239 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 64 1
Сирик Дмитрий 4 3
Гуриев Марат 10 2
Тихонов Андрей 33 2
Ассур Олег 2 2
Лосев Сергей 43 1
Касперская Наталья 199 1
Залецкий Алексей 3 1
Quade Phil - Куэйд Фил 2 1
Мухаметдинов Шамиль 1 1
Quade Phil - Квад Фил 5 1
Татауров Никита 1 1
Юхова Мария 1 1
Рукавишникова Мария 5 1
Калайда Игорь 7 1
Королев Иван 2 1
Андикаловский Дмитрий 2 1
Пуцин Сергей 18 1
Бычек Владимир 9 1
Чапчаев Андрей 33 1
Крук Александр 2 1
Комов Владимир 8 1
Семчук Иван 11 1
Яппаров Тагир 72 1
Массух Илья 192 1
Лашин Ренат 25 1
Кудрявцева Юлия 5 1
Панченко Иван 43 1
Никифорова Светлана 33 1
Эйгес Павел 66 1
Никифоров Николай 1126 1
Рустамов Рустам 169 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Россия - Вологодская область 320 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Федеральное законодательство 254 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
CVE Details 2 1
CNews Analytics 1991 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
Gartner 2197 1
Fortune Global 500 162 1
Counterpoint Research 29 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769616, в очереди разбора - 673300.
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