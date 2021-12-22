Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

НИИ СОКБ Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности

НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 19 дел, на cумму 57 809 835 ₽*

Судебные дела (19) на сумму 57 809 835 ₽*
в качестве истца (14) на сумму 51 504 932 ₽*
в качестве ответчика (5) на сумму 6 304 903 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.12.2021 НИИ СОКБ и «СмартЭкоСистема» представили решение для предотвращения утечек информации через мобильные устройства

ации давней мечты корпоративных безопасников: гарантированная блокировка каналов утечки информации с минимальным ущербом для удобства пользования мобильным устройством», – сказал генеральный директор НИИ СОКБ Игорь Калайда.
15.12.2020 «Лаборатория Касперского», OCS и НИИ СОКБ объявили о скидках на мобильные АРМ

Покупатели мобильных АРМ получат скидку Компании «Лаборатория Касперского», OCS и НИИ СОКБ объявили о проведении совместной новогодней акции, связанной с покупкой автоматизированных мобильных рабочих мест на базе планшетов Samsung и смартфонов Nokia. Теперь устройства, участ
14.12.2020 НИИ СОКБ и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов

я обеспечивает заказчикам выполнение требований не только в части информационной безопасности, но и требований по импортозамещению программного обеспечения» – отметил руководитель управления проектов НИИ СОКБ Дмитрий Сирик. «Одной из главных задач, стоящих перед нашей компанией, является создание экосистемы на основе РЕД ОС с применением исключительно отечественных продуктов. Совместимость

23.03.2020 НИИ СОКБ предоставит доступ к Safephone бесплатно для удаленно работающих сотрудников

В рамках обеспечения мер по предупреждению распространения коронавируса Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности (НИИ СОКБ) на беспл
06.06.2019 НИИ СОКБ и «Гетмобит» осуществили интеграцию EMM-платформы Safephone и док-станции GM-Box

Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности (НИИ СОКБ) и «Гетмобит», разработчик решений для «умных» рабочих пространств, создали новый продукт «Мобильность-360°». Совместное решение компаний позволяет создать удаленные рабочие места для

13.02.2019 «Форсайт» и НИИ СОКБ представили решение «Защищенная мобильность»

«Форсайт» и НИИ СОКБ объявили о выпуске совместного комплексного решения «Защищенная мобильность», которое включает перечень готовых защищенных приложений и позволяет разрабатывать мобильные приложения для
13.12.2018 EMM SafePhone 4.0: новая эпоха корпоративной мобильности

Компания «НИИ СОКБ» завершила работу над новой версией EMM-решения SafePhone 4.0. Решение предназначено
14.02.2018 НИИ СОКБ представила ПО для удаленной установки корпоративных мобильных приложений

я или использоваться разработчиками приложений в виде API.В конце 2017 года представители компании «НИИ СОКБ» заявили о развитии своего флагманского MDM-решения SafePhone, до полноценной EMM-си
14.06.2017 «Доксвижн» и НИИ СОКБ предотвратят утечку конфиденциальных документов из СЭД

«Доксвижн» и НИИ СОКБ объявили о том, что интеграция системы электронного документооборота Docsvision с ре
16.05.2017 НИИ СОКБ объявил об открырии ЦОД SafeDC

«НИИ СОКБ» объявил об открытии нового Центра обработки данных SafeDC, специализирующегося на услугах класса SecaaS (Security as a service). Услуги предоставляются на базе собственных решений ком
15.05.2017 В Москве открыт ЦОД для торговли «безопасностью из облака»

ЦОД для услуг в области информационной безопасности Компания «НИИ СОКБ», оказывающая услуги в области информационной безопасности, презентовала собственный Центр обработки данных (ЦОД). Центр, получивший название Safe DC, расположен в Москве в районе метр
01.03.2017 «Ростех» предпочел политике BYOD российскую MDM-систему

м такой системы для «Ростеха» в рамках проекта «Услуга 360» выступила российская компания НИИ СОКБ (Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности). Как рассказали CN
16.01.2017 НИИ СОКБ и «Диджитал Дизайн» заключили соглашение для продвижения собственных разработок

«Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности» (НИИ СОКБ) и «Диджитал Дизайн» объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве с целью реализации и продвижения решений на базе собственных разработок. Как рассказали CNews в компа
25.11.2016 «НИИ СОКБ», «Инновационные технологии» и Konica Minolta представили решение для защиты документов

«НИИ СОКБ», «Инновационные технологии» и Konica Minolta объявили о выводе на российский рынок программно-аппаратного решения SafeCopy-xConfiDoc для защиты электронных и печатных копий документов
08.08.2016 «НИИ СОКБ», «Инновационные технологии» и Konica Minolta стали партнерами по разработке решений для защиты конфиденциальных документов

Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности («НИИ СОКБ»), компания «Инновационные технологии» и Konica Minolta подписали трехсторонний меморандум о начале технологического сотрудничества по разработке решений для защиты бумажных и электрон
30.09.2015 «Инфотекс», «МобилитиЛаб» и НИИ СОКБ представили комплексное решение для создания защищенных мобильных рабочих мест

Компании «Инфотекс», «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи») и НИИ СОКБ представили WorksPad Protected — совместное комплексное решение для создания защищенных корпоративных мобильных рабочих мест. В основу WorksPad Protected вошли продукты отечественных к
24.03.2014 Совместное решение «Инфотекс» и НИИ СОКБ по защите корпоративной мобильной связи выходит на европейский рынок

ИТ-компании «Инфотекс» и системный интегратор НИИ СОКБ сообщили о выводе на европейский рынок совместного решения по защите корпоративной мобильной связи SafePhonePlus. Как говорится в заявлении «Инфотекс», поступившем в редакцию CNews, в


Публикаций - 58, упоминаний - 76

НИИ СОКБ и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
Samsung Electronics 11065 7
АйТи 1519 5
Cisco Systems 5372 5
Softline - Софтлайн 3743 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Код Безопасности 812 4
Microsoft Corporation 25775 4
Check Point Software Technologies 829 4
MobilityLab - МобилитиЛаб 58 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 4
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 4
Qualys 73 3
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 3
Газинформсервис - ГИС 496 3
Телеком-защита 54 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 3
Ростелеком 10948 3
Dell EMC 5180 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Oracle Corporation 7074 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Новые облачные технологии (НОТ) 485 3
Citrix Systems 868 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
Docsvision - ДоксВижн 1060 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 3
SafeTech - СэйфТек 133 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 102 2
ICL ГК - ICL Group 481 2
Skybox Security 30 2
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 147 2
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 2
KrIT - КРИТ 35 2
СИС груп - Сертифицированные информационные системы груп 32 2
Broadcom - VMware 2610 2
Газпром ПАО 1493 4
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Транснефть 335 2
Пробизнесбанк АКБ 135 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 30 1
Гознак СПБФ - Санкт-Петербургская бумажная фабрика 13 1
Газпромнефть Центр 6 1
Газпром энерго - Газпром энергохолдинг - ГЭХ 9 1
РЕСО Гарантия СК 53 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Кредит Европа банк 67 1
НефтеТрансСервис - НТС 7 1
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 1
Гознак КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 17 1
Гознак МПФ - Московская печатная фабрика - Московская типография 13 1
Технология здоровья 8 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Новард УК - Novard 73 1
ПЧРБ Банк - Первый Чешско-Российский банк 3 1
Маяк НПП 2 1
ПСП-Фарман 4 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
The Home Depot Inc 66 1
ЭнергоТрансБанк 5 1
Газпром газобезопасность 2 1
TGG - The Gores Group - Gores Technology Partners 19 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 23 1
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 1
Гознак СПМД - Санкт-Петербургский монетный двор 7 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 1
Государственная система технического регулирования республики Казахстан 4 1
Администрация Красноярска - Красноярский Городской Совет Депутатов - органы государственной власти 6 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 29
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 21
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 17
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 16
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 13
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 8
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 7
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 99 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 7
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 708 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 634 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 178 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
НИИ СОКБ - SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 30 23
Google Android 15244 18
Apple iOS 8583 13
Microsoft Windows 16882 11
НИИ СОКБ - SafeMobile UEM 36 10
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 10
Linux OS 11533 6
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 5
НИИ СОКБ - SafeCopy 6 4
InfoTeCS - ViPNet Client 122 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Apple iPhone 6 4861 4
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 3
Apple macOS 2419 3
Microsoft Office 4170 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 3
Samsung Knox 114 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 2
КриптоПро Ngate 23 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Kaspersky Mobile Security - Kaspersky Mobile Security Software Development Kit, KMS SDK - Kaspersky Security for Mobile - Kaspersky Mobile Antivirus AppLock & Web Security 53 2
НИИ СОКБ - SafeDC ЦОД 2 2
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 70 2
Polycom RSS 2 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 131 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 2
Apple iPadOS 141 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
Zecurion DLP 68 2
SafeTech - PayControl 49 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 1
Калайда Игорь 13 8
Чапчаев Андрей 56 5
Сирик Дмитрий 8 5
Соловьев Владимир 108 4
Горбунов Алексей 32 4
Школьников Николай 26 4
Мочальников Алексей 13 4
Герасимов Андрей 25 3
Ассур Олег 4 3
Заглумин Павел 6 3
Чернов Максим 31 3
Зайцев Николай 32 3
Тюкачев Андрей 3 3
Салов Антон 38 2
Бычек Владимир 11 2
Никитин Олег 68 2
Шерстобитов Сергей 57 2
Дмитриев Николай 17 2
Тихонов Андрей 43 2
Гуриев Марат 17 2
Сивохин Дмитрий 5 2
Плотников Олег 4 2
Жилин Евгений 6 2
Менделеев Яков 3 2
Никифоров Николай 1138 2
Эйгес Павел 108 1
Комиссаров Дмитрий 248 1
Сотин Денис 216 1
Никифорова Светлана 34 1
Панченко Иван 197 1
Захаренко Максим 57 1
Кудрявцева Юлия 19 1
Симаков Олег 113 1
Лашин Ренат 87 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Земков Сергей 159 1
Орлик Сергей 83 1
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 31 1
Массух Илья 239 1
Смирнов Дмитрий 112 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Европа 24964 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 2
Россия - ПФО - Пензенская область 637 1
Европа Западная 1496 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 304 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 238 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Казахстан - Республика 6048 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Южная Корея - Республика 7052 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Канада 5082 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 34
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 104 1
НКО - Некоммерческая организация 636 1
CVE Details 4 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
Gartner - Гартнер 3658 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Counterpoint Research 110 1
B2B International 50 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Fortune Global 500 295 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 34 1
Росатом - НИФХИ имени Л.Я. Карпова - Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова 8 1
ДГТУ - Дагестанский государственный технический университет 6 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 14 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
IT&Security Forum 10 1
Infosecurity - выставка 63 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще