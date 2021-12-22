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НИИ СОКБ Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 19 дел, на cумму 57 809 835 ₽*
СОБЫТИЯ
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|22.12.2021
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НИИ СОКБ и «СмартЭкоСистема» представили решение для предотвращения утечек информации через мобильные устройства
ации давней мечты корпоративных безопасников: гарантированная блокировка каналов утечки информации с минимальным ущербом для удобства пользования мобильным устройством», – сказал генеральный директор НИИ СОКБ Игорь Калайда.
|15.12.2020
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«Лаборатория Касперского», OCS и НИИ СОКБ объявили о скидках на мобильные АРМ
Покупатели мобильных АРМ получат скидку Компании «Лаборатория Касперского», OCS и НИИ СОКБ объявили о проведении совместной новогодней акции, связанной с покупкой автоматизированных мобильных рабочих мест на базе планшетов Samsung и смартфонов Nokia. Теперь устройства, участ
|14.12.2020
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НИИ СОКБ и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов
я обеспечивает заказчикам выполнение требований не только в части информационной безопасности, но и требований по импортозамещению программного обеспечения» – отметил руководитель управления проектов НИИ СОКБ Дмитрий Сирик. «Одной из главных задач, стоящих перед нашей компанией, является создание экосистемы на основе РЕД ОС с применением исключительно отечественных продуктов. Совместимость
|23.03.2020
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НИИ СОКБ предоставит доступ к Safephone бесплатно для удаленно работающих сотрудников
В рамках обеспечения мер по предупреждению распространения коронавируса Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности (НИИ СОКБ) на беспл
|06.06.2019
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НИИ СОКБ и «Гетмобит» осуществили интеграцию EMM-платформы Safephone и док-станции GM-Box
Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности (НИИ СОКБ) и «Гетмобит», разработчик решений для «умных» рабочих пространств, создали новый продукт «Мобильность-360°». Совместное решение компаний позволяет создать удаленные рабочие места для
|13.02.2019
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«Форсайт» и НИИ СОКБ представили решение «Защищенная мобильность»
«Форсайт» и НИИ СОКБ объявили о выпуске совместного комплексного решения «Защищенная мобильность», которое включает перечень готовых защищенных приложений и позволяет разрабатывать мобильные приложения для
|13.12.2018
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EMM SafePhone 4.0: новая эпоха корпоративной мобильности
Компания «НИИ СОКБ» завершила работу над новой версией EMM-решения SafePhone 4.0. Решение предназначено
|14.02.2018
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НИИ СОКБ представила ПО для удаленной установки корпоративных мобильных приложений
я или использоваться разработчиками приложений в виде API.В конце 2017 года представители компании «НИИ СОКБ» заявили о развитии своего флагманского MDM-решения SafePhone, до полноценной EMM-си
|14.06.2017
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«Доксвижн» и НИИ СОКБ предотвратят утечку конфиденциальных документов из СЭД
«Доксвижн» и НИИ СОКБ объявили о том, что интеграция системы электронного документооборота Docsvision с ре
|16.05.2017
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НИИ СОКБ объявил об открырии ЦОД SafeDC
«НИИ СОКБ» объявил об открытии нового Центра обработки данных SafeDC, специализирующегося на услугах класса SecaaS (Security as a service). Услуги предоставляются на базе собственных решений ком
|15.05.2017
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В Москве открыт ЦОД для торговли «безопасностью из облака»
ЦОД для услуг в области информационной безопасности Компания «НИИ СОКБ», оказывающая услуги в области информационной безопасности, презентовала собственный Центр обработки данных (ЦОД). Центр, получивший название Safe DC, расположен в Москве в районе метр
|01.03.2017
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«Ростех» предпочел политике BYOD российскую MDM-систему
м такой системы для «Ростеха» в рамках проекта «Услуга 360» выступила российская компания НИИ СОКБ (Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности). Как рассказали CN
|16.01.2017
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НИИ СОКБ и «Диджитал Дизайн» заключили соглашение для продвижения собственных разработок
«Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности» (НИИ СОКБ) и «Диджитал Дизайн» объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве с целью реализации и продвижения решений на базе собственных разработок. Как рассказали CNews в компа
|25.11.2016
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«НИИ СОКБ», «Инновационные технологии» и Konica Minolta представили решение для защиты документов
«НИИ СОКБ», «Инновационные технологии» и Konica Minolta объявили о выводе на российский рынок программно-аппаратного решения SafeCopy-xConfiDoc для защиты электронных и печатных копий документов
|08.08.2016
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«НИИ СОКБ», «Инновационные технологии» и Konica Minolta стали партнерами по разработке решений для защиты конфиденциальных документов
Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности («НИИ СОКБ»), компания «Инновационные технологии» и Konica Minolta подписали трехсторонний меморандум о начале технологического сотрудничества по разработке решений для защиты бумажных и электрон
|30.09.2015
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«Инфотекс», «МобилитиЛаб» и НИИ СОКБ представили комплексное решение для создания защищенных мобильных рабочих мест
Компании «Инфотекс», «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи») и НИИ СОКБ представили WorksPad Protected — совместное комплексное решение для создания защищенных корпоративных мобильных рабочих мест. В основу WorksPad Protected вошли продукты отечественных к
|24.03.2014
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Совместное решение «Инфотекс» и НИИ СОКБ по защите корпоративной мобильной связи выходит на европейский рынок
ИТ-компании «Инфотекс» и системный интегратор НИИ СОКБ сообщили о выводе на европейский рынок совместного решения по защите корпоративной мобильной связи SafePhonePlus. Как говорится в заявлении «Инфотекс», поступившем в редакцию CNews, в
НИИ СОКБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Калайда Игорь 13 8
|Чапчаев Андрей 56 5
|Сирик Дмитрий 8 5
|Соловьев Владимир 108 4
|Горбунов Алексей 32 4
|Школьников Николай 26 4
|Мочальников Алексей 13 4
|Герасимов Андрей 25 3
|Ассур Олег 4 3
|Заглумин Павел 6 3
|Чернов Максим 31 3
|Зайцев Николай 32 3
|Тюкачев Андрей 3 3
|Салов Антон 38 2
|Бычек Владимир 11 2
|Никитин Олег 68 2
|Шерстобитов Сергей 57 2
|Дмитриев Николай 17 2
|Тихонов Андрей 43 2
|Гуриев Марат 17 2
|Сивохин Дмитрий 5 2
|Плотников Олег 4 2
|Жилин Евгений 6 2
|Менделеев Яков 3 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Эйгес Павел 108 1
|Комиссаров Дмитрий 248 1
|Сотин Денис 216 1
|Никифорова Светлана 34 1
|Панченко Иван 197 1
|Захаренко Максим 57 1
|Кудрявцева Юлия 19 1
|Симаков Олег 113 1
|Лашин Ренат 87 1
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Земков Сергей 159 1
|Орлик Сергей 83 1
|Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 31 1
|Массух Илья 239 1
|Смирнов Дмитрий 112 1
|CVE Details 4 1
|АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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