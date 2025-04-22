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КриптоПро Ngate



22.04.2025 Новый вредонос для Android крадет данные кредитных карт, чтобы ограбить доверчивых пользователей с помощью NFC 1
26.12.2024 Бесконтактный банкинг за себя (и того парня): схема с кражей денег посредством технологии при помощи NFC добралась и до российских пользователей Android 1
23.08.2024 Новый троян ворует деньги с Android-смартфонов с NFC 1
11.04.2024 Indeed Access Manager совместим с «КриптоПро NGate» 2
06.03.2024 В России появилось первое комплексное решение для защиты интеллектуальных систем учета электрической энергии с применением средств криптографической защиты информации 3
15.02.2023 «ИТ-экспертиза» и «Криптопро» объявили о технологическом партнерстве 2
02.08.2022 Комплексное импортозамещение средств удаленного доступа от NGate и UEM SafeMobile 2
04.07.2022 Zero Trust Network Access в современных условиях 2
06.12.2021 Российские разработчики «КриптоПро» и «Открытая мобильная платформа» подтвердили совместимость клиентского ПО КриптоПро NGate и мобильной операционной системы «Аврора» 2
19.11.2021 Подтверждена совместимость шлюза NGate и «Ред ОС» с процессором «Байкал-М» 1
10.08.2021 «Актив» и «Криптопро» представили решение для безопасного доступа 2
18.09.2020 Сертификат электронной подписи можно получить дистанционно с помощью ЕБС 1
12.08.2020 TrueConf и «Криптопро» объявили о совместимости ПО для видеосвязи и средств защиты информации 2
20.10.2019 Как цифровизация меняет работу офиса 1
16.04.2019 Бизнес-аналитика становится вершиной айсберга корпоративного импортозамещения 2
31.07.2018 Российские компании представили защищенный программно-аппаратный комплекс 1

Публикаций - 16, упоминаний - 26

КриптоПро Ngate и организации, системы, технологии, персоны:

КриптоПРО - Крипто-ПРО 411 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2005 3
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 51 2
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 48 2
Intel Corporation 12273 1
Ростелеком 9866 1
SAP SE 5319 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 136 1
TrueConf - ТруКонф 405 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 260 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 173 1
KrIT - КРИТ 27 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 437 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 310 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 413 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 468 1
Ред Софт - Red Soft 769 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 1
Новые облачные технологии (НОТ) 455 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 189 1
Системы и Технологии ГК 101 1
Telegram Group 2139 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 73 1
ESET - ESET Software 1136 1
Google LLC 11912 1
RuMarket 12 1
Dr.Web - Доктор Веб 1260 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Транснефть 307 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
A.T.Legal 13 1
Аркус - бизнес-центр 5 1
Газпром нефть 633 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 107 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 1
Мария РА ТС - торговая сеть 22 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 152 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 604 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4315 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6049 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 240 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 86 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11932 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3024 1
Мосгортранс ГУП 122 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3008 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4905 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 691 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12780 12
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3799 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11336 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20291 8
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 384 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28578 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25832 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52122 6
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2746 6
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 152 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9335 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24606 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3914 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11809 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31528 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14056 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11411 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7606 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24547 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2995 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30311 3
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 302 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 401 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12353 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7883 3
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 106 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7503 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12660 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8244 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2210 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10516 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11634 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5858 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21639 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8793 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1300 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16036 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2232 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3990 2
Google Android 14195 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 851 3
Apple iOS 7926 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 920 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 359 2
Linux OS 10158 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1017 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5376 2
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 51 2
Microsoft Windows 15841 2
Google Play - Google Store - Android Market 3332 2
VK RuStore - Рустор 376 2
NFCGate 10 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1017 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 738 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Python - высокоуровневый язык программирования 981 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 338 1
Microsoft Office 3795 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 796 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 1
НИИ СОКБ - SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 27 1
Форсайт Prognoz Platform 95 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 62 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 1
Транснефть КИС ПО ПД - Планирование и отчетность по производственной деятельности группы 1 1
Intel x86 - архитектура процессора 1889 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 169 1
Apple macOS 2098 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 553 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1311 1
Новые облачные технологии - МойОфис 803 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1449 1
InfoTeCS - ViPNet Client 91 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 168 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 237 1
Форсайт Бюджетирование 20 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 315 1
КриптоПро CSP СКЗИ 215 1
Луцик Павел 13 7
Савлюк Вячеслав 14 2
Михалев Евгений 90 1
Беров Иван 44 1
Одинцов Дмитрий 114 1
Панченко Иван 149 1
Кутмириди Ян 9 1
Кудрявцева Юлия 18 1
Кучерова Ольга 10 1
Лашин Ренат 72 1
Нагаев Олег 30 1
Массух Илья 233 1
Мельников Александр 89 1
Македонский Сергей 47 1
Комов Владимир 16 1
Смышляев Станислав 16 1
Крук Александр 2 1
Анисимов Алексей 14 1
Ассур Олег 4 1
Татауров Никита 1 1
Мухаметдинов Шамиль 1 1
Горелов Дмитрий 61 1
Писарев Михаил 26 1
Рустамов Рустам 426 1
Россия - РФ - Российская федерация 147621 11
Россия - СЗФО - Вологодская область 705 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43894 1
Чехия - Чешская Республика 1314 1
Чехия - Прага 198 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48873 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6334 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52128 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8901 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2482 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14850 4
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 81 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24566 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7860 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4208 2
Энергетика - Energy - Energetically 5194 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2464 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4979 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5874 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 392 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 971 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6065 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2487 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5042 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4010 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2233 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 159 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16605 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1027 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 644 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7958 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 900 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 1
Пищевая промышленность - Чай 123 1
Федеральный закон 476-ФЗ 11 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6816 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4941 1
Паспорт - Паспортные данные 2566 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4105 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1263 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 931 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 319 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7051 1
BleepingComputer - Издание 366 1
Gartner - Гартнер 3568 1
Forrester Research 822 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3276 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 710 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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