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Безопасность
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Indeed Access Manager совместим с «КриптоПро NGate»

Компания «Индид», российский вендор программного обеспечения для защиты логического доступа, и «КриптоПро», российский разработчик средств криптографической защиты информации, сообщили о совместимости решений Indeed AM и «КриптоПро NGate» и возможности построения на их основе комплексного решения по обеспечению защищенного удаленного доступа с двухфакторной аутентификацией.

Программный комплекс для централизованного управления аутентификацией Indeed Access Manager (Indeed AM) совместим с универсальным криптографическим TLS- и VPN-шлюзом «КриптоПро NGate» и может использоваться в качестве средства усиленной аутентификации, обеспечивая повышенный уровень безопасности удаленного доступа к корпоративной инфраструктуре через VPN-подключение.

При использовании «КриптоПро NGate» совместно с Indeed AM для получения VPN-доступа к корпоративной сети пользователи проходят процедуру двухфакторной аутентификации, указывая свои доменные учетные данные и одноразовый пароль (OTP – One Time Password). Платформа Indeed AM позволяет выбрать подходящий метод аутентификации из широкого спектра возможных. Текущая технологическая интеграция Indeed AM с «КриптоПро NGate» поддерживает следующие популярные технологии аутентификации OTP: Software TOTP, SMS OTP, Telegram, Email OTP, Hardware HOTP и другие.

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