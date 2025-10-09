Получите все материалы CNews по ключевому слову
Компания Индид Indeed PAM Indeed Privileged Access Manager
- Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) – продукта для защиты привилегированного доступа от компании «Индид», российского разработчика решений в области защиты айдентити
- Indeed IAM - Identity and Access Management
|09.10.2025
|
Совместимость Indeed AM и BearPass повышает защиту доступа к корпоративным секретам
Компания «Индид» обеспечила возможность интегрировать систему многофакторной аутентификации Indeed Access Manager с решением BearPass, предназначенным для хранения и управления корпорат
|06.10.2025
|
Indeed PAM 3.2 повышает безопасность аутентификации и упрощает работу с пользователями
ления внутренних пользователей без обращения к внешнему каталогу. Ключевое изменение в новой версии Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) повышает безопасность и удобство работы при под
|02.10.2025
|
«Индид» помогла ИТ-интегратору СТК повысить безопасность привилегированного доступа
Компания «Индид», российский разработчик комплекса решений в области защиты айдентити, внедрила Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) в компании «Специальные технологии контроля» (С
|30.09.2025
|
Импортонезависимый стек: совместимость Indeed PAM с Dynamic Directory
ую систему защиты привилегированного доступа с использованием импортонезависимого стека технологий. Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) — решение, предназначенное для управления дейст
|04.09.2025
|
«Индид» и Orion soft обеспечат защищенный доступ к ИТ-ресурсам из любой точки мира
рами. В рамках сотрудничества компании объединили возможности системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) и системы терминального доступа Termit. Совместимость проду
|18.08.2025
|
«Индид» защищает доступ к данным интегратора «Кросс технолоджис»
«Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, внедрил программный комплекс Indeed Access Manager (Indeed AM) в компании «Кросс технолоджис». Продукт, предназначенный дл
|12.08.2025
|
«Индид» и «Амикон» представили совместное решение для безопасного подключения удаленных пользователей
одитель средств защиты информации, успешно провели интеграцию системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) и программного комплекса для удаленного доступа на базе реш
|06.08.2025
|
ГК Softline внедрила на предприятии пищевой промышленности систему управления привилегированным доступом Indeed PAM
иционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, совместно с компанией «Индид», разработчиком комплекса решений в области безопасности айдентити, внедрили на предприятии пищевой промышленности Indeed PAM — продукт для управления доступом привилегированных пользователей к ИТ-системам организации. В результате заказчик усилил защиту критически важных данных и повысил эффективность реаг
|29.07.2025
|
«Индид» и «ИнфоТеКС» повышают безопасность доступа к учетным данным с помощью средств криптографической защиты
ммно-аппаратных средств защиты информации, провели интеграцию системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) и программного комплекса ViPNet Client 5 для защиты рабочих
|14.07.2025
|
«Индид» и «Код Безопасности» усилят защиту корпоративного периметра российских компаний
. В рамках сотрудничества компании успешно провели интеграцию системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) и межсетевого экрана следующего поколения (NGFW) «Континент
|03.06.2025
|
iTProtect завершил переход на российскую систему управления привилегированным доступом Indeed PAM
зопасности (ИБ), завершила проект по переходу с зарубежной платформы CyberArk на российскую систему Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) от компании «Индид», разработчика продуктов в о
|28.05.2025
|
Международный аэропорт Шереметьево применяет Indeed PAM для защиты учетных данных
АО «Международный аэропорт Шереметьево» внедрил Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) – продукт для защиты привилегированного доступа
|13.05.2025
|
«Индид» расширяет технологическое партнерство в Белоруссии
овень безопасности удаленного доступа к корпоративной инфраструктуре через V*N-подключение. Система Indeed Access Manager усиливает стандартную парольную аутентификацию, что помогает уменьшить
|23.04.2025
|
СУБД Jatoba и Indeed PAM усилят безопасность привилегированного доступа компаний
мы управления базами данных Jatoba версии 6.4.1 и решения для управления привилегированным доступом Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) версии 3.0. Интеграция этих продуктов обеспечив
|23.04.2025
|
«Индид» защищает доступ к ключевым ИТ-системам ООО «Сбер Лигал»
мпании «Индид» – российского разработчика решений в области защиты айдентити. Программные комплексы Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) и Indeed Access Manager (Indeed AM) позволили к
|21.04.2025
|
Новая версия Indeed AM 9.2 упрощает импортозамещение и ускоряет аутентификацию пользователей
Компания «Индид» представила обновление Indeed Access Management (Indeed AM) – программного комплекса для централизованного управления доступом и учетными записями. В версии 9.2 разработчики добавили поддержку ОС Linux и улучшили поиск пользователей при запро
|15.04.2025
|
«СберМаркетинг» усилил систему управления привилегированными доступами
«СберМаркетинг» завершил внедрение системы управления привилегированным доступом на базе Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) с помощью ИБ-интегратора iTProtect и компании «
|27.01.2025
|
«Металлоинвест» перешел на отечественную PAM-систему
Компания «Металлоинвест» перешла на программный комплекс Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) для управления доступом привилегированных польз
|22.01.2025
|
«Индид» выпустила новую версию продукта Indeed PAM 3
Компания «Индид» расширила функциональность Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) – продукта для управления доступом привилегиров
|12.12.2024
|
«Снежная Королева» повысила надежность и безопасность ИТ-систем с помощью Indeed PAM
Сеть магазинов одежды «Снежная Королева» успешно внедрила программный комплекс Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) от компании «Индид» – российского разработчика
|03.12.2024
|
«Индид» и «Эс-Крипто» представили совместное решение для усиленной защиты удаленного доступа
уровень безопасности удаленного доступа к корпоративной инфраструктуре за счет интеграции продуктов Indeed Access Manager (Indeed AM) и S-Crypto VPN 1.0. Об этом CNews сообщили представители «И
|21.11.2024
|
«Абсолют Банк» усиливает кибербезопасность с помощью продуктов «Индид»
оступом от российского разработчика решений в области защиты айдентити «Индид». С помощью продуктов Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) и Indeed Access Manager (Indeed AM) банк обеспе
|03.10.2024
|
Система Indeed AM теперь защищает доступ к ИТ-инфраструктуре iTPROTECT
ИБ-интегратор iTPROTECT завершил внедрение решения на базе российского продукта Indeed Access Manager (AM). Целью проекта стало замещение зарубежного решения для защиты сотр
|18.07.2024
|
Платформа виртуализации HOSTVM совместима с системой многофакторной аутентификации Indeed AM
Индид» и HOSTVM, объявили о технологической совместимости решения для многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) с платформой виртуализации HOSTVM. Об этом CNews сообщили п
|21.05.2024
|
Indeed AM совместим с операционной системой «Роса Хром»
Компании «Индид» и «Роса» подтвердили совместимость решения Indeed Access Manager (Indeed AM), реализующего технологию усиленной аутентификации, с операц
|17.05.2024
|
Компания «Индид» представляет версию 2.10 продукта для защиты привилегированного доступа Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM)
Компания «Индид» объявила о запуске обновленной версии Indeed PAM (Indeed Privileged Access Manager). В числе ключевых изменений продукта: поддержка новых катал
|11.04.2024
|
Indeed Access Manager совместим с «КриптоПро NGate»
вухфакторной аутентификацией. Программный комплекс для централизованного управления аутентификацией Indeed Access Manager (Indeed AM) совместим с универсальным криптографическим TLS- и VPN-шлюз
|18.03.2024
|
Мессенджер и ВКС-платформа TrueConf интегрированы с системой многофакторной аутентификации Indeed AM
Труконф» объявили о технологической совместимости своих продуктов: системы усиленной аутентификации Indeed Access Manager и платформы для корпоративных коммуникаций TrueConf Server. Интеграция
|15.02.2024
|
Подтверждена совместимость системы усиленной аутентификации Indeed AM с VPN-продуктами «С-Терра»
едприятий через VPN-подключение можно повысить, используя решение для многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) совместно с VPN-продуктами «С‑Терра Шлюз» и «С‑Терра Клиент
|18.10.2023
|
Обновление Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM): версия 2.9
Отечественное решение Indeed PAM теперь можно установить не только на Windows, но и на любой дистрибутив Linux с поддержкой Docker, в том числе сертифицированный ФСТЭК. Об этом CNews сообщили представители компании
|10.07.2023
|
Indeed AM защищает удаленные подключения сотрудников к ИТ-системам ГК «Диджитал дизайн»
дизайн» завершила внедрение программного комплекса для усиленной аутентификации на основе продукта Indeed Access Manager (Indeed AM). Стратегический партнер компании «Индид» российский разрабо
|29.06.2023
|
ГК MONT усилит безопасность данных клиентов с помощью решения Indeed AM
ger, Indeed Certificate Manager (для управления цифровыми сертификатами, токенами и смарт-картами), Indeed Privileged Access Manager (для управления доступом привилегированных пользователей). О
|24.04.2023
|
Indeed Privileged Access Manager сертифицирован ФСТЭК России
Компании «Индид» сообщила о прохождении сертификационных испытаний программного комплекса Indeed Privileged Access Manager (Indeed РАМ) на соответствие требованиям к защите информации
|10.11.2021
|
Подтверждена совместимость продуктов экосистемы виртуализации Veil c платформой Indeed AM
тика» госкорпорации «Ростех», и представители компании «Индид» провели тестирование на совместимость и корректность работы программных продуктов экосистемы виртуализации Veil и программного комплекса Indeed Access Manager. Положительные результаты испытаний дадут возможность участникам рынка использовать совместные решения компаний. Продукты экосистемы виртуализации Veil от НИИ «Масштаб» по
|20.03.2019
|
«Управляющая компания ЕПК» внедрила Indeed PAM
роекта по внедрению централизованного комплекса управления доступом привилегированных пользователей Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) в «Управляющей компании ЕПК». В структуру групп
|28.11.2018
|
«Индид» выпустил специализированное ПО Indeed Privileged Access Manager
«Индид» объявил о выпуске программного продукта Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) для устранения рисков, связанных с привилегиров
|20.11.2018
|
«Индид» представила Indeed Privileged Access Manager
«Индид» разработала продукт Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM), в который входит модуль для поиска привилегиро
