Компания Индид Indeed PAM Indeed Privileged Access Manager


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


09.10.2025 Совместимость Indeed AM и BearPass повышает защиту доступа к корпоративным секретам

Компания «Индид» обеспечила возможность интегрировать систему многофакторной аутентификации Indeed Access Manager с решением BearPass, предназначенным для хранения и управления корпорат
06.10.2025 Indeed PAM 3.2 повышает безопасность аутентификации и упрощает работу с пользователями

ления внутренних пользователей без обращения к внешнему каталогу. Ключевое изменение в новой версии Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) повышает безопасность и удобство работы при под
02.10.2025 «Индид» помогла ИТ-интегратору СТК повысить безопасность привилегированного доступа

Компания «Индид», российский разработчик комплекса решений в области защиты айдентити, внедрила Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) в компании «Специальные технологии контроля» (С
30.09.2025 Импортонезависимый стек: совместимость Indeed PAM с Dynamic Directory

ую систему защиты привилегированного доступа с использованием импортонезависимого стека технологий. Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) — решение, предназначенное для управления дейст
04.09.2025 «Индид» и Orion soft обеспечат защищенный доступ к ИТ-ресурсам из любой точки мира

рами. В рамках сотрудничества компании объединили возможности системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) и системы терминального доступа Termit. Совместимость проду
18.08.2025 «Индид» защищает доступ к данным интегратора «Кросс технолоджис»

«Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, внедрил программный комплекс Indeed Access Manager (Indeed AM) в компании «Кросс технолоджис». Продукт, предназначенный дл
12.08.2025 «Индид» и «Амикон» представили совместное решение для безопасного подключения удаленных пользователей

одитель средств защиты информации, успешно провели интеграцию системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) и программного комплекса для удаленного доступа на базе реш
06.08.2025 ГК Softline внедрила на предприятии пищевой промышленности систему управления привилегированным доступом Indeed PAM

иционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, совместно с компанией «Индид», разработчиком комплекса решений в области безопасности айдентити, внедрили на предприятии пищевой промышленности Indeed PAM — продукт для управления доступом привилегированных пользователей к ИТ-системам организации. В результате заказчик усилил защиту критически важных данных и повысил эффективность реаг
29.07.2025 «Индид» и «ИнфоТеКС» повышают безопасность доступа к учетным данным с помощью средств криптографической защиты

ммно-аппаратных средств защиты информации, провели интеграцию системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) и программного комплекса ViPNet Client 5 для защиты рабочих
14.07.2025 «Индид» и «Код Безопасности» усилят защиту корпоративного периметра российских компаний

. В рамках сотрудничества компании успешно провели интеграцию системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) и межсетевого экрана следующего поколения (NGFW) «Континент
03.06.2025 iTProtect завершил переход на российскую систему управления привилегированным доступом Indeed PAM

зопасности (ИБ), завершила проект по переходу с зарубежной платформы CyberArk на российскую систему Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) от компании «Индид», разработчика продуктов в о
28.05.2025 Международный аэропорт Шереметьево применяет Indeed PAM для защиты учетных данных

АО «Международный аэропорт Шереметьево» внедрил Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) – продукт для защиты привилегированного доступа
13.05.2025 «Индид» расширяет технологическое партнерство в Белоруссии

овень безопасности удаленного доступа к корпоративной инфраструктуре через V*N-подключение. Система Indeed Access Manager усиливает стандартную парольную аутентификацию, что помогает уменьшить

23.04.2025 СУБД Jatoba и Indeed PAM усилят безопасность привилегированного доступа компаний

мы управления базами данных Jatoba версии 6.4.1 и решения для управления привилегированным доступом Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) версии 3.0. Интеграция этих продуктов обеспечив
23.04.2025 «Индид» защищает доступ к ключевым ИТ-системам ООО «Сбер Лигал»

мпании «Индид» – российского разработчика решений в области защиты айдентити. Программные комплексы Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) и Indeed Access Manager (Indeed AM) позволили к
21.04.2025 Новая версия Indeed AM 9.2 упрощает импортозамещение и ускоряет аутентификацию пользователей

Компания «Индид» представила обновление Indeed Access Management (Indeed AM) – программного комплекса для централизованного управления доступом и учетными записями. В версии 9.2 разработчики добавили поддержку ОС Linux и улучшили поиск пользователей при запро
15.04.2025 «СберМаркетинг» усилил систему управления привилегированными доступами

«СберМаркетинг» завершил внедрение системы управления привилегированным доступом на базе Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) с помощью ИБ-интегратора iTProtect и компании «
27.01.2025 «Металлоинвест» перешел на отечественную PAM-систему

Компания «Металлоинвест» перешла на программный комплекс Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) для управления доступом привилегированных польз
22.01.2025 «Индид» выпустила новую версию продукта Indeed PAM 3

Компания «Индид» расширила функциональность Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) – продукта для управления доступом привилегиров
12.12.2024 «Снежная Королева» повысила надежность и безопасность ИТ-систем с помощью Indeed PAM

Сеть магазинов одежды «Снежная Королева» успешно внедрила программный комплекс Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) от компании «Индид» – российского разработчика

03.12.2024 «Индид» и «Эс-Крипто» представили совместное решение для усиленной защиты удаленного доступа

уровень безопасности удаленного доступа к корпоративной инфраструктуре за счет интеграции продуктов Indeed Access Manager (Indeed AM) и S-Crypto VPN 1.0. Об этом CNews сообщили представители «И
21.11.2024 «Абсолют Банк» усиливает кибербезопасность с помощью продуктов «Индид»

оступом от российского разработчика решений в области защиты айдентити «Индид». С помощью продуктов Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) и Indeed Access Manager (Indeed AM) банк обеспе
03.10.2024 Система Indeed AM теперь защищает доступ к ИТ-инфраструктуре iTPROTECT

ИБ-интегратор iTPROTECT завершил внедрение решения на базе российского продукта Indeed Access Manager (AM). Целью проекта стало замещение зарубежного решения для защиты сотр
18.07.2024 Платформа виртуализации HOSTVM совместима с системой многофакторной аутентификации Indeed AM

Индид» и HOSTVM, объявили о технологической совместимости решения для многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) с платформой виртуализации HOSTVM. Об этом CNews сообщили п
21.05.2024 Indeed AM совместим с операционной системой «Роса Хром»

Компании «Индид» и «Роса» подтвердили совместимость решения Indeed Access Manager (Indeed AM), реализующего технологию усиленной аутентификации, с операц
17.05.2024 Компания «Индид» представляет версию 2.10 продукта для защиты привилегированного доступа Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM)

Компания «Индид» объявила о запуске обновленной версии Indeed PAM (Indeed Privileged Access Manager). В числе ключевых изменений продукта: поддержка новых катал
11.04.2024 Indeed Access Manager совместим с «КриптоПро NGate»

вухфакторной аутентификацией. Программный комплекс для централизованного управления аутентификацией Indeed Access Manager (Indeed AM) совместим с универсальным криптографическим TLS- и VPN-шлюз
18.03.2024 Мессенджер и ВКС-платформа TrueConf интегрированы с системой многофакторной аутентификации Indeed AM

Труконф» объявили о технологической совместимости своих продуктов: системы усиленной аутентификации Indeed Access Manager и платформы для корпоративных коммуникаций TrueConf Server. Интеграция

15.02.2024 Подтверждена совместимость системы усиленной аутентификации Indeed AM с VPN-продуктами «С-Терра»

едприятий через VPN-подключение можно повысить, используя решение для многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) совместно с VPN-продуктами «С‑Терра Шлюз» и «С‑Терра Клиент
18.10.2023 Обновление Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM): версия 2.9

Отечественное решение Indeed PAM теперь можно установить не только на Windows, но и на любой дистрибутив Linux с поддержкой Docker, в том числе сертифицированный ФСТЭК. Об этом CNews сообщили представители компании

10.07.2023 Indeed AM защищает удаленные подключения сотрудников к ИТ-системам ГК «Диджитал дизайн»

дизайн» завершила внедрение программного комплекса для усиленной аутентификации на основе продукта Indeed Access Manager (Indeed AM). Стратегический партнер компании «Индид» российский разрабо
29.06.2023 ГК MONT усилит безопасность данных клиентов с помощью решения Indeed AM

ger, Indeed Certificate Manager (для управления цифровыми сертификатами, токенами и смарт-картами), Indeed Privileged Access Manager (для управления доступом привилегированных пользователей). О
24.04.2023 Indeed Privileged Access Manager сертифицирован ФСТЭК России

Компании «Индид» сообщила о прохождении сертификационных испытаний программного комплекса Indeed Privileged Access Manager (Indeed РАМ) на соответствие требованиям к защите информации
10.11.2021 Подтверждена совместимость продуктов экосистемы виртуализации Veil c платформой Indeed AM

тика» госкорпорации «Ростех», и представители компании «Индид» провели тестирование на совместимость и корректность работы программных продуктов экосистемы виртуализации Veil и программного комплекса Indeed Access Manager. Положительные результаты испытаний дадут возможность участникам рынка использовать совместные решения компаний. Продукты экосистемы виртуализации Veil от НИИ «Масштаб» по
20.03.2019 «Управляющая компания ЕПК» внедрила Indeed PAM

роекта по внедрению централизованного комплекса управления доступом привилегированных пользователей Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) в «Управляющей компании ЕПК». В структуру групп
28.11.2018 «Индид» выпустил специализированное ПО Indeed Privileged Access Manager

«Индид» объявил о выпуске программного продукта Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) для устранения рисков, связанных с привилегиров
20.11.2018 «Индид» представила Indeed Privileged Access Manager

«Индид» разработала продукт Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM), в который входит модуль для поиска привилегиро

