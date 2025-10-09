Совместимость Indeed AM и BearPass повышает защиту доступа к корпоративным секретам Компания «Индид» обеспечила возможность интегрировать систему многофакторной аутентификации Indeed Access Manager с решением BearPass, предназначенным для хранения и управления корпорат

Indeed PAM 3.2 повышает безопасность аутентификации и упрощает работу с пользователями ления внутренних пользователей без обращения к внешнему каталогу. Ключевое изменение в новой версии Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) повышает безопасность и удобство работы при под

«Индид» помогла ИТ-интегратору СТК повысить безопасность привилегированного доступа Компания «Индид», российский разработчик комплекса решений в области защиты айдентити, внедрила Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) в компании «Специальные технологии контроля» (С

Импортонезависимый стек: совместимость Indeed PAM с Dynamic Directory ую систему защиты привилегированного доступа с использованием импортонезависимого стека технологий. Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) — решение, предназначенное для управления дейст

«Индид» и Orion soft обеспечат защищенный доступ к ИТ-ресурсам из любой точки мира рами. В рамках сотрудничества компании объединили возможности системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) и системы терминального доступа Termit. Совместимость проду

«Индид» защищает доступ к данным интегратора «Кросс технолоджис» «Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, внедрил программный комплекс Indeed Access Manager (Indeed AM) в компании «Кросс технолоджис». Продукт, предназначенный дл

«Индид» и «Амикон» представили совместное решение для безопасного подключения удаленных пользователей одитель средств защиты информации, успешно провели интеграцию системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) и программного комплекса для удаленного доступа на базе реш

ГК Softline внедрила на предприятии пищевой промышленности систему управления привилегированным доступом Indeed PAM иционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, совместно с компанией «Индид», разработчиком комплекса решений в области безопасности айдентити, внедрили на предприятии пищевой промышленности Indeed PAM — продукт для управления доступом привилегированных пользователей к ИТ-системам организации. В результате заказчик усилил защиту критически важных данных и повысил эффективность реаг

«Индид» и «ИнфоТеКС» повышают безопасность доступа к учетным данным с помощью средств криптографической защиты ммно-аппаратных средств защиты информации, провели интеграцию системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) и программного комплекса ViPNet Client 5 для защиты рабочих

«Индид» и «Код Безопасности» усилят защиту корпоративного периметра российских компаний . В рамках сотрудничества компании успешно провели интеграцию системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) и межсетевого экрана следующего поколения (NGFW) «Континент

iTProtect завершил переход на российскую систему управления привилегированным доступом Indeed PAM зопасности (ИБ), завершила проект по переходу с зарубежной платформы CyberArk на российскую систему Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) от компании «Индид», разработчика продуктов в о

Международный аэропорт Шереметьево применяет Indeed PAM для защиты учетных данных АО «Международный аэропорт Шереметьево» внедрил Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) – продукт для защиты привилегированного доступа

«Индид» расширяет технологическое партнерство в Белоруссии овень безопасности удаленного доступа к корпоративной инфраструктуре через V*N-подключение. Система Indeed Access Manager усиливает стандартную парольную аутентификацию, что помогает уменьшить

СУБД Jatoba и Indeed PAM усилят безопасность привилегированного доступа компаний мы управления базами данных Jatoba версии 6.4.1 и решения для управления привилегированным доступом Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) версии 3.0. Интеграция этих продуктов обеспечив

«Индид» защищает доступ к ключевым ИТ-системам ООО «Сбер Лигал» мпании «Индид» – российского разработчика решений в области защиты айдентити. Программные комплексы Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) и Indeed Access Manager (Indeed AM) позволили к

Новая версия Indeed AM 9.2 упрощает импортозамещение и ускоряет аутентификацию пользователей Компания «Индид» представила обновление Indeed Access Management (Indeed AM) – программного комплекса для централизованного управления доступом и учетными записями. В версии 9.2 разработчики добавили поддержку ОС Linux и улучшили поиск пользователей при запро

«СберМаркетинг» усилил систему управления привилегированными доступами «СберМаркетинг» завершил внедрение системы управления привилегированным доступом на базе Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) с помощью ИБ-интегратора iTProtect и компании «

«Металлоинвест» перешел на отечественную PAM-систему Компания «Металлоинвест» перешла на программный комплекс Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) для управления доступом привилегированных польз

«Индид» выпустила новую версию продукта Indeed PAM 3 Компания «Индид» расширила функциональность Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) – продукта для управления доступом привилегиров

«Снежная Королева» повысила надежность и безопасность ИТ-систем с помощью Indeed PAM Сеть магазинов одежды «Снежная Королева» успешно внедрила программный комплекс Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) от компании «Индид» – российского разработчика

«Индид» и «Эс-Крипто» представили совместное решение для усиленной защиты удаленного доступа уровень безопасности удаленного доступа к корпоративной инфраструктуре за счет интеграции продуктов Indeed Access Manager (Indeed AM) и S-Crypto VPN 1.0. Об этом CNews сообщили представители «И

«Абсолют Банк» усиливает кибербезопасность с помощью продуктов «Индид» оступом от российского разработчика решений в области защиты айдентити «Индид». С помощью продуктов Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) и Indeed Access Manager (Indeed AM) банк обеспе

Система Indeed AM теперь защищает доступ к ИТ-инфраструктуре iTPROTECT ИБ-интегратор iTPROTECT завершил внедрение решения на базе российского продукта Indeed Access Manager (AM). Целью проекта стало замещение зарубежного решения для защиты сотр

Платформа виртуализации HOSTVM совместима с системой многофакторной аутентификации Indeed AM Индид» и HOSTVM, объявили о технологической совместимости решения для многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) с платформой виртуализации HOSTVM. Об этом CNews сообщили п

Indeed AM совместим с операционной системой «Роса Хром» Компании «Индид» и «Роса» подтвердили совместимость решения Indeed Access Manager (Indeed AM), реализующего технологию усиленной аутентификации, с операц

Компания «Индид» представляет версию 2.10 продукта для защиты привилегированного доступа Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) Компания «Индид» объявила о запуске обновленной версии Indeed PAM (Indeed Privileged Access Manager). В числе ключевых изменений продукта: поддержка новых катал

Indeed Access Manager совместим с «КриптоПро NGate» вухфакторной аутентификацией. Программный комплекс для централизованного управления аутентификацией Indeed Access Manager (Indeed AM) совместим с универсальным криптографическим TLS- и VPN-шлюз

Мессенджер и ВКС-платформа TrueConf интегрированы с системой многофакторной аутентификации Indeed AM Труконф» объявили о технологической совместимости своих продуктов: системы усиленной аутентификации Indeed Access Manager и платформы для корпоративных коммуникаций TrueConf Server. Интеграция

Подтверждена совместимость системы усиленной аутентификации Indeed AM с VPN-продуктами «С-Терра» едприятий через VPN-подключение можно повысить, используя решение для многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) совместно с VPN-продуктами «С‑Терра Шлюз» и «С‑Терра Клиент

Обновление Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM): версия 2.9 Отечественное решение Indeed PAM теперь можно установить не только на Windows, но и на любой дистрибутив Linux с поддержкой Docker, в том числе сертифицированный ФСТЭК. Об этом CNews сообщили представители компании

Indeed AM защищает удаленные подключения сотрудников к ИТ-системам ГК «Диджитал дизайн» дизайн» завершила внедрение программного комплекса для усиленной аутентификации на основе продукта Indeed Access Manager (Indeed AM). Стратегический партнер компании «Индид» российский разрабо

ГК MONT усилит безопасность данных клиентов с помощью решения Indeed AM ger, Indeed Certificate Manager (для управления цифровыми сертификатами, токенами и смарт-картами), Indeed Privileged Access Manager (для управления доступом привилегированных пользователей). О

Indeed Privileged Access Manager сертифицирован ФСТЭК России Компании «Индид» сообщила о прохождении сертификационных испытаний программного комплекса Indeed Privileged Access Manager (Indeed РАМ) на соответствие требованиям к защите информации

Подтверждена совместимость продуктов экосистемы виртуализации Veil c платформой Indeed AM тика» госкорпорации «Ростех», и представители компании «Индид» провели тестирование на совместимость и корректность работы программных продуктов экосистемы виртуализации Veil и программного комплекса Indeed Access Manager. Положительные результаты испытаний дадут возможность участникам рынка использовать совместные решения компаний. Продукты экосистемы виртуализации Veil от НИИ «Масштаб» по

«Управляющая компания ЕПК» внедрила Indeed PAM роекта по внедрению централизованного комплекса управления доступом привилегированных пользователей Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) в «Управляющей компании ЕПК». В структуру групп

«Индид» выпустил специализированное ПО Indeed Privileged Access Manager «Индид» объявил о выпуске программного продукта Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) для устранения рисков, связанных с привилегиров