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Тепляков Анатолий


УПОМИНАНИЯ


13.05.2025 «Индид» расширяет технологическое партнерство в Белоруссии 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Тепляков Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ Контакт 3 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 78 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 830 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11561 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11482 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 834 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12900 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3049 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26025 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29079 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4638 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 1
НТЦ Контакт - БАС‑W - программный комплекс криптографической защиты 1 1
Компания Индид - Indeed AirKey Enterprise 8 1
Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 32 1
Microsoft Windows 15910 1
Лаптев Андрей 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 149162 1
Беларусь - Белоруссия 5841 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363068, в очереди разбора - 753918.
Создано именных указателей - 175849.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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