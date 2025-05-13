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Компания Индид Indeed AirKey Enterprise



13.05.2025 «Индид» расширяет технологическое партнерство в Белоруссии 1
03.12.2024 «Индид» и «Эс-Крипто» представили совместное решение для усиленной защиты удаленного доступа 1
21.11.2024 «Абсолют Банк» усиливает кибербезопасность с помощью продуктов «Индид» 1
03.10.2024 Система Indeed AM теперь защищает доступ к ИТ-инфраструктуре iTPROTECT 1
21.05.2024 Indeed AM совместим с операционной системой «Роса Хром» 1
26.04.2017 Как сократить расходы на поддержку электронных подписей? 1
24.10.2016 Indeed Identity представила Indeed Card Management 4.0 1
16.12.2015 Indeed ID разработала новую технологию сетевой виртуальной смарт-карты для защиты данных 2

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Компания Индид и организации, системы, технологии, персоны:

Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 77 5
НТЦ Контакт 3 1
Telegram Group 2179 1
S-Crypto - Эс-Крипто 1 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 59 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 311 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 60 1
Thales - Gemalto 183 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 412 1
Абсолют Банк 235 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11407 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28782 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11478 4
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 901 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12838 4
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 389 3
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 823 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2289 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24639 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 931 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4362 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2997 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 362 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11841 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3930 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31676 2
KMS - Key Management Service - Служба управление ключами шифрования 173 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1749 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3809 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25925 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24703 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 636 2
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 367 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 824 2
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 216 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12962 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4120 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10574 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 353 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 788 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 134 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4609 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6468 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30430 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 906 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12956 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2070 1
Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 31 4
Компания Индид - Indeed CM - Indeed Certificate Manager - Indeed Card Management 10 2
НТЦ Контакт - БАС‑W - программный комплекс криптографической защиты 1 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 127 1
S-Crypto VPN 1 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 30 1
КриптоПро CSP СКЗИ 217 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 166 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 41 1
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 31 1
Microsoft CryptoAPI 19 1
Компания Индид - Indeed ESSO - Indeed Enterprise SSO - Indeed Enterprise Single Sign-On - Indeed EA - Indeed Enterprise Authentication 8 1
КриптоПро УЦ - КриптоПро Удостоверяющий центр 26 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 108 1
Вижукайло Валерий 1 1
Свиридов Иван 1 1
Елычев Михаил 2 1
Конюхов Павел 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 5
Беларусь - Белоруссия 5812 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8996 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49046 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14031 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3349 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 976 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 903 1
Аудит - аудиторский услуги 2790 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2376 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4969 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
Создано именных указателей - 174501.
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