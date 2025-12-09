Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Компания Индид Indeed CM Indeed Certificate Manager Indeed Card Management


Indeed Certificate Manager (Indeed CM) — программный комплекс, реализующий централизованную политику управления цифровыми сертификатами, контроля использования ключевых носителей и мониторинга состояния компонентов PKI.

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


09.12.2025 Indeed CM 7.2 помогает в построении импортонезависимой PKI-инфраструктуры 2
02.09.2025 Подтверждена совместимость корпоративного центра сертификации SafeTech CA и программного комплекса Indeed CM 2
26.06.2025 Indeed CM 7.1 упрощает миграцию с Active Directory и расширяет возможности работы со средствами криптографической защиты 3
20.06.2024 «Индид» представила версию 7.0 продукта Indeed Certificate Manager 3
26.12.2023 Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с компанией «Индид» 2
29.06.2023 ГК MONT усилит безопасность данных клиентов с помощью решения Indeed AM 1
05.08.2022 Системы защиты бизнеса Indeed-ID в портфеле «Т1 интеграции» 1
07.04.2022 Cross Technologies объявила о сотрудничестве с «Индид» 1
09.08.2017 Solar Security и Indeed Identity автоматизировали подключение новых сотрудников к бизнес-приложениям предприятия 1
26.04.2017 Как сократить расходы на поддержку электронных подписей? 2
31.03.2017 «Индид» и «КриптоПро» объявили об интеграции КриптоПро DSS и Indeed Card Management 3
24.10.2016 Indeed Identity представила Indeed Card Management 4.0 1
19.05.2016 «Индид» выпустила новую версию решения для управления жизненным циклом ключевых носителей 2

Публикаций - 13, упоминаний - 24

Компания Индид и организации, системы, технологии, персоны:

Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 110 12
КриптоПРО - Крипто-ПРО 432 3
Microsoft Corporation 25236 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 336 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 435 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз 62 1
Thales - Gemalto 184 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 1
MONT - МОНТ 165 1
Т1 Сервионика - Servionica 270 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 84 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 261 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 396 1
Т1 Иннотех 198 1
Т1 Иннотех - Дататех 98 1
SafeTech - СэйфТек 108 1
Геометрия НПО 150 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 9
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1900 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 7
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 931 6
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 384 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1012 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2447 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 701 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2692 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 2
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 200 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1372 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 451 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 357 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 1
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности - Устройство для безопасного ввода данных 70 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 1
Web API 11 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6103 1
KMS - Key Management Service - Key Management Server - Key & Certificate Lifecycle Management 187 1
Web design - Adaptive design - Адаптивный дизайн 40 1
Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 49 4
Linux OS 10896 4
КриптоПро УЦ - КриптоПро Удостоверяющий центр 29 3
Microsoft Windows 16327 3
Компания Индид - Indeed ESSO - Indeed Enterprise SSO - Indeed Enterprise Single Sign-On - Indeed EA - Indeed Enterprise Authentication 10 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 2
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 34 2
Компания Индид - Indeed AirKey Enterprise 13 2
SafeTech CA - SafeTech Certificate Authority 19 1
Microsoft СА - MS CA - Microsoft Certificate Authority - Microsoft Certificate Services 36 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 172 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 526 1
КриптоПро CSP СКЗИ 227 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 174 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 42 1
КриптоПро HSM ПАКМ СКЗИ - программно-аппаратные криптографические модули 10 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 1
Актив - Рутокен логон 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 421 1
Apple iOS 8242 1
Попова Ольга 14 2
Лаптев Андрей 22 2
Елычев Михаил 2 1
Грязнов Антон 1 1
Конаков Александр 4 1
Бондарь Дмитрий 37 1
Курепкин Игорь 16 1
Баранов Алексей 19 1
Конюхов Павел 5 1
Кириллов Игорь 2 1
Чугунов Евгений 15 1
Яковлев Михаил 20 1
Санин Александр 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 333 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1059 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 2
Энергетика - Energy - Energetically 5524 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 874 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 287 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 1
Аудит - аудиторский услуги 3111 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 358 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 410 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
