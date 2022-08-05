Системы защиты бизнеса Indeed-ID в портфеле «Т1 интеграции»

Компания «Т1 интеграция», участник рынка системной интеграции в России, заключила партнерское соглашение с отечественным разработчиком программного обеспечения – компанией «Индид». Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Интегратор будет распространять, внедрять ИБ-решения вендора под существующие потребности заказчиков. Компания «Индид» разрабатывает программные комплексы для решения задач по управлению цифровыми сертификатами и их носителями, усиленной защиты доступа линейных и привилегированных пользователей к информационным ресурсам компаний, в которых обрабатывается критически важная информация. Линейка продуктов вендора представлена тремя продуктами собственной разработки:

Indeed Access Manager – для централизованного управления доступом, сквозной и биометрической аутентификации линейных сотрудников.

Indeed Privileged Access Manager – для контроля и управления доступом привилегированных пользователей (администраторов систем, подрядчиков, аутсорсеров и пр.), фиксации их действий в рамках сессии.

Indeed Certificate Manager – для автоматизации и централизации управления цифровыми сертификатами и носителями ключевой информации (смарт-картами, токенами и пр.).

На продуктах вендора уже реализованы десятки проектов для компаний из различных отраслей: банки и финансовые институты, промышленность, телекоммуникация, энергетика, транспорт, государственные и учебные заведения.

«В настоящее время обеспечение контролируемого и защищенного доступа к критичным СУБД для предотвращения масштабных утечек выходит на первый план. Усиленная аутентификация становится фактически обязательной при любом удаленном подключении к ИТ-инфраструктуре и при локальном доступе. Все эти потребности закрывают прошедшие государственную сертификацию продукты нашей компании, – отметила Ольга Попова, директор по развитию бизнеса компании «Индид». – Мы активно развиваем сотрудничество с отечественными поставщиками и интеграторами. Только за последние два года число наших партнеров возросло более чем в три раза. Уверена, что наше сотрудничество с “Т1 интеграцией” будет долгосрочным и поспособствует укреплению информационной защиты клиентов и усилению позиций наших компаний на ИТ-рынке».

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«Потребность в многоуровневых системах защиты возрастет с каждым днем. Продукты компании “Индид” прошли многолетний путь своего развития, уже зарекомендовали себя на отечественном рынке и продолжают совершенствоваться под новые внешние условия. С заключением партнерства наши клиенты получат проверенные российские ИБ-технологии в сочетании с лучшими практиками по внедрению и работе с клиентами интегратора», – сказал Игорь Кириллов, директор центра компетенций по информационной безопасности «Т1 интеграции».

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«Т1 интеграция» входит в группу «Т1», является участником рынка системной интеграции в России. Компания создана в 1992 году. Продуктовый портфель компании включает свыше 130 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленного инжиниринга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, вычислительных комплексов, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей, сетевых технологий и пр. Компанией реализовано более 2000 проектов в интересах заказчиков – государственных структур и крупнейших компаний ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

Группа «Т1» – многопрофильный холдинг. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 18 тыс. сотрудников. В 2021 г. оборот холдинга составил 87,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. Компании группы предоставляют полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика», «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков Группы Т1 – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.