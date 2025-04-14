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Попова Ольга



14.04.2025 «Газинформсервис» стал авторизованным партнёром по внедрению платформы «Аврора Центр» 1
28.08.2024 «Инфобез со вкусом» от «Газинформсервиса» покажет федеральное телевидение 1
17.05.2024 5 выпуск шоу «Инфобез со вкусом»: «безопасный» завтрак с «Аквариусом» 1
15.12.2023 «Газинформсервис» и «Индид» сняли новогодний выпуск шоу «Инфобез со вкусом» 1
05.08.2022 Системы защиты бизнеса Indeed-ID в портфеле «Т1 интеграции» 1
07.04.2022 Cross Technologies объявила о сотрудничестве с «Индид» 1
10.11.2021 Подтверждена совместимость продуктов экосистемы виртуализации Veil c платформой Indeed AM 1
20.11.2017 Фальшивые ИТ-компании использовали для получения огромных кредитов в обанкротившемся банке 1
10.08.2017 В России создано ПО для «перепрограммирования» мозга после инсульта 1
10.08.2017 Российские разработчики научились «перепрограммировать» мозг человека с помощью облаков 1
07.11.2013 Челябинский метеорит – сокровищница для ученых 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Попова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 72 6
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 437 4
Газинформсервис - ГИС 299 3
Microsoft Corporation 24773 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 875 2
Ростех - Автоматика Концерн 1656 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 121 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1024 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 56 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Т1 Сервионика - Servionica 260 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Т1 Иннотех 181 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 289 1
Крок - Croc 1782 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 331 1
Кредит-Москва Банк 9 1
Ярополецкий кооператив 1 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4891 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1005 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 96 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1232 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 1
Судебная власть - Judicial power 2329 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11312 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5569 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3222 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7149 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14552 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2988 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11616 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2512 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2228 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7024 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9837 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3240 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10712 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4656 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11250 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 367 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8230 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12765 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3785 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24785 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5850 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6767 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6894 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28152 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 1
Освещение - яркость источника света 688 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5421 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 231 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5219 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 351 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20951 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7467 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6242 1
Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 27 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 849 3
Microsoft Azure 1419 2
Microsoft Kinect 199 2
Google YouTube - Видеохостинг 2792 2
Компания Индид - Indeed CM - Indeed Certificate Manager - Indeed Card Management 10 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1114 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 45 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 59 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 374 1
Полунин Сергей 10 3
Прабарщук Анна 4 2
Токунов Егор 2 2
Агеев Денис 35 1
Чугунов Евгений 14 1
Галанова Галина 1 1
Исмагилов Юрий 1 1
Непомнящий Борис 3 1
Фомина Елена 2 1
Хмельницкий Борис 2 1
Кириллов Игорь 2 1
Писарев Михаил 26 1
Иванов Валерий 8 1
Непомнящий Анатолий 1 1
Маликова Наталия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 6
Земля - планета Солнечной системы 10440 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 1
Солнечная система - Solar system 2532 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1587 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5225 1
Европа 21870 1
Россия - УФО - Челябинская область - Чебаркуль 39 1
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 49 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10034 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1251 2
Здравоохранение - Реабилитация 387 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2911 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6280 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 809 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8693 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1688 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18983 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 969 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5538 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7602 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1362 1
Энергетика - Energy - Energetically 5186 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 961 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6807 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5978 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 721 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8932 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1655 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 829 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1772 1
Всероссийская перепись населения 176 1
Cyber Media 5 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3268 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8178 1
CNews Мишень 167 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 160 1
РАН - Российская академия наук 1911 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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