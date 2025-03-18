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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростех Автоматика НИИ Масштаб VeiL ECP VeiL Enterprise Cloud Platform

Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform

18.03.2025 «Росэлектроника» и «Ростелеком» провели испытания решения для управления мобильными устройствами 1
10.10.2024 Новая версия vGate R2 4.95 от «Кода Безопасности» выходит в продажу после сертификации ФСТЭК России 1
11.09.2024 НИИ «Масштаб» заключил дистрибьюторский договор с группой компаний «Даком» 3
11.04.2024 Росфинмониторинг закупает железо под PostgreSQL и Astra Linux 1
05.03.2024 Софт «Ростеха» «бесшовно» заменит импортные ИТ-решения 2
20.04.2023 «Сёрчинформ» и НИИ «Масштаб» завершили интеграцию облачной платформы с DLP- и DCAP-системой 2
29.09.2022 «Инфосистемы джет» открывает для заказчиков лабораторию ИТ-инфраструктуры на российских решениях 1
04.05.2022 НИИ «Масштаб» презентовал решения для ВКС и виртуализации в регионах по всей России 3
04.05.2022 «Сиссофт» предложит дата-центрам экосистему VeiL 1
28.04.2022 Какой российский бэкап-сервис выбрать для создания резервных копий ИТ-инфраструктуры 1
15.04.2022 Концерн «Автоматика» включен в реестр ИТ-компаний 1
11.04.2022 У принадлежащего «Ростелекому» и «Ростеху» производителя телеком-«железа» вдвое рухнули выручка и прибыль 2
25.03.2022 Виртуализация рабочих мест с VeiL Connect и VeiL VDI будет работать на базе «Ред ОС» 1
11.03.2022 «Масштаб» представил эффективные решения в области импортозамещения для построения ИТ-инфраструктуры и организации дистанционной работы 2
ИКТ в госсекторе 2021 1
24.12.2021 Облако на основе VeiL: как построить инфраструктуру с отечественным ПО 1
24.12.2021 Денис Агеев -

Огромный потенциал виртуализации был понятен еще несколько лет назад 

 2
16.11.2021 Вышло обновление российской СХД 1
10.11.2021 Подтверждена совместимость продуктов экосистемы виртуализации Veil c платформой Indeed AM 1
08.11.2021 НИИ «Масштаб» рассказал об опыте построения ИТ-инфраструктуры на российских решениях 2
06.10.2021 НИИ «Масштаб» и Softline объявили о начале партнерства 1
21.09.2021 НИИ «Масштаб» представил отечественное решение для создания и администрирования виртуальной инфраструктуры 3
17.09.2021 НИИ «Масштаб» представил решения для построения доверенной облачной инфраструктуры 4
26.07.2021 Подтверждена совместимость облачной платформы ECP VeiL с серверами и СХД YADRO 2
13.07.2021 НИИ «Масштаб» и «Акронис инфозащита» подтвердили совместимость своих продуктов 2
30.06.2021 НИИ «Масштаб» Концерна «Автоматика» рассказал о построении доверенной облачной инфраструктуры на базе отечественных решений 2
18.06.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» представил свои разработки для организации дистанционной работы 2
20.04.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» стал членом АРПП «Отечественный софт» 2
16.04.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» стал членом ассоциации «Отечественный софт» 1
05.03.2021 Видеотерминал IVA LARGO НИИ «Масштаб» получил статус отечественного изделия 1
03.03.2021 НИИ «Масштаб» принимает участие в решении задач научно-технологического обеспечения Арктической зоны 1
01.03.2021 Подтверждена совместимость облачной платформы ECP Veil и антивируса Dr.Web 1
16.02.2021 Comptek и НИИ «Масштаб» подписали соглашение о сотрудничестве 1
21.01.2021 Новые продукты экосистемы Veil включены в реестр российского ПО 3
15.07.2020 Видеоконференцсвязь концерна «Автоматика» применена в ходе защиты выпускных работ студентов 1
30.12.2019 «Автоматика» запатентовала графический интерфейс облачной платформы 2
21.10.2019 НИИ «Масштаб» представит свои решения для конвергентной ИТ-инфраструктуры 1
27.09.2019 НИИ «Масштаб» представило новые отечественные решения 1
27.06.2019 Ростех на «Армии-2019» отразил смоделированную кибератаку 1
23.05.2019 Концерн «Автоматика» представил новую версию корпоративной облачной платформы ECP Veil 1

Публикаций - 45, упоминаний - 68

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3229 33
Ростех - Автоматика Концерн 1652 31
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 121 31
Системы документооборота 498 10
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 242 8
Broadcom - VMware 2384 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1172 6
ХайТэк - Hi-Tech 203 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 506 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1958 5
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 228 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 201 3
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 70 3
Ред Софт - Red Soft 744 3
Хост ГК - HostVM 49 3
Nutanix 100 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 2
Dr.Web - Доктор Веб 1256 2
Ланит - Comptek - Комптек 196 2
Код Безопасности 630 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 2
Ростелеком 9800 2
SAS Institute 978 2
Microsoft Corporation 24717 1
Intel Corporation 12238 1
Citrix Systems 816 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 403 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 179 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 375 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 1
Supermicro 109 1
Softline - Софтлайн 2881 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема 15 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 388 1
Zabbix SIA - Заббикс 99 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 454 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 171 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 98 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 92 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 212 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 57 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 2
Ростех - Вертолеты России 168 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 110 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 274 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 411 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  22 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4219 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11809 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5507 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6002 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2925 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3160 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 254 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3075 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 318 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по делам Арктики 2 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 57 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 249 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 212 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5016 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 680 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 37
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30054 31
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6182 30
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8161 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19878 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21422 24
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2094 14
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1487 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12658 11
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6889 11
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1087 10
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6443 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6735 10
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2702 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11176 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12689 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25639 9
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1080 9
Proxy-server - Прокси-сервер 322 9
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 546 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28127 7
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Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2498 4
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 59 32
IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 13
Linux OS 10077 8
IVA Largo - Видеотерминал 27 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 6
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Кронос 21 6
Microsoft Windows 15778 6
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL Connect 8 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 981 4
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 3
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - IP-АТС Александрит 12 3
Киберпротект - Акронис Защита Данных 23 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 539 3
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 68 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1632 3
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 117 3
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL Broker 3 3
Intel x86 - архитектура процессора 1873 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 168 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 626 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 790 2
Broadcom - VMware vSphere 567 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1290 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 719 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 242 2
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 2
Ред Софт - Ред Виртуализация 55 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 43 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3258 2
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 58 2
Google Android 14117 1
Apple iOS 7875 1
Google Play - Google Store - Android Market 3318 1
Apple - App Store 2909 1
Microsoft Skype for Business 179 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 469 1
Ростех - Автоматика - Фотон‑Т - комплект абонентских устройств унифицированных коммуникаций 5 1
ИКС - Yadro Vegman - Сервер 26 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 329 1
Смирнов Павел 45 10
Агеев Денис 35 8
Кабанов Владимир 178 6
Ерофеев Максим 13 3
Моторко Андрей 71 3
Иванов Владислав 20 2
Евтушенко Олег 143 1
Каламбет Мария 2 1
Куртышева Мария 1 1
Филиппов Андрей 4 1
Шаров Борис 73 1
Корсаков Денис 9 1
Лысенко Александр 8 1
Огай Дмитрий 4 1
Зинина Марина 2 1
Триголос Олеся 1 1
Рязанцева Ирина 1 1
Попова Ольга 10 1
Путин Владимир 3205 1
Рустамов Рустам 422 1
Комаров Александр 22 1
Трифонов Владимир 12 1
Валиуллин Алмаз 9 1
Тверитнев Михаил 5 1
Бадаев Алексей 23 1
Балицкий Антон 1 1
Доманский Дмитрий 1 1
Метлов Алексей 1 1
Парфентьев Алексей 136 1
Гольцов Александр 78 1
Дьяконова Наталия 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 146260 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1588 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 464 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 816 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3995 1
Финляндия - Финляндская Республика 3613 1
Финляндия - Хельсинки 247 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2690 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1167 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 329 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 430 1
Россия - СФО - Новосибирск 4349 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1131 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2272 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3011 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1678 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14173 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 159 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 762 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2897 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1522 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 59 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52325 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8688 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 23
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3681 5
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14625 4
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Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 958 4
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8678 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5857 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29504 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2149 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3991 2
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1275 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11060 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5825 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 350 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 614 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 427 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 226 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 350 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5141 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7562 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7035 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 411 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3248 1
Список системообразующих предприятий РФ 290 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1388 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1091 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4710 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 358 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 830 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1340 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3240 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 326 1
CNews Tenders 18 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 448 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 56 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 54 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 1
Подмосковные Вечера 7 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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