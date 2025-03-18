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Ростех Автоматика НИИ Масштаб VeiL ECP VeiL Enterprise Cloud Platform
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Смирнов Павел 45 10
|Агеев Денис 35 8
|Кабанов Владимир 178 6
|Ерофеев Максим 13 3
|Моторко Андрей 71 3
|Иванов Владислав 20 2
|Евтушенко Олег 143 1
|Каламбет Мария 2 1
|Куртышева Мария 1 1
|Филиппов Андрей 4 1
|Шаров Борис 73 1
|Корсаков Денис 9 1
|Лысенко Александр 8 1
|Огай Дмитрий 4 1
|Зинина Марина 2 1
|Триголос Олеся 1 1
|Рязанцева Ирина 1 1
|Попова Ольга 10 1
|Путин Владимир 3205 1
|Рустамов Рустам 422 1
|Комаров Александр 22 1
|Трифонов Владимир 12 1
|Валиуллин Алмаз 9 1
|Тверитнев Михаил 5 1
|Бадаев Алексей 23 1
|Балицкий Антон 1 1
|Доманский Дмитрий 1 1
|Метлов Алексей 1 1
|Парфентьев Алексей 136 1
|Гольцов Александр 78 1
|Дьяконова Наталия 19 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3240 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 2
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 326 1
|CNews Tenders 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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