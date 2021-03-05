Видеотерминал IVA LARGO НИИ «Масштаб» получил статус отечественного изделия

Программный видеотерминал IVA LARGO, разработанный АО «НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» госкорпорации Ростех, включен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ЕРРП). Терминал выполнен на базе процессоров с архитектурой x86 под управлением операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» и обеспечивает участие пользователей в аудио- и видеоконференциях, позволяя обмениваться необходимым медиаконтентом. Отечественная разработка НИИ «Масштаб» IVA LARGO гарантирует стабильность и непрерывность связи.

Программный видеотерминал IVA LARGO включен в ЕРРП согласно приказу Минцифры России № 105 от 20 февраля 2021 года «О формировании и ведении единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации».

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ дает широкие возможности компаниям-разработчикам российского софта быстро организовать продажи в рамках тендеров на поставку программного обеспечения (ПО) в предприятия и организации, устанавливая запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, а также работ и услуг, выполняемых и оказываемых иностранными лицами. Это означает, что госзаказчик обязан, в первую очередь, рассматривать необходимые ему программные продукты в специальном списке российского ПО.

«Рост интереса к системам видеоконференцсвязи, обусловленный режимом самоизоляции во время пандемии, а также принятие новых постановлений, направленных на усиление политики импортозамещения, позволяют видеотерминалу IVA LARGO, занять выгодную позицию на рынке унифицированных коммуникаций. Внесение программного видеотерминала в ЕРРП подтверждает, что обновление, гарантийное обслуживание, техподдержка и модернизация решения не зависят от иностранного участия и полностью осуществляются на территории России. НИИ «Масштаб» доступны такие льготы как, например, освобождение от НДС (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ), что позволит значительно сократить расходы заказчика на приобретение этого и других продуктов компании, – комментирует генеральный директор АО «НИИ «Масштаб» Павел Смирнов.