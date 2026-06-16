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Индексная книга (каталог) CNews*
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Смирнов Павел

СОБЫТИЯ


16.06.2026 «Росэлторг» внедрил новое поколение мобильной электронной подписи 1
21.05.2026 Удостоверяющий центр «Контура» при участии «КриптоПро» внедрил мобильную подпись 1
06.11.2025 В России в течение двух лет появится суверенный чип для базовых станций LTE 1
17.12.2024 VisionLabs и Q-Systems улучшат логистику на предприятиях с помощью ИИ 1
10.12.2024 Надежная работа с электронной подписью: «КриптоПро Ключ» в Directum HR Pro 1
29.10.2024 «КриптоКлюч»: SafeTech и «КриптоПро» объявляют о ребрендинге решения для мобильной электронной подписи 1
26.09.2024 ПСБ и НИУ ВШЭ провели хакатон по ИИ для студентов ведущих вузов 1
05.07.2022 НИЯУ МИФИ подписал соглашение с телеком-структурой госкорпорации «Ростех» – компанией «Спектр» 1
26.04.2022 В правительстве Вологодской области провели оценку госслужащих на платформе TalentTech 1
06.04.2022 МТУСИ разработает 5G-решения для «Спектра» 1
24.03.2022 «Спектр» и ЛЭТИ объявили о планах по обучению телеком-инженеров 1
17.03.2022 «Спектр» и ТГУ договорились о совместном развитии телекоммуникационных технологий 1
25.01.2022 «Ростех» переводит сотрудников и вливает миллиарды в «дочку» для выпуска «железа» под 5G 1
20.08.2021 Линейке промышленных сетевых устройств Zenator TI концерна «Автоматика» присвоен статус ТОРП 1
20.08.2021 «Ростех» создал компанию, чтобы выпускать российское «железо» для 4G и 5G 1
26.07.2021 Подтверждена совместимость облачной платформы ECP VeiL с серверами и СХД YADRO 1
30.06.2021 НИИ «Масштаб» Концерна «Автоматика» рассказал о построении доверенной облачной инфраструктуры на базе отечественных решений 1
11.06.2021 НИИ «Масштаб» получил патенты на ПО телеком-оборудования линейки Zenator TI 1
01.06.2021 Искусственный интеллект помог ЦРБ Вологодской области найти главврача 1
20.04.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» стал членом АРПП «Отечественный софт» 1
16.04.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» стал членом ассоциации «Отечественный софт» 1
08.04.2021 Концерн «Автоматика» протестировал совместимость IVA AVES с российскими средствами защиты информации 1
07.04.2021 Сервер ВКС концерна «Автоматика» включен в реестр российского ПО 1
02.04.2021 Концерн «Автоматика» создает новый центр компетенций по сетевой безопасности в Санкт-Петербурге 1
05.03.2021 Видеотерминал IVA LARGO НИИ «Масштаб» получил статус отечественного изделия 1
01.03.2021 Подтверждена совместимость облачной платформы ECP Veil и антивируса Dr.Web 1
01.03.2021 Сервер ВКС IVA AVES концерна «Автоматика» получил статус ТОРП 1
16.02.2021 Comptek и НИИ «Масштаб» подписали соглашение о сотрудничестве 1
29.01.2021 НИИ «Масштаб» концерна Автоматика стал членом Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» 1
21.01.2021 Новые продукты экосистемы Veil включены в реестр российского ПО 1
02.10.2020 «Омега», «Рамэк-ВС», «Альянс» и НИИ «Масштаб» подписали четырехстороннее научно-техническое соглашение 1
02.10.2020 Концерн «Автоматика» подписал четырехстороннее соглашение о развитии сквозных цифровых технологий 1
30.09.2020 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» подписал соглашение о сотрудничестве с «НИИМА «Прогресс» 1
18.11.2019 Представители «Автоматики» вошли в состав тематических групп архитектурного совета по 5G 1
27.09.2019 НИИ «Масштаб» представило новые отечественные решения 1
24.09.2018 «Академия цифровых технологий», «НПП «Сигнал» и «НИИ «Масштаб» договорились о сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-кадров 1
24.05.2018 Высокопоставленный генерал арестован за откаты по делу «Воентелекома» 1
26.12.2017 Глава «Воентелекома» арестован ФСБ 1
05.12.2017 В «Воентелекоме» обыски и аресты 1
13.10.2017 «Росэлектроника» представила корпоративную облачную платформу ECP Veil 1

Публикаций - 48, упоминаний - 48

Смирнов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 28
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 26
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 19
Ростелеком 10948 5
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 5
Эмзиор Технолоджи - Emzior Technologies 14 4
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 4
Edelweiss - Эдельвейс 71 3
Системы документооборота 522 3
Supermicro 135 3
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 3
Омега 89 2
Сенсорные Системы 78 2
Ростех - Спектр 10 2
Cisco Systems 5372 2
Huawei 4677 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 2
SafeTech - СэйфТек 133 2
ХайТэк - Hi-Tech 237 2
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 128 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 71 2
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 102 2
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 77 2
SoftwareONE Group 108 1
Ростелеком ЦТ - Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 46 1
ГИС - ГлобалИнформСервис 8 1
Ростелеком - Булат НИЦ 52 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема 15 1
МТС - Иртея 146 1
Q-Systems - Кю-Системс 3 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб - АТС Смольного СПб ГУП 17 1
Сигналтек - Signaltec 21 1
Софтайм 10 1
ST IT - СТ АЙТИ - Сервайс Технолоджи Айти 20 1
Broadcom - VMware 2610 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
SAP SE 5601 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Ланта-Банк АКБ 4 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 2
Альфа-Банк 1979 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Ростех - ОДК ГТ - ОДК Газовые турбины 5 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 52 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Росэнергобанк 34 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
Минцифры РФ - Департамент развития новых телекоммуникационных сервисов 2 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Лига содействия оборонным предприятиям 9 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 12
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 10
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 8
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IVA Technologies - IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Кронос 24 4
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КриптоПРО - КриптоКлюч - Мой Ключ 18 3
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Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 2
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Microsoft Windows 2000 8678 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - ATS Potok.io - Поток Оценка 360 - Поток Рекрутмент - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 71 1
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 85 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 79 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Luna Cars 15 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Ростех - S-Terra CSP - VPN Gate - С‑Терра Шлюз - С‑Терра TLS-шлюз 25 1
Т8 НТЦ - Волга DWDM-система 20 1
FreePik 1841 1
СКБ Контур - Контур.Подпись 4 1
СКБ Контур - Контур.Недвижимость 9 1
Q-Systems - Aritomos Orchestra 1 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 1
SafeTech - PayControl 49 1
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ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 1
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ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 136 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 20
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 11
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 3
Образование в России 2893 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 393 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 100 1
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Ведомости 1466 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Академия цифровых технологий Санкт-Петербурга ГБНОУ - Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 3 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
НИЯУ МИФИ - ИИКС - Институт интеллектуальных кибернетических систем 22 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
Подмосковные Вечера 7 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Микроэлектроника - международный форум 22 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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