Индексная книга (каталог) CNews*
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Смирнов Павел
СОБЫТИЯ
Публикаций - 48, упоминаний - 48
Смирнов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Кабанов Владимир 178 3
|Калинин Александр 189 3
|Бровко Василий 60 3
|Давыдов Александр 54 3
|Семилетов Дмитрий 7 3
|Савицкий Олег 11 3
|Давыдова Ольга 4 3
|Старовойтов Денис 5 2
|Жилков Евгений 6 2
|Козлов Кирилл 7 2
|Прохоров Фёдор 83 2
|Алейник Ярослав 8 2
|Патрин Максим 32 2
|Шереметьев Дмитрий 2 2
|Калинцев Никита 2 2
|Валеев Марат 3 2
|Рысь Ирина 2 2
|Толстокоров Максим 2 2
|Чернышенко Дмитрий 581 2
|Аполлонова Светлана 10 1
|Ильина Татьяна 3 1
|Шаров Борис 73 1
|Хачатуров Вартан 12 1
|Привезенцев Антон 6 1
|Романов Илья 39 1
|Дегтярев Алексей 58 1
|Кондрашов Захар 5 1
|Морозова Мария 3 1
|Бойко Алексей 138 1
|Вашкевич Алексей 2 1
|Агеев Денис 38 1
|Огай Дмитрий 4 1
|Кузьмина Валентина 16 1
|Белышков Леонид 18 1
|Хозин Леонид 11 1
|Белявский Вадим 3 1
|Рощин Сергей 9 1
|Климов Валентин 7 1
|Булдовская Марина 5 1
|Трубников Константин 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Ведомости 1466 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.