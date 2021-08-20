Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Смирнов Павел
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 40
Смирнов Павел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кабанов Владимир 174 3
|Калинин Александр 95 3
|Давыдова Ольга 3 3
|Савицкий Олег 6 3
|Семилетов Дмитрий 5 3
|Давыдов Александр 36 3
|Алейник Ярослав 3 2
|Жилков Евгений 6 2
|Старовойтов Денис 5 2
|Иванов Михаил 63 1
|Кондрашов Захар 3 1
|Хачатуров Вартан 8 1
|Шаров Борис 46 1
|Ильина Татьяна 1 1
|Аполлонова Светлана 10 1
|Побежимов Сергей 9 1
|Ли Владимир 8 1
|Тамодин Николай 45 1
|Глазков Борис 40 1
|Кувшинников Олег 12 1
|Ковалев Дмитрий 30 1
|Моторко Андрей 33 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Солодухин Константин 92 1
|Бровко Василий 47 1
|Оглоблин Александр 2 1
|Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 1
|Академия цифровых технологий Санкт-Петербурга ГБНОУ - Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771587, в очереди разбора - 675269.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771587, в очереди разбора - 675269.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru