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Смирнов Павел


20.08.2021 Линейке промышленных сетевых устройств Zenator TI концерна «Автоматика» присвоен статус ТОРП 1
20.08.2021 «Ростех» создал компанию, чтобы выпускать российское «железо» для 4G и 5G 1
26.07.2021 Подтверждена совместимость облачной платформы ECP VeiL с серверами и СХД YADRO 1
30.06.2021 НИИ «Масштаб» Концерна «Автоматика» рассказал о построении доверенной облачной инфраструктуры на базе отечественных решений 1
11.06.2021 НИИ «Масштаб» получил патенты на ПО телеком-оборудования линейки Zenator TI 1
01.06.2021 Искусственный интеллект помог ЦРБ Вологодской области найти главврача 1
20.04.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» стал членом АРПП «Отечественный софт» 1
16.04.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» стал членом ассоциации «Отечественный софт» 1
08.04.2021 Концерн «Автоматика» протестировал совместимость IVA AVES с российскими средствами защиты информации 1
07.04.2021 Сервер ВКС концерна «Автоматика» включен в реестр российского ПО 1
02.04.2021 Концерн «Автоматика» создает новый центр компетенций по сетевой безопасности в Санкт-Петербурге 1
05.03.2021 Видеотерминал IVA LARGO НИИ «Масштаб» получил статус отечественного изделия 1
01.03.2021 Подтверждена совместимость облачной платформы ECP Veil и антивируса Dr.Web 1
01.03.2021 Сервер ВКС IVA AVES концерна «Автоматика» получил статус ТОРП 1
16.02.2021 Comptek и НИИ «Масштаб» подписали соглашение о сотрудничестве 1
29.01.2021 НИИ «Масштаб» концерна Автоматика стал членом Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» 1
21.01.2021 Новые продукты экосистемы Veil включены в реестр российского ПО 1
02.10.2020 «Омега», «Рамэк-ВС», «Альянс» и НИИ «Масштаб» подписали четырехстороннее научно-техническое соглашение 1
02.10.2020 Концерн «Автоматика» подписал четырехстороннее соглашение о развитии сквозных цифровых технологий 1
30.09.2020 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» подписал соглашение о сотрудничестве с «НИИМА «Прогресс» 2
18.11.2019 Представители «Автоматики» вошли в состав тематических групп архитектурного совета по 5G 1
27.09.2019 НИИ «Масштаб» представило новые отечественные решения 1
24.09.2018 «Академия цифровых технологий», «НПП «Сигнал» и «НИИ «Масштаб» договорились о сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-кадров 1
24.05.2018 Высокопоставленный генерал арестован за откаты по делу «Воентелекома» 1
26.12.2017 Глава «Воентелекома» арестован ФСБ 1
05.12.2017 В «Воентелекоме» обыски и аресты 1
13.10.2017 «Росэлектроника» представила корпоративную облачную платформу ECP Veil 1
12.05.2016 «Ростех» и «Ростелеком» начинают производить отечественное «железо» 1
14.04.2016 Comparex помог «ОДК-Газовые турбины» защититься от утечек данных 1
23.11.2015 Мобильные компьютеры Zebra Technologies помогли сократить простои оборудования на предприятиях «Северстали» 1
09.07.2015 «Ростех» заявил о готовности заместить импортное оборудование телеком-операторов 1
25.03.2015 В России запущен в серию первый «честно отечественный» маршрутизатор 4
27.03.2014 Конференция «Банковское оборудование 2014» 2
27.06.2013 Прокуратура Челябинской области выбрала решение Eset Nod32 1
12.10.2012 Конференция «Банковское оборудование 2012» 1

Публикаций - 35, упоминаний - 40

Смирнов Павел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 23
Ростех - Ростехнологии 2230 20
Ростех - Концерн Автоматика 398 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
Воентелеком 134 3
Edelweiss - Эдельвейс 29 3
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 3
Омега 13 2
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 44 2
ХайТэк - Hi-Tech 66 2
Cisco Systems 2069 2
Рамэк-ВС 72 2
Comptek - Комптек 53 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 8 1
SoftwareONE Group 97 1
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 1
НПП Сигнал - Научно-производственное предприятие 14 1
Севергрупп Talenttech 28 1
Т8 НТЦ 58 1
Криптонит НПК - Научно-производственная компания 12 1
Qtech - Кьютэк 96 1
VMware 1832 1
Zebra Technologies 87 1
InfoWatch - Инфовотч 616 1
Polycom - Поликом Раша 301 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Т-Платформы 274 1
КНС Групп - Yadro 124 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 559 1
SAP SE 3228 1
Dr.Web - Доктор Веб 980 1
Газпром ПАО 525 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Северсталь ПАО 204 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 3
Правительство РФ 2209 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Главная военная прокуратура Российской Федерации 11 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
ГВСУ СК РФ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 3 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
Лига содействия оборонным предприятиям 3 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
ARM64 - Архитектура процессора 1021 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 2
Тонкий клиент - Thin client 109 2
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 30 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
DIN-рейка - обобщённое название металлического профиля в электротехнике 54 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
Сервер - Серверные платформы 170 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 43 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Безопасный город 348 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
3G - Стандарт мобильной связи 3757 1
Масштаб: Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 23 8
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 35 4
Масштаб: VeiL VDI 17 4
Ростех - НИИ Масштаб Кронос 17 4
Масштаб IP-АТС Александрит 11 4
IVA Largo - Видеотерминал 14 3
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
Yadro Tatlin.archive - платформа хранения данных (СХД) 19 1
Ростех Росэлектроника TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 15 1
SAP Work Management 8 1
Севергрупп Talenttech Sever.ai 11 1
Yadro Vegman - Сервер 4 1
Кабанов Владимир 174 3
Калинин Александр 95 3
Давыдова Ольга 3 3
Савицкий Олег 6 3
Семилетов Дмитрий 5 3
Давыдов Александр 36 3
Алейник Ярослав 3 2
Жилков Евгений 6 2
Старовойтов Денис 5 2
Иванов Михаил 63 1
Кондрашов Захар 3 1
Хачатуров Вартан 8 1
Шаров Борис 46 1
Ильина Татьяна 1 1
Аполлонова Светлана 10 1
Побежимов Сергей 9 1
Ли Владимир 8 1
Тамодин Николай 45 1
Глазков Борис 40 1
Кувшинников Олег 12 1
Ковалев Дмитрий 30 1
Моторко Андрей 33 1
Сахненко Сергей 71 1
Солодухин Константин 92 1
Бровко Василий 47 1
Оглоблин Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 3
Россия - Республика Крым -Ялта 28 1
Россия - Костромская область 230 1
Россия - Балаково 45 1
Россия - Ярославская область 333 1
Финляндия - Хельсинки 140 1
Россия - Ярославль 409 1
Россия - Нижегородская область 747 1
Россия - Вологодская область - Череповец 120 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Россия - Вологодская область 322 1
Финляндия - Финляндская Республика 825 1
Япония 2827 1
Европа 3798 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 1
Академия цифровых технологий Санкт-Петербурга ГБНОУ - Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 2 1
Подмосковные Вечера 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771587, в очереди разбора - 675269.
Создано именных указателей - 46354.
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