Сервер ВКС концерна «Автоматика» включен в реестр российского ПО

Программный сервер видеоконференцсвязи IVA AVES, разработанный НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» совместно с НТЦ «Хайтэк», включен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ЕРРП). Внесение IVA AVES в ЕРРП позволяет НИИ «Масштаб» получить дополнительные преференции при участии в тендерах, проводимых государственными заказчиками и компаниями в рамках 44-ФЗ.

Программный сервер видеоконференцсвязи IVA AVES включен в ЕРПП на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 151 от 15 марта 2021 г. «О формировании и ведении единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации».

IVA AVES представляет собой универсальную аппаратно-программную платформу для организации многоточечных видеоконференций с разрешением Full HD. Решение позволяет реализовать в режиме реального времени обмен сообщениями, включая голосовые звонки, видео, слайды, презентации и документы, расширяя возможности связи, интегрируя различные средства коммуникаций в единую среду общения.

«События 2020 г. повысили интерес к системам видеоконференцсвязи, поскольку в условиях самоизоляции они стали основным средством коммуникации во многих компаниях. Программный сервер видеоконференцсвязи IVA AVES является полностью российской разработкой, при этом имеет возможность интеграции с оборудованием других производителей, например, Cisco, Avaya, Polycom. Использование систем НИИ «Масштаб» позволит госкорпорациям и промышленным предприятиям реализовать требования политики импортозамещения, избежать санкционных рисков, а также снизить затраты на ИТ-инфраструктуру. С каждым днем интерес к системам унифицированных коммуникаций концерна «Автоматика» заметно растет, и компания способна удовлетворить нужды большинства заказчиков», – сказал генеральный директор НИИ «Масштаб» Павел Смирнов.