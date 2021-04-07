Спецпроекты

Сервер ВКС концерна «Автоматика» включен в реестр российского ПО

ПО Софт

Программный сервер видеоконференцсвязи IVA AVES, разработанный НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» совместно с НТЦ «Хайтэк», включен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ЕРРП). Внесение IVA AVES в ЕРРП позволяет НИИ «Масштаб» получить дополнительные преференции при участии в тендерах, проводимых государственными заказчиками и компаниями в рамках 44-ФЗ.

Программный сервер видеоконференцсвязи IVA AVES включен в ЕРПП на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 151 от 15 марта 2021 г. «О формировании и ведении единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации».

IVA AVES представляет собой универсальную аппаратно-программную платформу для организации многоточечных видеоконференций с разрешением Full HD. Решение позволяет реализовать в режиме реального времени обмен сообщениями, включая голосовые звонки, видео, слайды, презентации и документы, расширяя возможности связи, интегрируя различные средства коммуникаций в единую среду общения.

«События 2020 г. повысили интерес к системам видеоконференцсвязи, поскольку в условиях самоизоляции они стали основным средством коммуникации во многих компаниях. Программный сервер видеоконференцсвязи IVA AVES является полностью российской разработкой, при этом имеет возможность интеграции с оборудованием других производителей, например, Cisco, Avaya, Polycom. Использование систем НИИ «Масштаб» позволит госкорпорациям и промышленным предприятиям реализовать требования политики импортозамещения, избежать санкционных рисков, а также снизить затраты на ИТ-инфраструктуру. С каждым днем интерес к системам унифицированных коммуникаций концерна «Автоматика» заметно растет, и компания способна удовлетворить нужды большинства заказчиков», – сказал генеральный директор НИИ «Масштаб» Павел Смирнов.

Другие материалы рубрики

Выпущен официальный каталог российских мобильных приложений. На iPhone он не работает

Oracle проиграл 11-летний спор с Google и остался без $9 млрд

«Мой офис» выпустил бесплатные аналоги Word и Excel в браузере для всех желающих

«Мой офис» на ПК стал бесплатным. Но не для всех

Каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО

Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие стационарные блендеры 2021 года: выбор ZOOM

Да будет свет: обзор источников бесперебойного питания Eaton 3S Gen2

Техноблог

Вторая жизнь — как еще можно использовать старый роутер

Увлажнитель, мойка и очиститель воздуха: в чем разница и что выбрать?

Показать еще

Наука

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна

Дроны против голодных бабочек: высокие технологии защищают урожай

Ученые обнаружили над Землей следы космического урагана: почему это важно?

Первый космический отель: как это будет?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий