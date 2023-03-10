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Polycom Поликом Россия Поликом Раша

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10.03.2023 «Росатом» переходит с решений Polycom и Cisco на российское ПО

перешел на российскую систему видеоконференцсвязи (ВКС) TrueConf Server. Об этом CNews рассказали представители разработчика. Инжиниринговый дивизион «Росатома» ранее использовал американские сервисы Polycom, Cisco, а также Skype. К системе TrueConf подключили свыше 1500 сотрудников для проведения рабочих встреч как на территории России, так и за рубежом (в Бангладеш, Египте, Венгрии). Сумм
05.03.2022 Vinteo заявила о готовности заменить решения ВКС Poly и Cisco в России

В связи с приостановкой всех бизнес-операций Cisco Systems и Poly (Polycom) на российском рынке, отечественный разработчик ВКС Vinteo готов бесплатно и в кратчайшие сроки перевести компании и ведомства, пострадавшие от ухода зарубежных вендоров видеоконференцс
30.04.2020 Vinteo заявила о готовности полностью заменить ВКС Polycom

, построенные на классической архитектуре. Это означает, что все решения Vinteo поддерживают стандарты традиционных систем видеоконференцсвязи (включая H.323 и SIP) крупнейших производителей - Cisco, Polycom, LifeSize, Avaya, Sony, Panasonic, Huawei, Yealink и др. На базе продуктов Vinteo заказчики получают возможность создавать сети ВКС с нуля и масштабировать уже существующие сети, постро
05.09.2018 Polycom выпустил новый мультимедийный телефон с облачным сервисом

ва серии VVX x50 предлагают сервис-провайдерам по-новому увидеть баланс доступности и функционала. Каждая из моделей нового поколения настольных телефонов объединяет в себе легендарное качество звука Polycom и набор функций более широкий чем у аналогичных моделей других поставщиков. В дополнение к новейшим телефонам серии VVX теперь доступен сервис по управлению устройствами Polycom

30.07.2018 Polycom анонсировала появление поддержки Microsoft Teams в решении RealConnect Service

Polycom, вошедшая в состав Plantronics, объявила, что Polycom RealConnect Service, облачное решение для совместимости различных видеосистем, теперь поддерживает Microsoft Teams, а также Polycom Trio и Polycom MSR Skype Room System. Э
25.05.2018 Polycom представила Polycom Cloud Services для анализа и управления устройствами конференц-связи

Polycom представила единую стратегию облачных решений Polycom Cloud Services и запустила сервис по управлению устройствами Polycom Device Ma
03.04.2018 Polycom Trio стал самым быстро продаваемым конференц-телефоном в истории компании

«Умный» телефон для конференц-связи Polycom Trio стал самым быстро продаваемым в истории компании. По данным Polycom, более 57% компаний из списка Fortune 100 уже используют это устройство. Таким успехом Polycom Tri
19.09.2017 Polycom представила новые решения для конференц-звонков

Polycom представила новые решения для конференц-звонков, приуроченные к 25-летию выпуска первого треугольного телефона для конференцсвязи. 25 лет назад компания Polycom представила знаменитый треугольный телефон для конференцсвязи. Телефон Polycom, отличавшийся уникальной формой и   качеством звука, быстро стал незаменимым устройством для конфер
14.06.2017 Polycom представила инструмент Polycom Pano для обмена контентом

Polycom, Inc. анонсировала Polycom Pano — аппаратное решение для обмена контентом. С помощью этого решения каждый участн
06.06.2017 BMC Software оснастила 50 своих офисов решениями Polycom для ВКС

Компания Polycom оснастила своими решениями для видеоконференцсвязи (ВКС) 50 распределенных по миру офисов компании BMC Software (BMC), глобального разработчика ПО для оптимизации бизнес-процессов. В ре
24.04.2017 Цена американской видеоконференцсвязи для российских судов превысила 2 млрд

е используемой в ГАС «Правосудие» техникой: с серверами Avaya — в части VoIP-телефонии, с серверами Polycom в части ВКС. Беглый анализ данных сайта госзакупок показывает, что аналогичные конкур
21.03.2017 Polycom представила систему телеприсутствия и камеру для переговоров по видео

Компания Polycom, Inc. анонсировала выход на рынок своих новейших решений — камеры Polycom Eagl
09.02.2017 Эксперты Polycom предсказали подъем культуры «гибкого» рабочего пространства в 2017 году

ую роль как часть объединённого опыта совместной работы. Наряду с тенденцией распространения видеоконференцсвязи и её применения в самых разнообразных целях (не только для проведения встреч) компания Polycom совместно с ведущим аналитическим агентством MZA Limited выделила три ключевых тренда, которые могут повлиять на развитие корпоративных технологий в 2017 году.1. Потребительский опыт че
13.12.2016 «Сибур» запустил систему телеприсутствия Polycom OTX 300 на тобольской промышленной площадке

Система телеприсутствия Polycom OTX 300 запущена на тобольской промышленной площадке российской нефтехимической компании «Сибур». Решение позволило проводить совещания с эффектом «погружения» между корпоративным центр
20.10.2016 Polycom внедрил интерфейс Skype для бизнеса в решения Polycom Group Series

Polycom объявил о внедрении привычного интерфейса Skype для бизнеса в видеотерминалы Polycom RealPresence Group Series. Как рассказали CNews в компании, интерфейс будет доступен в популярных решениях голосовой связи, включая офисные мультимедийные телефоны Polycom VVX 50
28.09.2016 Siris Capital Group приобрела Polycom за $2 млрд

Компания Polycom объявила о заключении сделки, в результате которой компания присоединилась к Siris Ca
12.07.2016 Стартовали мировые продажи решения для совместной работы Polycom RealPresence Clariti

Компания Polycom, Inc. объявила о начале мировых продаж программной инфраструктуры для совместной рабо
04.07.2016 «Крок» запустил облачный сервис ВКС на базе решений Polycom

бственных ИКТ-инфраструктур. Но, поскольку потребность в ВКС-решениях не исчезает, они будут больше обращаться к облачным сервисам. На таких заказчиков и рассчитана новая услуга «Крок» на технологиях Polycom.
04.07.2016 Polycom представил решение для подключения в один клик к видеоконференциям пользователей Skype for Business

ли Microsoft Skype for Business, давно испытывавшие потребность в простом и удобном способе подключаться к сеансам видеоконференцсвязи вне зависимости от вендора, получили такую возможность. Компания Polycom решила проблему объединения разнородных сред видеосвязи, выпустив решение Polycom RealConnect для Skype for Business. Участники, вне зависимости от того, системы какого вендора о
27.06.2016 ГАС «Правосудие» закупает американскую видеоконференцсвязь на полтора миллиарда

Закупка Avaya и Polycom «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие"» продолжает дооснащать

15.06.2016 Polycom совместно с Intact оснастила аудио-визуальными решениями учебный кампус Корпоративного университета «Сибура» в Анапе

Корпорация Polycom, специализирующаяся в области аудио-, видеорешений и объединённой работы над контенто
23.05.2016 «Крок» предлагает ВКС из «облака» на базе решений Polycom

Компания «Крок» расширил портфель SaaS-услуг сервисом видеоконференцсвязи (ВКС) на технологиях Polycom. Он позволяет осуществлять корпоративные коммуникации. ВКС из «облака» подключается в
11.05.2016 В России поступило в продажу решение Polycom RealPresence Debut

нке все еще ощущается недостаток надежных, интуитивно понятных и высококачественных решений для совместной работы, не требующих частого обслуживания ИТ-специалистами и расходов на установку. Компания Polycom занялась этой проблемой и сегодня предлагает клиентам рабочее пространство будущего, анонсировав выход на российский рынок решения Polycom RealPresence Debut. «В индустрии решени
15.04.2016 Лидер рынка систем видеоконференцсвязи Polycom продан за $1,96 млрд

Покупка Polycom Канадский производитель корпоративных систем связи Mitel объявил о покупке основанной в 1990 г. американской компании Polycom - одного из мировых лидеров на рынке решений для вид
31.03.2016 «Астерос» и Polycom создали мультимедийный комплекс для переговорного пространства «Сибура»

Группа «Астерос» и корпорация Polycom успешно завершили проект по построению системы видеоконференцсвязи для крупнейшей неф
15.03.2016 Polycom и Microsoft расширяют возможности видеосотрудничества в Office 365 и «Skype для бизнеса»

Корпорации Polycom и Microsoft объявили о том, что планируют расширить охват видео-встреч, осуществляемых посредством «Skype для бизнеса». Теперь компании любых размеров, являющиеся заказчиками Polycom
26.02.2016 Polycom RealPresence Trio теперь доступен во всех регионах присутствия Polycom

чие места и маленькие переговорные. В таких условиях организовать эффективную совместную работу становится непросто. Оставаясь преданной цели раскрыть потенциал человеческого сотрудничества, компания Polycom объявила о начале поставок устройства Polycom RealPresence Trio во все страны своего присутствия. RealPresence Trio — первый интеллектуальный центр, превращающий треугольный теле
01.02.2016 Polycom представила новую программную инфраструктуру для совместной работы RealPresence Clariti

Компания Polycom представила программное обеспечение, которое предоставляет компаниям любого размера технологию для совместной работы с поддержкой переноса нагрузки в «облако». Об этом CNews сообщили в 
14.01.2016 Polycom рассказала о ведущих тенденциях развития технологий для совместной работы в 2016 г.

Корпорация Polycom опубликовала свой прогноз семи ведущих тенденций развития технологий совместной работы на 2016 г. Как сообщили CNews в Polycom, данные тенденции изменят рабочее место будущего. П
03.12.2015 Polycom представил новое решение, разработанное специально для российского рынка

Корпорация Polycom продолжает разрабатывать решения специально для российских заказчиков. Так Polycom
12.10.2015 Polycom анонсировала новые решения для совместной работы

ия и привлечение лучших кадров — так функционируют организации сегодня. Решения для совместной работы должны вписываться в любое рабочее пространство и быть простыми в использовании. Новые технологии Polycom разработаны специально под эти задачи и отличаются конструктивной простотой, помогая заказчикам эффективнее взаимодействовать в любых рабочих пространствах. «Сегодня мы совершили настоя
23.07.2015 Polycom выпустил две новые модели SIP-телефонов

Компания Polycom выпустила две новые бюджетные модели телефонных аппаратов. Новый Polycom VVX 101 business media phone – это бюджетное решение для маленьких (в том числе домашних) офисов, приемны
29.06.2015 Polycom дополнила платформу RealPresence двумя новыми технологиями

Компания Polycom представила два новых решения для платформы Polycom RealPresence. Как сообщили CNews в Polycom, компания дополнила платформу RealPresence оптимизированными возможностями,

22.05.2015 Новые решения Polycom RealPresence Group Series превращают персональные рабочие места в центры коллективной работы

Корпорация Polycom выпустила два новых решения Polycom RealPresence Group Series, позволяющих превратить любое небольшое помещение в производительный центр коллективной работы по видеосвязи. RealPr
24.04.2015 Merlion займется распространением голосовых решений Polycom в России

Компания Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, и компания Polycom, мировой разработчик решений для конференцсвязи, подписали дистрибьюторское соглашение. Polycom была основана в 1990 г. в США и начала свою деятельность с оптимизации систем гром
18.03.2015 Polycom и Microsoft анонсировали новую серию ВКС-решений, совместимых со Skype for Business

Компании Polycom и Microsoft представили новую серию решений видеоконференцсвязи Polycom RoundTable 100, созданную специально для работы с приложением Skype for Business от Microsoft. Как сообщил
04.03.2015 Решения Polycom помогли модернизировать систему здравоохранения Самарской области

Корпорация Polycom совместно с Департаментом информационных технологий и связи Самарской области и ГБУ Самарской области «Региональный центр телекоммуникаций» оснастила своими решениями более 50 медицинск
04.02.2015 Polycom представил новые аудио- и видеорешения для совместной работы

Корпорация Polycom объявила о появлении новинок в портфеле решений для видеосвязи, голосовой связи и совместной работы над контентом. Инновации в области аудио и видео помогут организациям сокращать расст
28.01.2015 Polycom: Бизнес до конца не использует все преимущества совместной работы по видеосвязи

Корпорация Polycom опубликовала результаты опроса, показавшего как используются решения для организации совместной работы по видеосвязи в корпоративном сегменте. По результатам всемирного исследования, пр
20.01.2015 Марко Ланди возглавил Polycom в регионе EMEA

Марко Ланди назначен президентом компании Polycom в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). На этом посту он будет отвечать за формирование и реализацию стратегии продаж, направленной увеличение привлекательности бренда, рост п

Публикаций - 417, упоминаний - 452

Polycom и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 134
Microsoft Corporation 25775 114
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 106
Huawei 4676 77
Spirit DSP - Спирит Корп 482 66
VideoMost - ВидеоМост 285 57
Ростелеком 10948 46
Cisco Systems - Tandberg 164 40
HP Inc. 5883 37
Samsung Electronics 11064 35
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 31
LifeSize 52 31
TrueConf - ТруКонф 454 31
Apple Inc 13154 30
Oracle Corporation 7074 29
Poly - Plantronics 144 27
Cisco Systems - Broadsoft UC 56 27
IBM - International Business Machines Corp 9699 27
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 27
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 27
Крок - Croc 1964 26
AT&T Inc 1725 26
Dialogic Corp 93 24
LG Electronics 3735 24
Adobe Systems 1597 24
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 23
China Mobile 436 22
HTC Corporation 1512 22
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 21
ZTE Corporation 800 21
Crestron 102 20
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АйТи 1519 19
Blizzard Entertainment 343 19
Google LLC 12688 19
LG Uplus - LG U+ 33 19
Mitel Corp - Mitel Networks 60 19
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 19
TI - Texas Instruments Incorporated 848 18
Extron Electronics 63 18
Альфа-Банк 1979 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 15
ПСБ - Промсвязьбанк 963 15
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 13
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 13
Россети Ленэнерго 1699 13
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 13
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 13
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 11
Роснефть НК - нефтяная компания 562 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 10
Mary Kay - Мэри Кэй 104 10
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 9
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 9
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 9
Пробизнесбанк АКБ 135 9
Новард УК - Novard 73 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 9
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 9
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Спортмастер - Sportmaster 201 8
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 8
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 8
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 8
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Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 8
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 8
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Транснефть 335 7
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Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 7
Хованский АКБ 9 7
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
GPA - Global Presence Alliance 1 1
Ассоциация менеджеров 107 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
Гимназический союз России 3 1
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 346
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 80
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 76
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 71
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 62
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 57
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 234 50
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 50
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 49
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 49
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 48
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Fortune Global 100 142 2
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Markets&Markets Research 113 2
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comScore 379 1
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ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 2
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МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
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САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
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CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 10 1
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CiscoLive! 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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