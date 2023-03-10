Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша

«Росатом» переходит с решений Polycom и Cisco на российское ПО перешел на российскую систему видеоконференцсвязи (ВКС) TrueConf Server. Об этом CNews рассказали представители разработчика. Инжиниринговый дивизион «Росатома» ранее использовал американские сервисы Polycom, Cisco, а также Skype. К системе TrueConf подключили свыше 1500 сотрудников для проведения рабочих встреч как на территории России, так и за рубежом (в Бангладеш, Египте, Венгрии). Сумм

Vinteo заявила о готовности заменить решения ВКС Poly и Cisco в России В связи с приостановкой всех бизнес-операций Cisco Systems и Poly (Polycom) на российском рынке, отечественный разработчик ВКС Vinteo готов бесплатно и в кратчайшие сроки перевести компании и ведомства, пострадавшие от ухода зарубежных вендоров видеоконференцс

Vinteo заявила о готовности полностью заменить ВКС Polycom , построенные на классической архитектуре. Это означает, что все решения Vinteo поддерживают стандарты традиционных систем видеоконференцсвязи (включая H.323 и SIP) крупнейших производителей - Cisco, Polycom, LifeSize, Avaya, Sony, Panasonic, Huawei, Yealink и др. На базе продуктов Vinteo заказчики получают возможность создавать сети ВКС с нуля и масштабировать уже существующие сети, постро

Polycom выпустил новый мультимедийный телефон с облачным сервисом ва серии VVX x50 предлагают сервис-провайдерам по-новому увидеть баланс доступности и функционала. Каждая из моделей нового поколения настольных телефонов объединяет в себе легендарное качество звука Polycom и набор функций более широкий чем у аналогичных моделей других поставщиков. В дополнение к новейшим телефонам серии VVX теперь доступен сервис по управлению устройствами Polycom

Polycom анонсировала появление поддержки Microsoft Teams в решении RealConnect Service Polycom, вошедшая в состав Plantronics, объявила, что Polycom RealConnect Service, облачное решение для совместимости различных видеосистем, теперь поддерживает Microsoft Teams, а также Polycom Trio и Polycom MSR Skype Room System. Э

Polycom представила Polycom Cloud Services для анализа и управления устройствами конференц-связи Polycom представила единую стратегию облачных решений Polycom Cloud Services и запустила сервис по управлению устройствами Polycom Device Ma

Polycom Trio стал самым быстро продаваемым конференц-телефоном в истории компании «Умный» телефон для конференц-связи Polycom Trio стал самым быстро продаваемым в истории компании. По данным Polycom, более 57% компаний из списка Fortune 100 уже используют это устройство. Таким успехом Polycom Tri

Polycom представила новые решения для конференц-звонков Polycom представила новые решения для конференц-звонков, приуроченные к 25-летию выпуска первого треугольного телефона для конференцсвязи. 25 лет назад компания Polycom представила знаменитый треугольный телефон для конференцсвязи. Телефон Polycom, отличавшийся уникальной формой и качеством звука, быстро стал незаменимым устройством для конфер

Polycom представила инструмент Polycom Pano для обмена контентом Polycom, Inc. анонсировала Polycom Pano — аппаратное решение для обмена контентом. С помощью этого решения каждый участн

BMC Software оснастила 50 своих офисов решениями Polycom для ВКС Компания Polycom оснастила своими решениями для видеоконференцсвязи (ВКС) 50 распределенных по миру офисов компании BMC Software (BMC), глобального разработчика ПО для оптимизации бизнес-процессов. В ре

Цена американской видеоконференцсвязи для российских судов превысила 2 млрд е используемой в ГАС «Правосудие» техникой: с серверами Avaya — в части VoIP-телефонии, с серверами Polycom в части ВКС. Беглый анализ данных сайта госзакупок показывает, что аналогичные конкур

Polycom представила систему телеприсутствия и камеру для переговоров по видео Компания Polycom, Inc. анонсировала выход на рынок своих новейших решений — камеры Polycom Eagl

Эксперты Polycom предсказали подъем культуры «гибкого» рабочего пространства в 2017 году ую роль как часть объединённого опыта совместной работы. Наряду с тенденцией распространения видеоконференцсвязи и её применения в самых разнообразных целях (не только для проведения встреч) компания Polycom совместно с ведущим аналитическим агентством MZA Limited выделила три ключевых тренда, которые могут повлиять на развитие корпоративных технологий в 2017 году.1. Потребительский опыт че

«Сибур» запустил систему телеприсутствия Polycom OTX 300 на тобольской промышленной площадке Система телеприсутствия Polycom OTX 300 запущена на тобольской промышленной площадке российской нефтехимической компании «Сибур». Решение позволило проводить совещания с эффектом «погружения» между корпоративным центр

Polycom внедрил интерфейс Skype для бизнеса в решения Polycom Group Series Polycom объявил о внедрении привычного интерфейса Skype для бизнеса в видеотерминалы Polycom RealPresence Group Series. Как рассказали CNews в компании, интерфейс будет доступен в популярных решениях голосовой связи, включая офисные мультимедийные телефоны Polycom VVX 50

Siris Capital Group приобрела Polycom за $2 млрд Компания Polycom объявила о заключении сделки, в результате которой компания присоединилась к Siris Ca

Стартовали мировые продажи решения для совместной работы Polycom RealPresence Clariti Компания Polycom, Inc. объявила о начале мировых продаж программной инфраструктуры для совместной рабо

«Крок» запустил облачный сервис ВКС на базе решений Polycom бственных ИКТ-инфраструктур. Но, поскольку потребность в ВКС-решениях не исчезает, они будут больше обращаться к облачным сервисам. На таких заказчиков и рассчитана новая услуга «Крок» на технологиях Polycom.

Polycom представил решение для подключения в один клик к видеоконференциям пользователей Skype for Business ли Microsoft Skype for Business, давно испытывавшие потребность в простом и удобном способе подключаться к сеансам видеоконференцсвязи вне зависимости от вендора, получили такую возможность. Компания Polycom решила проблему объединения разнородных сред видеосвязи, выпустив решение Polycom RealConnect для Skype for Business. Участники, вне зависимости от того, системы какого вендора о

ГАС «Правосудие» закупает американскую видеоконференцсвязь на полтора миллиарда Закупка Avaya и Polycom «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие"» продолжает дооснащать

Polycom совместно с Intact оснастила аудио-визуальными решениями учебный кампус Корпоративного университета «Сибура» в Анапе Корпорация Polycom, специализирующаяся в области аудио-, видеорешений и объединённой работы над контенто

«Крок» предлагает ВКС из «облака» на базе решений Polycom Компания «Крок» расширил портфель SaaS-услуг сервисом видеоконференцсвязи (ВКС) на технологиях Polycom. Он позволяет осуществлять корпоративные коммуникации. ВКС из «облака» подключается в

В России поступило в продажу решение Polycom RealPresence Debut нке все еще ощущается недостаток надежных, интуитивно понятных и высококачественных решений для совместной работы, не требующих частого обслуживания ИТ-специалистами и расходов на установку. Компания Polycom занялась этой проблемой и сегодня предлагает клиентам рабочее пространство будущего, анонсировав выход на российский рынок решения Polycom RealPresence Debut. «В индустрии решени

Лидер рынка систем видеоконференцсвязи Polycom продан за $1,96 млрд Покупка Polycom Канадский производитель корпоративных систем связи Mitel объявил о покупке основанной в 1990 г. американской компании Polycom - одного из мировых лидеров на рынке решений для вид

«Астерос» и Polycom создали мультимедийный комплекс для переговорного пространства «Сибура» Группа «Астерос» и корпорация Polycom успешно завершили проект по построению системы видеоконференцсвязи для крупнейшей неф

Polycom и Microsoft расширяют возможности видеосотрудничества в Office 365 и «Skype для бизнеса» Корпорации Polycom и Microsoft объявили о том, что планируют расширить охват видео-встреч, осуществляемых посредством «Skype для бизнеса». Теперь компании любых размеров, являющиеся заказчиками Polycom

Polycom RealPresence Trio теперь доступен во всех регионах присутствия Polycom чие места и маленькие переговорные. В таких условиях организовать эффективную совместную работу становится непросто. Оставаясь преданной цели раскрыть потенциал человеческого сотрудничества, компания Polycom объявила о начале поставок устройства Polycom RealPresence Trio во все страны своего присутствия. RealPresence Trio — первый интеллектуальный центр, превращающий треугольный теле

Polycom представила новую программную инфраструктуру для совместной работы RealPresence Clariti Компания Polycom представила программное обеспечение, которое предоставляет компаниям любого размера технологию для совместной работы с поддержкой переноса нагрузки в «облако». Об этом CNews сообщили в

Polycom рассказала о ведущих тенденциях развития технологий для совместной работы в 2016 г. Корпорация Polycom опубликовала свой прогноз семи ведущих тенденций развития технологий совместной работы на 2016 г. Как сообщили CNews в Polycom, данные тенденции изменят рабочее место будущего. П

Polycom представил новое решение, разработанное специально для российского рынка Корпорация Polycom продолжает разрабатывать решения специально для российских заказчиков. Так Polycom

Polycom анонсировала новые решения для совместной работы ия и привлечение лучших кадров — так функционируют организации сегодня. Решения для совместной работы должны вписываться в любое рабочее пространство и быть простыми в использовании. Новые технологии Polycom разработаны специально под эти задачи и отличаются конструктивной простотой, помогая заказчикам эффективнее взаимодействовать в любых рабочих пространствах. «Сегодня мы совершили настоя

Polycom выпустил две новые модели SIP-телефонов Компания Polycom выпустила две новые бюджетные модели телефонных аппаратов. Новый Polycom VVX 101 business media phone – это бюджетное решение для маленьких (в том числе домашних) офисов, приемны

Polycom дополнила платформу RealPresence двумя новыми технологиями Компания Polycom представила два новых решения для платформы Polycom RealPresence. Как сообщили CNews в Polycom, компания дополнила платформу RealPresence оптимизированными возможностями,

Новые решения Polycom RealPresence Group Series превращают персональные рабочие места в центры коллективной работы Корпорация Polycom выпустила два новых решения Polycom RealPresence Group Series, позволяющих превратить любое небольшое помещение в производительный центр коллективной работы по видеосвязи. RealPr

Merlion займется распространением голосовых решений Polycom в России Компания Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, и компания Polycom, мировой разработчик решений для конференцсвязи, подписали дистрибьюторское соглашение. Polycom была основана в 1990 г. в США и начала свою деятельность с оптимизации систем гром

Polycom и Microsoft анонсировали новую серию ВКС-решений, совместимых со Skype for Business Компании Polycom и Microsoft представили новую серию решений видеоконференцсвязи Polycom RoundTable 100, созданную специально для работы с приложением Skype for Business от Microsoft. Как сообщил

Решения Polycom помогли модернизировать систему здравоохранения Самарской области Корпорация Polycom совместно с Департаментом информационных технологий и связи Самарской области и ГБУ Самарской области «Региональный центр телекоммуникаций» оснастила своими решениями более 50 медицинск

Polycom представил новые аудио- и видеорешения для совместной работы Корпорация Polycom объявила о появлении новинок в портфеле решений для видеосвязи, голосовой связи и совместной работы над контентом. Инновации в области аудио и видео помогут организациям сокращать расст

Polycom: Бизнес до конца не использует все преимущества совместной работы по видеосвязи Корпорация Polycom опубликовала результаты опроса, показавшего как используются решения для организации совместной работы по видеосвязи в корпоративном сегменте. По результатам всемирного исследования, пр