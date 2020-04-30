Индексная книга CNews*
Polycom Поликом Россия Поликом Раша
Публикаций - 385, упоминаний - 418
Polycom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Хомяков Сергей 41 23
|Свириденко Андрей 95 21
|Гуральников Сергей 163 17
|Громов Иван 102 16
|Лысенко Эдуард 267 16
|Серебряков Виктор 44 13
|Леушев Андрей 69 13
|Чучелов Андрей 44 13
|Халяпин Сергей 82 12
|Хрусталев Александр 32 12
|Реймер Денис 54 12
|Прохоров Фёдор 82 12
|Соловьев Владимир 104 12
|Шайхутдинов Роман 111 12
|Шевченко Владимир 143 12
|Никуличев Андрей 43 11
|Сафронов Юрий 67 11
|Смирнов Александр 57 11
|Мацоцкий Сергей 178 11
|Разумовский Дмитрий 87 11
|Коротнев Константин 32 11
|Козлов Михаил 167 10
|Гаттаров Руслан 143 10
|Скородумов Анатолий 65 10
|Николаев Евгений 16 10
|Садовенко Илья 64 10
|Опенышева Светлана 64 10
|Богачев Игорь 177 9
|Атанесов Саргис 13 9
|Фридман Илья 42 9
|Левиков Антон 68 9
|Разгуляев Валерий 18 9
|Бетсис Павел 99 9
|Шестаков Александр 37 9
|Тищенко Юрий 14 8
|Мельникова Алиса 36 8
|Пшиченко Дмитрий 29 8
|Леоничев Алексей 14 8
|Муравлев Александр 15 8
|Потёмкин Роман 20 8
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210574, в очереди разбора - 893564.
Создано именных указателей - 105447.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210574, в очереди разбора - 893564.
Создано именных указателей - 105447.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.