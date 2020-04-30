Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 105447
ИКТ 8729
Организации 6781
Ведомства 1330
Ассоциации 702
Технологии 3023
Системы 18930
Персоны 40789
География 1678
Статьи 1277
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1693
Мероприятия 825

Polycom Поликом Россия Поликом Раша



30.04.2020 Vinteo заявила о готовности полностью заменить ВКС Polycom
05.09.2018 Polycom выпустил новый мультимедийный телефон с облачным сервисом
30.07.2018 Polycom анонсировала появление поддержки Microsoft Teams в решении RealConnect Service
25.05.2018 Polycom представила Polycom Cloud Services для анализа и управления устройствами конференц-связи
03.04.2018 Polycom Trio стал самым быстро продаваемым конференц-телефоном в истории компании
19.09.2017 Polycom представила новые решения для конференц-звонков
14.06.2017 Polycom представила инструмент Polycom Pano для обмена контентом
06.06.2017 BMC Software оснастила 50 своих офисов решениями Polycom для ВКС
24.04.2017 Цена американской видеоконференцсвязи для российских судов превысила 2 млрд
21.03.2017 Polycom представила систему телеприсутствия и камеру для переговоров по видео
09.02.2017 Эксперты Polycom предсказали подъем культуры «гибкого» рабочего пространства в 2017 году
13.12.2016 «Сибур» запустил систему телеприсутствия Polycom OTX 300 на тобольской промышленной площадке
20.10.2016 Polycom внедрил интерфейс Skype для бизнеса в решения Polycom Group Series
28.09.2016 Siris Capital Group приобрела Polycom за $2 млрд
12.07.2016 Стартовали мировые продажи решения для совместной работы Polycom RealPresence Clariti
04.07.2016 «Крок» запустил облачный сервис ВКС на базе решений Polycom
04.07.2016 Polycom представил решение для подключения в один клик к видеоконференциям пользователей Skype for Business
27.06.2016 ГАС «Правосудие» закупает американскую видеоконференцсвязь на полтора миллиарда
15.06.2016 Polycom совместно с Intact оснастила аудио-визуальными решениями учебный кампус Корпоративного университета «Сибура» в Анапе
23.05.2016 «Крок» предлагает ВКС из «облака» на базе решений Polycom
11.05.2016 В России поступило в продажу решение Polycom RealPresence Debut
15.04.2016 Лидер рынка систем видеоконференцсвязи Polycom продан за $1,96 млрд
31.03.2016 «Астерос» и Polycom создали мультимедийный комплекс для переговорного пространства «Сибура»
15.03.2016 Polycom и Microsoft расширяют возможности видеосотрудничества в Office 365 и «Skype для бизнеса»
26.02.2016 Polycom RealPresence Trio теперь доступен во всех регионах присутствия Polycom
01.02.2016 Polycom представила новую программную инфраструктуру для совместной работы RealPresence Clariti
14.01.2016 Polycom рассказала о ведущих тенденциях развития технологий для совместной работы в 2016 г.
03.12.2015 Polycom представил новое решение, разработанное специально для российского рынка
12.10.2015 Polycom анонсировала новые решения для совместной работы
23.07.2015 Polycom выпустил две новые модели SIP-телефонов
29.06.2015 Polycom дополнила платформу RealPresence двумя новыми технологиями
22.05.2015 Новые решения Polycom RealPresence Group Series превращают персональные рабочие места в центры коллективной работы
24.04.2015 Merlion займется распространением голосовых решений Polycom в России
18.03.2015 Polycom и Microsoft анонсировали новую серию ВКС-решений, совместимых со Skype for Business
04.03.2015 Решения Polycom помогли модернизировать систему здравоохранения Самарской области
04.02.2015 Polycom представил новые аудио- и видеорешения для совместной работы
28.01.2015 Polycom: Бизнес до конца не использует все преимущества совместной работы по видеосвязи
20.01.2015 Марко Ланди возглавил Polycom в регионе EMEA
01.09.2014 Polycom выпустил новые мобильные станции видеосвязи с тележками для предприятий и учебных заведений
27.08.2014 Система видеосвязи Polycom RealPresenceOne стала доступна в России

Публикаций - 385, упоминаний - 418

Polycom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23401 104
Cisco Systems 4860 101
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 998 90
Huawei 3461 65
Spirit DSP - Спирит Корп 443 50
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9997 46
VideoMost - ВидеоМост 233 42
Cisco Systems - Tandberg 162 38
HP Inc. 5500 34
Samsung Electronics 9671 33
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1343 31
IBM - International Business Machines Corp 9169 27
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1749 27
Apple Inc 11111 26
Крок - Croc 1683 26
LifeSize 46 24
AT&T Inc 1651 24
Oracle Corporation 6271 24
TrueConf - ТруКонф 300 23
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 22
Cisco Broadsoft UC 53 21
LG Electronics 3530 20
Crestron 90 20
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1757 19
China Mobile 395 19
Extron Electronics 54 18
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 188 18
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 34 18
Adobe Systems 1496 18
Dialogic Corp 90 17
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1525 17
АйТи 1278 17
BSS - Банк Софт Системс - БСС 536 17
KT Corporation - Korea Telecom 211 16
HTC Corporation 1490 16
ZTE Corporation 719 16
Программный продукт ГК 58 15
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6857 15
Poly - Plantronics 120 15
Альфа-Банк 1581 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5702 17
ПСБ - Промсвязьбанк 727 15
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 478 15
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 839 13
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 106 13
Лайф ФГ - Финансовая группа 155 13
РЖД - Российские железные дороги 1598 13
МДМ Банк 259 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1800 12
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 140 12
Роснефть НК - нефтяная компания 473 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 557 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 317 10
Пробизнесбанк АКБ 132 9
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 181 9
ВкусВилл - Избёнка 92 9
Башнефть ПАО АНК 121 9
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 124 9
ГПБ - Газпромбанк 928 9
Новард УК - Novard 72 9
Россети Ленэнерго 2330 8
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 132 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Bayer AG - Байер 76 8
Спортмастер 142 8
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 61 8
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 82 8
Бинбанк 193 8
Visa International 1867 8
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 8
Cetelem - Сетелем Банк 39 8
Газпром нефть 491 7
Газпром ПАО 1144 7
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 7
Citi - Citibank - Ситибанк 293 6
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 232 6
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 93 6
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 245 6
Mary Kay - Мэри Кэй 90 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17787 54
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10307 26
Федеральное казначейство России 1542 24
Верховный суд Российской Федерации 777 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8925 20
Правительство Москвы 1970 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1201 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2333 13
Судебная власть - Judicial power 2075 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 11
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1579 10
Правительство Ульяновской области 31 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1368 9
Президент Российской Федерации 3666 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3631 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2365 9
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 189 8
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 241 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1026 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 538 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1191 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 269 5
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 75 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2488 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2421 5
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 23 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 235 4
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 78 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2928 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1628 4
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 75 4
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 80 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 621 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 200 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2658 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 93 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2007 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2561 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 39 1
GPA - Global Presence Alliance 1 1
Linux Foundation 173 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 1 1
Российская Ассоциация Телемедицины 18 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5779 282
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16896 112
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7329 83
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52609 82
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17314 74
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12815 70
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 2909 60
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11463 60
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22030 58
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 771 55
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10820 54
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25450 43
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17211 40
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4168 40
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8172 40
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21750 32
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2324 31
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 13086 30
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21180 30
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9411 29
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2335 26
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1248 24
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3468 23
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14364 23
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5788 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7680 20
Carrier grade - Carrier class - системы операторского класса высокого уровня надёжности 906 20
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 185 19
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8078 19
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 3084 18
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11256 18
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 797 18
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5629 17
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3614 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78786 16
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13525 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 8988 15
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9286 14
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 57 14
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации 1395 14
Microsoft Skype 1966 67
Polycom RealPresence Group 60 54
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 305 43
Google Android 12446 35
Apple iOS 6729 34
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 137 26
Linux OS 8160 25
Microsoft Windows 10 13415 25
Rakuten Viber 524 19
Microsoft Outlook 1273 18
Microsoft Skype for Business 139 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3992 15
Polycom HDX 18 13
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1219 12
Cisco Webex - Intranets.com 176 12
Apple Mac - Apple Macintosh 2858 12
Apple iPad 3727 11
Google Chrome - браузер 1375 11
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 43 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 889 10
Microsoft Windows 2000 12616 10
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 158 10
Cisco Codian 26 10
Microsoft Teams 352 10
Microsoft Exchange 1326 9
Microsoft Office 365 858 9
Mozilla Firefox - браузер 1783 9
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 74 9
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 35 8
Polycom VVX - IP-телефон 13 8
Apple macOS 1693 8
Polycom UC Intelligent Core - Polycom UC Board 8 8
Polycom EagleEye 8 8
Apple Safari - браузер 793 7
Microsoft Office 3407 7
Polycom RealConnect Service 7 7
Polycom NoiseBlock 7 7
Polycom CX - серия панорамных камер 7 7
Polycom RMX - MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 10 6
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 6
Хомяков Сергей 41 23
Свириденко Андрей 95 21
Гуральников Сергей 163 17
Громов Иван 102 16
Лысенко Эдуард 267 16
Серебряков Виктор 44 13
Леушев Андрей 69 13
Чучелов Андрей 44 13
Халяпин Сергей 82 12
Хрусталев Александр 32 12
Реймер Денис 54 12
Прохоров Фёдор 82 12
Соловьев Владимир 104 12
Шайхутдинов Роман 111 12
Шевченко Владимир 143 12
Никуличев Андрей 43 11
Сафронов Юрий 67 11
Смирнов Александр 57 11
Мацоцкий Сергей 178 11
Разумовский Дмитрий 87 11
Коротнев Константин 32 11
Козлов Михаил 167 10
Гаттаров Руслан 143 10
Скородумов Анатолий 65 10
Николаев Евгений 16 10
Садовенко Илья 64 10
Опенышева Светлана 64 10
Богачев Игорь 177 9
Атанесов Саргис 13 9
Фридман Илья 42 9
Левиков Антон 68 9
Разгуляев Валерий 18 9
Бетсис Павел 99 9
Шестаков Александр 37 9
Тищенко Юрий 14 8
Мельникова Алиса 36 8
Пшиченко Дмитрий 29 8
Леоничев Алексей 14 8
Муравлев Александр 15 8
Потёмкин Роман 20 8
Россия - РФ - Российская федерация 121592 233
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13084 90
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39037 81
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49983 54
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14829 36
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16990 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6085 24
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1864 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14939 18
Европа 21242 17
Россия - ЦФО - Калужская область 824 16
Казахстан - Республика 4755 16
Россия - СЗФО - Вологодская область 534 11
Ближний Восток 2636 11
Африка - Африканский регион 3259 10
США - Калифорния 4660 10
Европа Восточная 2989 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12779 9
Беларусь - Белоруссия 4174 9
Украина 7217 9
Россия - ПФО - Ульяновская область 543 8
Германия - Федеративная Республика 11879 8
Земля - планета Солнечной системы 9678 8
Россия - УФО - Челябинская область 981 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2280 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1289 7
Америка Северная 2827 7
Россия - ЦФО - Тульская область 1051 7
Россия - УФО - Тюменская область 895 7
Америка 2152 6
Россия - ПФО - Мордовия Республика 542 6
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1332 5
Франция - Французская Республика 7069 5
Южная Корея - Республика 6254 5
Россия - ПФО - Казань 2334 5
Япония 12848 5
Россия - СКФО - Ставропольский край 667 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 689 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1211 5
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1741 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23639 67
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10026 65
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10570 50
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4586 49
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8196 46
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3826 33
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14896 16
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3622 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8855 14
Юриспруденция - Jurisprudence 6167 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3583 12
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 843 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8818 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19642 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4872 10
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3154 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4136 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2426 7
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 358 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2520 6
Информационное общество - Государственная программа 1295 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2661 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 5123 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1791 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7393 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5185 4
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 70 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 3047 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 342 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4191 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3374 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 728 3
Ergonomics - Эргономика 1489 2
Атлантис 78 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41260 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1739 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 444 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3281 2
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10986 14
TAdviser - Центр выбора технологий 285 7
The Verge - Издание 499 2
Thomson Reuters - Рейтер 5764 2
Мобильные системы 113 2
Стрим-ТВ - телекомпания 157 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1170 2
Silicon 508 1
Прайм - Агентство экономической информации 857 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 1
The Economist 44 1
Wired - Издание 225 1
Intelligent Enterprise 27 1
The Times 74 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 159 1
Harvard Business Review 12 1
VentureBeat 90 1
The Washington Post 308 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 298 1
Engadget - Блог о технологиях 417 1
NYT - The New York Times 999 1
ZDnet 595 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7403 44
Wainhouse Research 40 17
Gartner - Гартнер 3468 13
IDC - International Data Corporation 4841 12
Juniper Research 501 8
Forrester Research 812 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2042 6
Fortune Global 100 139 2
IHS Infonetics Research 90 2
Moody's Investors Service 135 2
Frost & Sullivan 200 2
Fortune Global 1000 50 1
Quocirca 12 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Yankee Group 169 1
comScore 389 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Synergy Research Group 39 1
Tractica 7 1
ABI Research 232 1
Markets&Markets Research 102 1
Fortune Global 500 283 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 113 12
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 374 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 199 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 57 2
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 23 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 186 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 66 1
РАМН ГУ НИИ ревматологии - НИИ Ревматологии имени В.А. Насоновой ФГБНУ 1 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 20 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 911 1
ИРИ - Институт развития интернета 110 1
КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 8 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 31 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 140 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 168 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 279 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1712 33
CNews FORUM Информационные технологии завтра 868 14
CNews AWARDS - награда 405 9
CNews APPWards 36 9
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 3
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 7 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 202 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 1
IT&Security Forum 10 1
IT-Лидер - премия 3 1
InAVation Awards 6 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 1
CiscoLive! 10 1
CeBIT 461 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 1
Армия - Международный военно-технический форум 36 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 168 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210574, в очереди разбора - 893564.
Создано именных указателей - 105447.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшая техника в стиле ретро: выбираем подарки на Новый год

Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора

Зимний транспорт: лучшие электрические снегокаты для взрослых

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще