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Индексная книга (каталог) CNews*
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Engadget Блог о технологиях

СОБЫТИЯ


15.05.2026 Кто бы мог подумать: Microsoft подавляет конкуренцию с помощью Word, Copilot и Teams. Запущено расследование 1
07.04.2026 У Apple провалена разработка складного iPhone. Возможен срыв начала поставок 1
19.03.2026 Тайное стало явным. Силовики сознались, что скупают данные о местоположении миллионов людей 1
18.12.2025 Китай в обход санкций собрал сверхсекретный крутейший литограф. Помог главный на планете поставщик литографов, но против своей воли 2
04.09.2025 Apple собралась уничтожить Google на рынке поиска с помощью нейросетей. Прошлые попытки провалились 1
26.07.2023 Шантаж не прошел. На фоне бунта Голливуда против ИИ гигант киноиндустрии ищет нейросетевого специалиста на огромную зарплату 1
23.05.2023 В Photoshop появился сверхпопулярный инструмент, ненавидимый профессиональными дизайнерами 1
14.04.2023 Арестован убийца создателя «бандитского» платежного сервиса Cash App. Им оказался крупный ИТ-бизнесмен 1
24.03.2023 Китай создает уникальный «национальный» интерфейс для чиплетов и процессоров будущего. Intel и AMD в опасности 1
08.02.2023 Microsoft уничтожит данные пользователей бесплатной версии Teams, которые не перейдут на платный тариф. Но есть решение 1
24.11.2022 Полиция Сан-Франциско просит разрешить ей применять роботов-убийц против населения 1
28.07.2022 Суды начали выносить вердикты по статьям в «Википедии». Их очень легко направить по ложному пути 1
25.05.2022 «Почты для параноиков» ProtonMail больше нет. Теперь у сервиса новое имя и выросший почтовый ящик на бесплатном тарифе 1
19.05.2022 Сверхпопулярные наушники Apple покалечили ребенка и лишили его слуха навсегда 1
22.04.2022 OnlyFans окончательно изгоняет российских порнозвезд. Их счета отключены, выплат нет, не за горами полная блокировка 1
14.04.2022 Важнейшая американская библиотека бесплатно раздает электронные книги, запрещенные в США 1
30.03.2022 Apple запретила обслуживать ворованные и потерянные iPhone 1
17.03.2022 ИТ-гигантам запретят дорогие покупки. Блокировать сделки будут без суда 1
14.01.2022 В США годами бесследно исчезали тысячи iPod для малообеспеченных индейцев. Их воровала школьная учительница 1
23.12.2021 Созданы сверхбыстрые SSD, копирующие фильмы в 4K за считанные секунды 1
16.12.2021 Стартап экс-замминистра связи Свердлова создал свой первый легковой электромобиль. Видео 1
13.12.2021 Прорыв в разработке процессоров. IBM и Samsung готовы преодолеть барьер 1 нм и сделать новые чипы супермощными и энергоэффективными 1
30.11.2021 Уникальный прецедент: у ИТ-гиганта отнимут купленную за огромные деньги компанию по требованию властей 1
25.11.2021 Америка ввела санкции против МФТИ. Под вопросом поставки «железа» и ПО 1
12.08.2021 В WhatsApp появилась долгожданная сверхполезная функция. Ее реализация ужасна 1
20.07.2021 Роботы парализовали работу гигантского склада онлайн-ритейлера. Отменены тысячи заказов 1
15.06.2021 Google сделал бесплатным свой знаменитый корпоративный сервис Workspace 1
06.05.2021 Создан первый в мире процессор с топологией 2 нм 1
23.03.2021 Хакеры зашифровали данные Acer и требуют за них крупнейший выкуп в истории взломов 1
25.02.2021 Байден пошел по стопам Трампа. Ему нужна полная независимость от китайской электроники 1
21.12.2020 Chrome, Edge, Firefox и Safari не будут работать с ПО, которым власти Казахстана шпионят за гражданами 1
09.11.2020 Миллионы Android-смартфонов перестанут видеть половину интернета. Решения проблемы нет 1
26.10.2020 Новые iPhone 12 калечат людей и моментально теряют товарный вид. Решения проблемы нет 1
21.10.2020 Батарея в новых iPhone 12 не выдерживает критики. В сетях 5G они разряжаются мгновенно 1
25.06.2020 С рынка выжили легендарного производителя фотоаппаратов 1
03.06.2020 Lenovo переведет на Linux популярные линейки десктопов и ноутбуков 1
08.05.2020 В ноутбуках на чипах Intel появится слежка за ворами 1
28.04.2020 Huawei засадила своих сотрудников в тюрьму за общение в групповом чате 1

Публикаций - 429, упоминаний - 430

Engadget и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 107
Microsoft Corporation 25775 71
Samsung Electronics 11065 70
Google LLC 12690 64
Sony 6739 46
Intel Corporation 12811 36
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 28
Nvidia Corp 4002 24
LG Electronics 3735 24
X Corp - Twitter 2938 22
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 22
HTC Corporation 1512 22
Lenovo Group 2447 20
Toshiba Corporation 2980 19
Dell EMC 5180 18
Qualcomm Technologies 1974 17
Meta Platforms - Facebook 4621 17
HP Inc. 5883 16
AT&T Inc 1726 15
AMD - Advanced Micro Devices 4641 14
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 13
Huawei 4677 12
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Acer Group - Acer Inc 2776 11
HP - Hewlett-Packard 3662 11
Lenovo Motorola 3566 10
Sharp Corporation 1062 9
AOL Inc - America Online 1883 9
Dell Technologies - Dell Computer 2219 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 9
VAIO 475 7
Best Buy 223 7
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 7
ZTE Corporation 800 7
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 6
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Nintendo 823 5
Carl Zeiss AG 307 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 3
Expansys 10 3
eBay Inc 1640 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 2
Метиз завод 27 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 38 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Carphone Warehouse 43 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 2
Hyundai Motor Company 436 2
UPS 216 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 1
Форвард лизинг - Forward Leasing 13 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Ford 435 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Barclays 122 1
SoftBank Group 284 1
Starbucks 91 1
PornHub 26 1
Bridgestone 18 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Uber 357 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
U.S. Department of Defense - USSTRATCOM - United States Strategic Command - Стратегическое командование Вооружённых сил США 22 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
Судебная система Ирландии - Верховный суд Ирландии 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 18
OLPC - One Laptop per Child 82 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
Apache Software Foundation - ASF 231 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Демократическая политическая партия США 122 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Symbian Foundation 38 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 146
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 121
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 118
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 91
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 74
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 63
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 62
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 59
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 59
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 55
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 50
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 45
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 43
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 41
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 40
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 40
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 40
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 37
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 37
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 37
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 35
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 34
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 33
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 32
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 32
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 31
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 29
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 26
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 24
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 24
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 23
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 20
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 20
Наушники - Headphones 4479 19
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 19
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 18
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 18
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 17
Google Android 15244 96
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 79
Apple iPad 4012 44
Microsoft Windows 16882 43
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 22
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 22
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 21
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 20
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 20
Linux OS 11533 20
Microsoft Windows 7 2007 19
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 19
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 17
Nokia Nseries 538 17
Apple iOS 8583 17
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 17
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 14
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 14
Mozilla Firefox - браузер 1951 13
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 12
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 12
Google Android 3 - Android Honeycomb 208 12
Google YouTube - Видеохостинг 3002 12
Intel Core - Семейство процессоров 1251 12
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 11
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 11
ASUS Eee PC - серия нетбуков 196 11
Apple iPhone 6 4861 11
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 10
Google Chrome - браузер 1701 10
Microsoft Office 4170 10
Apple - App Store 3109 10
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 10
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 10
Apple iPhone 4 800 10
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 9
Apple iPod Touch 747 9
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 9
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 9
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 17
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 8
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 6
Savander Niklas - Савандер Никлас 25 5
Shen Jerry - Шен Джерри 30 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Patel Nilay - Патель Нилай 10 3
Gil Dario - Джил Дарио 5 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Gurman Mark - Гурман Марк 22 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 2
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 50 2
Velasco Cris - Веласко Крис 3 2
Holland Patrick - Холланд Патрик 2 2
Baker Stephen - Бейкер Стивен 13 2
Pogue David - Пог Дэвид 16 2
Munster Gene - Манстер Джин 60 2
Rubinstein Jon - Рубинштейн Джон 17 2
Mossberg Walter - Моссберг Уолтер 25 2
Rayfield Mike - Рейфильд Майк 3 2
Abary Mike - Эбэри Майк 4 2
Mueller Florian - Мюллер Флориан 12 2
Harlow Jo - Харлоу Джо 14 2
Hotz George - Хоц Джордж - Хотц Джордж 14 2
Свердлов Денис 201 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 2
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 1
Lisa Su - Лиза Су 59 1
Gerard Williams III - Джерард Уильямс III 5 1
Эйгес Павел 108 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 20 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 1
Corbató Fernando José - Корбато Фернандо Хосе 3 1
Hurd Mark - Херд Марк 97 1
Гулати Ману - Gulati Manu 5 1
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 49 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 154
Россия - РФ - Российская федерация 166168 61
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 59
Япония 13807 50
Европа 24964 37
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 30
Южная Корея - Республика 7052 26
США - Калифорния 4829 17
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Китай - Тайвань 4245 14
Франция - Французская Республика 8177 12
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 12
США - Нью-Йорк 3180 10
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 9
Финляндия - Финляндская Республика 3697 9
Канада 5082 9
Италия - Итальянская Республика 4508 9
Испания - Королевство 3840 8
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