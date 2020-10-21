Батарея в новых iPhone 12 не выдерживает критики. В сетях 5G они разряжаются мгновенно

Новые смартфоны iPhone 12 оказались способны потерять весь заряд аккумулятора за 3-5 часов при нахождении в сотовых сетях пятого поколения. Apple никак не комментирует это и не дает эталонные значения автономности в таких сетях. При этом смартфоны не поддерживают 5G при двух активных SIM-картах и могут сильно перегреваться в режиме mmWave.

«Проводные» смартфоны Apple

Смартфоны iPhone 12, премьера которых состоялась 13 октября 2020 г., демонстрируют очень низкие показатели автономности. В отдельных случаях заряда не хватает даже до конца рабочего дня, несмотря на то, что вся линейка построена на 5-нанометровом чипе Apple A14 с более низким энергопотреблением в сравнении с предыдущим А13 (7 нм).

С проблемой быстрого разряда АКБ новых смартфонов Apple столкнулись сразу несколько специалистов профильных сетевых изданий. По их словам, при использовании смартфонов в обычном режиме проблем с быстрым разрядом нет, но все меняется при подключении к сетям пятого поколения, о поддержке которых в новых iPhone сотрудники Apple упомянули целых 60 раз за время презентации.

Одним из первых о проблемах с автономностью у новых iPhone 12 сообщил специалист портала The Verge Нилай Патель (Nilay Patel). Описывая впечатления о новых смартфонах Apple, он заявил, что заряд из батареи в новом, только что сошедшем с конвейера iPhone 12 Pro утекает с невероятной скоростью. По его подсчетам, спустя 2,5 часа экранного времени уровень заряда АКБ упал до 18%, и он подчеркнул, что по ощущениям новый смартфон разряжается существенно быстрее, чем он предполагал.

Новые iPhone вернулись к проблеме ранних Android-смартфонов - быстрой разрядке аккумулятора

Нилай Патель добавил, что во время тестирования он несколько раз подключался к сетям пятого поколения и использовал режим mmWave. Для прояснения ситуации журналист обратился в Apple, где его заверили, что заряда смартфона должно хватать на день использования, но не уточнили, в каких именно сетях.

Проблема не единичная

С быстрой разрядкой новых смартфонов Apple столкнулся и журналист издания CNet Патрик Холланд (Patrick Holland). Поделившись своими впечатлениями от тестирования старших iPhone 12 и 12 Pro, он сообщил, что емкость их батарей вполне обеспечивает автономность на уровне полутора дней.

Однако таких показателей, по словам Холланда, можно добиться только без использования сотовых сетей пятого поколения. Точные замеры он не привел, но, как и Нилай Патель из The Verge, отметил, что при нахождении в зоне действия 5G энергия, запасенная в аккумуляторе новых iPhone 12 и 12 Pro, утекает невероятно быстро.

Пока что лучше использовать iPhone 12 в сетях четвертого поколения

Сама Apple не публикует официальные данные об автономности своих смартфонов 2020 модельного года в конкретно сетях пятого поколения. Кроме того, она никогда не раскрывает емкость используемых в ее смартфонах батарей – эта информация появляется много позже официального дебюта и поступает от независимых источников.

Apple сообщает лишь, что ее новый iPhone 12 mini обеспечит до 15 часов работы в режиме воспроизведения видео из файла, 10 часов отображения потокового видео или 50 часов проигрывания музыкальных композиций. Смартфоны iPhone 12 и 12 Pro в этих же режимах выдерживают до 17, 11 и 65 часов соответственно, а флагманский 12 Pro Max, стоимость которого в России достигает 140 тыс. руб., продержится 20, 12 или 80 часов в тех же условиях эксплуатации.

Обычные потребители тоже могут столкнуться с проблемой быстрого разряда новых iPhone 12. Она усугубляется еще и тем, что в коробках с этими смартфонами больше нет зарядных устройств – Apple убрала их, заверив потребителей, что таким способом она борется за экологию, но для покупателей это означает лишь одно – дополнительные траты на покупку зарядника в магазине Apple или в сторонних маркетплейсах.

Что еще не так 5G в новых iPhone

Поддержка 5G, которая упоминалась на протяжении всей презентации iPhone 12, и которая на протяжении еще многих лет не пригодится в России, пока не выдерживает никакой критики. По словам Нилая Пателя, стабильность и скорость передачи данных в этих сетях пока далеки от идеала.

Журналист отметил, что в диапазоне ниже 6 ГГц (sub-6), в Нью-Йорке, где он проводил тестирование аппаратов, проблем с работой 5G он не заметил, а вот миллиметровый режим (mmWave) его совершенно не впечатлил. Нилай Патель отметил нестабильный уровень сигнала и большую разницу в скоростях скачивания (download) и загрузки (upload) – 2 Гбит/с и 40 Мбит/с соответственно.

Качество работы 5G на новых iPhone далеко от идеала

К дальности действия сигнала mmWave у журналиста тоже возникли вопросы – по его утверждению, на расстоянии уже порядка 100 футов (30,5 метра) от вышки, как его новый iPhone автоматически переключился на обычный Sub-6 диапазон.

Режим mmWave, по словам Пателя, даже вызвал сильный нагрев смартфона (место нагрева он не указал) и ускоренную разрядку аккумулятора. О тех же симптомах в своих впечатлениях о новых смартфонах Apple говорил и специалист авторитетного портала Engadget Крис Веласко (Chris Velazco).

5G не для всех

Помимо перечисленных проблем новых смартфонов Apple с сетями пятого поколения, имеется еще одна, не менее неочевидная. Во все iPhone 12 с завода вшит запрет на подключение к сотовым сетям 5G, если телефон работает в режиме Dual SIM (при одновременно активных физической и виртуальной SIM-картах). В этом случае смартфоны переключаются на LTE.

Количество упоминаний 5G на презентации iPhone 12

Как пишет портал MacRumors, сперва на эту проблему указали пользователи Reddit, однако позже информацию подтвердил американский оператор Verizon, который тоже упоминался в презентации Apple. По словам его представителей, смартфоны Apple действительно не поддерживают 5G в режиме Dual SIM, то есть если пользователь хочет работать в новых сотовых сетях через eSIM, ему придется сперва удалить из своего телефона физическую SIM-карту.

В Verizon не уточнили, с чем связано такое ограничение, но подчеркнули, что патч для iOS, снимающий его, выйдет до конца 2020 г. Комментариев от Apple на момент публикации материала не поступало.