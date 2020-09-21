Apple A Bionic

Чем отличаются техпроцессы 10 нм, 7 нм и 5 нм для рядового пользователя примере тех же процессоров Apple: чип A8 был выполнен по 20-нм техпроцессу, A9 — по 14-нм (20х0,7), Apple A11 Bionic — по 10-нм (14х0,7), Apple A13 Bionic — по 7-нм (10х0,7), а нынешний A14 — п

Apple всех обманула. Уникальный 5-нм процессор А14 не выдерживает конкуренции со старыми чипами назначено на конец 2020 г. Он тоже с высокой долей вероятности окажется 5-нанометровым. Сравнение с Apple A13 Непосредственно сам CPU в iPhone 12 Pro Max набрал 167,5 тыс. очков, тогда как А13

Apple представила новый iPad Air. Цены в России пен в пяти цветах и оснащён увеличенным дисплеем Liquid Retina 10,9 дюйма на всю переднюю панель. А улучшенные камера и система динамиков, новый датчик Touch ID в верхней кнопке и передовой процессор A14 Bionic, радикально увеличивающий производительность устройства, делают этот iPad Air самым мощным и функциональным в истории. Приобрести новый iPad Air можно будет со следующего месяца. «Се

Apple представила мощный iPad 8 поколения. Цены в России Apple представила iPad 8 поколения, оснащённый процессором A12 Bionic с системой Neural Engine. Эта система используется на базовой модели iPad впервые. Самая популярная модель iPad стала ещё лучше: у неё великолепный дисплей Retina 10,2 дюйма, передов

Протестирован первый компьютер Apple на собственном чипе. Он по всем статьям проиграл аналогу на Intel разработки. Это неттоп Developer Transition Kit, построенный на базе Mac mini и основанный на чипе Apple A12Z, и по результатам тестирования он уступает аналогам на чипах Intel. Неттоп Develop

Huawei: Наш новый мобильный процессор превзойдет аналог Apple соперника прошлого поколения. Huawei заявила о превосходстве своего нового процессора Kirin 980 над Apple A12 Bionic Не забыли в Huawei и о возможностях аппаратного ускорения работы алгоритмов

Самые быстрые: топ-10 наиболее производительных смартфонов омним, в этот раз внутри iPhone — два производительных ядра, которые работают на 25% быстрее, чем в Apple A10 Fusion, и четыре высокоэффективных — они быстрее на 70%. Обработка графики ускорила

Заводы Samsung начали выпуск Apple A9 Samsung приступила к работам по созданию нового чипа для iPhone и iPad. Несколько месяцев назад Samsung выиграла тендер на производство нового чипа для будущих смартфонов и планшетов Apple – Apple A9. И вот их производство запущено на фабрике Samsung в Остине (США). По сообщениям из информированных источников, чип Apple A9 создаётся по 14-нанометровой технологии FinFET. Это

Инженеры раскрыли тайну процессора Apple A4 Существует мнение, что тайна процессора Apple A4, стоящего в iPad, заключается в том, что в нем нет никакой тайны. Так ли это, решили выяснить специалисты проекта iFixit, которые разобрали гаджет и проинспектировали его содержимое. Д