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Apple A Bionic чипсет серия мобильных процессоров

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.09.2020 Чем отличаются техпроцессы 10 нм, 7 нм и 5 нм для рядового пользователя

примере тех же процессоров Apple: чип A8 был выполнен по 20-нм техпроцессу, A9 — по 14-нм (20х0,7), Apple A11 Bionic — по 10-нм (14х0,7), Apple A13 Bionic — по 7-нм (10х0,7), а нынешний A14 — п
17.09.2020 Apple всех обманула. Уникальный 5-нм процессор А14 не выдерживает конкуренции со старыми чипами

назначено на конец 2020 г. Он тоже с высокой долей вероятности окажется 5-нанометровым. Сравнение с Apple A13 Непосредственно сам CPU в iPhone 12 Pro Max набрал 167,5 тыс. очков, тогда как А13

16.09.2020 Apple представила новый iPad Air. Цены в России

пен в пяти цветах и оснащён увеличенным дисплеем Liquid Retina 10,9 дюйма на всю переднюю панель. А улучшенные камера и система динамиков, новый датчик Touch ID в верхней кнопке и передовой процессор A14 Bionic, радикально увеличивающий производительность устройства, делают этот iPad Air самым мощным и функциональным в истории. Приобрести новый iPad Air можно будет со следующего месяца. «Се
16.09.2020 Apple представила мощный iPad 8 поколения. Цены в России

Apple представила iPad 8 поколения, оснащённый процессором A12 Bionic с системой Neural Engine. Эта система используется на базовой модели iPad впервые. Самая популярная модель iPad стала ещё лучше: у неё великолепный дисплей Retina 10,2 дюйма, передов
30.06.2020 Протестирован первый компьютер Apple на собственном чипе. Он по всем статьям проиграл аналогу на Intel

разработки. Это неттоп Developer Transition Kit, построенный на базе Mac mini и основанный на чипе Apple A12Z, и по результатам тестирования он уступает аналогам на чипах Intel. Неттоп Develop
24.09.2018 Huawei: Наш новый мобильный процессор превзойдет аналог Apple

соперника прошлого поколения. Huawei заявила о превосходстве своего нового процессора Kirin 980 над Apple A12 Bionic Не забыли в Huawei и о возможностях аппаратного ускорения работы алгоритмов

16.10.2017 Самые быстрые: топ-10 наиболее производительных смартфонов

омним, в этот раз внутри iPhone — два производительных ядра, которые работают на 25% быстрее, чем в Apple A10 Fusion, и четыре высокоэффективных — они быстрее на 70%. Обработка графики ускорила
15.12.2014 Заводы Samsung начали выпуск Apple A9

Samsung приступила к работам по созданию нового чипа для iPhone и iPad. Несколько месяцев назад Samsung выиграла тендер на производство нового чипа для будущих смартфонов и планшетов Apple – Apple A9. И вот их производство запущено на фабрике Samsung в Остине (США). По сообщениям из информированных источников, чип Apple A9 создаётся по 14-нанометровой технологии FinFET. Это

06.04.2010 Инженеры раскрыли тайну процессора Apple A4

Существует мнение, что тайна процессора Apple A4, стоящего в iPad, заключается в том, что в нем нет никакой тайны. Так ли это, решили выяснить специалисты проекта iFixit, которые разобрали гаджет и проинспектировали его содержимое. Д
29.01.2010 Процессор Apple A4: первые подробности

В представленном на днях планшете Apple iPad используется собственный процессор производителя – Apple A4. В действительности это решение представляет собой «систему на чипе», в основе которой лежит многоядерный процессор ARM Cortex-A9 MPCore, дополненный графическим контроллером ARM Mali


Публикаций - 338, упоминаний - 408

Apple A Bionic и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 310
Samsung Electronics 11064 121
Google LLC 12688 51
Huawei 4676 51
Intel Corporation 12811 41
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 33
Qualcomm Technologies 1974 29
Microsoft Corporation 25775 27
Xiaomi - Сяоми 2231 27
LG Electronics 3735 26
HTC Corporation 1512 26
Nvidia Corp 4002 23
Lenovo Group 2446 22
Sony 6739 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 17
AMD - Advanced Micro Devices 4641 16
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 14
BBK OnePlus 298 13
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 12
X Corp - Twitter 2938 12
Leica Camera 282 12
MediaTek - Ralink 595 11
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 11
Apple - Intrinsity 22 10
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 10
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Lenovo Motorola 3566 9
Acer Group - Acer Inc 2776 8
AT&T Inc 1725 8
Imagination Technologies - VideoLogic 43 7
BBK OPPO Electronics 484 7
ZTE Corporation 800 7
AKG 66 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Logitech 437 6
JDI - Japan Display Inc 27 5
HERE Technologies 113 5
ARM Holdings 95 5
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
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KGI Securities 50 14
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Связной ГК 1401 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Евросеть 1421 5
Carl Zeiss AG 307 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 4
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 4
Microsoft - LinkedIn 699 3
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 3
Nike 195 2
Olixar 3 2
Белый Ветер 365 2
Barnes & Noble 171 2
101Hotels.com 456 2
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
KDB Daewoo Securities 3 2
Visa International 1993 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
TÜV Rheinland Group 181 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
Merrill Lynch 454 1
Ferrari NV 159 1
Porsche Design GmbH 23 1
WVRI Capital 3 1
Tallwood Venture Capital 2 1
RBC Capital Markets 59 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Loup Ventures 4 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Dyson 157 1
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Судебная власть - Judicial power 2500 4
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 3
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
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ЛДПР 116 1
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