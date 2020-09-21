Получите все материалы CNews по ключевому слову
Apple A Bionic чипсет серия мобильных процессоров
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|21.09.2020
|
Чем отличаются техпроцессы 10 нм, 7 нм и 5 нм для рядового пользователя
примере тех же процессоров Apple: чип A8 был выполнен по 20-нм техпроцессу, A9 — по 14-нм (20х0,7), Apple A11 Bionic — по 10-нм (14х0,7), Apple A13 Bionic — по 7-нм (10х0,7), а нынешний A14 — п
|17.09.2020
|
Apple всех обманула. Уникальный 5-нм процессор А14 не выдерживает конкуренции со старыми чипами
назначено на конец 2020 г. Он тоже с высокой долей вероятности окажется 5-нанометровым. Сравнение с Apple A13 Непосредственно сам CPU в iPhone 12 Pro Max набрал 167,5 тыс. очков, тогда как А13
|16.09.2020
|
Apple представила новый iPad Air. Цены в России
пен в пяти цветах и оснащён увеличенным дисплеем Liquid Retina 10,9 дюйма на всю переднюю панель. А улучшенные камера и система динамиков, новый датчик Touch ID в верхней кнопке и передовой процессор A14 Bionic, радикально увеличивающий производительность устройства, делают этот iPad Air самым мощным и функциональным в истории. Приобрести новый iPad Air можно будет со следующего месяца. «Се
|16.09.2020
|
Apple представила мощный iPad 8 поколения. Цены в России
Apple представила iPad 8 поколения, оснащённый процессором A12 Bionic с системой Neural Engine. Эта система используется на базовой модели iPad впервые. Самая популярная модель iPad стала ещё лучше: у неё великолепный дисплей Retina 10,2 дюйма, передов
|30.06.2020
|
Протестирован первый компьютер Apple на собственном чипе. Он по всем статьям проиграл аналогу на Intel
разработки. Это неттоп Developer Transition Kit, построенный на базе Mac mini и основанный на чипе Apple A12Z, и по результатам тестирования он уступает аналогам на чипах Intel. Неттоп Develop
|24.09.2018
|
Huawei: Наш новый мобильный процессор превзойдет аналог Apple
соперника прошлого поколения. Huawei заявила о превосходстве своего нового процессора Kirin 980 над Apple A12 Bionic Не забыли в Huawei и о возможностях аппаратного ускорения работы алгоритмов
|16.10.2017
|
Самые быстрые: топ-10 наиболее производительных смартфонов
омним, в этот раз внутри iPhone — два производительных ядра, которые работают на 25% быстрее, чем в Apple A10 Fusion, и четыре высокоэффективных — они быстрее на 70%. Обработка графики ускорила
|15.12.2014
|
Заводы Samsung начали выпуск Apple A9
Samsung приступила к работам по созданию нового чипа для iPhone и iPad. Несколько месяцев назад Samsung выиграла тендер на производство нового чипа для будущих смартфонов и планшетов Apple – Apple A9. И вот их производство запущено на фабрике Samsung в Остине (США). По сообщениям из информированных источников, чип Apple A9 создаётся по 14-нанометровой технологии FinFET. Это
|06.04.2010
|
Инженеры раскрыли тайну процессора Apple A4
Существует мнение, что тайна процессора Apple A4, стоящего в iPad, заключается в том, что в нем нет никакой тайны. Так ли это, решили выяснить специалисты проекта iFixit, которые разобрали гаджет и проинспектировали его содержимое. Д
|29.01.2010
|
Процессор Apple A4: первые подробности
В представленном на днях планшете Apple iPad используется собственный процессор производителя – Apple A4. В действительности это решение представляет собой «систему на чипе», в основе которой лежит многоядерный процессор ARM Cortex-A9 MPCore, дополненный графическим контроллером ARM Mali
Apple A Bionic и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.