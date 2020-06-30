Протестирован первый компьютер Apple на собственном чипе. Он по всем статьям проиграл аналогу на Intel

Протестирован первый компьютер Apple на собственном чипе. Он по всем статьям проиграл аналогу на Intel2144
Компьютер Developer Transition Kit, ставший первым ПК Apple на собственном ARM-процессоре, продемонстрировал весьма невысокие показатели производительности в тесте GeekBench. Они оказались на уровне Android-смартфонов Samsung и базовой версии неттопа Mac mini на процессоре Intel Core i3 восьмого поколения. Но есть шанс, что в будущем производительность вырастет – сейчас ее ограничивает эмулятор Apple Rosetta 2, который задействует лишь половину процессорных ядер.
Первые синтетические тесты
В базе данных известного бенчмарка GeekBench появились результаты тестирования самого первого компьютера Apple на ARM-процессоре собственной разработки. Это неттоп Developer Transition Kit, построенный на базе Mac mini и основанный на чипе Apple A12Z, и по результатам тестирования он уступает аналогам на чипах Intel.
Неттоп Developer Transition Kit Apple анонсировала, как сообщал CNews, 22 июня 2020 г. на конференции WWDC 2020, в рамках которой она объявила о скором переводе всей линейки своих компьютеров и ноутбуков на ARM. В его составе есть 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ, на который установлена бета-версия macOS 10.16 Big Sur.
Согласно результатам тестирования, новый Developer Transition Kit набирает в среднем от 736 до 852 баллов в одноядерном режиме. В многоядерном режиме результаты заметно выше – от 2195 до 2977 баллов. Тестирование проводили разработчики ПО, пожелавшие в числе первых получить Developer Transition Kit для перевода своих приложений на новую архитектуру.
Результаты неутешительные
852 балла в одноядерном режиме и 2977 баллов в многоядерном – достаточно высокий результат для устройства на ARM по меркам 2020 г. Однако Developer Transition Kit заметно проигрывает в производительности значительному количеству устройств.
Для начала, стоит сравнить его с Apple iPad Pro 2020, дебютировавшим в марте 2020 г. и ставшим первым компьютером Apple с процессором A12Z. В GeekBench он набирает 1115 баллов в одноядерном режиме и 4670 баллов в многоядерном, и во втором случае Developer Transition Kit отстает практически вдвое.
Схожие с Developer Transition Kit результаты показывает флагманский Android-смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra образца февраля 2020 г. в версии на процессоре Samsung Exynos 990. В GeekBench он заработал 808 и 2698 баллов в одноядерном и многоядерном режимах соответственно.
Developer Transition Kit заметно уступает и оригинальному Mac mini на процессорах Intel еще восьмого поколения, вышедшему осенью 2018 г. Так, Mac mini на процессоре Intel Core i5-8500B, в российской рознице оцененный минимум в 103 тыс. руб., заработал в бенчмарке 1015 (одноядерный режим) и 5272 баллов (многоядерный). В настоящее время Intel выпускает десятое поколение своих чипов.
Уступая неттопу на Core i5, Developer Transition Kit демонстрирует результаты, схожие с младшей версией Mac mini на Intel Core i3-8100B. Последний заработал в GeekBench 865 и 2537 баллов.
Причина найдена
Компьютеры на ARM-процессорах, которые Apple начнет выпускать с IV квартала 2020 г., с высокой долей вероятности будут демонстрировать заметно более высокие результаты в синтетических тестах. Даже потенциал Developer Transition Kit, несмотря на использование современной версии GeekBench 5, был раскрыт не полностью.
Все, кто проводил тестирование Developer Transition Kit, столкнулись с тем, что бенчмарк определял его процессор A12Z как четырехъядерный, тогда как на самом деле в нем содержатся полноценные восемь ядер. Это связано с особенностью работы актуальной версии второго поколения эмулятора Rosetta, позволяющего запускать на ARM программы, написанные под архитектуру х86. Первое его поколение, напомним, помогло компании быстро и без потерь перейти с процессоров PowerPC на Intel, и перед Rosetta 2 стоит схожая задача, только на этот раз по переходу с Intel на ARM. В дальнейшем ограничения в работе эмулятора могут быть сняты.
Историческое событие для Apple
Apple вынашивала планы по переходу на ARM в течение многих лет – как сообщал CNews, впервые она задумалась об этом еще в 2012 г. Одной из причин принятия окончательного решения о переходе стало недовольство Apple работой процессоров Intel поколения SkyLake в ее компьютерах.
Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) назвал переход на ARM «историческим для платформы Mac». Первый компьютер на основе ARM-процессора Apple выпустит до конца 2020 г., и вместе с ним выйдут и новые Mac на базе Intel, поскольку Apple уже запланировала их выпуск и не хочет отменять его. Сроки поддержки устройств на Intel Apple не озвучила.
Для Apple это вторая по счету масштабная смена архитектуры своих мобильных и настольных ПК. С 1994 г. Mac выпускались на процессорах PowerPC, и на Intel Apple перевела их в 2006 г.
Переход на ARM будет плавным и займет у компании два года. В течение этого времени она собирается интегрировать в macOS полноценную поддержку приложений для iPad и iPhone и адаптировать собственные настольные программы под новую архитектуру. В рамках презентации Apple заявила, что над адаптацией своих продуктов под новое железо в настоящее время работают как минимум Adobe и Microsoft. Собственно, компьютер Developer Transition Kit и предназначен для того, чтобы сторонние разработчики могли внедрить в свое ПО поддержку архитектуры ARM.