Apple попрощалась с процессорами Intel и превратила iPhone в Android

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Apple переведет все ноутбуки и настольные ПК на процессоры собственной разработки с архитектурой ARM и откажется от использования в них чипов Intel. Переход займет два года, чтобы у разработчиков было время адаптировать свое ПО под новую аппаратную платформу. Также Apple переработала iOS, заимствовав у Android популярные функции, включая поддержку виджетов на главном экране и удобную «звонилку».

Грандиозные изменения

Компания Apple заявила о своей готовности отказаться от процессоров Intel в своих мобильных и настольных компьютерах. Полное прекращение выпуска MacBook, iMac, Mac Pro и Mac mini на базе чипов Core ожидается в течение ближайших двух лет.

Apple сообщила об этом в рамках ежегодной конференции WWDC 2020, которая впервые в истории проходила в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. На этом мероприятии компания показала новые версии всех своих операционных систем, включая iOS 14, которую было решено не переименовывать в iPhone OS. Платформа получила ряд особенностей, заимствованных напрямую у Android, и ее релиз состоится одновременно с выходом смартфонов iPhone 12 (рабочее название), предварительно запланированным на осень 2020 г.

Компьютеры без Intel

Apple откажется от процессоров Intel в своих компьютерах и заменит их не на решения AMD, а на собственные ARM-чипы. На конференции она продемонстрировала работу Mac на базе процессора A14Z, установленного в iPad Pro 2020.

Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) назвал это событие «историческим для платформы Mac». Следует отметить, что компания вынашивала планы по переходу на ARM в течение многих лет – как сообщал CNews, впервые она задумалась об этом еще в 2012 г.

Тим Кук в предвкушении больших перемен для Apple

Первый компьютер на основе ARM-процессора Apple выпустит до конца 2020 г., и вместе с ним выйдут и новые Mac на базе Intel, поскольку Apple уже запланировала их выпуск и не хочет отменять его. Сроки поддержки устройств на Intel Apple не озвучила.

Для Apple это вторая по счету масштабная смена архитектуры своих мобильных и настольных ПК. С 1994 г. Mac выпускались на процессорах PowerPC, и на Intel Apple перевела их в 2006 г.

Переход на ARM будет плавным и займет у компании два года. В течение этого времени она собирается интегрировать в macOS полноценную поддержку приложений для iPad и iPhone и адаптировать собственные настольные программы под новую архитектуру. В рамках презентации Apple заявила, что над адаптацией своих продуктов под новое железо в настоящее время работают как минимум Adobe и Microsoft.

Компьютер Developer Transition Kit для разработчиков

Для облегчения работы девелоперам Apple встроила в новую macOS 10.16, показанную на WWDC 2020 и получившую название Big Sur, второе поколение эмулятора Rosetta. Первая его версия помогла компании быстро и без потерь перейти с процессоров PowerPC на Intel, и перед вторым поколением стоит схожая задача. Также Apple подготовила девелоперам программу Universal App Quick Start Program для «быстрого перехода», а также аппаратный комплект разработки Developer Transition Kit – компьютер на базе Mac mini, в состав которого входит системная плата с чипом А12Z, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Комплект дополнен macOS Big Sur и программной средой разработки Xcode 12.

iOS в стиле Android

Apple показала новую iOS 14, в которую добавила полноценную поддержку виджетов. Теперь их можно добавлять на главный экран, как это реализовано в ОС Android, и располагать их рядом с иконками приложений. Один виджет занимает минимум столько же места на экране, сколько четыре пиктограммы приложений.

Теперь на главном экране iOS могут быть не только иконки приложений, но и компактные виджеты

Вторая функция, скопированная с Android – это новое окно входящего вызова. В iOS 14 оно больше не занимает весь экран и не перекрывает запущенное приложение – теперь это всплывающее окно, появляющееся в верхней части дисплея и занимающее около 15-20% его активной области.

iOS 14 была добавлена «Библиотека приложений» для автоматической организации приложений в новые списки и группы. Появилась системная поддержка функции «картинка в картинке»: к примеру, при просмотре видео на YouTube можно уменьшить его и разместить над окном другого приложения. Обе эти функции тоже есть в Android.

Apple поработала над голосовым помощником Siri, сделав его в 20 раз быстрее, согласно официальным данным. Его научили открывать виджеты и не перекрывать окна других приложений при активации, отправлять аудиосообщения, а плюс ассистент получил поддержку 12 новых языков.

Так выглядит окно входящего вызова в iOS и iPad OS

В iOS 14 появилось штатное приложение-переводчик. По умолчанию будет поддержка 11 языков, в том числе и русский. В «Сообщениях» появились функции закрепления важных сообщений и отключения звука прихода новых сообщений в групповых чатах. «Карты» получили новую улучшенную детализацию и ряд навигационных функций.

Релиз iOS 14 состоится осенью 2020 г. Первую публичную бета-версию Apple планирует выпустить в июле 2020 г., но установить ее получится на смартфоны не старше iPhone 6S. Все перечисленные нововведения, включая более удобную «звонилку» и улучшенную Siri, войдут в состав iPad OS – версии iOS для планшетов iPad.

Что нового в macOS

На WWDC 2020 Apple показала и новую настольную платформу macOS 10.16 с кодовым названием Big Sur, хотя релиз macOS 10.15 Catalina состоялся меньше года назад, в октябре 2019 г. Основное отличие – это переработанный дизайн, выполненный почти в едином стиле с iPad OS и iOS.

Новый дизайн macOS

Из мобильных ОС Apple в настольную перекочевал Control Center, позволяющий настраивать яркость экрана и другие параметры. Также появился новый центр уведомлений в стиле iOS с функцией группировки связанных уведомлений.

Apple перерисовала дизайн штатных программ в стиле iOS, в том числе Photos, Notes, Mail и iWork, и полностью переделала «Карты» (Maps for Mac), в которых теперь есть почти все функции картографического сервиса для iOS. Редизайну подверглась и панель Dock – кнопки на ней теперь тоже выполнены в стиле мобильных платформ.

Safari научился запускать расширения для Chrome и других браузеров

Сроков релиза у macOS Bir Sur пока нет, но зато есть новый браузер Safari, ставший, по утверждению Apple, на 50% быстрее в сравнении с Chrome. Apple назвала эту версию самым крупным обновлением Safari с момента его появления в 2003 г.

В частности, Safari теперь располагает поддержкой расширений, созданных для других браузеров, плюс у него появился собственный магазин дополнений, причем даже можно выбирать, какие расширения будут работать на том или ином сайте, а какие нет. Также Apple переработала стартовую страницу, сделав ее настраиваемой, и добавила функцию автоматического перевода веб-страниц между семью языками, включая русский.