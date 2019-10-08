Apple выпустила новую macOS Catalina. Наследие Стива Джобса отправлено на помойку

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Apple обновила macOS до версии 10.15 Catalina, привнеся в нее массу важных изменений. В их число вошел в первую очередь отказ от iTunes в пользу четырех разрозненных приложений, плюс Apple сделала большой шаг по объединению iOS и macOS в одну экосистему при помощи технологии Project Catalyst для быстрого портирования мобильных приложений на настольные ПК и ноутбуки. Новая macOS распространяется бесплатно и доступна на сайте Apple в виде пакета с обновлениями.



Новая macOS

Компания Apple начала распространение новой версии своей настольной операционной системы macOS, получившей название Catalina и индекс 10.15. ОС включает значительное число нововведений и изменений по сравнению с предыдущим релизом, и главным среди них стал полный отказ от фирменного приложения iTunes, которое было неотъемлемой частью macOS в течение многих лет.

Новая ОС Apple распространяется на бесплатной основе, и соответствующий апдейт доступен в магазине приложений Mac App Store, однако его можно установить не на все устройства. В список поддерживаемых ПК и ноутбуков вошли MacBook 2015 и новее, iMac Pro 2017 и новее, iMac 2012 и новее, MacBook Air 2012 и новее, а также MacBook Pro 2012 и новее, Mac Pro 2012 и новее и Mac mini 2012 и новее. Полный список поддерживаемых устройств можно найти в разделе «Поддержка» на сайте Apple по адресу support.apple.com.

iTunes в прошлом

В новой версии macOS Apple разделила функции iTunes на несколько приложений, первым из которых стала утилита «Музыка». В ней объединены музыкальный стриминговый сервис и iTunes Music Store с обширной библиотекой композиций.

Приложение «Музыка»

Для удобной сортировки музыки Apple предусмотрела в приложении ряд вкладок – «Песни», «Альбомы», «Недавно добавленные треки», «Исполнители» и «Плейлисты». Для тех, кто привык импортировать в iTunes музыку с внешних носителей, например, с компакт-дисков, Apple предусмотрела и эту возможность.

Приложение «Подкасты» стало второй составляющей прежнего iTunes – Apple изначально планировала вырезать поддержку подкастов из «Музыки». Пользователям доступны три основных раздела – «Топ-чарты», «Обзор» (содержит подборку подкастов, подготовленную сотрудниками Apple) и «Слушать» (включает новые подкасты и рекомендации к прослушиванию).

Apple TV – третий «осколок» разбитого на части iTunes. Интерфейс ПО очень похож на оболочку одноименного приложения для iOS и tvOS, в нем есть рекомендации сериалов и фильмов, а также вкладка «Библиотека», содержащая весь приобретенный пользователем контент.

Возможность работы с iPhone и iPad при подключении к ПК на базе macOS сохранена, только теперь для этого используется Finder. В приложении появилась отдельная вкладка синхронизации с мобильным гаджетом, где также можно обновлять его прошивку или восстанавливать резервную копию информации из его памяти.

Почему iTunes так важен

Отказ от iTunes в случае Apple – это не просто отказ от морально устаревшего ПО, которым стало неудобно пользоваться. iTunes, лично представленный в январе 2001 г. вернувшимся в компанию Apple из ссылки Стивом Джобсом (Steve Jobs), стал вехой, с которой началось легендарное возрождение потускневшей к тому времени славы Apple. Вместе с представленным в октябре того же года первым портативным плеером iPod, сервис iTunes предоставил пользователям совершенно новый доступ к цифровой музыке, а позже – к аудиокнигам, умным плейлистам.

iTunes сыграл немаловажную роль в становлении современной Apple

Онлайн-магазин цифрового контента iTunes Music Store, запущенный в 2003 г., с самого начала предлагал более 200 тыс. композиций, а число закачек перевалило за миллион уже через неделю. Успех сервиса подстегнул продажи iPod, а впоследствии также стал одним из весомых аргументов в спорах об удобстве iPhone и Apple TV.

Project Catalyst

Технология Project Catalyst, интегрированная в macOS 10.15. призвана упростить разработчикам iOS-приложений перенос их творений с iPad на Mac. C ее помощью девелоперы могут быстро добавить в свои приложения поддержку мыши и аппаратной клавиатуры, оконный режим, полноценные меню и другие особенности, характерные для программ для настольных ПК.

Project Catalyst

В то же время Project Catalyst позволяет не вносить в код iPad-приложений существенные изменения. Работу технологии Apple продемонстрировала на штатных программах, в том числе на «Подкастах», «Музыке» и Apple TV – трех составляющих бывшего iTunes. Все они были портированы с iOS, а не написаны с нуля.

Отказ от поддержки 32-битных приложений

В macOS Catalina отключена поддержка всех 32-битных приложений, о чем Apple предупреждала еще летом 2018 г. на WWDC 2018. У разработчиков было практически полтора года, чтобы перевести весь свой софт в 64 бита.

Apple не стала делать исключений для крупных разработчиков – в новой системе перестанут запускаться 32-битные версии ПО даже таких компаний, как Adobe и Microsoft. В этом случае рекомендуется либо установить 64-битные версии нужных программ, либо, если таковые отсутствуют, подыскать аналог.

«Экранное время» и Apple Arcade

В новую macOS Apple добавила функцию Экранное время», также известную как Screen Time. Впервые она появилась в 2018 г. в iOS 12, и предназначается она для ведения статистики использования устройства.

Screen Time

В iOS «Экранное время» используется для учета времени, проведенного в том или ином приложении, отслеживания количества и названий запускаемых программ, а также контроля за приходящими уведомлениями. В macOS функция будет выполнять те же функции, в том числе позволит блокировать те или иные приложения и активировать родительский контроль. Apple позволила синхронизировать настройки Screen Time между гаджетами на iOS и компьютерами на macOS. Это позволит сэкономить время на повторной настройке.

Apple Arcade

Arcade – это новый игровой сервис Apple, анонсированный 10 сентября 2019 г. Фактически, это каталог игр, составляемый редакторами Apple, в которых нет микротранзакций и встроенных покупок. Сервис также доступен на iPad, iPhone и Apple TV, и в России его стоимость составляет 200 руб. в месяц для шести пользователей. К ключевым возможностям Apple Arcade относится кросс-платформернность – пользователь может запустить игру, к примеру, на Apple TV и продолжить играть в нее на MacBook.

Sidecar и «Локатор»

В macOS Catalina появилась функция использования iPad в качестве второго дополнительного монитора для компьютеров и ноутбуков Apple. Для синхронизации используется беспроводной интерфейс AirPlay, и работает новая возможность в любой программе, хотя и не на всех устройствах. Их перечень приведен на сайте Apple и включает как минимум MacBook Pro Mid 2016 и новее, iMac Pro 2017 и Mac mini Late 2018 и новее.

Обзор функции Sidecar и основных нововведений в macOS 10.15

Sidecar работает в двух режимах, первый из которых – это режим классического графического планшета, в роли которого выступает iPad. Все, что пользователь нарисует на его дисплее при помощи Apple Pencil, будет отображено на экране ПК или ноутбука. Второй режим – использование iPad именно в качестве второго монитора. При его активации можно перетаскивать окна программ с Mac на iPad и обратно или же попросту дублировать изображение с экрана компьютера.

«Локатор»

«Локатор» - это новое приложение для поиска Mac-устройства в случае, если оно было украдено. Программа работает, даже если ПК или ноутбук находится в режиме сна и не подключен к интернету. Для отслеживания «Локатор» использует специальным образом зашифрованные Bluetooth-сигналы другим устройствам Apple в радиусе действия модуля, а те пересылают данные о его месте дислокации в iCloud, где их может получить владелец. Дополнительно Apple добавила в macOS Catalina возможность авторизации по Apple ID, как в iOS и iPad OS.

Изменения в других приложениях

В macOS 10.15 получили обновления и некоторые штатные приложения. Так, браузер Safari получил обновленную стартовую страницу, в которую добавили раздел «Предложения Siri», в нем будут появляться рекомендации веб-ресурсов, основанные на закладках пользователя и истории его веб-серфинга. Помимо этого, в браузере появился встроенный генератор паролей.

Обновленный браузер Safari

В приложение «Фото» Apple добавила новую вкладку «Фотографии» для удобного структурирования всех имеющихся в памяти ПК фотографий и изображений. В ней контент разбит на коллажи по дням, месяцам и годам. Помимо этого, приложение убирает из выдачи снимки экрана, документы и дубликаты фотографий.

Приложение «Фото»

«Напоминания» в новой macOS, как и в iOS 13, полностью переработаны. Приложение получило новую структуру, состоящую из разделов «Сегодня», «Запланированное», «Все» и «С флажком», а все напоминания в нем сортируются по спискам, которым можно добавлять пиктограммы для удобного поиска. Также появилась быстрая синхронизация напоминаний между iOS и macOS.