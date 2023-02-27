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Apple Screen Time Родительский контроль

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.02.2023 Apple заплатила в России почти миллиард штрафа по делу, инициированному «Касперским» 1
20.06.2022 Как Apple «убила» целый класс приложений для iPhone в России, нарушив собственные правила 1
11.05.2021 Apple пошла в суд против властей России из-за рекордного миллиардного штрафа 1
27.04.2021 Власти России наказали Apple на миллиард рублей из-за обид «Касперского» 1
11.08.2020 Российские власти признали Apple монополистом и запретили обижать «Касперского» 1
11.11.2019 Заряда хватит надолго: смартфоны с лучшим временем автономной работы 1
08.10.2019 Apple выпустила новую macOS Catalina. Наследие Стива Джобса отправлено на помойку 1
23.08.2019 Google переименовала Android. Что в нем изменилось? 1
08.08.2019 В России завели дело против Apple после жалобы «Касперского» 1
30.05.2019 Apple готовит масштабное обновление macOS. Что в нем нового 1
29.04.2019 Apple объяснила удаление приложений с функцией родительского контроля 1
19.03.2019 Apple пригрозила изгнать приложение «Лаборатории Касперского» с iPhone и iPad 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Apple Screen Time и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13091 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5610 7
Google LLC 12627 3
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 2
Microsoft Corporation 25722 2
Doogee 32 1
Blackview 22 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 915 1
BBK OnePlus 294 1
Samsung Electronics 11013 1
Yandex - Яндекс 9130 1
Huawei 4509 1
Xiaomi 2199 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 1
ZTE Corporation 800 1
HMD Global - Nokia 140 1
Adobe Systems 1594 1
Возрождение - Коммерческий банк 355 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1719 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8774 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 589 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 293 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2329 7
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1159 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5612 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 403 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1163 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26594 9
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9938 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28100 8
Application store - магазин приложений 1449 5
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2746 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5843 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12841 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13423 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4393 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13012 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27233 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11721 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8459 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1365 2
Podcasts - Подкастинг 319 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13184 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15376 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10141 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9232 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33251 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3187 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7895 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9330 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4887 1
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1489 1
USB OTG - On-The-Go - USB на ходу 234 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5352 1
Наушники - Headphones 4447 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13140 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8705 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1328 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2474 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8556 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 368 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13648 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1787 1
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 190 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10606 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6376 1
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Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 746 8
Apple - App Store 3091 8
Apple Safari - браузер 889 8
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 69 7
Google Android 15180 4
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Apple iPhone - серия смартфонов 7590 3
Apple macOS 2402 3
Apple Mac mini - неттоп 206 2
Apple tvOS 50 2
Apple iMac - Серия моноблоков 467 2
Apple iTunes Store 1118 2
Apple iPad 3999 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3103 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 327 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1072 2
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Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 1
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Apple macOS Catalina 12 1
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Apple Pencil 114 1
Kaspersky Who Calls 49 1
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