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Apple Screen Time Родительский контроль
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 13, упоминаний - 13
Apple Screen Time и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 13091 11
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5610 7
|Google LLC 12627 3
|Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 2
|Microsoft Corporation 25722 2
|Doogee 32 1
|Blackview 22 1
|Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 915 1
|BBK OnePlus 294 1
|Samsung Electronics 11013 1
|Yandex - Яндекс 9130 1
|Huawei 4509 1
|Xiaomi 2199 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 1
|ZTE Corporation 800 1
|HMD Global - Nokia 140 1
|Adobe Systems 1594 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 403 1
|Булай Андрей 1 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1029 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1130 2
|CNews - ZOOM.CNews 1864 1
|The Verge - Издание 614 1
|NYT - The New York Times 1099 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456612, в очереди разбора - 727612.
Создано именных указателей - 197686.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456612, в очереди разбора - 727612.
Создано именных указателей - 197686.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.