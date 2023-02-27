Apple заплатила в России почти миллиард штрафа по делу, инициированному «Касперским»

Apple заплатила 906 млн руб. штрафа за нарушение антимонопольного законодательства России. На нее еще летом 2019 г. пожаловалась «Лаборатория Касперского». Apple безуспешно пыталась обжаловать наказание, но в итоге сдалась. Теперь перед ней маячит новый штраф на 1,12 млрд руб., тоже за злоупотребление доминирующим положением.

Миллиард в казну

Корпорация Apple заплатила штраф в размере 906 млн руб. по делу об ограничении конкуренции на рынке приложений в App Store, пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Дело против Apple было возбуждено Федеральной антимонопольной службой России (ФАС) еще в августе 2019 г. Инициатором выступила «Лаборатория Касперского».

Почему Apple решила выплатить штраф именно сейчас, остается неизвестным. Возможно, свою роль сыграла вероятность его удвоения в случае отказа от этого обязательства. О такой вероятности сообщил собеседник «Интерфакса».

Представители «Лаборатории Касперского» от комментариев отказались.

В настоящее время Apple представлена в России своей дочерней компанией ООО «Эппл рус». С марта 2022 г. Apple не продает свою технику в России в знак поддержки западных санкций и периодически удаляет российские приложения из своего каталога App Store. В 2022 г. она несколько раз выдворяла из него мобильное ПО Сбербанка. В конце февраля 2023 г. из App Store исчезло приложение «МТС банка», оказавшегося в расширенном санкционном списке.

Начало истории

Противостояние «Лаборатории Касперского» и Apple началось в сентябре 2018 г. и касалось приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids. Его возможности дублируют встроенную в iOS функцию Screen Time. Это инструмент для родительского контроля, разработанный самой Apple, анонсированный в iOS 12 в 2018 г.

Apple начала требовать вырезать из Kaspersky Safe Kids некоторые функции, включая блокировку браузера Apple Safari и контроль над остальными установленными на смартфон программами. Без этого приложение не соответствовало новым требованиям компании.

Сложность ситуации была в том, что перечисленное – это основные возможности Kaspersky Safe Kids. «Лаборатория Касперского» неоднократно пыталась решить вопрос напрямую с Apple, но на та все письма компании реагировала молчанием. Одновременно с этим Apple «выдавливала» из App Store другие приложения, которые могли бы помешать популяризации Screen Time. В общей сложности их набралось около 20.

В марте 2019 г. «Лаборатория Касперского» обратилась в ФАС с жалобой и требованием возбудить против Apple дело по ч.1 ст.10 закона о защите конкуренции. Расследование началось в первых числах августа 2019 г.

Первые результаты

На рассмотрение всех обстоятельств дела ФАС потребовался ровно год. В августе 2020 г. Служба признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства России.

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Также ФАС пришла к выводу, что Apple занимает доминирующее положение с долей 100% на рынке распространения мобильных приложений на операционной систем iOS: на данной платформе устанавливать приложения легальным путем можно только из магазина App Store, созданного Apple.

Нарушение, по мнению ФАС, выразилось еще и в том, что Apple оставила за собой право отклонять и не допускать в магазин приложений App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям Apple. Ожидается, что ФАС выдаст Apple предписание об устранении выявленных нарушений.

Apple выразила несогласие с вердиктом ФАС и обжаловала его в Арбитражном суде Москвы. В апреле 2021 г. ФАС оштрафовала ее на 906 млн руб.

Бороться бесполезно

В конце июня 2022 г., спустя почти четыре месяца после побега Apple из России, Арбитражный суд Москвы отклонил ее жалобу на вердикт ФАС. Как сообщал CNews, суд подробно изучил правила Apple по разработке мобильных приложений и пришел к выводу, что действия корпорации нарушают ее же собственные правила. В числе прочего суд разъяснил корпорации разницу между двумя возможными типа настроек мобильных приложений.

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По-видимому, Apple решила больше не бороться и выплатить штраф. Но, вполне вероятно, он будет не единственным.

В июле 2022 г. Федеральная антимонопольная служба обвинила Apple в нарушении российского антимонопольного законодательства. Корпорация злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Нарушение заключается в том, что пункт 3.1 «Руководства по рассмотрению App Store» запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты. Обвинению предшествовало предписание от августа 2021 г. об устранении этих нарушений.

На Apple, вернее, на ее российскую «дочку», планировалось повесить оборотный штраф. На тот момент его размер мог составить 1 млрд руб. В итоге в январе 2023 г. ФАС выписала ей штраф на 1,12 млрд руб.