Российские власти признали Apple монополистом и запретили обижать «Касперского»

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ФАС: Apple занимает 100% рынка мобильных приложений для iOS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о завершении рассмотрения антимонопольного дела в отношении американской корпорации Apple. Дело было возбуждено в 2019 г. по заявлению «Лаборатории Касперского» (ЛК).

ЛК обвинила Apple в создании препятствий для распространения на мобильной платформе iOS (создана Apple) своего приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids. В частности, Apple обязала ЛК урезать функциональность этого ПО, потребовав убрать из него блокировку браузера Apple Safari и контроль над остальными установленными на смартфон программами.

ФАС пришла к выводу, что Apple занимает доминирующее положение с долей 100% на рынке распространения мобильных приложений на операционной систем iOS: на данной платформе устанавливать приложения легальным путем можно только из магазина App Store, созданного Apple.

В чем состоят нарушения со стороны Apple

По мнению ФАС, правонарушение со стороны Apple выразилось в том, что начиная с октября 2018 г., следовала политике по ограничению инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функционала приложения сторонних разработчиков была утрачена.

ФАС признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства

В ФАС добавляют, что проведение такой политики по времени совпало с выходом разработанного Apple собственного предустановленного приложения Screen time, которое обладает функциональностью, сходной с функциональностью приложений родительского контроля.

Комиссия ФАС установила, что компания Apple злоупотребила доминирующим положением по отношению к разработчикам мобильных приложений родительского контроля и ограничила конкуренцию на рынке распространения приложений для мобильных устройств, функционирующих под управлением операционной системы iOS.

Нарушение, по мнению ФАС, выразилось еще и в том, что Apple оставила за собой права отклонять и не допускать в магазин приложений App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям Apple. Ожидается, что ФАС выдаст Apple предписание об устранении выявленных нарушений.

Позиции «Лаборатории Касперского» и Apple

ЛК приветствовала решение ФАС: «Злоупотребления больших корпорация и перенос их рыночной власти, влекущий негативные эффекты для конкуренции на смежных рынках, должны пресекаться. Здоровая конкуренция способствует развитию прогресса, от выигрывают пользователи. Мы надеемся, что, выпуская свои приложения, Apple не будет ставить в более привилегированные положение свои приложения и не будет создавать разного рода препятствия и барьеры другим компаниям».

Корпорация Apple заявила агентству «Интерфакс», что не согласна с решением ФАС и намерены подать апелляцию. В корпорации отметили, что реализуют дополнительную защиту приложений для детей. В том числе были обновлены рекомендации по приложениям для родительского контроля, потому что используемые ими технологии – такие как Mobile Device Management – могут создавать риски конфиденциальности и безопасности пользователей.

В настоящее время в App Store доступно 13 приложений «Лаборатории Касперского», уточнили в Apple. Американская корпорация сотрудничала с российской компанией в том, чтобы разработанное ЛК приложение для родительского контроля соответствовала новым требованиям Apple.