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Apple Safari браузер

Apple Safari - браузер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.10.2024 Найден способ превратить Safari в средство шпионажа

ройства. Из описания Microsoft следует, что уязвимость фактически отключает защиту TCC для браузера Safari, который пользуется повышенными привилегиями в контексте операционных систем Apple. Те
15.08.2024 В Chrome, Firefox и Safari под Linux и macOS зияет «дыра» для хакеров, о которой все знают 18 лет

метации локальных сетевых служб и через них получать и несанкционированный доступ в корпоративные сети, и запускать произвольный код. 0.0.0.0 Day затрагивает Google Chrome/Chromium, Mozilla Firefox и Apple Safari – они предоставляют возможность взаимодействовать с локальным ПО в средах macOS и Linux. Версии браузеров под Windows уязвимости не подвержены, поскольку IP-адрес 0.0.0.0 блокирует
06.02.2023 Россиян силком загоняют на российские браузеры. Интернет-магазины вот-вот перестанут работать под Chrome, Opera и Safari

венных браузерах тоже не обязательно. По данным StatCounter за январь 2023 г., «Яндекс.браузер» занимал около 16,8% российского рынка обозревателей против 55,22% у Chrome. За ними следуют иностранные Apple Safari (12,1%), Opera (6,9%), Firefox (3,55%) и Microsoft Edge (3,13%). Время на исходе Сообщения о невозможности оплаты товаров и услуг, которыми маркетплейсы пугают своих посетителей, м
16.11.2022 Apple сломала любимый браузер владельцев iPhone и iPad

Safari болеет Пользователи смартфонов Apple iPhone и планшетов iPad стали массово жаловаться на новый сбой в браузере Safari, который очень мешает работать в интернете и посещать сайты. Приложение аварийно завершает работ при вводе определенных комбинаций букв в адресной строке, даже если это часть поискового

11.10.2022 Тысячи российских сайтов под угрозой блокировки в браузерах Chrome, Edge, Safari и Firefox. Как защититься

о затронет пользователей браузера Google Chrome, который в России занимает 54,24% рынка (данные StatCounter за сентябрь 2022 г.). Прощаться с Рунетом пока рано - есть шанс на спасение Зацепит также и Apple Safari (13,52%) вместе с Microsoft Edge (2,66%). Пользователи Opera (доля 6,38%), по всей видимости, тоже не смогут избежать данной участи. Когда импортозамещение не работает Первопричина
22.06.2022 В браузере Safari открылась «дыра», которую однажды уже чинили 9 лет назад. Ее вовсю эксплуатируют

«Зомбиязвимость» Эксперты Google Project Zero опубликовали подробности о баге в браузере Safari (в движке WebKit), который, как выяснилось, уже исправляли почти десять лет назад. Однако в 2016 г. его по ошибке вернули в код и уже только в 2022 г. присвоили индекс CVE. Хакеры активн
19.01.2022 Игнорируемая проблема в Safari приводит к утечке данных из аккаунтов Google

Без правил Неправильно реализованный API в браузере Safari приводит к утечке некоторых важных данных, например информации из аккаунтов Google. Уя
21.12.2020 Chrome, Edge, Firefox и Safari не будут работать с ПО, которым власти Казахстана шпионят за гражданами

оторый и предназначен для контроля веб-трафика с мобильных устройств. Портал Engadget пишет, что Apple, Google, Microsoft и Mozilla приняли совместное решение блокировать сертификат в своих браузерах Safari, Chrome, Edge и Firefox. Правительство Казахстана объяснило свои усилия по перехвату HTTPS-трафика как учения по кибербезопасности для государственных учреждений, телекоммуникационных ко
19.11.2020 Gfn.ru позволит запускать ПК-игры через браузер на iPhone

на операционной системе iOS. Любители гейминга получат возможность запускать ПК-игры через браузер Safari с 19 ноября 2020 г. В декабре 2019 г. сервис был адаптирован для владельцев смартфонов
16.07.2020 Сайт с законопроектами Госдумы больше недоступен для пользователей Firefox. На очереди Chrome, Safari, MS Edge

ротоколами версии ниже TLS 2.0. Законотворческий сайт Госдумы «поссорился» с Firefox Еще в 2018 г разработчики основных веб-бразуеров — Microsoft (Internet Explorer и Edge), Mozilla (Firefox), Apple (Safari) и Google (Chrome) — сообщили, что с 2020 г. перестанут работать с протоколами TLS 1.0 и TLS 1.1. Нечто подобное происходило и в 2015 г. Тогда ведущие разработчики браузеров отказались о
25.01.2019 Найден способ удаленного взлома iOS без участия пользователя. Видео

(QixunZhao) опубликовал видео, демонстрирующее его эксплойт для критических уязвимостей в браузере Apple Safari и iOS. Эти уязвимости можно эксплуатировать удаленно для проведения взлома iPhon
07.12.2018 Apple приступила к убийству паролей в интернете

Новшество в Safari Команда Apple по работе с движком WebKit добавила в браузер Safari эксперимента
26.07.2018 Google замедляет YouTube в браузерах Firefox, Edge, Safari

Chrome. Это заявление Петерсон сделал в соцсети Twitter. По его наблюдениям, проблема коснулась браузеров Firefox и Microsoft Edge. Ресурс The Verge отмечает также медленную работу YouTube в браузере Safari. Петерсон пояснил, что причиной является использование в Google Chrome API под названием Shadow DOM v0, который в целом применяется не только в Chrome, но уже является устаревшим. С API

22.05.2018 Google поймали на слежке за пользователями Apple и требуют $4,3 миллиарда компенсации

оре истории посещений сайтов пользователей смартфонов iPhone в обход настроек безопасности браузера Apple Safari в период между августом 2011 г. и февралем 2012 г. Коллективный иск, поданный Ри
28.07.2017 Россияне нашли опасную «дыру» во всех современных iPhone, iPad и Mac

кой ИБ-компании Digital Security обнаружили уязвимость в движке WebKit, на котором работает браузер Safari компании Apple. Баг был найден исследователями кибербезопасности Егором Карбутовым и Е
17.05.2016 Эпидемия у компьютеров Apple: Владельцы MacBook жалуются на «жесткое» зависание системы

не решило проблему, утверждают пользователи. Что именно зависаетКак правило, зависание происходит в Safari в тот момент, когда пользователь просто работает в браузере. Оно может произойти в люб
27.01.2016 У браузера Apple Safari начались таинственные падения по всему миру

Владельцы iPhone, iPad и Mac сегодня, 27 января 2016 г., жалуются на неожиданные завершения работы Apple Safari, являющегося браузером по умолчанию на всех перечисленных устройствах. Жалобы ок
16.06.2015 Простая ошибка в Chrome, Firefox и Safari позволяет легко «уронить» ПК

В веб-браузерах Google Chrome, Mozilla Firefox и Apple Safari найдена ошибка, которая приводит к зависанию приложения и всей операционной сист
10.06.2015 Apple закручивает гайки: С разработчиков бесплатных расширений для Safari будут брать деньги

Разработчики расширений для веб-браузера Apple Safari лишатся возможности бесплатного распространения своих продуктов через официальны
20.03.2015 Пользователи Internet Explorer и Safari чаще увольняются и хуже работают

системы — Windows 10 — его заменит новый браузер под кодовым именем Spartan. Согласно StatCounter, доля Internet Explorer на сегодняшний день составляет около 19%, Google Chrome — 49%, Firefox — 17%, Safari — 10%, Opera — менее 2%. StatCounter собирает статистику посещения страниц на более чем 3 млн веб-сайтов. Ежемесячно сервис обрабатывает более 15 млрд посещений страниц пользователей со

07.05.2014 Adblock Plus для Safari теперь блокирует всю рекламу в видео на YouTube

Создатели Adblock Plus, браузерного расширения для блокировки раздражающей рекламы, объявили о завершении бета-теcтирования версии Adblock Plus для Safari. Теперь пользователи браузера Safari могут блокировать оверлей-рекламу в видеороликах, включая 30-секундные прероллы, сообщили CNews в Adblock Plus. Бесплатно скачать плагин Adblo
16.12.2013 В браузере Apple Safari найдена нелепая «катастрофическая дыра»

В веб-браузере Apple Safari, входящем в состав настольной операционной системы OS X, найдена лазейка, котора
19.11.2013 Google заплатит многомиллионный штраф за слежку за пользователями Apple

тензии 37 штатов, обвинивших поискового гиганта в пренебрежении приватностью пользователей браузера Apple Safari, сообщает Reuters. Скандал, связанный с обходом настроек безопасности Safari, ра
23.10.2013 «Яндекс» стал штатным поиском компьютеров Apple

e, появилась возможность установки «Яндекса» в качестве основной поисковой машины штатного браузера Safari 6.1. Новый Safari 6.1 с поиском «Яндекса» можно установить и на предыдущую верс
11.06.2013 «Яндекс» стал штатным поисковиком в iPhone и iPad

бнаружилась возможность установки «Яндекса» в качестве основной поисковой машины в штатном браузере Safari. Об этом сообщили в Twitter сразу несколько пользователей, получивших доступ к девелоп
11.01.2013 В новом Skype появилась интеграция с Outlook и Safari

страницы профиля. Microsoft также выпустила Skype 6.1 для Mac. В новой версии улучшен экран профиля. Кроме того, новая версия позволяет совершать звонки и добавлять абонентов с веб-страниц, используя Safari. Для этого необходимо поставить плагин Skype Click to Call.
10.08.2012 Google заплатит рекордный штраф за слежку за пользователями Apple

ральной комиссией США по торговле (FTC) в связи с нарушением приватности пользователей веб-браузера Apple Safari. Это рекордный по размеру штраф для Федеральной комиссии США по торговле, а такж
10.07.2012 Google заплатит штраф $22,5 млн за слежку за пользователями Apple

с Федеральной комиссией США по торговле в связи с нарушением приватности пользователей веб-браузера Apple Safari, в рамках которого поисковый гигант выплатит штраф в размере $22,5 млн. Об этом

28.12.2011 Firefox станет похож на Opera, Chrome, Safari и Internet Explorer

но с помощью расширений Speed Dial, Fast Dial, FoxTab или др. Речь идет о штатном наличии функции, как в случае с другими браузерами на рынке. Помимо Opera, данная функция по умолчанию присутствует в Safari, Internet Explorer и Google Chrome. Реализация функции в ночном билде Firefox 12 больше всего напоминает именно то, как это сделано в браузере от Google. В частности, Firefox самостоятел
28.10.2011 Вредоносный скрипт блокирует браузеры на iPhone, iPad и iPod touch

российского разработчика средств информационной безопасности — зафиксировали ряд обращений владельцев планшетных устройств iPad, обеспокоенных появлением окон, блокирующих нормальную работу браузера Safari и других браузеров при посещении ряда веб-сайтов. Проведенное специалистами «Доктор Веб» расследование выявило, что причиной появления этих окон является встроенный злоумышленниками в не
28.10.2011 У владельцев iPad вымогают деньги за доступ к сайтам

Компания «Доктор Веб» зафиксировала ряд обращений владельцев планшетных устройств iPad, обеспокоенных появлением окон, блокирующих нормальную работу Safari и других браузеров при посещении ряда веб-сайтов. Расследование выявило, что причиной появления этих окон является встроенный злоумышленниками в некоторые веб-страницы вредоносный JavaSc
20.05.2011 Участники хакерского конкурса в Москве взломали браузер Safari

Участники конкурса хакеров hack2own в Москве взломали в четверг последнюю версию браузера Safari для Windows. Используя уязвимость нулевого дня в браузере от Apple, авторы взлома запустили без ведома владельца компьютера приложение-калькулятор. Безобидную программу выбрали, чтобы по
18.04.2011 Spirit выпустила новую версию продукта «ВидеоМост» 1.3

s XP, Vista, Windows 7 - Internet Explorer 6, 7, 8, 9; Mozilla Firefox 3.6, 4.0; Google Chrome 9.0; Safari 5.0; Opera 10, 11 beta; Mac OS 10.5 - 10.6: Safari 5.0 (32-bit и 64-bit). На вс
18.01.2011 Google выпускает плагины для поддержки WebM видео в IE и Safari

Компания Google пообещала в ближайшем будущем выпустить плагины для Internet Explorer и Safari, которые обеспечат воспроизведение видео в формате WebM в этих браузерах. Формат WebM был выпущен Google в мае прошлого года под открытой лицензией в качестве бесплатной и свободной альт
01.12.2010 Сравнение новейших браузеров: битва за скорость и красоту

, однако мы остановимся лишь на четырех наиболее известных: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и Apple Safari. Проблема соответствия стандартам У каждого из браузеров есть свои особенности,

12.08.2010 Apple устранила уязвимость в мобильном Safari и обезоружила джейлбрейк

Компания Apple выпустила новую версию прошивки для iPhone и iPod touch - 4.0.2, - устраняющую уязвимость в мобильной версии веб-браузера Safari, позволяющую злоумышленникам при загрузке PDF-файлов исполнять на устройстве пользователя произвольный код. Обновление совместимо с iPhone 3G, 3GS, 4, iPod touch второго и третьего (коне
30.07.2010 В Safari 5.0.1 появились расширения

Apple выпустила обновление своего веб-браузера Safari. В новой версии — Safari 5.0.1 — появилась обещанная функция установки дополнен
26.07.2010 Уязвимость в Apple Safari позволяет злоумышленникам собирать персональные данные

ским директором ИБ-компании WhiteHat Security Джереми Гроссманом (Jeremiah Grossman) в веб-браузере Apple Safari, позволяет злоумышленникам собирать персональную информацию пользователей, такую
11.06.2010 Apple Safari 5 стал быстрее Chrome и Opera

Выпущенный на днях веб-браузер Apple Safari 5 в тестах на производительность JavaScript оказался быстрее других браузеров на
08.06.2010 Apple выпустила новый браузер

удаляя весь прочий контент, включая рекламу, и затемняя находящуюся на фоне открытую веб-страницу. Apple Safari 5: демонстрация возможностей HTML5 Режим просмотра статей Reader ("Основное") Сл

Публикаций - 896, упоминаний - 1124

Apple Safari и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 437
Google LLC 12688 287
Microsoft Corporation 25775 273
Yandex - Яндекс 9216 90
Meta Platforms - Facebook 4621 55
X Corp - Twitter 2938 49
Otello Corporation - Opera Software 340 40
Adobe Systems 1597 39
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 37
Samsung Electronics 11064 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 33
VK - Mail.ru Group 3602 31
Netscape Communications Corporation 426 29
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 28
Yahoo! 3726 27
Mozilla Foundation 208 27
Oracle Corporation 7074 24
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 21
Blink 58 21
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 21
Intel Corporation 12811 21
Dr.Web - Доктор Веб 1294 19
Amazon Inc - Amazon.com 3277 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
Huawei 4676 14
AMD - Advanced Micro Devices 4641 13
VideoMost - ВидеоМост 285 13
Spirit DSP - Спирит Корп 482 12
Cisco Systems 5372 12
AT&T Inc 1725 12
Secunia 98 11
Ростелеком 10948 11
NSS Labs 31 10
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 10
Microsoft Corporation - GitHub 1075 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
HTC Corporation 1512 9
Dropbox 527 8
Код Безопасности 812 8
МегаФон 10742 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 23
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
Visa International 1993 15
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 8
ВТБ - Почта Банк 514 8
Альфа-Банк 1979 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
eBay Inc 1640 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Почта России ПАО 2370 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Carl Zeiss AG 307 4
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 4
Starbucks 91 4
Tata Motors - Jaguar Cars 126 4
АльфаСтрахование СГ 394 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Sequoia Capital 115 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Резонанс НПП 407 3
101Hotels.com 456 3
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 32 2
U.S. Copyright Office - Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки 14 2
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Федеральное казначейство России 1949 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 10
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
FIAF - International Federation of Film Archives - Международная федерация киноархивов 1 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 1
IIPC - International Internet Preservation Consortium - Международный консорциум сохранения Интернета 4 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 741
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 311
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 197
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 175
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 153
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 116
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 116
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 103
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 91
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 76
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 73
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 73
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