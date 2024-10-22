Apple Safari - браузер

Найден способ превратить Safari в средство шпионажа ройства. Из описания Microsoft следует, что уязвимость фактически отключает защиту TCC для браузера Safari, который пользуется повышенными привилегиями в контексте операционных систем Apple. Те

В Chrome, Firefox и Safari под Linux и macOS зияет «дыра» для хакеров, о которой все знают 18 лет метации локальных сетевых служб и через них получать и несанкционированный доступ в корпоративные сети, и запускать произвольный код. 0.0.0.0 Day затрагивает Google Chrome/Chromium, Mozilla Firefox и Apple Safari – они предоставляют возможность взаимодействовать с локальным ПО в средах macOS и Linux. Версии браузеров под Windows уязвимости не подвержены, поскольку IP-адрес 0.0.0.0 блокирует

Россиян силком загоняют на российские браузеры. Интернет-магазины вот-вот перестанут работать под Chrome, Opera и Safari венных браузерах тоже не обязательно. По данным StatCounter за январь 2023 г., «Яндекс.браузер» занимал около 16,8% российского рынка обозревателей против 55,22% у Chrome. За ними следуют иностранные Apple Safari (12,1%), Opera (6,9%), Firefox (3,55%) и Microsoft Edge (3,13%). Время на исходе Сообщения о невозможности оплаты товаров и услуг, которыми маркетплейсы пугают своих посетителей, м

Apple сломала любимый браузер владельцев iPhone и iPad Safari болеет Пользователи смартфонов Apple iPhone и планшетов iPad стали массово жаловаться на новый сбой в браузере Safari, который очень мешает работать в интернете и посещать сайты. Приложение аварийно завершает работ при вводе определенных комбинаций букв в адресной строке, даже если это часть поискового

Тысячи российских сайтов под угрозой блокировки в браузерах Chrome, Edge, Safari и Firefox. Как защититься о затронет пользователей браузера Google Chrome, который в России занимает 54,24% рынка (данные StatCounter за сентябрь 2022 г.). Прощаться с Рунетом пока рано - есть шанс на спасение Зацепит также и Apple Safari (13,52%) вместе с Microsoft Edge (2,66%). Пользователи Opera (доля 6,38%), по всей видимости, тоже не смогут избежать данной участи. Когда импортозамещение не работает Первопричина

В браузере Safari открылась «дыра», которую однажды уже чинили 9 лет назад. Ее вовсю эксплуатируют «Зомбиязвимость» Эксперты Google Project Zero опубликовали подробности о баге в браузере Safari (в движке WebKit), который, как выяснилось, уже исправляли почти десять лет назад. Однако в 2016 г. его по ошибке вернули в код и уже только в 2022 г. присвоили индекс CVE. Хакеры активн

Игнорируемая проблема в Safari приводит к утечке данных из аккаунтов Google Без правил Неправильно реализованный API в браузере Safari приводит к утечке некоторых важных данных, например информации из аккаунтов Google. Уя

Chrome, Edge, Firefox и Safari не будут работать с ПО, которым власти Казахстана шпионят за гражданами оторый и предназначен для контроля веб-трафика с мобильных устройств. Портал Engadget пишет, что Apple, Google, Microsoft и Mozilla приняли совместное решение блокировать сертификат в своих браузерах Safari, Chrome, Edge и Firefox. Правительство Казахстана объяснило свои усилия по перехвату HTTPS-трафика как учения по кибербезопасности для государственных учреждений, телекоммуникационных ко

Gfn.ru позволит запускать ПК-игры через браузер на iPhone на операционной системе iOS. Любители гейминга получат возможность запускать ПК-игры через браузер Safari с 19 ноября 2020 г. В декабре 2019 г. сервис был адаптирован для владельцев смартфонов

Сайт с законопроектами Госдумы больше недоступен для пользователей Firefox. На очереди Chrome, Safari, MS Edge ротоколами версии ниже TLS 2.0. Законотворческий сайт Госдумы «поссорился» с Firefox Еще в 2018 г разработчики основных веб-бразуеров — Microsoft (Internet Explorer и Edge), Mozilla (Firefox), Apple (Safari) и Google (Chrome) — сообщили, что с 2020 г. перестанут работать с протоколами TLS 1.0 и TLS 1.1. Нечто подобное происходило и в 2015 г. Тогда ведущие разработчики браузеров отказались о

Найден способ удаленного взлома iOS без участия пользователя. Видео (QixunZhao) опубликовал видео, демонстрирующее его эксплойт для критических уязвимостей в браузере Apple Safari и iOS. Эти уязвимости можно эксплуатировать удаленно для проведения взлома iPhon

Apple приступила к убийству паролей в интернете Новшество в Safari Команда Apple по работе с движком WebKit добавила в браузер Safari эксперимента

Google замедляет YouTube в браузерах Firefox, Edge, Safari Chrome. Это заявление Петерсон сделал в соцсети Twitter. По его наблюдениям, проблема коснулась браузеров Firefox и Microsoft Edge. Ресурс The Verge отмечает также медленную работу YouTube в браузере Safari. Петерсон пояснил, что причиной является использование в Google Chrome API под названием Shadow DOM v0, который в целом применяется не только в Chrome, но уже является устаревшим. С API

Google поймали на слежке за пользователями Apple и требуют $4,3 миллиарда компенсации оре истории посещений сайтов пользователей смартфонов iPhone в обход настроек безопасности браузера Apple Safari в период между августом 2011 г. и февралем 2012 г. Коллективный иск, поданный Ри

Россияне нашли опасную «дыру» во всех современных iPhone, iPad и Mac кой ИБ-компании Digital Security обнаружили уязвимость в движке WebKit, на котором работает браузер Safari компании Apple. Баг был найден исследователями кибербезопасности Егором Карбутовым и Е

Эпидемия у компьютеров Apple: Владельцы MacBook жалуются на «жесткое» зависание системы не решило проблему, утверждают пользователи. Что именно зависаетКак правило, зависание происходит в Safari в тот момент, когда пользователь просто работает в браузере. Оно может произойти в люб

У браузера Apple Safari начались таинственные падения по всему миру Владельцы iPhone, iPad и Mac сегодня, 27 января 2016 г., жалуются на неожиданные завершения работы Apple Safari, являющегося браузером по умолчанию на всех перечисленных устройствах. Жалобы ок

Простая ошибка в Chrome, Firefox и Safari позволяет легко «уронить» ПК В веб-браузерах Google Chrome, Mozilla Firefox и Apple Safari найдена ошибка, которая приводит к зависанию приложения и всей операционной сист

Apple закручивает гайки: С разработчиков бесплатных расширений для Safari будут брать деньги Разработчики расширений для веб-браузера Apple Safari лишатся возможности бесплатного распространения своих продуктов через официальны

Пользователи Internet Explorer и Safari чаще увольняются и хуже работают системы — Windows 10 — его заменит новый браузер под кодовым именем Spartan. Согласно StatCounter, доля Internet Explorer на сегодняшний день составляет около 19%, Google Chrome — 49%, Firefox — 17%, Safari — 10%, Opera — менее 2%. StatCounter собирает статистику посещения страниц на более чем 3 млн веб-сайтов. Ежемесячно сервис обрабатывает более 15 млрд посещений страниц пользователей со

Adblock Plus для Safari теперь блокирует всю рекламу в видео на YouTube Создатели Adblock Plus, браузерного расширения для блокировки раздражающей рекламы, объявили о завершении бета-теcтирования версии Adblock Plus для Safari. Теперь пользователи браузера Safari могут блокировать оверлей-рекламу в видеороликах, включая 30-секундные прероллы, сообщили CNews в Adblock Plus. Бесплатно скачать плагин Adblo

В браузере Apple Safari найдена нелепая «катастрофическая дыра» В веб-браузере Apple Safari, входящем в состав настольной операционной системы OS X, найдена лазейка, котора

Google заплатит многомиллионный штраф за слежку за пользователями Apple тензии 37 штатов, обвинивших поискового гиганта в пренебрежении приватностью пользователей браузера Apple Safari, сообщает Reuters. Скандал, связанный с обходом настроек безопасности Safari, ра

«Яндекс» стал штатным поиском компьютеров Apple e, появилась возможность установки «Яндекса» в качестве основной поисковой машины штатного браузера Safari 6.1. Новый Safari 6.1 с поиском «Яндекса» можно установить и на предыдущую верс

«Яндекс» стал штатным поисковиком в iPhone и iPad бнаружилась возможность установки «Яндекса» в качестве основной поисковой машины в штатном браузере Safari. Об этом сообщили в Twitter сразу несколько пользователей, получивших доступ к девелоп

В новом Skype появилась интеграция с Outlook и Safari страницы профиля. Microsoft также выпустила Skype 6.1 для Mac. В новой версии улучшен экран профиля. Кроме того, новая версия позволяет совершать звонки и добавлять абонентов с веб-страниц, используя Safari. Для этого необходимо поставить плагин Skype Click to Call.

Google заплатит рекордный штраф за слежку за пользователями Apple ральной комиссией США по торговле (FTC) в связи с нарушением приватности пользователей веб-браузера Apple Safari. Это рекордный по размеру штраф для Федеральной комиссии США по торговле, а такж

Google заплатит штраф $22,5 млн за слежку за пользователями Apple с Федеральной комиссией США по торговле в связи с нарушением приватности пользователей веб-браузера Apple Safari, в рамках которого поисковый гигант выплатит штраф в размере $22,5 млн. Об этом

Firefox станет похож на Opera, Chrome, Safari и Internet Explorer но с помощью расширений Speed Dial, Fast Dial, FoxTab или др. Речь идет о штатном наличии функции, как в случае с другими браузерами на рынке. Помимо Opera, данная функция по умолчанию присутствует в Safari, Internet Explorer и Google Chrome. Реализация функции в ночном билде Firefox 12 больше всего напоминает именно то, как это сделано в браузере от Google. В частности, Firefox самостоятел

Вредоносный скрипт блокирует браузеры на iPhone, iPad и iPod touch российского разработчика средств информационной безопасности — зафиксировали ряд обращений владельцев планшетных устройств iPad, обеспокоенных появлением окон, блокирующих нормальную работу браузера Safari и других браузеров при посещении ряда веб-сайтов. Проведенное специалистами «Доктор Веб» расследование выявило, что причиной появления этих окон является встроенный злоумышленниками в не

У владельцев iPad вымогают деньги за доступ к сайтам Компания «Доктор Веб» зафиксировала ряд обращений владельцев планшетных устройств iPad, обеспокоенных появлением окон, блокирующих нормальную работу Safari и других браузеров при посещении ряда веб-сайтов. Расследование выявило, что причиной появления этих окон является встроенный злоумышленниками в некоторые веб-страницы вредоносный JavaSc

Участники хакерского конкурса в Москве взломали браузер Safari Участники конкурса хакеров hack2own в Москве взломали в четверг последнюю версию браузера Safari для Windows. Используя уязвимость нулевого дня в браузере от Apple, авторы взлома запустили без ведома владельца компьютера приложение-калькулятор. Безобидную программу выбрали, чтобы по

Spirit выпустила новую версию продукта «ВидеоМост» 1.3 s XP, Vista, Windows 7 - Internet Explorer 6, 7, 8, 9; Mozilla Firefox 3.6, 4.0; Google Chrome 9.0; Safari 5.0; Opera 10, 11 beta; Mac OS 10.5 - 10.6: Safari 5.0 (32-bit и 64-bit). На вс

Google выпускает плагины для поддержки WebM видео в IE и Safari Компания Google пообещала в ближайшем будущем выпустить плагины для Internet Explorer и Safari, которые обеспечат воспроизведение видео в формате WebM в этих браузерах. Формат WebM был выпущен Google в мае прошлого года под открытой лицензией в качестве бесплатной и свободной альт

Сравнение новейших браузеров: битва за скорость и красоту , однако мы остановимся лишь на четырех наиболее известных: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и Apple Safari. Проблема соответствия стандартам У каждого из браузеров есть свои особенности,

Apple устранила уязвимость в мобильном Safari и обезоружила джейлбрейк Компания Apple выпустила новую версию прошивки для iPhone и iPod touch - 4.0.2, - устраняющую уязвимость в мобильной версии веб-браузера Safari, позволяющую злоумышленникам при загрузке PDF-файлов исполнять на устройстве пользователя произвольный код. Обновление совместимо с iPhone 3G, 3GS, 4, iPod touch второго и третьего (коне

В Safari 5.0.1 появились расширения Apple выпустила обновление своего веб-браузера Safari. В новой версии — Safari 5.0.1 — появилась обещанная функция установки дополнен

Уязвимость в Apple Safari позволяет злоумышленникам собирать персональные данные ским директором ИБ-компании WhiteHat Security Джереми Гроссманом (Jeremiah Grossman) в веб-браузере Apple Safari, позволяет злоумышленникам собирать персональную информацию пользователей, такую

Apple Safari 5 стал быстрее Chrome и Opera Выпущенный на днях веб-браузер Apple Safari 5 в тестах на производительность JavaScript оказался быстрее других браузеров на