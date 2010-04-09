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U.S. SEC
Securities and Exchange Commission
Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам



09.04.2010 «ВымпелКом» направил годовой отчет по форме 20-Ф в Комиссию по ценным бумагам и биржам США
09.04.2002 Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала официальное расследование в отношении Qwest
27.08.2001 Четыре российские телефонные компании зарегистрированы в американской Комиссии по ценным бумагам и биржам
03.07.2000 Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование деятельности Xerox в Мексике
26.05.2000 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" объявило о подаче регистрационного заявления по форме F-1 в Комиссию по Ценным Бумагам и Биржам США
21.02.2000 Комиссия по ценным бумагам и биржам США наймет полицейских для контроля за достоверностью информации в Интернет
02.02.1999 Комиссия по ценным бумагам и биржевой деятельности США предупредила о ненадежности торговли акциями через Интернет

Публикаций - 699, упоминаний - 781

U.S. SEC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SEQ - SEC Consult Services 1345 367
Microsoft Corporation 22018 82
Google LLC 9829 61
Intel Corporation 11018 49
Apple Inc 10391 42
Verizon - WorldCom 480 41
Oracle Corporation 5893 40
Yandex - Яндекс 4783 34
Cisco Systems 4678 31
Dell EMC 4654 30
Yahoo! 3593 28
HP - Hewlett-Packard 3583 28
Luxoft - Люксофт 268 26
Meta - Facebook 4164 26
Oracle - Sun Microsystems 2173 25
IBM - International Business Machines Corp 8811 22
AOL Inc 1522 22
Amazon Inc - Amazon.com 2568 21
Lenovo Motorola 3441 19
HP Inc. 5241 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7603 18
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 351 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6386 17
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 779 17
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 308 16
Dell Technologies - Dell Computer 845 15
AT&T Inc 1555 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8616 14
IBS - ИБС ИТ Услуги 1402 14
AMD - Advanced Micro Devices 3552 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5373 12
Nortel Networks 1287 12
Twitter 2337 12
VK - Mail.ru Group 2938 11
AOL - America Online 705 11
Telegram Group 709 10
Qualcomm Technologies 1599 10
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1877 10
CA Technologies - Computer Associates 384 10
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1425 10
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1796 91
Morgan Stanley - Морган Стэнли 445 47
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 503 37
Qiwi 853 33
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 423 30
Merrill Lynch 427 20
Capital Group 62 18
UBS AG 291 16
Credit Suisse First Boston (CSFB) 207 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5024 14
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 107 14
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 241 14
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 889 13
FMR - Fidelity Managment & Research 19 13
Enron - Enrongate 121 12
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 276 12
BlackRock 20 12
Janus Capital 13 12
Deutsche Bank - Дойчебанк 336 11
Открытие ФК 2003 11
Credit Suisse - Кредит Свисс 153 11
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2013 10
eBay Inc 1571 10
LinkedIn 553 9
Net Element - NETE 60 9
Fidelity 38 9
Kismet Sponsor 9 8
Альфа-Групп 594 8
Tiger Global 21 8
DST Global 169 8
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 29 8
Citi - Citigroup 279 8
HeadHunter Group - HH Group 394 7
Home Depot - сеть магазинов 56 7
Ford 380 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 922 7
Рапида НКО - платежные система 137 7
Everix Investments 9 7
АТАК - сеть магазинов 394 6
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 436 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2912 19
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 378 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6835 12
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1038 12
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 785 8
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2602 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 492 8
Президент Российской Федерации 3004 7
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1047 7
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 474 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1264 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1878 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1823 4
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 3
Правительство РФ 6988 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2173 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1368 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 922 2
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 2
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 129 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 142 2
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 67 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2076 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 380 2
U.S. FRB - Federal Reserve Bank of Philadelphia - ФРС Филадельфии - Федеральный резервный банк Филадельфии 3 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 126 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 404 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2230 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7607 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1549 2
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния 5 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 84 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 3 1
Государственный совет КНР - MOFCOM - Ministry of Commerce (China) - Министерство коммерции Китайской Народной Республики 2 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 12 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 26 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 24 1
Королевский адвокат 1 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2490 148
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 165 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 154 2
Free TON Community 5 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 77 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1739 1
ЛДПР 98 1
Демократическая политическая партия США 81 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 195 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 1
OSI - Open Source Initiative 55 1
CIS - Center for Internet Security 5 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30476 50
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7423 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12509 7
Социальные сети - Соцсети 397 7
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 222 6
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 813 5
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 147 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3268 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2943 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5943 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4982 4
Website - Вебсайт 2641 4
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 68 3
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 92 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1614 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6741 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6139 3
Мобильное приложение - Mobile app 2557 3
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 266 3
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 85 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10215 2
ARM64 - Архитектура процессора 1221 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2626 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 670 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7185 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1027 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4045 2
Big Data - Большие данные 1890 2
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 599 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2982 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1733 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 2885 2
I2P - Invisible Internet Project - IIP - Проект «Невидимый интернет» - Анонимная компьютерная сеть 12 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 581 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 1382 2
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 89 2
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 22 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 2211 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 1386 2
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 49 2
Microsoft Exchange 1175 46
Oracle PeopleSoft 372 12
TON - The Open Network - Telegram Open Network 38 10
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 10
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 33 9
Microsoft Windows 10 11203 8
Groupon - Групон - скидочный сервис 197 8
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 280 8
Microsoft Skype 1892 7
Apple iPod 1335 6
ЭОС Дело СЭД 1697 6
Apple iOS 6290 6
Apple iPhone - серия смартфонов 5999 6
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 252 6
Linux OS 7443 5
AltaVista 180 4
PayOnline - электронная платёжная система 53 4
Microsoft Windows Phone OS 1543 4
Playrix - Hero Wars 6 4
Oracle Java - язык программирования 2508 4
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 234 4
Google Android 11664 4
Microsoft Surface - Планшет 353 4
Google YouTube - Видеохостинг 2199 3
Intel Core - Семейство процессоров 1238 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 622 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1285 3
Genesys Engage 39 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1355 3
Apple - App Store 2377 3
Apple iPad 3568 3
Baidu 253 2
WhatsApp Messenger 710 2
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 154 2
Microsoft Azure 1230 2
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 27 2
HPE 3PAR 90 2
Dropbox - Файловый хостинг 423 2
Apple iMac - Серия моноблоков 432 2
Космодром Байконур 1024 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 892 19
Jobs Steve - Джобс Стив 994 17
Волож Аркадий 208 17
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 16
Солонин Сергей 85 15
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 13
Таврин Иван 88 11
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 11
Дуров Павел 223 10
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 10
Усманов Алишер 268 9
Добкин Аркадий 58 9
Иванов Владимир 50 9
Larry Page - Ларри Пейдж 179 9
Brin Sergey - Сергей Брин 181 9
Bush George - Буш Джордж 301 9
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 357 8
Абрамович Роман 31 7
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 7
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 284 7
Бухман Дмитрий 11 7
Герцовский Борис 9 6
Фадеев Андрей 15 6
Делицын Леонид 108 6
Якобашвили Давид 14 6
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 6
Абызов Михаил 66 6
Ракишев Кенес 30 6
Fiorina Carly - Фиорина Карли 94 5
Dell Michael - Делл Майкл 189 5
Ким Борис 72 5
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 52 5
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 4
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 4
Дуров Николай 18 4
Hurd Mark - Херд Марк 95 4
Yang Jerry - Янг Джерри 84 4
Elop Stephen - Элоп Стивен 154 4
McAfee John - МакАфи Джон 29 4
Путин Владимир 2463 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44280 386
Россия - Российская федерация - РФ 101189 104
США - Нью-Йорк 2594 29
Того - Тоголезская Республика 8094 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31752 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12416 20
Великобритания - Виргинские Острова 201 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10779 17
США - Калифорния 3352 16
Германия - Федеративная Республика 8226 16
Украина 5843 16
Европа 9824 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12241 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12400 14
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 370 14
Ближний Восток 2525 13
Казахстан - Республика 4365 10
Беларусь - Белоруссия 3348 9
Канада 3073 9
Нидерланды 2097 9
Ирак - Республика 659 9
Япония 9485 8
Франция - Французская Республика 5391 8
Узбекистан - Республика 1267 8
США - Колумбия - Вашингтон 1160 7
Индия - Республика 4160 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11933 7
США - Калифорния - Кремниевая долина 638 7
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 892 7
Америка Северная 2631 7
Америка 1946 6
США - Нью-Джерси 254 6
Великобритания - Лондон 1981 6
Кипр - Республика 362 6
Азия - Азиатский регион 3486 6
Сингапур - Республика 1550 5
Италия - Итальянская Республика 3063 5
Африка - Африканский регион 2767 5
Австралия - Австралийский Союз 2689 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1650 5
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 433 41
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1566 22
U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 18 12
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 166 11
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 25 9
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1128 9
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 57 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5129 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5821 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2334 5
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 118 5
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 29 4
Антитеррор 146 4
Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 3
Банковский сектор экономики 1107 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2783 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 236 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 321 3
Чипокалипсис - Chipocalypse 32 3
SPAC - Special Purpose Acquisition Company 11 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 441 2
Венчурные инвестиции 139 2
Образование в России 1558 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3683 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 482 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 838 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 746 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 814 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1359 2
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 21 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4110 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 875 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 307 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 479 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 31 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 58 1
ISDEX интернет-индекс 196 1
Истец 65 1
Solana 4 1
Thomson Reuters - Рейтер 5712 49
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 43
WSJ - The Wall Street Journal 1215 41
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 24
CBS MarketWatch 302 22
Bloomberg 988 21
CNET - Издание 1577 20
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 20
TechCrunch - TechCrunch Awards 1146 18
Associated Press 1972 15
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 575 14
Forbes - Форбс 574 13
FT - Financial Times 1107 10
Total Telecom 260 10
Медиа-1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 27 8
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 261 7
NYT - The New York Times 953 7
The Register 1271 6
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 55 6
The Washington Post 293 5
Liberty Media 67 5
InformationWeek 230 5
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 4
Business Insider 187 4
Yahoo Finance 99 4
Mercury Center 309 4
Faulkner Information Services 100 4
AppleInsider 384 4
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 3
Newsbytes News Network 318 3
GeekWire 12 3
SiliconValley.com - SV.com 238 3
RCR News 107 3
Fortune 190 3
Silicon.com 354 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 147 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 3
Коммерсантъ - Издательский дом 823 3
The Guardian - Британская газета 317 3
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 600 3
Internet Stock Report 992 42
S&P - Standard and Poor’s 468 12
Bear Stearns 79 7
S&P 500 226 7
Conference Board 74 6
IDC - International Data Corporation 4569 5
Thomson Financial - Thomson First Call 206 5
Frost & Sullivan 198 5
Moody's Investors Service 135 5
Gartner 3265 4
Forrester Research 800 3
Dow Jones & Company - Доу Джонс 148 3
AMR Research 48 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 34 2
Piper Jaffray 101 2
Fortune Global 500 271 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2746 2
IHS iSuppli 389 1
Refinitiv 4 1
500 Startups 24 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 642 1
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
Fortune Global 1000 50 1
Juniper Research 463 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1119 3
ГБОУ школа № 57 2 2
Level One - образовательный проект 12 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 56 1
Yale University - Йельский университет 115 1
BYU - Brigham Young University - Университет Бригама Янга 1 1
Indiana University - Индианский университет в Блумингтоне 33 1
TED Talks 36 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 39 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 813 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 83 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 347 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 589 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 555 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 215 1
Олимпийские игры - Olympic Games 548 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
ISE - Integrated Systems Europe 34 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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