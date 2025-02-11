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U.S. SEC Securities and Exchange Commission Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам
СОБЫТИЯ
|11.02.2025
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Хакер признался, что взломал аккаунт Комиссии по ценным бумагам и биржам США, чтобы публиковать фейковое посты о биткоине
Взлом Житель Алабамы признал свою вину в кибератаке на аккаунт Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в социальной сети X, об этом пишет Министерство
|18.01.2019
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Международная группа, включающая украинцев, украла миллионы долларов с помощью ИТ-госсистемы США
США выдвинул обвинения против девяти членов преступной группы, осуществившей взлом внутренних сетей Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Злоумышленники похитили конфиденциальные данные, кот
|24.02.2011
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Власти США заподозрили, что Facebook и Twitter — это пузыри
елающих вложить деньги в набирающую обороты компанию. Как сообщает Wall Street Journal, сотрудников Комиссии по ценным бумагам и биржам беспокоит то, что у покупателей на таких биржах нет практ
|09.04.2010
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«ВымпелКом» направил годовой отчет по форме 20-Ф в Комиссию по ценным бумагам и биржам США
ой годовой отчет по форме 20-Ф за финансовый год, окончившийся 31 декабря 2009 г. («Форма 20-Ф»), в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщает пресс-служба компании. Отчет также будет до
|09.04.2002
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала официальное расследование в отношении Qwest
Представители компании Qwest Communications International Inc. заявили о том, что получили от Комиссии по ценным бумагам и биржам уведомление о начале официального расследования в отношен
|05.02.2002
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США проведёт изучение бухгалтерской отчетности Global Crossing
Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) намерена начать расследование относительно бухгалтерской отчетности телекоммуникационной компании Global Crossing, подавшей на прошлой неделе иск по за
|27.08.2001
|Четыре российские телефонные компании зарегистрированы в американской Комиссии по ценным бумагам и биржам
|03.07.2000
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование деятельности Xerox в Мексике
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала проверку бухгалтерских документов Xerox, связанных с деятельностью ко
|26.05.2000
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ОАО "Мобильные ТелеСистемы" объявило о подаче регистрационного заявления по форме F-1 в Комиссию по Ценным Бумагам и Биржам США
Депозитарных Акций в листинг на Нью-йоркской фондовой бирже под символом "MBT". В своем заявлении в Комиссию по Ценным Бумагам и Биржам США, МТС заявила, что она делает предложение Американских
|21.02.2000
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США наймет полицейских для контроля за достоверностью информации в Интернет
По сообщению Комиссии по ценным бумагам и биржам, к ее штату в ближайшее время будет присоединено ещё поря
|02.02.1999
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Комиссия по ценным бумагам и биржевой деятельности США предупредила о ненадежности торговли акциями через Интернет
адки в работе онлайновых систем биржевых торгов Комиссия по ценным бумагам и биржевой деятельности (Securities and Exchange Commission, SEC) США предостерегла инвесторов от чрезмерного увлечени
U.S. SEC и организации, системы, технологии, персоны:
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