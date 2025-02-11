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U.S. SEC Securities and Exchange Commission Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам

U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам

СОБЫТИЯ


11.02.2025 Хакер признался, что взломал аккаунт Комиссии по ценным бумагам и биржам США, чтобы публиковать фейковое посты о биткоине

Взлом Житель Алабамы признал свою вину в кибератаке на аккаунт Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в социальной сети X, об этом пишет Министерство
18.01.2019 Международная группа, включающая украинцев, украла миллионы долларов с помощью ИТ-госсистемы США

США выдвинул обвинения против девяти членов преступной группы, осуществившей взлом внутренних сетей Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Злоумышленники похитили конфиденциальные данные, кот
24.02.2011 Власти США заподозрили, что Facebook и Twitter — это пузыри

елающих вложить деньги в набирающую обороты компанию. Как сообщает Wall Street Journal, сотрудников Комиссии по ценным бумагам и биржам беспокоит то, что у покупателей на таких биржах нет практ
09.04.2010 «ВымпелКом» направил годовой отчет по форме 20-Ф в Комиссию по ценным бумагам и биржам США

ой годовой отчет по форме 20-Ф за финансовый год, окончившийся 31 декабря 2009 г. («Форма 20-Ф»), в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщает пресс-служба компании. Отчет также будет до
09.04.2002 Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала официальное расследование в отношении Qwest

Представители компании Qwest Communications International Inc. заявили о том, что получили от Комиссии по ценным бумагам и биржам уведомление о начале официального расследования в отношен
05.02.2002 Комиссия по ценным бумагам и биржам США проведёт изучение бухгалтерской отчетности Global Crossing

Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) намерена начать расследование относительно бухгалтерской отчетности телекоммуникационной компании Global Crossing, подавшей на прошлой неделе иск по за
27.08.2001 Четыре российские телефонные компании зарегистрированы в американской Комиссии по ценным бумагам и биржам
03.07.2000 Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование деятельности Xerox в Мексике

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала проверку бухгалтерских документов Xerox, связанных с деятельностью ко
26.05.2000 ОАО "Мобильные ТелеСистемы" объявило о подаче регистрационного заявления по форме F-1 в Комиссию по Ценным Бумагам и Биржам США

Депозитарных Акций в листинг на Нью-йоркской фондовой бирже под символом "MBT". В своем заявлении в Комиссию по Ценным Бумагам и Биржам США, МТС заявила, что она делает предложение Американских
21.02.2000 Комиссия по ценным бумагам и биржам США наймет полицейских для контроля за достоверностью информации в Интернет

По сообщению Комиссии по ценным бумагам и биржам, к ее штату в ближайшее время будет присоединено ещё поря
02.02.1999 Комиссия по ценным бумагам и биржевой деятельности США предупредила о ненадежности торговли акциями через Интернет

адки в работе онлайновых систем биржевых торгов Комиссия по ценным бумагам и биржевой деятельности (Securities and Exchange Commission, SEC) США предостерегла инвесторов от чрезмерного увлечени

Публикаций - 1057, упоминаний - 1852

U.S. SEC и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 114
Google LLC 12688 81
Intel Corporation 12811 73
Yandex - Яндекс 9216 70
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 61
Cisco Systems 5372 59
Oracle Corporation 7074 52
Apple Inc 13154 51
HP - Hewlett-Packard 3662 48
МегаФон 10742 47
Verizon - WorldCom 501 46
Dell EMC 5180 44
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 41
Meta Platforms - Facebook 4621 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 38
HP Inc. 5883 36
Yahoo! 3726 35
AOL Inc - America Online 1883 34
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 32
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 30
Amazon Inc - Amazon.com 3277 30
IBM - International Business Machines Corp 9699 30
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 30
Dell Technologies - Dell Computer 2219 26
VK - Mail.ru Group 3602 25
AT&T Inc 1725 25
X Corp - Twitter 2938 24
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 23
Telegram Group 2940 22
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 22
Nvidia Corp 4002 21
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 21
Lenovo Motorola 3566 21
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 21
AMD - Advanced Micro Devices 4641 20
Xerox - The Haloid Company 1168 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 18
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 17
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 16
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 249
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 146
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 62
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 56
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 49
NanduQ - Qiwi 1013 46
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 31
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 30
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 29
Merrill Lynch 454 27
Альфа-Групп 745 27
Capital Group 85 24
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 24
BlackRock 42 22
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 22
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 21
FMR - Fidelity Managment & Research 34 19
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 19
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 19
W&R - Waddell & Reed Financial - Waddell & Reed Investment Management Company 24 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 18
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 17
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 17
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 17
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 17
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 16
Enron - Enrongate 122 16
Warner 540 15
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 15
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 53 15
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 14
Tesla Motors 461 14
DST Global - Digital Sky Technologies 229 13
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 13
WCM Investment Management 14 13
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 13
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 13
Vanguard Group 23 13
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 52
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 40
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 37
Судебная власть - Judicial power 2500 26
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 22
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 21
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 19
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 17
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 16
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 14
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 8
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 8
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 8
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Федеральное казначейство России 1949 7
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 6
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 6
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 6
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 5
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции 10 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 4
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 4
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 4
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
Free TON Community 6 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
Демократическая политическая партия США 122 3
FIAS - Fédération Internationale Amateur de Sambo - Международная федерация самбо 4 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Ассоциация менеджеров 107 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Сообщество производителей молока Калифорнии - Совет производителей молока Калифорнии 1 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
ЛДПР 116 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 73
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 65
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Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 45
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Оповещение и уведомление - Notification 5943 31
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 15
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 14
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 14
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 13
Microsoft Windows 2000 8678 47
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 43
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 30
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 20
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 62 19
Apple iPhone 6 4861 18
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 17
TON coin - GRAM - Telegram Gram - криптовалюта 43 17
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 13
FreePik 1841 13
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 13
Microsoft Windows 16882 13
Oracle PeopleSoft 426 12
Arrival Van - электромобиль - электрофургон 29 12
Arrival Bus - электробус 28 10
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 9
Microsoft Windows BitLocker 942 8
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 80 8
Linux OS 11533 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
Apple iPod 1553 8
PayOnline - электронная платёжная система 60 6
Arrival Car 15 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
Apple iOS 8583 6
Intel x86 - архитектура процессора 2151 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 36 5
ICE - Intercontinental Exchange - NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 57 5
Playrix - Hero Wars 15 5
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 5
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 43 5
Google Android 15244 5
Microsoft Surface - Планшет 450 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 5
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 5
Baidu 302 4
Волож Аркадий 268 25
Солонин Сергей 110 24
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 22
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 22
Дуров Павел 329 21
Таврин Иван 120 20
Усманов Алишер 311 19
Добкин Аркадий 82 19
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 19
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 18
Свердлов Денис 201 16
Каримова Гульнара 95 15
Каримов Ислам 97 15
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 15
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 14
Иванов Владимир 68 13
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 12
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 12
Авакян Гаянэ 52 11
Фридман Михаил 146 11
Абрамович Роман 47 11
Торгов Игорь 42 11
Hewlett Walter - Хьюлетт Уолтер 40 11
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 11
Bush George - Буш Джордж 336 10
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 10
Brin Sergey - Сергей Брин 193 10
Larry Page - Ларри Пейдж 197 10
Ракишев Кенес 43 9
Якобашвили Давид 19 9
Бухман Дмитрий 18 9
Fiorina Carly - Фиорина Карли 99 9
Абызов Михаил 69 9
Делицын Леонид 137 8
Dell Michael - Делл Майкл 193 8
Фадеев Андрей 31 8
Мильнер Юрий 137 8
Герцовский Борис 22 8
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 8
Ким Борис 75 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 707
Россия - РФ - Российская федерация 166168 318
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 65
Украина 7928 64
США - Нью-Йорк 3180 60
Европа 24964 56
Нидерланды 3746 51
Германия - Федеративная Республика 13221 43
Беларусь - Белоруссия 6289 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 35
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Франция - Французская Республика 8177 22
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Ближний Восток 3154 21
Кипр - Республика 636 21
Люксембург Великое Герцогство 446 21
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Индия - Bharat 5870 18
Испания - Королевство 3840 16
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 16
Италия - Итальянская Республика 4508 15
Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 63 14
США - Делавэр 176 14
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 14
Европа Восточная 3138 14
Африка - Африканский регион 3641 14
Азия - Азиатский регион 5920 13
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 462
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 369
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 328
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 140
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 117
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 98
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 28
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 28
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 27
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 25
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 24
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 23
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 22
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 56
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 55
Bloomberg 1627 39
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 36
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 30
Dow Jones - MarketWatch 334 28
CNET Networks - CNET News 1643 28
AP - Associated Press 2007 25
FT - Financial Times 1296 23
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 22
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 21
Forbes - Форбс 1002 19
The Register - The Register Hardware 1784 15
NYT - The New York Times 1100 12
Total Telecom 613 11
Times 661 11
The Washington Post 350 10
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 10
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Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 9
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InformationWeek 241 7
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Fortune 211 5
Известия ИД 770 5
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Liberty Media 71 5
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AppleInsider 400 4
Internet Stock Report 994 54
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CIBC World Markets 41 2
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Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Fortune Global 1000 51 1
Fortune Global 50 11 1
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Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 1
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УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 3 1
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Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
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University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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