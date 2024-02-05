Разделы

Refinitiv Financial and Risk Thomson Reuters

Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters

УПОМИНАНИЯ


Импортонезависимость и цифровая трансформация: развиваем бизнес в непростых условиях 1
05.02.2024 Российская система RuTerminal заменит Bloomberg и Reuters в сфере оценки справедливой стоимости опционов. 1
26.09.2023 Платформа RuTerminal стал поставщиком данных о котировках для Cbonds 1
20.09.2023 Платформа RuTerminal поддержит работу трейдеров и казначейства в онлайн-режиме 1
04.08.2023 Торговая платформа RuTerminal стала функциональнее 1
28.07.2023 Intel чудесным образом вернулась к прибыли после самого крупного убытка в истории 1
14.07.2023 Анатолий Карпов -

Анатолий Карпов, SoftWell: Через полтора-два года все банки перейдут на отечественное ПО

 1
06.07.2023 Прибыль Samsung из-за американских санкций упала в 25 раз 1
05.07.2023 Рынок СПФИ Московской биржи перешел с индекса LIBOR на индекс SOFR 1
22.06.2023 ИТ-компания SoftWell стала расчетным агентом НФА по финансовым индикаторам 1
19.06.2023 SoftWell расширяет возможности переговоров с клиентами в RuTerminal 1
23.05.2023 Уральский банк реконструкции и развития использует RuTerminal для внебиржевой торговли 1
21.06.2021 «Корус Консалтинг» автоматизировала антикоррупционную проверку поставщиков в компании Sova Capital 1
17.09.2020 Snowflake привлекла на IPO крупнейшую в истории сумму денег среди разработчиков ПО 1
24.07.2019 В Sberbank Markets расширена автоматизация пост-трейд процесса 1
23.05.2019 «Московская биржа» обновила систему управления индексами 1

Softwell - СофтВел 25 9
Apple Inc 12427 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 142 1
Broadcom - VMware 2437 1
Dell EMC 5060 1
Amazon Inc - Amazon.com 3082 1
Microsoft Corporation 25046 1
Sony 6592 1
Logitech 423 1
Dropbox 505 1
Adobe Systems 1563 1
PayPal 660 1
Salesforce 442 1
CrowdStrike Holdings 49 1
Google LLC 12082 1
Snowflake 23 1
Корус Консалтинг ГК 1288 1
DataDog 9 1
Twilio 9 1
Diasoft - Диасофт 985 1
Salesforce - Tableau Software 114 1
Samsung Electronics 10490 1
SAP SE 5383 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 446 1
Intel Corporation 12420 1
AMD - Advanced Micro Devices 4393 1
MediaTek - Ralink 547 1
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 29 1
Oracle Corporation 6803 1
SAS Institute 1014 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Experian 81 1
Camunda - Camunda Services GmbH 32 1
Oracle Siebel Systems 512 1
Temenos AG 24 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 56 1
LexisNexis 12 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1743 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 2
Cbonds Group - Сбондс.Ру 9 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 1
Sequoia Capital 114 1
Block - Square 198 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Capital One 19 1
Berkshire Hathaway 34 1
Uber 334 1
Salesforce Ventures 6 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 344 1
Dragoneer Investment Group 5 1
Sova Capital 5 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 15 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 173 1
NDF - инвестиционный фонд 7 1
ГПБ - Газпромбанк 1143 1
МКБ - Московский кредитный банк 606 1
Альфа-Банк 1825 1
ПСБ - Промсвязьбанк 883 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 524 1
Россети Ленэнерго 1699 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 55 1
Федеральное казначейство России 1843 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1033 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 399 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4658 1
СРО НФА - Национальная финансовая ассоциация 3 1
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 179 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 5
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1979 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5712 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2250 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2198 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 2
Калькулятор - Calculator 359 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9567 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5077 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 2
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 107 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21486 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4388 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 810 2
ToF camera - Time-of-flight камера 70 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1722 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 437 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4431 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8427 1
DevOps - Development и Operations 999 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2018 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2740 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1067 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 1
Softwell - RuTerminal 19 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1424 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 188 1
Refinitiv TN - Refinitiv Trade Notification - ранее TRTN - Thomson Reuters Trade Notification 1 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 21 1
Корус Консалтинг - Корус Five Документооборот - Korus Five - конструктор информационного пространства 14 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7243 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 343 1
Microsoft Dynamics CRM 544 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 186 1
Microsoft Dynamics 1181 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 258 1
Microsoft Office 3887 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 29 1
Intel x86 - архитектура процессора 1948 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 1
Terrasoft Creatio 97 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 163 1
Red Hat OpenShift 134 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 905 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 293 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 217 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 41 1
SAP NetWeaver BPM - SAP NetWeaver Business Process Management 4 1
Oracle Data Integration - ODI - Oracle Data Integration Platform Cloud - ODIPC - Sunopsis 42 1
Microsoft Surface - Планшет 435 1
Pega BPM 10 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Equation АБС 14 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 118 1
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 29 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 346 1
Sova Docs 2 1
TradingView 4 1
Карпов Анатолий 26 9
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 1
Шеметов Андрей 10 1
de Gregorio Antonio - Де Грегорио Антонио 1 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
Сусленникова Наталия 1 1
Рогова Светлана 2 1
Степанов Владислав 1 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 197 1
Зотов Владимир 7 1
Локтионов Роман 3 1
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 65 1
Глазков Александр 146 1
Заблоцкий Василий 1 1
Васильев Константин 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 2
Европа Восточная 3115 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13479 1
Китай - Шэньси - Сиань 30 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
Южная Корея - Республика 6791 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 545 1
Южная Корея - Сеул 371 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 12
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6420 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 3
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 96 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7709 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1016 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2029 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 137 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5186 1
LIBOR - London Interbank Offered Rate - Лондонская межбанковская ставка предложения 47 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 200 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 454 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 330 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6244 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 266 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 114 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 199 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3621 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 685 1
Фондовая биржа - ETF - Exchange Traded Funds - Биржевые инвестиционные фонды 21 1
Clearing - Клиринг - безналичные расчёты между государствами, компаниями за поставленные, проданные друг другу товары, ценные бумаги и оказанные услуги, осуществляемые путём взаимного зачёта, исходя из условий баланса платежей 32 1
FinTech - Овернайт 7 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 657 1
Bloomberg 1358 11
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5984 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1049 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 211 1
Yahoo! Finance 120 1
Times 634 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 3
Fortune Global 500 287 1
TrendForce 124 1
Gartner - Гартнер 3592 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

