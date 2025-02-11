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Фондовая биржа ETF Exchange Traded Funds Биржевые инвестиционные фонды



11.02.2025 Хакер признался, что взломал аккаунт Комиссии по ценным бумагам и биржам США, чтобы публиковать фейковое посты о биткоине 1
01.11.2024 Политико-экономические решения США и Китая повернули биткоин к росту 1
22.10.2024 JPMorgan ждет скорого восстановления крипторынка 1
29.01.2024 Биткоину обещан крах и исчезновение 1
26.09.2023 Платформа RuTerminal стал поставщиком данных о котировках для Cbonds 1
13.08.2020 В приложении «ВТБ Мои Инвестиции» появились виртуальные помощники 1
09.04.2020 GoldMint развернет сеть автоматических ломбардов Custody Bot 1
09.12.2019 ВТБ начал раскрывать структуру биржевых паевых инвестиционных фондов в режиме онлайн 1
09.09.2019 Клиенты банка «Открытие» получили доступ к инвестированию с ИИ 1
02.08.2019 Средняя доходность портфеля инвест-сервиса Yammi составила 13,5% 1
07.06.2019 ВЭБ.РФ и РФПИ поддержат передовые финансовые ИТ-решения для широкого круга инвесторов 1
09.04.2019 В приложении «Яндекс.денег» появился «брокер» 1
03.04.2019 Курс биткоина резко пошел вверх. Главная криптовалюта мира восстала из мертвых 1
25.09.2018 «Тинькофф Банк» запустил новый инвестиционный сервис 1
28.08.2017 Московская биржа станет торговать криптовалютой 1
27.06.2016 eToro представила новое мобильное приложение с инструментами социального трейдинга 1
03.09.2013 «Альпари» расширила свою линейку финансовых продуктов и сервисов 1
30.01.2013 Среднемесячный объём торгов «Альпари» в 2012 г. составил почти $85 млрд 1
24.09.2009 «Финам» представил новую платформу для глобального интернет-трейдинга 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Фондовая биржа и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4443 2
ИТБ - Информационные технологии будущего 79 2
GoldMint 1 1
Yandex - Яндекс 7393 1
Microsoft Corporation 24652 1
Apple Inc 12130 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Coinbase 58 1
BitCave 2 1
X Corp - Twitter 2847 1
Прогноз 1651 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1419 1
Softwell - СофтВел 24 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 2
FinEx - Финэкс - Международная финансовая группа 5 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2729 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1952 2
Alpari - Альпари 66 2
CBOE - Chicago Board Options Exchange - Чикагская биржа опционов - CBOE Global Markets 5 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7351 1
Газпром ПАО 1343 1
Visa International 1950 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 480 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 153 1
БКС Брокер 11 1
МГКЛ - Мосгорломбард 6 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Жизнь - Эрго Жизнь 17 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
CME Group 21 1
BCB Group 2 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 493 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
Microsoft - LinkedIn 650 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 722 1
TSX - Toronto Stock Exchange - Фондовая биржа Торонто 11 1
OSE - Oslo Stock Exchange - Фондовая биржа Осло 10 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 351 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 1
Unsplash 806 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
BMV - Bolsa Mexicana de Valores - Mexican Stock Exchange - Мексиканская фондовая биржа 2 1
Cbonds Group - Сбондс.Ру 8 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2003 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1011 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4768 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1380 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 245 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 208 1
Федеральное казначейство России 1781 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1458 6
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Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 165 1
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 134 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5029 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 607 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 832 2
ВТБ Мои Инвестиции 53 2
Yammi - Ямми - Инвестиционный сервис 2 2
GoldMint Custody Bot 1 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 376 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 31 1
Bithumb - Южнокорейская криптовалютная биржа 13 1
CoinCheck 10 1
Coinrail - криптовалютная биржа 6 1
Bitfinex - криптовалютная биржа 11 1
Zaif - криптовалютная биржа 4 1
RoboETF 4 1
Bitstamp - криптовалютная биржа 11 1
Московская Биржа - Мосбиржа БПИФ - Биржевые паевые инвестиционные фонды 5 1
Kraken - криптовалютная биржа 25 1
Google Play - Google Store - Android Market 3300 1
Apple - App Store 2897 1
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 31 1
NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 44 1
Apple iPhone 6 4861 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1106 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 270 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff All Airlines, All Games - Tinkoff Drive, Tinkoff OneTwoTrip, S7 - кобрендовые карты 12 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff Pro - Tinkoff Premium - Tinkoff Platinum - Tinkoff Black 25 1
Softwell RuTerminal 18 1
Потапов Владимир 41 2
Шилов Борис 18 2
Тураев Владимир 2 1
Трофимчук Василий 4 1
Иванченко Алексей 9 1
Крейндель Владимир 1 1
Плущевский Дмитрий 1 1
Янкелев Олег 1 1
Гарланд Ольга 1 1
Мещеряков Илья 3 1
von Landsberg-Sadie Oliver - фон Ландсберг-Сэди Оливер 2 1
Денисова Виктория 3 1
Ситдеков Тагир 4 1
Емешев Александр 10 1
Моисеев Алексей 33 1
Шилов Сергей 91 1
Айвазов Арсен 2 1
Карпов Анатолий 25 1
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