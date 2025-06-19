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Ситдеков Тагир
УПОМИНАНИЯ
Ситдеков Тагир и организации, системы, технологии, персоны:
|RoboETF 4 1
|Microsoft Windows 2000 8663 1
|АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
|Ростелеком - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 27 1
|Евтушенков Владимир 208 2
|Иванченко Алексей 9 1
|Янкелев Олег 1 1
|Николаев Вячеслав 102 1
|Чикишева Елена 1 1
|Чубайс Анатолий 215 1
|Кузьминов Ярослав 19 1
|Чирахов Владимир 9 1
|Михайлов Николай 11 1
|Якобашвили Давид 16 1
|Шохин Александр 34 1
|Munnings Roger - Маннигс Роджер 3 1
|Шамолин Михаил 124 1
|Shneider Etienne - Шнайдер Этьен 3 1
|Белова Анна 7 1
|Вьюгин Олег 8 1
|Summer Ron - Зоммер Рон 41 1
|Узденов Али 2 1
|Евтушенков Феликс 28 1
|Шульгин Александр 25 1
|Евтушенкова Татьяна 11 1
|Евтушенкова Наталья 2 1
|Schneider Etienne - Шнайдер Этьен 2 1
|Ивашенцева Елена 12 1
|Соколов Андрей 18 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1164 1
|Государственный Русский музей 48 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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