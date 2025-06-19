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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ситдеков Тагир


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 «Ростелеком» и АФК «Система» внедрят «Медиалог 2.0» в «Медси» 1
26.05.2023 Тагир Ситдеков: новейшие технологии нужны во всех сферах экономики 9
17.04.2023 Сын хозяина МТС попал под санкции и ушел из совета директоров Ozon 1
12.07.2022 АФК «Система» сменила президента и распрощалась с Чубайсом 2
07.06.2019 ВЭБ.РФ и РФПИ поддержат передовые финансовые ИТ-решения для широкого круга инвесторов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 14

Ситдеков Тагир и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1808 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13319 2
EY - Ernst & Young Global 373 1
РТИ 146 1
SmartLabs - СмартЛабс 43 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 681 1
ESG - Enterprise Strategy Group 245 1
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа цифровые решения 5 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 948 1
FinEx - Финэкс - Международная финансовая группа 5 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 522 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1700 1
РЖД - Российские железные дороги 1944 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1258 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 259 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 93 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
ОНЭКСИМ ГК 46 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1468 1
АФК Система - Segezha Group - Сокольский ЦБК - Сокольский деревообрабатывающий комбинат - Сокольский комбинат 1 1
АФК Система - БФГ - Биннофарм Групп 11 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 498 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 1
Redline Capital 2 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 144 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 20 1
Ниармедик - Nearmedic - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 6 1
АФК Система - Система-БиоТех - Sistema-BioTech 4 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4644 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 118 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 84 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 204 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53402 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21016 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4670 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2156 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5629 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3011 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1162 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5550 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1422 1
ИВЛ - Искусственная вентиляция легких - Искусственное дыхание 25 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1617 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11620 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 154 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21209 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 323 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68676 1
RoboETF 4 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
Ростелеком - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 27 1
Евтушенков Владимир 208 2
Иванченко Алексей 9 1
Янкелев Олег 1 1
Николаев Вячеслав 102 1
Чикишева Елена 1 1
Чубайс Анатолий 215 1
Кузьминов Ярослав 19 1
Чирахов Владимир 9 1
Михайлов Николай 11 1
Якобашвили Давид 16 1
Шохин Александр 34 1
Munnings Roger - Маннигс Роджер 3 1
Шамолин Михаил 124 1
Shneider Etienne - Шнайдер Этьен 3 1
Белова Анна 7 1
Вьюгин Олег 8 1
Summer Ron - Зоммер Рон 41 1
Узденов Али 2 1
Евтушенков Феликс 28 1
Шульгин Александр 25 1
Евтушенкова Татьяна 11 1
Евтушенкова Наталья 2 1
Schneider Etienne - Шнайдер Этьен 2 1
Ивашенцева Елена 12 1
Соколов Андрей 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 149889 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14275 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13419 2
Азия - Азиатский регион 5626 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17921 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4017 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44362 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1977 1
Индия - Bharat 5557 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3551 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1284 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2923 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 718 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1617 1
Россия - УФО - Курганская область 536 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 279 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 862 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 224 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1594 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5260 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 65 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30374 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9137 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6310 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4533 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16774 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3407 2
Фондовая биржа - ETF - Exchange Traded Funds - Биржевые инвестиционные фонды 20 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49437 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 419 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1277 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 499 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8012 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 21 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4155 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3711 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 719 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4785 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1956 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1252 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1853 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10233 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины 353 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2515 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 466 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 137 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1164 1
Государственный Русский музей 48 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 600 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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