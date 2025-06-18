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РФПИ Российский Фонд Прямых Инвестиций Инвестиционная компания
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) основан в 2011 году для инвестиций в акционерный капитал компаний преимущественно на территории России совместно с иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На 2021 год РФПИ обладает опытом совместной с иностранными партнерами реализации более 100 проектов общим объемом свыше 2,1 трлн рублей, охватывающих практически все регионы РФ. РФПИ создал совместные стратегические партнерства с ведущими международными соинвесторами из 18 стран на общую сумму более 40 млрд долларов.
СОБЫТИЯ
|18.06.2025
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«Ростелеком» и РФПИ заключили соглашение о развитии экспортного потенциала российских ИТ-решений
«Ростелеком» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. П
|18.10.2024
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РФПИ и BitRiver стали партнерами для реализации проектов расширения российских вычислительных мощностей в сфере ИИ и их масштабирования на рынки БРИКС
дата-центрах и экспертизы по их строительству и эксплуатации. Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отметил: «Развитие вычислительных мощностей для в
|06.06.2024
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«Ростелеком», Fplus и РФПИ объединят усилия для создания импортоопережающих ИТ-решений
Интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком», производитель электроники Fplus и Российский фонд прямых инвестиций займутся совместной поддержкой проектов по импортоопережени
|24.11.2023
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РФПИ и ИТМО создадут международную платформу услуг и сервисов на базе искусственного интеллекта
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и университет ИТМО подписали соглашение о сотрудничестве для создания, развития и продв
|14.03.2023
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РФПИ вышел из капитала InfoWatch Натальи Касперской
олько лет. Мы предпочли выкупить свои акции», – отметила Касперская. Когда РФПИ начал инвестировать Российский фонд прямых инвестиций появился летом 2011 г. – его создали для вложений в акционе
|17.02.2022
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РФПИ, Linxdatacenter и «Эр-телеком» построят в Москве ЦОД за $200 миллионов
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации), компания Linxdatacenter, «Эр-телеком холдинг» и
|25.01.2022
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Mubadala, «Сбер» и РФПИ стали инвесторами сети дата-центров IXcellerate
вых инвесторов, включая Mubadala Investment Company (Mubadala, суверенный фонд ОАЭ), «Сберинвест» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации). IXcellerate р
|26.10.2021
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Российские технологические компании приняли Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта
в сфере искусственного интеллекта. Документ подписали «Сбер», «Яндекс», МТС, VK, «Газпром нефть» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а также ведущие компании и научно-исследовательские
|21.04.2021
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«Эр-телеком» и РФПИ выкупили российские ЦОДы голландских связистов
Покупка российской «дочки» Linxdatacenter Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с интернет-провайдером «Эр-телеком холдинг
|19.04.2021
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РФПИ и «ЭР-Телеком» инвестируют в создание облачного сервиса на базе активов Linxdatacenter
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) совместно с АО «ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru»
|08.04.2021
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«Сбер» и РВК создадут фонд для инвестиций в технологические стартапы объемом $100 млн
«Сбер» и «Российская венчурная компания» (РВК, входит в структуру «Российского фонда прямых инвестиций», суверенного фонда РФ) объявили о намерении создать совм
|12.02.2021
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«Мегафон», Mail.ru и владелец Alipay создали двух гигантов для финансовых сервисов
СП «Мегафона», Mail.ru и Ant Group «Мегафон», холдинг USM Алишера Усманова, «Российский фонд прямых инвестиций» (РФПИ) и китайская Ant Group объявили о достижении обязыва
|12.02.2021
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«Мегафон», Mail.ru Group, USM, РФПИ и Ant Group создают СП в области платежей и финансов
«Мегафон», Mail.ru Group, USM, Ant Group и РФПИ подписали обязывающие документы по созданию двух совместных предприятий (СП) — платежного и финансового. Ранее, в 2019 году, стороны подписали необязывающие документы и объявили о партнерс
|29.01.2021
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РФПИ выкупил долю в российском AliExpress. Он забрал почти 8% у китайцев
Перераспределение сил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выкупил часть доли китайского холдинга Alibaba Group в совместном предприятии (СП) AliE
|26.01.2021
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РФПИ и РЯИФ войдут в состав участников «SBI банка»
банка» (дочерняя кредитная организация японского холдинга SBI Holdings в России) будут участвовать Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и Российско-Яп
|30.10.2020
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«Цифромед», «Доктис» и РФПИ будут совместно развивать цифровую медицинскую платформу
«Цифромед» (дочерняя организация АО «РТ Лабс» и «Национального центра информатизации»), «Доктис» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создают совместное предприятие для развития платформ
|23.09.2020
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Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц получила инвестиции в 1 миллиард
Миллиардные инвестиции для NtechLab Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с суверенными фондами Ближнего Востока инвест
|19.06.2020
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Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур»
РФПИ с партнерами вложатся в «СКБ Контур» Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а также частные инвестиционные фонды RTP Global, El
|23.01.2020
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Российский госфонд, «Мегафон» и Mail.ru создадут новую платежную систему специально для AliExpress
ема для AliExpress Russia – совместного предприятия (СП) Alibaba Group, Mail.Ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Стороны планируют реализовать прокект в течение 2
|15.11.2019
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Россия намерена создать свою криптовалюту с Китаем и странами БРИКС
огут разработать единую платежную систему на основе специальной криптовалюты. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе саммита БРИКС, пишет ТАСС.
|09.10.2019
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Mail.ru отдаст «Деньги.Mail.ru» и VK Pay в совместное предприятие с китайцами
Новое СП Mail.ru Group, китайская платежная система Alipay, холдинг USM, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и сотовый оператор «Мегафон» намерены создать совмес
|07.06.2019
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ВЭБ.РФ и РФПИ поддержат передовые финансовые ИТ-решения для широкого круга инвесторов
еждународной инвестиционной группой FinEx. Соглашение предусматривает возможность вхождения ВЭБ.РФ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ, суверенного фонда России) и его соинвесторов в кап
|06.06.2019
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Mail.ru, Alibaba и РФПИ построят гиганта электронной коммерции за $382 миллиона
в сфере электронной коммерции Китайская Alibaba Group, сотовый оператор «Мегафон», Mail.ru Group и «Российский фонд прямых инвестиций» (РФПИ) получили одобрение от Федеральной антимонопольной с
|09.10.2018
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РФПИ и Philips будут совместно развивать российское здравоохранение
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации, и Philips, технологическая компания-производител
|11.09.2018
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«Мегафон», Mail.ru, РФПИ и Alibaba создают гиганта онлайн-торговли AliExpress Russia. Опрос
Совместное предприятие Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, ПАО «МегаФон» и Mail.Ru Group заключили стратегическое партнерство с це
|11.09.2018
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РФПИ, Alibaba Group, МегаФон и Mail.Ru Group создадут совместное предприятие
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, «Мегафон» и Mail.Ru Group, объявили о стратегическом партнерстве, в рам
|25.05.2018
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РФПИ и Schneider Electric подписали соглашение об инвестициях в энергосберегающие технологии
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и Schneider Electric подписали соглашение о совме
|05.09.2017
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РПФИ собирается вложиться в совместное предприятие «Яндекс.Такси» и Uber
Планы инвестицийРоссийский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе со своими зарубежными партнерами заинтересован в инвестициях в сервис «Яндекс.Та
|30.03.2017
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InfoWatch продала миноритарный пакет акций РФПИ
ционной безопасности и имеет значительный потенциал роста за рубежом, — заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. — Мы высоко оценили динамику роста, фина
|05.09.2016
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АФК «Система» и «Роснано» создали фонд прямых инвестиций
АФК «Система», публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, и «Роснано» объявили о запуске совместного фонда прямых инвестиций, ориентированного на вложения в высокотехнологичные компании и проекты. Об этом говорится в заявлении «Роснано», поступившем в редакцию CNews. Общий размер фонда — до $1
|31.12.2014
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«Ростелеком» получил первые 10 млрд рублей от РФПИ на ликвидацию цифрового неравенства
Совет директоров «Ростелекома» утвердил схему получения первого транша финансирования от «Российского фонда прямых инвестиций» (РФПИ) в рамках реализации проекта преодоления «цифровог
|23.05.2014
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«Ростелекому» помогут деньгами из Фонда национального благосостояния
«Ростелеком» договорился с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ, «дочка» ВЭБ) о финансировании проекта устранения цифрового неравенства. Как говорится в
|11.10.2013
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РФПИ и «Дойче Банк» инвестируют в «Ростелеком» 7,6 млрд руб.
не предполагают поставку акций в случае исполнения контракта. Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, отметил: «На фоне роста российской экономики спрос на на
|26.08.2013
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Госфонд и иностранцы инвестировали в Maykor $100 млн
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в составе консорциума, в который также вошли Европейский банк реконструкции и развития
|26.08.2013
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РФПИ, ЕБРР и CapMan инвестирует $100 млн в Maykor
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в составе консорциума, в который также вошли Европейский банк реконструкции и развития
|01.06.2009
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Китай и Казахстан сформировали фонд прямых инвестиций на сумму $200 млн
ля Казахстана и Китая. Также планируется, что в ближайшие два года будут открыты два дополнительных фонда прямых инвестиций с капитализацией по $400 млн каждый, инвесторами которых, как предпол
РФПИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Дмитриев Кирилл 120 41
|Путин Владимир 3454 26
|Рейман Леонид 1065 14
|Малофеев Константин 118 14
|Добродеев Борис 97 12
|Родионов Иван 73 12
|Греф Герман 485 11
|Приданцев Сергей 149 11
|Ряузов Никита 18 11
|Лещенко Михаил 33 11
|Манасов Марлен 22 11
|Медведев Дмитрий 1665 10
|Усманов Алишер 311 9
|Бутрин Михаил 18 9
|Никифоров Николай 1138 8
|Сергеев Дмитрий 61 8
|Осеевский Михаил 350 8
|Делицын Леонид 137 7
|Щеголев Игорь 699 7
|Евтушенков Владимир 217 6
|Сульгин Сергей 47 6
|Чернышенко Дмитрий 581 5
|Вермишян Геворк 67 5
|Ведяхин Александр 180 5
|Калугин Сергей 169 5
|Браверман Анатолий 6 5
|Юрченко Евгений 133 5
|Дроздов Сергей 35 5
|Касперская Наталья 319 5
|Акимов Максим 192 5
|Волож Аркадий 268 4
|Белоусов Андрей 149 4
|Чемезов Сергей 147 4
|Теплов Олег 31 4
|Шувалов Игорь 86 4
|Лю Вэй 5 4
|Богуславский Леонид 38 4
|Белевцев Андрей 115 4
|Златопольский Антон 21 4
|Варданян Рубен 13 4
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