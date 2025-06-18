РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания

«Ростелеком» и РФПИ заключили соглашение о развитии экспортного потенциала российских ИТ-решений «Ростелеком» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. П

РФПИ и BitRiver стали партнерами для реализации проектов расширения российских вычислительных мощностей в сфере ИИ и их масштабирования на рынки БРИКС дата-центрах и экспертизы по их строительству и эксплуатации. Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отметил: «Развитие вычислительных мощностей для в

«Ростелеком», Fplus и РФПИ объединят усилия для создания импортоопережающих ИТ-решений Интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком», производитель электроники Fplus и Российский фонд прямых инвестиций займутся совместной поддержкой проектов по импортоопережени

РФПИ и ИТМО создадут международную платформу услуг и сервисов на базе искусственного интеллекта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и университет ИТМО подписали соглашение о сотрудничестве для создания, развития и продв

РФПИ вышел из капитала InfoWatch Натальи Касперской олько лет. Мы предпочли выкупить свои акции», – отметила Касперская. Когда РФПИ начал инвестировать Российский фонд прямых инвестиций появился летом 2011 г. – его создали для вложений в акционе

РФПИ, Linxdatacenter и «Эр-телеком» построят в Москве ЦОД за $200 миллионов Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации), компания Linxdatacenter, «Эр-телеком холдинг» и

Mubadala, «Сбер» и РФПИ стали инвесторами сети дата-центров IXcellerate вых инвесторов, включая Mubadala Investment Company (Mubadala, суверенный фонд ОАЭ), «Сберинвест» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации). IXcellerate р

Российские технологические компании приняли Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта в сфере искусственного интеллекта. Документ подписали «Сбер», «Яндекс», МТС, VK, «Газпром нефть» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а также ведущие компании и научно-исследовательские

«Эр-телеком» и РФПИ выкупили российские ЦОДы голландских связистов Покупка российской «дочки» Linxdatacenter Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с интернет-провайдером «Эр-телеком холдинг

РФПИ и «ЭР-Телеком» инвестируют в создание облачного сервиса на базе активов Linxdatacenter Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) совместно с АО «ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru»

«Сбер» и РВК создадут фонд для инвестиций в технологические стартапы объемом $100 млн «Сбер» и «Российская венчурная компания» (РВК, входит в структуру «Российского фонда прямых инвестиций», суверенного фонда РФ) объявили о намерении создать совм

«Мегафон», Mail.ru и владелец Alipay создали двух гигантов для финансовых сервисов СП «Мегафона», Mail.ru и Ant Group «Мегафон», холдинг USM Алишера Усманова, «Российский фонд прямых инвестиций» (РФПИ) и китайская Ant Group объявили о достижении обязыва

«Мегафон», Mail.ru Group, USM, РФПИ и Ant Group создают СП в области платежей и финансов «Мегафон», Mail.ru Group, USM, Ant Group и РФПИ подписали обязывающие документы по созданию двух совместных предприятий (СП) — платежного и финансового. Ранее, в 2019 году, стороны подписали необязывающие документы и объявили о партнерс

РФПИ выкупил долю в российском AliExpress. Он забрал почти 8% у китайцев Перераспределение сил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выкупил часть доли китайского холдинга Alibaba Group в совместном предприятии (СП) AliE

РФПИ и РЯИФ войдут в состав участников «SBI банка» банка» (дочерняя кредитная организация японского холдинга SBI Holdings в России) будут участвовать Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и Российско-Яп

«Цифромед», «Доктис» и РФПИ будут совместно развивать цифровую медицинскую платформу «Цифромед» (дочерняя организация АО «РТ Лабс» и «Национального центра информатизации»), «Доктис» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создают совместное предприятие для развития платформ

Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц получила инвестиции в 1 миллиард Миллиардные инвестиции для NtechLab Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с суверенными фондами Ближнего Востока инвест

Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур» РФПИ с партнерами вложатся в «СКБ Контур» Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а также частные инвестиционные фонды RTP Global, El

Российский госфонд, «Мегафон» и Mail.ru создадут новую платежную систему специально для AliExpress ема для AliExpress Russia – совместного предприятия (СП) Alibaba Group, Mail.Ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Стороны планируют реализовать прокект в течение 2

Россия намерена создать свою криптовалюту с Китаем и странами БРИКС огут разработать единую платежную систему на основе специальной криптовалюты. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе саммита БРИКС, пишет ТАСС.

Mail.ru отдаст «Деньги.Mail.ru» и VK Pay в совместное предприятие с китайцами Новое СП Mail.ru Group, китайская платежная система Alipay, холдинг USM, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и сотовый оператор «Мегафон» намерены создать совмес

ВЭБ.РФ и РФПИ поддержат передовые финансовые ИТ-решения для широкого круга инвесторов еждународной инвестиционной группой FinEx. Соглашение предусматривает возможность вхождения ВЭБ.РФ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ, суверенного фонда России) и его соинвесторов в кап

Mail.ru, Alibaba и РФПИ построят гиганта электронной коммерции за $382 миллиона в сфере электронной коммерции Китайская Alibaba Group, сотовый оператор «Мегафон», Mail.ru Group и «Российский фонд прямых инвестиций» (РФПИ) получили одобрение от Федеральной антимонопольной с

РФПИ и Philips будут совместно развивать российское здравоохранение Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации, и Philips, технологическая компания-производител

«Мегафон», Mail.ru, РФПИ и Alibaba создают гиганта онлайн-торговли AliExpress Russia. Опрос Совместное предприятие Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, ПАО «МегаФон» и Mail.Ru Group заключили стратегическое партнерство с це

РФПИ, Alibaba Group, МегаФон и Mail.Ru Group создадут совместное предприятие Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, «Мегафон» и Mail.Ru Group, объявили о стратегическом партнерстве, в рам

РФПИ и Schneider Electric подписали соглашение об инвестициях в энергосберегающие технологии Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и Schneider Electric подписали соглашение о совме

РПФИ собирается вложиться в совместное предприятие «Яндекс.Такси» и Uber Планы инвестицийРоссийский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе со своими зарубежными партнерами заинтересован в инвестициях в сервис «Яндекс.Та

InfoWatch продала миноритарный пакет акций РФПИ ционной безопасности и имеет значительный потенциал роста за рубежом, — заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. — Мы высоко оценили динамику роста, фина

АФК «Система» и «Роснано» создали фонд прямых инвестиций АФК «Система», публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, и «Роснано» объявили о запуске совместного фонда прямых инвестиций, ориентированного на вложения в высокотехнологичные компании и проекты. Об этом говорится в заявлении «Роснано», поступившем в редакцию CNews. Общий размер фонда — до $1

«Ростелеком» получил первые 10 млрд рублей от РФПИ на ликвидацию цифрового неравенства Совет директоров «Ростелекома» утвердил схему получения первого транша финансирования от «Российского фонда прямых инвестиций» (РФПИ) в рамках реализации проекта преодоления «цифровог

«Ростелекому» помогут деньгами из Фонда национального благосостояния «Ростелеком» договорился с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ, «дочка» ВЭБ) о финансировании проекта устранения цифрового неравенства. Как говорится в

РФПИ и «Дойче Банк» инвестируют в «Ростелеком» 7,6 млрд руб. не предполагают поставку акций в случае исполнения контракта. Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, отметил: «На фоне роста российской экономики спрос на на

Госфонд и иностранцы инвестировали в Maykor $100 млн Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в составе консорциума, в который также вошли Европейский банк реконструкции и развития

РФПИ, ЕБРР и CapMan инвестирует $100 млн в Maykor Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в составе консорциума, в который также вошли Европейский банк реконструкции и развития