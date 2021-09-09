Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РФПИ
Российский Фонд Прямых Инвестиций
Инвестиционная компания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 112, упоминаний - 337
РФПИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дмитриев Кирилл 93 22
|Путин Владимир 1824 20
|Добродеев Борис 83 10
|Осеевский Михаил 221 6
|Сергеев Дмитрий 52 5
|Вермишян Геворк 61 5
|Богуславский Леонид 25 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Греф Герман 205 4
|Усманов Алишер 241 3
|Акимов Максим 167 3
|Носков Константин 201 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Лю Вэй 5 3
|Волож Аркадий 181 3
|Солдатенков Сергей 113 3
|Орешкин Максим 17 2
|Васильев Григорий 35 2
|Абакумов Евгений 103 2
|Иванченко Алексей 8 2
|Прохоров Фёдор 78 2
|Корня Алексей 73 2
|Евтушенков Владимир 130 2
|Худавердян Тигран 66 2
|Путятинский Сергей 53 2
|Калугин Сергей 162 2
|Педоренко Андрей 41 2
|Белоусов Андрей 53 2
|Поляков Сергей 60 2
|Антонов Александр 73 2
|Огуряев Дмитрий 53 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Хомков Игорь 40 2
|Касперская Наталья 197 2
|Провоторов Александр 146 2
|Орлов Никита 4 2
|Клявин Владимир 26 2
|Кириченко Игорь 41 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Туманов Олег 11 2
|CNews Analytics 1988 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 3
|SimilarWeb 24 2
|IDC - International Data Corporation 2718 1
|Fortune Global 500 160 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|Tractica 7 1
|IDC Russia - IDC Россия 115 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761703, в очереди разбора - 665392.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761703, в очереди разбора - 665392.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru