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РФПИ Российский Фонд Прямых Инвестиций Инвестиционная компания

РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) основан в 2011 году для инвестиций в акционерный капитал компаний преимущественно на территории России совместно с иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На 2021 год РФПИ обладает опытом совместной с иностранными партнерами реализации более 100 проектов общим объемом свыше 2,1 трлн рублей, охватывающих практически все регионы РФ. РФПИ создал совместные стратегические партнерства с ведущими международными соинвесторами из 18 стран на общую сумму более 40 млрд долларов. 

СОБЫТИЯ


18.06.2025 «Ростелеком» и РФПИ заключили соглашение о развитии экспортного потенциала российских ИТ-решений

«Ростелеком» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. П
18.10.2024 РФПИ и BitRiver стали партнерами для реализации проектов расширения российских вычислительных мощностей в сфере ИИ и их масштабирования на рынки БРИКС

дата-центрах и экспертизы по их строительству и эксплуатации. Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отметил: «Развитие вычислительных мощностей для в
06.06.2024 «Ростелеком», Fplus и РФПИ объединят усилия для создания импортоопережающих ИТ-решений

Интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком», производитель электроники Fplus и Российский фонд прямых инвестиций займутся совместной поддержкой проектов по импортоопережени
24.11.2023 РФПИ и ИТМО создадут международную платформу услуг и сервисов на базе искусственного интеллекта

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и университет ИТМО подписали соглашение о сотрудничестве для создания, развития и продв
14.03.2023 РФПИ вышел из капитала InfoWatch Натальи Касперской

олько лет. Мы предпочли выкупить свои акции», – отметила Касперская. Когда РФПИ начал инвестировать Российский фонд прямых инвестиций появился летом 2011 г. – его создали для вложений в акционе
17.02.2022 РФПИ, Linxdatacenter и «Эр-телеком» построят в Москве ЦОД за $200 миллионов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации), компания Linxdatacenter, «Эр-телеком холдинг» и

25.01.2022 Mubadala, «Сбер» и РФПИ стали инвесторами сети дата-центров IXcellerate

вых инвесторов, включая Mubadala Investment Company (Mubadala, суверенный фонд ОАЭ), «Сберинвест» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации). IXcellerate р
26.10.2021 Российские технологические компании приняли Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта

в сфере искусственного интеллекта. Документ подписали «Сбер», «Яндекс», МТС, VK, «Газпром нефть» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а также ведущие компании и научно-исследовательские
21.04.2021 «Эр-телеком» и РФПИ выкупили российские ЦОДы голландских связистов

Покупка российской «дочки» Linxdatacenter Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с интернет-провайдером «Эр-телеком холдинг
19.04.2021 РФПИ и «ЭР-Телеком» инвестируют в создание облачного сервиса на базе активов Linxdatacenter

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) совместно с АО «ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru»

08.04.2021 «Сбер» и РВК создадут фонд для инвестиций в технологические стартапы объемом $100 млн

«Сбер» и «Российская венчурная компания» (РВК, входит в структуру «Российского фонда прямых инвестиций», суверенного фонда РФ) объявили о намерении создать совм
12.02.2021 «Мегафон», Mail.ru и владелец Alipay создали двух гигантов для финансовых сервисов

СП «Мегафона», Mail.ru и Ant Group «Мегафон», холдинг USM Алишера Усманова, «Российский фонд прямых инвестиций» (РФПИ) и китайская Ant Group объявили о достижении обязыва
12.02.2021 «Мегафон», Mail.ru Group, USM, РФПИ и Ant Group создают СП в области платежей и финансов

«Мегафон», Mail.ru Group, USM, Ant Group и РФПИ подписали обязывающие документы по созданию двух совместных предприятий (СП) — платежного и финансового. Ранее, в 2019 году, стороны подписали необязывающие документы и объявили о партнерс
29.01.2021 РФПИ выкупил долю в российском AliExpress. Он забрал почти 8% у китайцев

Перераспределение сил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выкупил часть доли китайского холдинга Alibaba Group в совместном предприятии (СП) AliE
26.01.2021 РФПИ и РЯИФ войдут в состав участников «SBI банка»

банка» (дочерняя кредитная организация японского холдинга SBI Holdings в России) будут участвовать Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и Российско-Яп
30.10.2020 «Цифромед», «Доктис» и РФПИ будут совместно развивать цифровую медицинскую платформу

«Цифромед» (дочерняя организация АО «РТ Лабс» и «Национального центра информатизации»), «Доктис» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создают совместное предприятие для развития платформ
23.09.2020 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц получила инвестиции в 1 миллиард

Миллиардные инвестиции для NtechLab Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с суверенными фондами Ближнего Востока инвест
19.06.2020 Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур»

РФПИ с партнерами вложатся в «СКБ Контур» Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а также частные инвестиционные фонды RTP Global, El
23.01.2020 Российский госфонд, «Мегафон» и Mail.ru создадут новую платежную систему специально для AliExpress

ема для AliExpress Russia – совместного предприятия (СП) Alibaba Group, Mail.Ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Стороны планируют реализовать прокект в течение 2
15.11.2019 Россия намерена создать свою криптовалюту с Китаем и странами БРИКС

огут разработать единую платежную систему на основе специальной криптовалюты. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе саммита БРИКС, пишет ТАСС.

09.10.2019 Mail.ru отдаст «Деньги.Mail.ru» и VK Pay в совместное предприятие с китайцами

Новое СП Mail.ru Group, китайская платежная система Alipay, холдинг USM, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и сотовый оператор «Мегафон» намерены создать совмес
07.06.2019 ВЭБ.РФ и РФПИ поддержат передовые финансовые ИТ-решения для широкого круга инвесторов

еждународной инвестиционной группой FinEx. Соглашение предусматривает возможность вхождения ВЭБ.РФ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ, суверенного фонда России) и его соинвесторов в кап
06.06.2019 Mail.ru, Alibaba и РФПИ построят гиганта электронной коммерции за $382 миллиона

в сфере электронной коммерции Китайская Alibaba Group, сотовый оператор «Мегафон», Mail.ru Group и «Российский фонд прямых инвестиций» (РФПИ) получили одобрение от Федеральной антимонопольной с
09.10.2018 РФПИ и Philips будут совместно развивать российское здравоохранение

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации, и Philips, технологическая компания-производител
11.09.2018 «Мегафон», Mail.ru, РФПИ и Alibaba создают гиганта онлайн-торговли AliExpress Russia. Опрос

Совместное предприятие Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, ПАО «МегаФон» и Mail.Ru Group заключили стратегическое партнерство с це
11.09.2018 РФПИ, Alibaba Group, МегаФон и Mail.Ru Group создадут совместное предприятие

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, «Мегафон» и Mail.Ru Group, объявили о стратегическом партнерстве, в рам
25.05.2018 РФПИ и Schneider Electric подписали соглашение об инвестициях в энергосберегающие технологии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и Schneider Electric подписали соглашение о совме
05.09.2017 РПФИ собирается вложиться в совместное предприятие «Яндекс.Такси» и Uber

Планы инвестицийРоссийский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе со своими зарубежными партнерами заинтересован в инвестициях в сервис «Яндекс.Та
30.03.2017 InfoWatch продала миноритарный пакет акций РФПИ

ционной безопасности и имеет значительный потенциал роста за рубежом, — заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. — Мы высоко оценили динамику роста, фина
05.09.2016 АФК «Система» и «Роснано» создали фонд прямых инвестиций

АФК «Система», публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, и «Роснано» объявили о запуске совместного фонда прямых инвестиций, ориентированного на вложения в высокотехнологичные компании и проекты. Об этом говорится в заявлении «Роснано», поступившем в редакцию CNews. Общий размер фонда — до $1
31.12.2014 «Ростелеком» получил первые 10 млрд рублей от РФПИ на ликвидацию цифрового неравенства

Совет директоров «Ростелекома» утвердил схему получения первого транша финансирования от «Российского фонда прямых инвестиций» (РФПИ) в рамках реализации проекта преодоления «цифровог
23.05.2014 «Ростелекому» помогут деньгами из Фонда национального благосостояния

«Ростелеком» договорился с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ, «дочка» ВЭБ) о финансировании проекта устранения цифрового неравенства. Как говорится в
11.10.2013 РФПИ и «Дойче Банк» инвестируют в «Ростелеком» 7,6 млрд руб.

не предполагают поставку акций в случае исполнения контракта. Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, отметил: «На фоне роста российской экономики спрос на на
26.08.2013 Госфонд и иностранцы инвестировали в Maykor $100 млн

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в составе консорциума, в который также вошли Европейский банк реконструкции и развития

26.08.2013 РФПИ, ЕБРР и CapMan инвестирует $100 млн в Maykor

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в составе консорциума, в который также вошли Европейский банк реконструкции и развития

01.06.2009 Китай и Казахстан сформировали фонд прямых инвестиций на сумму $200 млн

ля Казахстана и Китая. Также планируется, что в ближайшие два года будут открыты два дополнительных фонда прямых инвестиций с капитализацией по $400 млн каждый, инвесторами которых, как предпол

Публикаций - 264, упоминаний - 419

РФПИ и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3602 54
Ростелеком 10948 51
МегаФон 10742 49
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 45
Yandex - Яндекс 9216 43
Alibaba Group 473 35
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 30
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 27
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 24
Ростелеком - Связьинвест 1719 21
Microsoft Corporation 25775 14
Google LLC 12688 12
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 12
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 11
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 10
Linx - Связь ВСД 163 7
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 7
Samsung Electronics 11064 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Intel Corporation 12811 7
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 6
Huawei 4676 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 6
InfoWatch - Инфовотч 1185 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
9594 6
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 5
МФ технологии - МФТ 37 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 5
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 59 5
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 5
МегаФон - ИнПлат - Интеллектуальные Платежи - InPlat 12 5
Ant Group 8 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Apple Inc 13154 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Telegram Group 2940 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 69
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 29
Газпром нефть 725 26
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 25
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 19
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 18
Pandao 24 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 16
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 15
Почта России ПАО 2370 15
ГПБ - Газпромбанк 1273 15
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 15
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 14
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 12
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 11
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 11
РВК - Российская венчурная компания 571 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 11
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 10
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
Северсталь ПАО - Severstal 629 9
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 9
Газпром ПАО 1493 9
Mint Global - Mint Capital 27 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 7
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 7
Роснефть НК - нефтяная компания 562 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 6
Volga River One Capital Partners - фонд прямых инвестиций 8 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 6
Альфа-Банк 1979 6
Русагро Группа Компаний 379 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 38
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 3
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 3
Дальневосточный фонд высоких технологий 15 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 3
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 12
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Талант и успех - Общественный фонд 21 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Демократическая политическая партия США 122 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
BVCA - British Private Equity & Venture Capital Association - Британская ассоциация венчурного капитала 2 1
EVCA - European Private Equity & Venture Capital Association - Европейская ассоциация венчурного капитала 1 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 56
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 56
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 49
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 47
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 35
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 22
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BCG - Boston Consulting Group 117 1
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
РАН - Российская академия наук 2122 4
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
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AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 2
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
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Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
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Сколтех ЦНН - Центр нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана 5 1
Pearson VUE 55 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
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