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РФПИ
Российский Фонд Прямых Инвестиций
Инвестиционная компания


09.09.2021 Разработчик ПО с использованием технологий компьютерного зрения «Тридиви» привлек инвестиции от фонда Kama Flow 2
09.08.2021 «Мегафон» избавился от доли в Aliexpress 7
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 1
07.06.2021 Крупнейший в России онлайн-кинотеатр привлек $250 млн инвестиций 3
04.06.2021 «Aliexpress Россия» и платежная система «Мир» подписали соглашение о сотрудничестве 2
25.05.2021 Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram 1
12.05.2021 «Ростех» и «Ростелеком» нашли партнера для телемедицины 4
21.04.2021 «Эр-телеком» и РФПИ выкупили российские ЦОДы голландских связистов 4
19.04.2021 РФПИ и «ЭР-Телеком» инвестируют в создание облачного сервиса на базе активов Linxdatacenter 5
15.04.2021 Америка ввела санкции против шести крупных российских ИТ-компаний 2
12.04.2021 Совместный проект «машинного зрения» «РТ-техприемки» и Videomatrix включен в открытую библиотеку AI Russia 1
08.04.2021 «Сбер» и РВК создадут фонд для инвестиций в технологические стартапы объемом $100 млн 4
01.04.2021 Рынок венчурных инвестиций Москвы 2020: итоги коронакризиса и самые привлекательные отрасли 2
26.03.2021 Альянс в сфере искусственного интеллекта объединит интересы бизнеса и науки в разработке новых решений 3
24.03.2021 Российский госфонд вложился в Telegram, который совсем недавно запрещали в России 8
19.02.2021 Winter Capital Partners и Российско-китайский технологический инвестиционный фонд инвестировали в «Алгоритмику» 1
12.02.2021 «Мегафон», Mail.ru и владелец Alipay создали двух гигантов для финансовых сервисов 9
12.02.2021 «Мегафон», Mail.ru Group, USM, РФПИ и Ant Group создают СП в области платежей и финансов 2
10.02.2021 В России сформируют топ ВУЗов, обучающих искусственному интеллекту 1
05.02.2021 В российскую библиотеку ИИ-кейсов подано более 100 заявок 1
29.01.2021 РФПИ выкупил долю в российском AliExpress. Он забрал почти 8% у китайцев 11
26.01.2021 РФПИ и РЯИФ войдут в состав участников «SBI банка» 5
24.12.2020 Mail.ru свернула прием заказов в магазине Pandao спустя три года после его запуска 3
15.12.2020 Врачи клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» делают телемедицину доступнее для жителей российских регионов 1
14.12.2020 Как искусственный интеллект преобразует энергетический и нефтедобывающий сектора 1
07.12.2020 Государство сократит в три раза расходы на искусственный интеллект: на что потратят оставшиеся 36 млрд руб 2
25.11.2020 Акции российского онлайн-кинотеатра будут проданы на американской бирже 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 1
13.11.2020 За время распродажи россияне сделали покупки на AliExpress Россия на 19,3 млрд рублей 1
30.10.2020 «Цифромед», «Доктис» и РФПИ будут совместно развивать цифровую медицинскую платформу 2
06.10.2020 «Одноклассники» начали продавать товары с Aliexpress в маркетплейсе внутри соцсети 1
02.10.2020 «Фасоль» запустила мобильное приложение для франчайзи 1
02.10.2020 Ozon и Ivi готовятся к выходу на американскую биржу 2
24.09.2020 Mail.ru привлекает $600 млн. Зачем они ей нужны? 1
23.09.2020 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц получила инвестиции в 1 миллиард 16
17.08.2020 Финансирование искусственного интеллекта в России урезано на 100 миллиардов 3
03.08.2020 В «М.Видео–Эльдорадо» назначен ИТ-директор 1
19.06.2020 Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур» 7
04.06.2020 Сбербанк прощается с «Яндексом» и приходит в Ozon 2

Публикаций - 112, упоминаний - 337

РФПИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2483 44
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 27
Yandex - Яндекс 4101 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 24
Alibaba Group 298 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 10
АФК Система ПАО 994 9
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Microsoft Corporation 11077 6
Ростелеком Связьинвест 696 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Google LLC 7148 4
Amazon Inc - Amazon.com 1471 4
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 3
InfoWatch - Инфовотч 607 3
IBM 3539 3
Huawei 2730 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
NtechLab - НтехЛаб 78 3
Veeam Software 250 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Parallels Holdings 470 2
Yota - Скартел 623 2
3738 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Ростех - Концерн Автоматика 397 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 2
SEC Consult Services 929 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Freshtel 49 2
SafeData - Центр Хранения Данных 51 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 2
Facebook 3765 2
Dynatrace 46 2
Naumen - Наумен 341 2
МФ технологии - МФТ 17 2
ТрекМарк 5 2
Cisco Systems 2040 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 29
AliExpress 275 17
Pandao 21 11
Газпромбанк - ГПБ 692 10
Газпром нефть 382 9
AliExpress Russia - AER 16 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
AliExpress Tmall 52 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 5
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 5
Альфа-Банк 1123 5
Почта России ПАО 1572 5
Связной ГК 878 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 3
О2О Delivery club 153 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 3
Башнефть ПАО АНК 90 3
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 3
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 2
Северсталь ПАО 204 2
Евросеть 885 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 2
ВТБ24 583 2
RTP Global 7 2
Princeville Capital 4 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
Avito - Авито 171 2
Mubadala Capital 8 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 2
Lego 84 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 2
Президент Российской Федерации 1439 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 5
Правительство РФ 2203 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 490 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 65 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
e-Commerce - Электронная коммерция 299 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 3
FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 9 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
3G - Стандарт мобильной связи 3731 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
Безопасный город 347 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
FTTH - Fiber To The Home 96 1
УУС - Универсальные услуги связи 29 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 1
2D - 2-Dimensional 297 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 45 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 29 1
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду 10 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 1
JIT - Just in Time - Точно в срок - Концепция управления производством, направленная на снижение количества запасов 8 1
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU - технологии разговорного ИИ 3 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 229 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Alibaba Tmail 6 4
Яндекс.Маркет 439 3
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 3
Speedtest by Ookla 32 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 2
Alibaba Group - AliPay 65 2
НКТ - Р7-Офис 73 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
VK - Mail.ru Товары 10 2
Apple - App Store 2198 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Nvidia GeForce GTX 2062 2
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 40 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
SafeData ЦОД 1 1
Ростелеком ЦОД Москва-I и Москва-II 7 1
"Российский Amazon" 5 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 23 1
МегаФон Антивзлом 5 1
NetApp ONTAP AI 6 1
АПК Минсельхоза России 2 1
Google AlphaGo 7 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Baidu 179 1
IVA TPU - тензорный процессор 5 1
AliExpress Plus 5 1
МегаФон Деловое облако 7 1
RoboETF 3 1
Rambler Price.ru 25 1
MLPerf 5 1
VK - Mail.ru Деньги 5 1
Яндекс Помощь рядом 10 1
WhatsApp Messenger 654 1
Google YouTube - Видеохостинг 1715 1
Apache HTTP Server 222 1
Дмитриев Кирилл 93 22
Путин Владимир 1824 20
Добродеев Борис 83 10
Осеевский Михаил 221 6
Сергеев Дмитрий 52 5
Вермишян Геворк 61 5
Богуславский Леонид 25 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Греф Герман 205 4
Усманов Алишер 241 3
Акимов Максим 167 3
Носков Константин 201 3
Никифоров Николай 1126 3
Лю Вэй 5 3
Волож Аркадий 181 3
Солдатенков Сергей 113 3
Орешкин Максим 17 2
Васильев Григорий 35 2
Абакумов Евгений 103 2
Иванченко Алексей 8 2
Прохоров Фёдор 78 2
Корня Алексей 73 2
Евтушенков Владимир 130 2
Худавердян Тигран 66 2
Путятинский Сергей 53 2
Калугин Сергей 162 2
Педоренко Андрей 41 2
Белоусов Андрей 53 2
Поляков Сергей 60 2
Антонов Александр 73 2
Огуряев Дмитрий 53 2
Чаркин Евгений 182 2
Хомков Игорь 40 2
Касперская Наталья 197 2
Провоторов Александр 146 2
Орлов Никита 4 2
Клявин Владимир 26 2
Кириченко Игорь 41 2
Щеголев Игорь 676 2
Туманов Олег 11 2
Россия - Российская федерация - РФ 57350 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 7
Турция - Турецкая республика 952 6
Казахстан - Республика 2629 5
Индия - Республика 2169 5
Украина 3365 5
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 4
Азия - Азиатский регион 1514 4
Япония 2780 4
Ближний Восток 1473 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 3
Россия - ПФО - Казань 1515 3
Франция - Французская Республика 2122 3
Россия - СФО - Новосибирск 1967 3
Саудовская Аравия - Королевство 278 3
Латинская Америка 723 3
Европа 3752 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Южная Корея - Республика 1459 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 831 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - Республика Крым 626 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Россия - ПФО - Самара 1288 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 2
Испания - Королевство 1253 2
Грузия 691 2
Россия - Владимирская область 368 2
Китай - Шанхай 244 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 5
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 5
Резерв универсального обслуживания 37 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 4
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 4
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 3
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Антитеррор 62 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
ЦКП - Центр коллективного проектирования 8 1
Федеральный закон 208-ФЗ - Об акционерных обществах 1 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 23 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
ETF - Exchange Traded Funds - Биржевые инвестиционные фонды 13 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 3
Thomson Reuters - Рейтер 1729 3
Forbes - Форбс 442 2
Wikipedia - Википедия 276 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
The Bell - Издание 34 2
The Wall Street Journal 709 1
Ведомости 259 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Будущее России. Национальные проекты 4 1
CNews Analytics 1988 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 3
SimilarWeb 24 2
IDC - International Data Corporation 2718 1
Fortune Global 500 160 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Tractica 7 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
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