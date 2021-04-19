РФПИ и «ЭР-Телеком» инвестируют в создание облачного сервиса на базе активов Linxdatacenter

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) совместно с АО «ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес») и ближневосточным фондом Talos Fund I LP, специализирующимся на инвестициях в перспективные технологии, в том числе в сфере искусственного интеллекта, объявляют о совместных инвестициях в создание ведущего автономного облачного сервиса в России на базе активов компании Linxdatacenter.

Консорциум инвесторов проинвестировал в приобретение 100% компании ООО «Связь ВСД» – дочерней структуры голландской телекоммуникационной компании Linxdatacenter в РФ. В периметр инвестиций входит облачная платформа LinxCloud и два крупных центра обработки данных (ЦОД) в Москве и Санкт-Петербурге общей площадью 13 400 кв. м, работающих в соответствии с высочайшими международными стандартами качества Tier III. Компания занимает лидирующие позиции на рынке облачного хранения и виртуальной обработки данных среди независимых коммерческих ЦОДов с собственной вычислительной инфраструктурой.

Основной задачей совместной облачной платформы станет обеспечение крупнейших российских и международных компаний необходимой виртуальной инфраструктурой для выполнения ключевых задач, поддержки непрерывности деятельности и снижения бизнес-рисков. Облачная стратегия подразумевает расширение портфеля виртуальных сервисов, прежде всего, с применением ведущих мировых технологий искусственного интеллекта в сотрудничестве с международными партнерами РФПИ.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил: «Приобретение активов Linxdatacenter совместно с сильным российским стратегическим игроком и ближневосточным партнером, обладающим доступом к уникальным технологическим решениям, направлено на выполнение масштабной задачи по ускоренному развитию российской цифровой инфраструктуры. Приоритетным направлением для нашей платформы является развитие ведущего облачного сервиса в России на основе передовых технологий искусственного интеллекта. Успешная реализация проекта станет возможной за счет использования опыта РФПИ по реализации проектов в сфере высоких технологий, технологической поддержке «ЭР-Телеком», а также привлечения экспертизы международных партнеров фонда».

Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком холдинг», сказал: «Linxdatacenter является пионером в отрасли коммерческих ЦОД, обладает хорошим управленческим опытом в части создания, обслуживания и продажи своих сервисов. Для нас приобретение ООО «Связь СВД» совместно с РФПИ является хорошей возможностью для выхода на рынок облачных коммерческих ЦОД и расширения спектра услуг для наших B2B-клиентов. В ближайшие два года мы планируем за счет дополнительных инициатив существенно расширить возможности существующих центров обработки данных, построить и увеличить дополнительные мощности».

Хейко Х. Кооп, президент Linx Telecommunications Holding B.V., прокоммментировал: «Linxdatacenter начал работу в 2003 г. как один из первых коммерческих ЦОДов в России. На протяжении двух десятилетий Linx был очевидным выбором для международных и российских компаний, нуждающихся в решениях в сфере хранения данных, облачных технологий и телекоммуникаций высочайшего качества. Во время глобальной пандемии компания Linxdatacenter стремительно росла, и собственники заключили, что наступил оптимальный момент для перехода компании на новый уровень развития. Отличная управленческая команда и ресурсы консорциума покупателей – очевидный путь к успеху».

Ольга Соколова, генеральный директор Linxdatacenter в России, добавила: «Эти инвестиции открывают новый этап развития компании при сохранении всех базовых достижений Linxdatacenter за последние 20 лет. К ним можно отнести лояльную клиентскую базу, многовекторную модель развития продуктового портфеля, фокус в облачной стратегии на связности с глобальными провайдерами, а также акцент на постоянном совершенствовании операционных процессов управления дата-центрами. Поскольку Linxdatacenter – один из многолетних лидеров на российском рынке дата-центров и облачных сервисов, интерес крупных инвесторов к компании в перспективе развития рынка закономерен. По итогам 2020 года облачная платформа Linxdatacenter показала рост в 30%. Новые бизнес-партнеры помогут компании укрепить позиции на рынке и ускорить развитие за счет консолидации технических и финансовых ресурсов на долгосрочную перспективу».