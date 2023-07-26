Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167448
ИКТ 13041
Организации 10226
Ведомства 1440
Ассоциации 968
Технологии 3389
Системы 24987
Персоны 71291
География 2730
Статьи 1506
Пресса 1180
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2553
Мероприятия 842

Linx Связь ВСД

Linx - Связь ВСД

Linx — провайдер облачных решений и услуг ЦОД для бизнеса под брендами Linx Datacenter и Linx Cloud. Linxdatacenter – один из участников международного рынка высокотехнологичных ИТ-решений для бизнеса. География услуг Linxdatacenter охватывает рынки России, Центральной и Восточной Европы и Скандинавии. Компания работает на ИТ-рынке с 2001 г.

Linxdatacenter предоставляет облачные решения и сервисы в области хранения данных в собственных дата-центрах уровня TIER III в Москве и Санкт-Петербурге, а также на базе партнерских дата-центров в Варшаве и Франкфурте. Портфолио Linxdatacenter включает услугу частного доступа к глобальным облачным сервисам, таким как Amazon Web Services и Google Cloud Platform. Компания Linxdatacenter является сертифицированным поставщиком инфраструктурных решений и юридической поддержки в области обработки персональных данных (ФЗ-152).

Дата-центры компании имеют сертификацию ISO 27001, ISO 9001, ISO 22301 и PCI DSS, и соответствуют стандарту Management & Operations Stamp of Approval (Uptime Institute).

Обзор «Linxdatacenter» на Market.CNews

Аварийное восстановление как искусство: прячем данные и приложения в сейф

ем» в текущих реалиях! Рассказывают Евгений Макарьин, руководитель направления продуктов и сервисов Linxdatacenter, и Станислав Братчиков, менеджер продуктов Linxdatacenter Don’t stop me
26.07.2023 Linxdatacenter создает зонтичный бренд Linx

В рамках стратегии развития облачного бизнеса компания Linxdatacenter меняет архитектуру бренда – переходит от монобренда к зонтичному бренду. Основным брендом компании становится Linx, а Linx Datacenter и Linx Cloud – суббрендами, как равнозначные
19.07.2023 Linxdatacenter запустил услугу миграции в облако на базе «Хайстекс»

Провайдер облачных решений и услуг ЦОД Linxdatacenter предложил рынку услугу миграции между облачными платформами на базе решения «Хайстекс акура». Сервис позволит клиентам осуществлять перенос данных и приложений в сжатые сроки, с

19.06.2023 В Linxdatacenter назначен новый директор по маркетингу и PR

ности на рынке, вывод новых облачных сервисов и лидогенерацию. Об этом CNews сообщили представители Linxdatacenter. Linxdatacenter известен как провайдер услуг коммерческих дата-центров

17.05.2023 Linxdatacenter запустил облачный межсетевой экран следующего поколения на решении UserGate

Российский провайдер облачных услуг и ЦОД для бизнеса Linxdatacenter запустил в промышленную эксплуатацию виртуальный межсетевой экран следующего поколения NGFW для комплексной защиты ресурсов в облаке. В качестве основы решения выбрана разработка
04.05.2023 Тарас Чирков назначен директором по эксплуатации ЦОДов Linxdatacenter

Тарас Чирков назначен директором по эксплуатации ЦОДов Linxdatacenter в Москве и Санкт-Петербурге. Его задачей на новом посту будет разработка единых подходов к эксплуатации дата-центров согласно международным нормам и дальнейшее развитие экспертиз
09.03.2023 Linxdatacenter вошел в топ-3 провайдеров IaaS по уровню цен в России по версии CNews

Компания Linxdatacenter заняла второе место в рейтинге провайдеров IaaS по экономической эффективности услуг, подготовленном агентством CNews Analytics в феврале 2023 г. В основе рейтинга CNews – сравне
22.02.2023 Linxdatacenter: российский облачный рынок продолжит умеренный рост на уровне 15% в 2023 году

В Linxdatacenter прогнозируют, что при сохранении существующей экономической ситуации в 2023 г. российский облачный рынок публичных IaaS сервисов покажет рост примерно на 15%. По оценкам Linxd
31.01.2023 Linxdatacenter провел очередной этап импортозамещения в ЦОДах

Провайдер ИТ-решений для бизнеса Linxdatacenter реализовал очередной этап модернизации инфраструктуры ЦОДов и установил новое оборудование в рамках программы импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители Linxdatace
10.01.2023 Linxdatacenter и ALPE Consulting стали партнерами по цифровизации бизнеса

Сервис-провайдер Linxdatacenter и консалтинговая компания ALPE Consulting, специализирующаяся на автоматизации бизнес-процессов, заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества компании предложат зака
25.11.2022 Linxdatacenter протестировал российские серверы Gagar>n

Провайдер ИТ-решений для бизнеса Linxdatacenter завершил тестирование серверного оборудования российского разработчика и произ
10.11.2022 Linxdatacenter возглавил Михаил Ветров

ласти хранения данных на базе собственных ЦОДов в Москве и Санкт-Петербурге, объявил о назначении Михаила Ветрова генеральным директором компании. 8 ноября 2022 г. на должность генерального директора Linxdatacenter назначен Михаил Ветров. Его ключевой задачей станет стратегическое управление компанией с фокусом на дальнейшее развитие центров обработки данных (ЦОД) как в текущих, так и в нов
21.10.2022 Linxdatacenter защитил цифровую платформу ГК «Монополия» от DDoS-атак

Провайдер ИТ-сервисов Linxdatacenter защитил веб-ресурсы группы компаний «Монополия» от хакерских атак. Сервис защи
18.10.2022 Прогноз Linxdatacenter: услуги ЦОД подорожают на 20-25%

Стоимость услуг провайдеров коммерческих дата-центров в перспективе двух-трех лет может вырасти на 20-25%, по данным аналитиков компании Linxdatacenter. К подорожанию ведет множество факторов, которые вместе можно описать как дефицит инфраструктуры на фоне растущего спроса со стороны бизнеса. Спрос на услуги хостинга и облачные

05.10.2022 Апартаменты YE’S перешли в облако Linxdatacenter

Международная сеть апарт-отелей YE’S взяла в аренду интернет-канал и облачные вычислительные мощности по модели IaaS у провайдера ИТ-решений для бизнеса Linxdatacenter. Об этом CNews сообщили представители Linxdatacenter. Эти ресурсы позволят предоставлять современные цифровые сервисы клиентам сети отелей. Cеть апарт-отелей YE’S развивае
30.09.2022 Linxdatacenter вдвое увеличил команду «облачных» инженеров

Сервис-провайдер Linxdatacenter, оказывающий услуги на базе двух собственных ЦОДов в Москве и Санкт-Петербурге, вдвое увеличил команду специалистов, обеспечивающих работоспособность и развитие облачной платформ
08.09.2022 Linxdatacenter расширяет сотрудничество с «Лигой цифровой экономики»

Провайдер ИТ-инфраструктуры и облачных решений Linxdatacenter сообщил о том, что более чем в 2 раза увеличил объем сотрудничества с ГК «Лига цифровой экономики». Это позволит группе компаний предоставлять отказоустойчивые и надежные облачны
23.08.2022 Ресурсы облака Linxdatacenter увеличены в три раза

На фоне растущего спроса на облачные сервисы провайдер Linxdatacenter увеличил мощности вычислительной инфраструктуры. Это позволит клиентам облака LinxCloud подключать дополнительные ресурсы без ограничений.  Проект по модернизации облачной инфрас
01.08.2022 Linxdatacenter вошел в десятку крупнейших поставщиков услуг ЦОД по версии CNews

Провайдер Linxdatacenter вошел в топ-10 рейтинга «CNews Analytics: крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России 2021». Компания заняла шестую строчку с более чем 2 тыс. стойко-мест на конец 2021 г. У Linx
25.07.2022 Linxdatacenter запускает собственные PaaS-инструменты

нтров, собственными решениями в области хранения, обработки данных и информационной безопасности обеспечит нам заметные позиции в сегменте платформенных cloud-решений», – сказал менеджер по продуктам Linxdatacenter Станислав Братчиков. Помимо продуктового подхода, проект предполагает готовые отраслевые предложения, а также решения для конкретных бизнес-задач. Отраслевые пакеты охватывают ра
20.07.2022 Петербургское облако Linxdatacenter прошло аттестацию по третьему уровню защищенности

рументов, которые обеспечат максимальную безопасность и стабильность их ИТ-инфраструктуры без больших первоначальных затрат», — сказал Георгий Беляков, руководитель отдела информационной безопасности Linxdatacenter. Лицензиат ФСТЭК удостоверил соответствие облачной инфраструктуры Linxdatacenter требованиям по защите персональных данных на всех уровнях: организационном, техническом и

27.06.2022 Linxdatacenter: рынок российских облаков вырастет в 2022 г. на 30-35%

Аналитики провайдера ИТ-инфраструктуры Linxdatacenter прогнозируют, что в течение 2022 г. рынок российских облачных сервисов увеличи
26.05.2022 Анна Мальми назначена региональным директором Linxdatacenter в Петербурге

вия петербургских подразделений компании с центральным офисом. Об этом CNews сообщили представители Linxdatacenter. В обязанности Анны Мальми будет входить: организация рабочего процесса сотруд
13.05.2022 В Linxdatacenter назначен генеральный директор

В Linxdatacenter сменился генеральный директор. С 13 мая 2022 г. компанию возглавил Андрей Перекрест – многолетний руководитель московского ЦОДа Linxdatacenter. Как отмечают в компании, ге
22.03.2022 Linxdatacenter получила аккредитацию Минцифры России

эффективно работать на рынке облачных сервисов для госсектора. Об этом CNews сообщили представители Linxdatacenter. Процедура аккредитации была инициирована с учетом планов компании по выходу н
11.03.2022 Linxdatacenter запускает сервис защиты приложений и инфраструктуры Linx Protect

Компания Linxdatacenter сообщает о запуске нового продукта Linx Protect. Он обеспечивает многоуровневу
01.03.2022 Облачное направление Linxdatacenter в 2021 году выросло на 20%

казателя в 1,3 млрд руб., что на 11% выше 2020 г. Рост выручки за 2021 г. в сегменте облачного направления бизнеса составил 20% относительно прошлогоднего показателя. Таким образом, второй год подряд Linxdatacenter существенно наращивает реализацию облачных продуктов и сервисов. В 2021 г. компания Linxdatacenter объявила о запуске проекта по созданию ведущего облачного сервиса в Росс
17.02.2022 РФПИ, Linxdatacenter и «Эр-телеком» построят в Москве ЦОД за $200 миллионов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации), компания Linxdatacenter, «Эр-телеком холдинг» и Talos Fund I LP, ближневосточный инвестиционный фонд, специализирующийся на инвестициях в перспективные технологии, в том числе в сфере искусственного инт
28.01.2022 Linxdatacenter представляет новый продукт по защите клиентских данных Linx Safe

Компания Linxdatacenter запускает новый продукт, который выведет на новый уровень обеспечение безопасности корпоративных данных клиентов – Linx Safe. Новый продукт отвечает на растущий запрос клиентов п
25.01.2022 Linxdatacenter: сроки поставок ИТ-оборудования из-за дефицита чипов выросли в 4-5 раз

Глобальный дефицит поставок микрочипов увеличивается и проникает в новые сферы. Ситуация будет только ухудшаться в 2022 г., полагают аналитики Linxdatacenter. По состоянию на начало 2022 г. прогнозы ИТ-экспертов касательно нарушения цепочек поставок ИТ-оборудования в результате дефицита компонентов инфраструктуры полностью сбылись. Об
09.12.2021 Linxdatacenter помогает G-Core Labs развивать CDN-сеть и экосистему продуктов

ских дата-центров, размещающих у себя элементы сети. В рамках развития глобальной CDN-сети и повышения ее отказоустойчивости часть инфраструктуры G-Core Labs была размещена в центрах обработки данных Linxdatacenter в Москве и Санкт-Петербурге. «ЦОДы Linxdatacenter зарекомендовали себя в качестве надежных локаций для развертывания инфраструктуры CDN-сети компании. G-Core Labs получает
16.11.2021 Linxdatacenter развернула IaaS-решение для Phenom People

Международный поставщик решений по хранению данных, облачных сервисов и телекоммуникаций Linxdatacenter обеспечил IaaS-решение для международного провайдера HR-услуг Phenom People. Цель – оптимизировать работу компании с персональными данными. Phenom People – глобальная HR-компания
22.10.2021 Linxdatacenter подтвердила выполнение требований стандарта PCI DSS

На фоне роста безналичных платежей в России Linxdatacenter подтвердила соответствие ИТ-инфраструктуры и операционных процессов дата-центров стандарту PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard 3.2.1). Компания Linxdatacente
30.09.2021 Исследование Linxdatacenter: лишь 23% облачных провайдеров отправляют КП по запросу в пределах 24 часов

ивания. Нам удалось посмотреть на свою работу «глазами клиента» и выявить области, в первую очередь требующие улучшения», – сказал Евгений Макарьин, руководитель группы разработки продуктов и решений Linxdatacenter.
17.06.2021 В облаке Linxdatacenter появились новые инструменты для резервирования данных

or. Клиенты получили возможность управлять своими виртуальными машинами из единого окна и настраивать для них сценарии резервного копирования. Новый инструмент запущен и активирован на всех площадках Linxdatacenter – в Москве, Санкт-Петербурге и Варшаве для пользователей облачных сервисов компании, которые используют комбинацию инструментов Veeam + vСloud. «Мы внедрили панель управления рез
27.05.2021 Московское облако Linxdatacenter прошло аттестацию по второму уровню защищенности

дата-центра в Москве. Платформа официально соответствует требованиям, предъявляемым к ИТ-инфраструктуре по обеспечению второго уровня защищенности персональных данных (УЗ-2). Прохождением аттестации Linxdatacenter подтвердила компетенции в области работы с персональными данными в соответствии с требованиями 152-ФЗ. Уровень защищенности определяет, от чего предполагается защищать персональн
21.04.2021 «Эр-телеком» и РФПИ выкупили российские ЦОДы голландских связистов

Покупка российской «дочки» Linxdatacenter Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с интернет-провайдером «Эр-
19.04.2021 РФПИ и «ЭР-Телеком» инвестируют в создание облачного сервиса на базе активов Linxdatacenter

ных инвестициях в создание ведущего автономного облачного сервиса в России на базе активов компании Linxdatacenter. Консорциум инвесторов проинвестировал в приобретение 100% компании ООО «Связь
25.03.2021 ЦОД Linxdatacenter получил сертификацию ISO 22301:2019 с помощью AR и смарт-очков

Дата-центр компании Linxdatacenter в Санкт-Петербурге прошел сертификацию BSI на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22301:2019 в удаленном режиме. ЦОД Linxdatacenter стал первым дата-цент
17.03.2021 Linxdatacenter выросла на 30% в облачном сегменте в 2020 году

я по рынку: аналитики Gartner и iKS-Consulting прогнозировали, на фоне кризисных изменений экономики, рост объема рынка публичных облачных услуг в России в 2020 году в размере от 20% до 27%. Эксперты Linxdatacenter отмечают, что рынок услуг ЦОД в России развивался в прошлом году, в первую очередь, за счет возросших потребностей бизнеса и государства в облачных сервисах, виртуализации ИТ-инф

Публикаций - 158, упоминаний - 191

Linx и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9715 31
Selectel - Селектел 387 29
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12647 21
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 20
Microsoft Corporation 24642 17
Крок - Croc 1777 17
IXcellerate - Икселерейт 125 16
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 196 15
Broadcom - VMware 2364 14
Softline - Софтлайн 2824 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8754 14
МегаФон 8865 13
Cisco Systems 5116 13
Yandex - Яндекс 7372 13
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1014 12
DataPro - ДатаПро 93 12
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 69 12
SAP SE 5280 11
8237 11
3data - 3дата 82 11
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 11
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 11
Veeam Software 318 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 9
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 9
Google LLC 11791 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 832 8
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 8
VK - Mail.ru Group 3456 7
LanCloud - ЛанКлауд 55 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3922 7
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 7
Cloud4Y 285 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 58 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 69 7
Huawei 3941 6
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 339 6
Samsung Electronics 10272 5
Amazon Inc - Amazon.com 3001 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7338 10
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 6
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 29 5
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 5
Talos Fund I LP 5 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 973 4
Visa International 1949 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 3
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 3
ГПБ - Газпромбанк 1085 3
American Express - Amex 329 2
JCB International 144 2
En+ Group - Эн+ ГК 20 2
Почта России ПАО 2116 2
НСПК - Национальная система платежных карт 815 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1030 2
Газпром нефть 620 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 479 2
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 2
Газпром ПАО 1342 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 2
РЖД - Российские железные дороги 1905 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 31 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 211 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 45 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11668 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4115 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4974 7
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 6
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 97 5
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 67 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1377 4
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3053 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1968 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2185 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 2
Правительство Иркутской области 30 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3335 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2747 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 828 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 315 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1999 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 375 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4760 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2846 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5451 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 5
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 70 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 310 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 130
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11078 118
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21185 108
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15752 87
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2777 62
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29751 62
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15928 60
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 43
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20661 38
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13158 35
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1073 32
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 32
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7596 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27536 27
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9402 25
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6106 24
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5725 22
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12553 21
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2018 21
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 19
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1121 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30785 18
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 892 15
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2483 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6576 14
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1082 13
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2922 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13495 12
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 337 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11388 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10114 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4491 10
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3313 10
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 840 10
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2483 9
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2663 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25409 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11641 9
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1437 8
Linx Datacenter 49 36
Linx Cloud 58 31
Microsoft Azure 1409 14
Google Cloud Platform - GCP 309 12
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 10
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 8
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 470 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 57 6
Cisco HCI HyperFlex Systems - Cisco Hyperconverged Infrastructure HyperFlex Systems - Cisco HXAP- Cisco HyperFlex Application Platform - Cisco HyperFlex HX Data Platform -  Cisco HyperFlex Edge 26 5
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 365 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 5
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 118 5
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 4
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 130 4
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 4
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 4
Linx Safe - Linx Protect 4 4
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3226 4
Apple iPhone 6 4861 4
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 119 4
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1083 3
NVision Барьер 650 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 3
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус 43 3
Depositphotos - фотобанк 422 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2277 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5198 3
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 83 3
1С:Медицина 42 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 23 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 3
Nubes Alto 17 3
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South 15 3
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 23 2
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 53 2
CloudМТS 25 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 75 2
Соколова Ольга 25 22
Ветров Михаил 13 11
Перекрест Андрей 10 10
Хала Илья 43 9
Шулимов Роман 9 9
Самойлов Юрий 74 8
Меркулов Борис 7 7
Аксенов Андрей 38 7
Макарьин Евгений 9 7
Мотовилов Олег 71 6
Захаров Андрей 37 6
Чирков Тарас 11 5
Мустафин Айрат 10 5
Фишер Андрей 74 5
Симаков Олег 113 5
Раменский Демьян 17 5
Селиванов Дмитрий 51 5
Швецов Денис 13 5
Смирнова Екатерина 8 5
Балабанов Анатолий 12 5
Луковников Михаил 20 5
Братчиков Станислав 10 5
Тыров Илья 25 4
Соловьев Владимир 106 4
Любимов Олег 45 4
Беляков Георгий 8 4
Медведев Дмитрий 1654 4
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 37 4
Бойко Елена 152 3
Фокин Дмитрий 21 3
Орлов Геннадий 16 3
Еременко Алексей 8 3
Севастьянов Алексей 25 3
Мишустин Михаил 680 3
Кузяев Андрей 64 3
Рензяев Константин 62 3
Колмычек Павел 17 3
Письменский Олег 7 3
Куканова Екатерина 3 3
Яковлева Светлана 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 144674 137
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 89
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17420 78
Европа 21780 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14203 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17066 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14127 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7452 14
Польша - Варшава 107 12
Нидерланды 3521 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13326 10
Европа Восточная 3077 10
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 621 9
Россия - СФО - Новосибирск 4307 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3099 8
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 814 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2424 7
Швеция - Королевство 3620 6
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 6
Азия - Азиатский регион 5541 6
Казахстан - Республика 5539 5
Германия - Федеративная Республика 12692 5
Швеция - Стокгольм 389 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3110 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1576 5
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 561 5
Финляндия - Финляндская Республика 3605 5
Ближний Восток 2946 4
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 916 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1524 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2907 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2967 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3954 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1148 4
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 226 4
Польша - Республика 1961 3
Африка - Африканский регион 3481 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2460 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 41
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 27
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5429 26
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2312 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 24
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16330 18
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4675 17
Аренда 2427 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10962 13
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3659 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 5839 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7617 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13546 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4982 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6984 11
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3164 11
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1948 11
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3117 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5372 10
Аудит - аудиторский услуги 2670 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6958 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7854 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3952 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6083 8
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4157 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5772 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8688 7
Финансовые показатели - Financial indicators 2482 7
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2905 7
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 6
Импортозамещение - параллельный импорт 486 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29139 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4829 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8055 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6406 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4481 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6142 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2357 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1872 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5912 1
Forbes - Форбс 822 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Ведомости 1008 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 43
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 15
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3207 14
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 7
Gartner - Гартнер 3558 6
CNews SaaS рейтинг 27 5
IDC - International Data Corporation 4911 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 2
Mordor Intelligence 29 2
Juniper Research 523 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
TrendForce 113 1
Grand View Research 19 1
Synergy Research Group 42 1
BroadGroup 6 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
CNews Облачные сервисы 23 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 321 1
Coleman Parkes 11 1
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 1
INFOLine-Аналитика 55 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 14 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 24 4
ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 845 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1518 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 63 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1053 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
Rijksuniversiteit Groningen - University of Groningen - Гронингенский университет - Университет Гронингена 12 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2009 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 3
Международный женский день - 8 марта 327 3
CNews AWARDS - награда 521 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1218 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338242, в очереди разбора - 771426.
Создано именных указателей - 167448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще