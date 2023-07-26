Linx Связь ВСД
Linx — провайдер облачных решений и услуг ЦОД для бизнеса под брендами Linx Datacenter и Linx Cloud. Linxdatacenter – один из участников международного рынка высокотехнологичных ИТ-решений для бизнеса. География услуг Linxdatacenter охватывает рынки России, Центральной и Восточной Европы и Скандинавии. Компания работает на ИТ-рынке с 2001 г.
Linxdatacenter предоставляет облачные решения и сервисы в области хранения данных в собственных дата-центрах уровня TIER III в Москве и Санкт-Петербурге, а также на базе партнерских дата-центров в Варшаве и Франкфурте. Портфолио Linxdatacenter включает услугу частного доступа к глобальным облачным сервисам, таким как Amazon Web Services и Google Cloud Platform. Компания Linxdatacenter является сертифицированным поставщиком инфраструктурных решений и юридической поддержки в области обработки персональных данных (ФЗ-152).
Дата-центры компании имеют сертификацию ISO 27001, ISO 9001, ISO 22301 и PCI DSS, и соответствуют стандарту Management & Operations Stamp of Approval (Uptime Institute).
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Аварийное восстановление как искусство: прячем данные и приложения в сейф
ем» в текущих реалиях! Рассказывают Евгений Макарьин, руководитель направления продуктов и сервисов Linxdatacenter, и Станислав Братчиков, менеджер продуктов Linxdatacenter Don’t stop me
|26.07.2023
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Linxdatacenter создает зонтичный бренд Linx
В рамках стратегии развития облачного бизнеса компания Linxdatacenter меняет архитектуру бренда – переходит от монобренда к зонтичному бренду. Основным брендом компании становится Linx, а Linx Datacenter и Linx Cloud – суббрендами, как равнозначные
|19.07.2023
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Linxdatacenter запустил услугу миграции в облако на базе «Хайстекс»
Провайдер облачных решений и услуг ЦОД Linxdatacenter предложил рынку услугу миграции между облачными платформами на базе решения «Хайстекс акура». Сервис позволит клиентам осуществлять перенос данных и приложений в сжатые сроки, с
|19.06.2023
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В Linxdatacenter назначен новый директор по маркетингу и PR
ности на рынке, вывод новых облачных сервисов и лидогенерацию. Об этом CNews сообщили представители Linxdatacenter. Linxdatacenter известен как провайдер услуг коммерческих дата-центров
|17.05.2023
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Linxdatacenter запустил облачный межсетевой экран следующего поколения на решении UserGate
Российский провайдер облачных услуг и ЦОД для бизнеса Linxdatacenter запустил в промышленную эксплуатацию виртуальный межсетевой экран следующего поколения NGFW для комплексной защиты ресурсов в облаке. В качестве основы решения выбрана разработка
|04.05.2023
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Тарас Чирков назначен директором по эксплуатации ЦОДов Linxdatacenter
Тарас Чирков назначен директором по эксплуатации ЦОДов Linxdatacenter в Москве и Санкт-Петербурге. Его задачей на новом посту будет разработка единых подходов к эксплуатации дата-центров согласно международным нормам и дальнейшее развитие экспертиз
|09.03.2023
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Linxdatacenter вошел в топ-3 провайдеров IaaS по уровню цен в России по версии CNews
Компания Linxdatacenter заняла второе место в рейтинге провайдеров IaaS по экономической эффективности услуг, подготовленном агентством CNews Analytics в феврале 2023 г. В основе рейтинга CNews – сравне
|22.02.2023
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Linxdatacenter: российский облачный рынок продолжит умеренный рост на уровне 15% в 2023 году
В Linxdatacenter прогнозируют, что при сохранении существующей экономической ситуации в 2023 г. российский облачный рынок публичных IaaS сервисов покажет рост примерно на 15%. По оценкам Linxd
|31.01.2023
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Linxdatacenter провел очередной этап импортозамещения в ЦОДах
Провайдер ИТ-решений для бизнеса Linxdatacenter реализовал очередной этап модернизации инфраструктуры ЦОДов и установил новое оборудование в рамках программы импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители Linxdatace
|10.01.2023
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Linxdatacenter и ALPE Consulting стали партнерами по цифровизации бизнеса
Сервис-провайдер Linxdatacenter и консалтинговая компания ALPE Consulting, специализирующаяся на автоматизации бизнес-процессов, заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества компании предложат зака
|25.11.2022
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Linxdatacenter протестировал российские серверы Gagar>n
Провайдер ИТ-решений для бизнеса Linxdatacenter завершил тестирование серверного оборудования российского разработчика и произ
|10.11.2022
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Linxdatacenter возглавил Михаил Ветров
ласти хранения данных на базе собственных ЦОДов в Москве и Санкт-Петербурге, объявил о назначении Михаила Ветрова генеральным директором компании. 8 ноября 2022 г. на должность генерального директора Linxdatacenter назначен Михаил Ветров. Его ключевой задачей станет стратегическое управление компанией с фокусом на дальнейшее развитие центров обработки данных (ЦОД) как в текущих, так и в нов
|21.10.2022
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Linxdatacenter защитил цифровую платформу ГК «Монополия» от DDoS-атак
Провайдер ИТ-сервисов Linxdatacenter защитил веб-ресурсы группы компаний «Монополия» от хакерских атак. Сервис защи
|18.10.2022
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Прогноз Linxdatacenter: услуги ЦОД подорожают на 20-25%
Стоимость услуг провайдеров коммерческих дата-центров в перспективе двух-трех лет может вырасти на 20-25%, по данным аналитиков компании Linxdatacenter. К подорожанию ведет множество факторов, которые вместе можно описать как дефицит инфраструктуры на фоне растущего спроса со стороны бизнеса. Спрос на услуги хостинга и облачные
|05.10.2022
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Апартаменты YE’S перешли в облако Linxdatacenter
Международная сеть апарт-отелей YE’S взяла в аренду интернет-канал и облачные вычислительные мощности по модели IaaS у провайдера ИТ-решений для бизнеса Linxdatacenter. Об этом CNews сообщили представители Linxdatacenter. Эти ресурсы позволят предоставлять современные цифровые сервисы клиентам сети отелей. Cеть апарт-отелей YE’S развивае
|30.09.2022
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Linxdatacenter вдвое увеличил команду «облачных» инженеров
Сервис-провайдер Linxdatacenter, оказывающий услуги на базе двух собственных ЦОДов в Москве и Санкт-Петербурге, вдвое увеличил команду специалистов, обеспечивающих работоспособность и развитие облачной платформ
|08.09.2022
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Linxdatacenter расширяет сотрудничество с «Лигой цифровой экономики»
Провайдер ИТ-инфраструктуры и облачных решений Linxdatacenter сообщил о том, что более чем в 2 раза увеличил объем сотрудничества с ГК «Лига цифровой экономики». Это позволит группе компаний предоставлять отказоустойчивые и надежные облачны
|23.08.2022
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Ресурсы облака Linxdatacenter увеличены в три раза
На фоне растущего спроса на облачные сервисы провайдер Linxdatacenter увеличил мощности вычислительной инфраструктуры. Это позволит клиентам облака LinxCloud подключать дополнительные ресурсы без ограничений. Проект по модернизации облачной инфрас
|01.08.2022
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Linxdatacenter вошел в десятку крупнейших поставщиков услуг ЦОД по версии CNews
Провайдер Linxdatacenter вошел в топ-10 рейтинга «CNews Analytics: крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России 2021». Компания заняла шестую строчку с более чем 2 тыс. стойко-мест на конец 2021 г. У Linx
|25.07.2022
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Linxdatacenter запускает собственные PaaS-инструменты
нтров, собственными решениями в области хранения, обработки данных и информационной безопасности обеспечит нам заметные позиции в сегменте платформенных cloud-решений», – сказал менеджер по продуктам Linxdatacenter Станислав Братчиков. Помимо продуктового подхода, проект предполагает готовые отраслевые предложения, а также решения для конкретных бизнес-задач. Отраслевые пакеты охватывают ра
|20.07.2022
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Петербургское облако Linxdatacenter прошло аттестацию по третьему уровню защищенности
рументов, которые обеспечат максимальную безопасность и стабильность их ИТ-инфраструктуры без больших первоначальных затрат», — сказал Георгий Беляков, руководитель отдела информационной безопасности Linxdatacenter. Лицензиат ФСТЭК удостоверил соответствие облачной инфраструктуры Linxdatacenter требованиям по защите персональных данных на всех уровнях: организационном, техническом и
|27.06.2022
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Linxdatacenter: рынок российских облаков вырастет в 2022 г. на 30-35%
Аналитики провайдера ИТ-инфраструктуры Linxdatacenter прогнозируют, что в течение 2022 г. рынок российских облачных сервисов увеличи
|26.05.2022
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Анна Мальми назначена региональным директором Linxdatacenter в Петербурге
вия петербургских подразделений компании с центральным офисом. Об этом CNews сообщили представители Linxdatacenter. В обязанности Анны Мальми будет входить: организация рабочего процесса сотруд
|13.05.2022
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В Linxdatacenter назначен генеральный директор
В Linxdatacenter сменился генеральный директор. С 13 мая 2022 г. компанию возглавил Андрей Перекрест – многолетний руководитель московского ЦОДа Linxdatacenter. Как отмечают в компании, ге
|22.03.2022
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Linxdatacenter получила аккредитацию Минцифры России
эффективно работать на рынке облачных сервисов для госсектора. Об этом CNews сообщили представители Linxdatacenter. Процедура аккредитации была инициирована с учетом планов компании по выходу н
|11.03.2022
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Linxdatacenter запускает сервис защиты приложений и инфраструктуры Linx Protect
Компания Linxdatacenter сообщает о запуске нового продукта Linx Protect. Он обеспечивает многоуровневу
|01.03.2022
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Облачное направление Linxdatacenter в 2021 году выросло на 20%
казателя в 1,3 млрд руб., что на 11% выше 2020 г. Рост выручки за 2021 г. в сегменте облачного направления бизнеса составил 20% относительно прошлогоднего показателя. Таким образом, второй год подряд Linxdatacenter существенно наращивает реализацию облачных продуктов и сервисов. В 2021 г. компания Linxdatacenter объявила о запуске проекта по созданию ведущего облачного сервиса в Росс
|17.02.2022
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РФПИ, Linxdatacenter и «Эр-телеком» построят в Москве ЦОД за $200 миллионов
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации), компания Linxdatacenter, «Эр-телеком холдинг» и Talos Fund I LP, ближневосточный инвестиционный фонд, специализирующийся на инвестициях в перспективные технологии, в том числе в сфере искусственного инт
|28.01.2022
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Linxdatacenter представляет новый продукт по защите клиентских данных Linx Safe
Компания Linxdatacenter запускает новый продукт, который выведет на новый уровень обеспечение безопасности корпоративных данных клиентов – Linx Safe. Новый продукт отвечает на растущий запрос клиентов п
|25.01.2022
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Linxdatacenter: сроки поставок ИТ-оборудования из-за дефицита чипов выросли в 4-5 раз
Глобальный дефицит поставок микрочипов увеличивается и проникает в новые сферы. Ситуация будет только ухудшаться в 2022 г., полагают аналитики Linxdatacenter. По состоянию на начало 2022 г. прогнозы ИТ-экспертов касательно нарушения цепочек поставок ИТ-оборудования в результате дефицита компонентов инфраструктуры полностью сбылись. Об
|09.12.2021
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Linxdatacenter помогает G-Core Labs развивать CDN-сеть и экосистему продуктов
ских дата-центров, размещающих у себя элементы сети. В рамках развития глобальной CDN-сети и повышения ее отказоустойчивости часть инфраструктуры G-Core Labs была размещена в центрах обработки данных Linxdatacenter в Москве и Санкт-Петербурге. «ЦОДы Linxdatacenter зарекомендовали себя в качестве надежных локаций для развертывания инфраструктуры CDN-сети компании. G-Core Labs получает
|16.11.2021
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Linxdatacenter развернула IaaS-решение для Phenom People
Международный поставщик решений по хранению данных, облачных сервисов и телекоммуникаций Linxdatacenter обеспечил IaaS-решение для международного провайдера HR-услуг Phenom People. Цель – оптимизировать работу компании с персональными данными. Phenom People – глобальная HR-компания
|22.10.2021
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Linxdatacenter подтвердила выполнение требований стандарта PCI DSS
На фоне роста безналичных платежей в России Linxdatacenter подтвердила соответствие ИТ-инфраструктуры и операционных процессов дата-центров стандарту PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard 3.2.1). Компания Linxdatacente
|30.09.2021
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Исследование Linxdatacenter: лишь 23% облачных провайдеров отправляют КП по запросу в пределах 24 часов
ивания. Нам удалось посмотреть на свою работу «глазами клиента» и выявить области, в первую очередь требующие улучшения», – сказал Евгений Макарьин, руководитель группы разработки продуктов и решений Linxdatacenter.
|17.06.2021
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В облаке Linxdatacenter появились новые инструменты для резервирования данных
or. Клиенты получили возможность управлять своими виртуальными машинами из единого окна и настраивать для них сценарии резервного копирования. Новый инструмент запущен и активирован на всех площадках Linxdatacenter – в Москве, Санкт-Петербурге и Варшаве для пользователей облачных сервисов компании, которые используют комбинацию инструментов Veeam + vСloud. «Мы внедрили панель управления рез
|27.05.2021
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Московское облако Linxdatacenter прошло аттестацию по второму уровню защищенности
дата-центра в Москве. Платформа официально соответствует требованиям, предъявляемым к ИТ-инфраструктуре по обеспечению второго уровня защищенности персональных данных (УЗ-2). Прохождением аттестации Linxdatacenter подтвердила компетенции в области работы с персональными данными в соответствии с требованиями 152-ФЗ. Уровень защищенности определяет, от чего предполагается защищать персональн
|21.04.2021
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«Эр-телеком» и РФПИ выкупили российские ЦОДы голландских связистов
Покупка российской «дочки» Linxdatacenter Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с интернет-провайдером «Эр-
|19.04.2021
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РФПИ и «ЭР-Телеком» инвестируют в создание облачного сервиса на базе активов Linxdatacenter
ных инвестициях в создание ведущего автономного облачного сервиса в России на базе активов компании Linxdatacenter. Консорциум инвесторов проинвестировал в приобретение 100% компании ООО «Связь
|25.03.2021
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ЦОД Linxdatacenter получил сертификацию ISO 22301:2019 с помощью AR и смарт-очков
Дата-центр компании Linxdatacenter в Санкт-Петербурге прошел сертификацию BSI на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22301:2019 в удаленном режиме. ЦОД Linxdatacenter стал первым дата-цент
|17.03.2021
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Linxdatacenter выросла на 30% в облачном сегменте в 2020 году
я по рынку: аналитики Gartner и iKS-Consulting прогнозировали, на фоне кризисных изменений экономики, рост объема рынка публичных облачных услуг в России в 2020 году в размере от 20% до 27%. Эксперты Linxdatacenter отмечают, что рынок услуг ЦОД в России развивался в прошлом году, в первую очередь, за счет возросших потребностей бизнеса и государства в облачных сервисах, виртуализации ИТ-инф
Linx и организации, системы, технологии, персоны:
|Соколова Ольга 25 22
|Ветров Михаил 13 11
|Перекрест Андрей 10 10
|Хала Илья 43 9
|Шулимов Роман 9 9
|Самойлов Юрий 74 8
|Меркулов Борис 7 7
|Аксенов Андрей 38 7
|Макарьин Евгений 9 7
|Мотовилов Олег 71 6
|Захаров Андрей 37 6
|Чирков Тарас 11 5
|Мустафин Айрат 10 5
|Фишер Андрей 74 5
|Симаков Олег 113 5
|Раменский Демьян 17 5
|Селиванов Дмитрий 51 5
|Швецов Денис 13 5
|Смирнова Екатерина 8 5
|Балабанов Анатолий 12 5
|Луковников Михаил 20 5
|Братчиков Станислав 10 5
|Тыров Илья 25 4
|Соловьев Владимир 106 4
|Любимов Олег 45 4
|Беляков Георгий 8 4
|Медведев Дмитрий 1654 4
|Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 37 4
|Бойко Елена 152 3
|Фокин Дмитрий 21 3
|Орлов Геннадий 16 3
|Еременко Алексей 8 3
|Севастьянов Алексей 25 3
|Мишустин Михаил 680 3
|Кузяев Андрей 64 3
|Рензяев Константин 62 3
|Колмычек Павел 17 3
|Письменский Олег 7 3
|Куканова Екатерина 3 3
|Яковлева Светлана 4 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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