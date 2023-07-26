Linx - Связь ВСД

Аварийное восстановление как искусство: прячем данные и приложения в сейф ем» в текущих реалиях! Рассказывают Евгений Макарьин, руководитель направления продуктов и сервисов Linxdatacenter, и Станислав Братчиков, менеджер продуктов Linxdatacenter Don’t stop me

Linxdatacenter создает зонтичный бренд Linx В рамках стратегии развития облачного бизнеса компания Linxdatacenter меняет архитектуру бренда – переходит от монобренда к зонтичному бренду. Основным брендом компании становится Linx, а Linx Datacenter и Linx Cloud – суббрендами, как равнозначные

Linxdatacenter запустил услугу миграции в облако на базе «Хайстекс» Провайдер облачных решений и услуг ЦОД Linxdatacenter предложил рынку услугу миграции между облачными платформами на базе решения «Хайстекс акура». Сервис позволит клиентам осуществлять перенос данных и приложений в сжатые сроки, с

В Linxdatacenter назначен новый директор по маркетингу и PR ности на рынке, вывод новых облачных сервисов и лидогенерацию. Об этом CNews сообщили представители Linxdatacenter. Linxdatacenter известен как провайдер услуг коммерческих дата-центров

Linxdatacenter запустил облачный межсетевой экран следующего поколения на решении UserGate Российский провайдер облачных услуг и ЦОД для бизнеса Linxdatacenter запустил в промышленную эксплуатацию виртуальный межсетевой экран следующего поколения NGFW для комплексной защиты ресурсов в облаке. В качестве основы решения выбрана разработка

Тарас Чирков назначен директором по эксплуатации ЦОДов Linxdatacenter Тарас Чирков назначен директором по эксплуатации ЦОДов Linxdatacenter в Москве и Санкт-Петербурге. Его задачей на новом посту будет разработка единых подходов к эксплуатации дата-центров согласно международным нормам и дальнейшее развитие экспертиз

Linxdatacenter вошел в топ-3 провайдеров IaaS по уровню цен в России по версии CNews Компания Linxdatacenter заняла второе место в рейтинге провайдеров IaaS по экономической эффективности услуг, подготовленном агентством CNews Analytics в феврале 2023 г. В основе рейтинга CNews – сравне

Linxdatacenter: российский облачный рынок продолжит умеренный рост на уровне 15% в 2023 году В Linxdatacenter прогнозируют, что при сохранении существующей экономической ситуации в 2023 г. российский облачный рынок публичных IaaS сервисов покажет рост примерно на 15%. По оценкам Linxd

Linxdatacenter провел очередной этап импортозамещения в ЦОДах Провайдер ИТ-решений для бизнеса Linxdatacenter реализовал очередной этап модернизации инфраструктуры ЦОДов и установил новое оборудование в рамках программы импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители Linxdatace

Linxdatacenter и ALPE Consulting стали партнерами по цифровизации бизнеса Сервис-провайдер Linxdatacenter и консалтинговая компания ALPE Consulting, специализирующаяся на автоматизации бизнес-процессов, заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества компании предложат зака

Linxdatacenter протестировал российские серверы Gagar>n Провайдер ИТ-решений для бизнеса Linxdatacenter завершил тестирование серверного оборудования российского разработчика и произ

Linxdatacenter возглавил Михаил Ветров ласти хранения данных на базе собственных ЦОДов в Москве и Санкт-Петербурге, объявил о назначении Михаила Ветрова генеральным директором компании. 8 ноября 2022 г. на должность генерального директора Linxdatacenter назначен Михаил Ветров. Его ключевой задачей станет стратегическое управление компанией с фокусом на дальнейшее развитие центров обработки данных (ЦОД) как в текущих, так и в нов

Linxdatacenter защитил цифровую платформу ГК «Монополия» от DDoS-атак Провайдер ИТ-сервисов Linxdatacenter защитил веб-ресурсы группы компаний «Монополия» от хакерских атак. Сервис защи

Прогноз Linxdatacenter: услуги ЦОД подорожают на 20-25% Стоимость услуг провайдеров коммерческих дата-центров в перспективе двух-трех лет может вырасти на 20-25%, по данным аналитиков компании Linxdatacenter. К подорожанию ведет множество факторов, которые вместе можно описать как дефицит инфраструктуры на фоне растущего спроса со стороны бизнеса. Спрос на услуги хостинга и облачные

Апартаменты YE’S перешли в облако Linxdatacenter Международная сеть апарт-отелей YE’S взяла в аренду интернет-канал и облачные вычислительные мощности по модели IaaS у провайдера ИТ-решений для бизнеса Linxdatacenter. Об этом CNews сообщили представители Linxdatacenter. Эти ресурсы позволят предоставлять современные цифровые сервисы клиентам сети отелей. Cеть апарт-отелей YE’S развивае

Linxdatacenter вдвое увеличил команду «облачных» инженеров Сервис-провайдер Linxdatacenter, оказывающий услуги на базе двух собственных ЦОДов в Москве и Санкт-Петербурге, вдвое увеличил команду специалистов, обеспечивающих работоспособность и развитие облачной платформ

Linxdatacenter расширяет сотрудничество с «Лигой цифровой экономики» Провайдер ИТ-инфраструктуры и облачных решений Linxdatacenter сообщил о том, что более чем в 2 раза увеличил объем сотрудничества с ГК «Лига цифровой экономики». Это позволит группе компаний предоставлять отказоустойчивые и надежные облачны

Ресурсы облака Linxdatacenter увеличены в три раза На фоне растущего спроса на облачные сервисы провайдер Linxdatacenter увеличил мощности вычислительной инфраструктуры. Это позволит клиентам облака LinxCloud подключать дополнительные ресурсы без ограничений. Проект по модернизации облачной инфрас

Linxdatacenter вошел в десятку крупнейших поставщиков услуг ЦОД по версии CNews Провайдер Linxdatacenter вошел в топ-10 рейтинга «CNews Analytics: крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России 2021». Компания заняла шестую строчку с более чем 2 тыс. стойко-мест на конец 2021 г. У Linx

Linxdatacenter запускает собственные PaaS-инструменты нтров, собственными решениями в области хранения, обработки данных и информационной безопасности обеспечит нам заметные позиции в сегменте платформенных cloud-решений», – сказал менеджер по продуктам Linxdatacenter Станислав Братчиков. Помимо продуктового подхода, проект предполагает готовые отраслевые предложения, а также решения для конкретных бизнес-задач. Отраслевые пакеты охватывают ра

Петербургское облако Linxdatacenter прошло аттестацию по третьему уровню защищенности рументов, которые обеспечат максимальную безопасность и стабильность их ИТ-инфраструктуры без больших первоначальных затрат», — сказал Георгий Беляков, руководитель отдела информационной безопасности Linxdatacenter. Лицензиат ФСТЭК удостоверил соответствие облачной инфраструктуры Linxdatacenter требованиям по защите персональных данных на всех уровнях: организационном, техническом и

Linxdatacenter: рынок российских облаков вырастет в 2022 г. на 30-35% Аналитики провайдера ИТ-инфраструктуры Linxdatacenter прогнозируют, что в течение 2022 г. рынок российских облачных сервисов увеличи

Анна Мальми назначена региональным директором Linxdatacenter в Петербурге вия петербургских подразделений компании с центральным офисом. Об этом CNews сообщили представители Linxdatacenter. В обязанности Анны Мальми будет входить: организация рабочего процесса сотруд

В Linxdatacenter назначен генеральный директор В Linxdatacenter сменился генеральный директор. С 13 мая 2022 г. компанию возглавил Андрей Перекрест – многолетний руководитель московского ЦОДа Linxdatacenter. Как отмечают в компании, ге

Linxdatacenter получила аккредитацию Минцифры России эффективно работать на рынке облачных сервисов для госсектора. Об этом CNews сообщили представители Linxdatacenter. Процедура аккредитации была инициирована с учетом планов компании по выходу н

Linxdatacenter запускает сервис защиты приложений и инфраструктуры Linx Protect Компания Linxdatacenter сообщает о запуске нового продукта Linx Protect. Он обеспечивает многоуровневу

Облачное направление Linxdatacenter в 2021 году выросло на 20% казателя в 1,3 млрд руб., что на 11% выше 2020 г. Рост выручки за 2021 г. в сегменте облачного направления бизнеса составил 20% относительно прошлогоднего показателя. Таким образом, второй год подряд Linxdatacenter существенно наращивает реализацию облачных продуктов и сервисов. В 2021 г. компания Linxdatacenter объявила о запуске проекта по созданию ведущего облачного сервиса в Росс

РФПИ, Linxdatacenter и «Эр-телеком» построят в Москве ЦОД за $200 миллионов Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации), компания Linxdatacenter, «Эр-телеком холдинг» и Talos Fund I LP, ближневосточный инвестиционный фонд, специализирующийся на инвестициях в перспективные технологии, в том числе в сфере искусственного инт

Linxdatacenter представляет новый продукт по защите клиентских данных Linx Safe Компания Linxdatacenter запускает новый продукт, который выведет на новый уровень обеспечение безопасности корпоративных данных клиентов – Linx Safe. Новый продукт отвечает на растущий запрос клиентов п

Linxdatacenter: сроки поставок ИТ-оборудования из-за дефицита чипов выросли в 4-5 раз Глобальный дефицит поставок микрочипов увеличивается и проникает в новые сферы. Ситуация будет только ухудшаться в 2022 г., полагают аналитики Linxdatacenter. По состоянию на начало 2022 г. прогнозы ИТ-экспертов касательно нарушения цепочек поставок ИТ-оборудования в результате дефицита компонентов инфраструктуры полностью сбылись. Об

Linxdatacenter помогает G-Core Labs развивать CDN-сеть и экосистему продуктов ских дата-центров, размещающих у себя элементы сети. В рамках развития глобальной CDN-сети и повышения ее отказоустойчивости часть инфраструктуры G-Core Labs была размещена в центрах обработки данных Linxdatacenter в Москве и Санкт-Петербурге. «ЦОДы Linxdatacenter зарекомендовали себя в качестве надежных локаций для развертывания инфраструктуры CDN-сети компании. G-Core Labs получает

Linxdatacenter развернула IaaS-решение для Phenom People Международный поставщик решений по хранению данных, облачных сервисов и телекоммуникаций Linxdatacenter обеспечил IaaS-решение для международного провайдера HR-услуг Phenom People. Цель – оптимизировать работу компании с персональными данными. Phenom People – глобальная HR-компания

Linxdatacenter подтвердила выполнение требований стандарта PCI DSS На фоне роста безналичных платежей в России Linxdatacenter подтвердила соответствие ИТ-инфраструктуры и операционных процессов дата-центров стандарту PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard 3.2.1). Компания Linxdatacente

Исследование Linxdatacenter: лишь 23% облачных провайдеров отправляют КП по запросу в пределах 24 часов ивания. Нам удалось посмотреть на свою работу «глазами клиента» и выявить области, в первую очередь требующие улучшения», – сказал Евгений Макарьин, руководитель группы разработки продуктов и решений Linxdatacenter.

В облаке Linxdatacenter появились новые инструменты для резервирования данных or. Клиенты получили возможность управлять своими виртуальными машинами из единого окна и настраивать для них сценарии резервного копирования. Новый инструмент запущен и активирован на всех площадках Linxdatacenter – в Москве, Санкт-Петербурге и Варшаве для пользователей облачных сервисов компании, которые используют комбинацию инструментов Veeam + vСloud. «Мы внедрили панель управления рез

Московское облако Linxdatacenter прошло аттестацию по второму уровню защищенности дата-центра в Москве. Платформа официально соответствует требованиям, предъявляемым к ИТ-инфраструктуре по обеспечению второго уровня защищенности персональных данных (УЗ-2). Прохождением аттестации Linxdatacenter подтвердила компетенции в области работы с персональными данными в соответствии с требованиями 152-ФЗ. Уровень защищенности определяет, от чего предполагается защищать персональн

«Эр-телеком» и РФПИ выкупили российские ЦОДы голландских связистов Покупка российской «дочки» Linxdatacenter Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с интернет-провайдером «Эр-

РФПИ и «ЭР-Телеком» инвестируют в создание облачного сервиса на базе активов Linxdatacenter ных инвестициях в создание ведущего автономного облачного сервиса в России на базе активов компании Linxdatacenter. Консорциум инвесторов проинвестировал в приобретение 100% компании ООО «Связь

ЦОД Linxdatacenter получил сертификацию ISO 22301:2019 с помощью AR и смарт-очков Дата-центр компании Linxdatacenter в Санкт-Петербурге прошел сертификацию BSI на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22301:2019 в удаленном режиме. ЦОД Linxdatacenter стал первым дата-цент