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Linxdatacenter: рынок российских облаков вырастет в 2022 г. на 30-35%

Аналитики провайдера ИТ-инфраструктуры Linxdatacenter прогнозируют, что в течение 2022 г. рынок российских облачных сервисов увеличится на треть. Такая динамика обусловлена возросшими рисками использования зарубежных облаков в условиях санкций и задачей локализации ИТ-ресурсов. Об этом CNews сообщили представители Linxdatacenter.

По мнению экспертов Linxdatacenter, прирост количества заказчиков, которые переводят ИТ-инфраструктуру в облака отечественных провайдеров, произойдет в основном за счет локальных филиалов ушедших из России иностранных компаний.

Речь идет о разных отраслях: FMCG, ритейл, производство и др. Работая на российском рынке, они зачастую размещали ИТ-инфраструктуру за рубежом. Сегодня, проходя процедуру реорганизации и выделяясь в отдельное юридическое лицо, таким компаниям приходится пересматривать подход к хранению данных и приложений.

Еще один фактор роста – необходимость российских компаний обеспечить доступность и отказоустойчивость облачных приложений, а также безопасность данных в условиях внешних рисков.

Многие бизнес-организации пользовались услугами крупнейших мировых провайдеровAmazon, Google, Microsoft. После введения санкций ряд компаний, в том числе крупных, столкнулся с ограничением доступа к ресурсам в зарубежных облаках, запретом на использование облачного сервиса или невозможностью его оплаты из России.

Часть организаций переводит инфраструктуру на российские облачные платформы превентивно.

«В феврале-марте мы наблюдали лавинообразный рост запросов от бизнеса на предоставление облачной инфраструктуры, на миграцию ресурсов с зарубежных платформ. Основные задачи – минимизировать риски, связанные с труднодоступностью зарубежных инфраструктурных сервисов, и локализовать данные корпоративных клиентов внутри страны», – сказал директор по продажам Linxdatacenter Роман Шулимов.

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По его словам, сегодня всплеск спроса прошел. Однако существенного снижения интереса к российским облакам не произойдет.

«Мы не видим стремления зарубежных вендоров вернуться на российский рынок, – отметил Роман Шулимов. – Поэтому по итогам года мы ожидаем увеличения спроса на рынке российских облачных сервисов на 30-35%».

***

Linxdatacenter – участник международного рынка высокотехнологичных ИТ-решений для бизнеса. География услуг Linxdatacenter охватывает рынки России, Центральной и Восточной Европы и Скандинавии. Компания работает на ИТ-рынке с 2001 г.

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Linxdatacenter предоставляет облачные решения и сервисы в области хранения данных в собственных дата-центрах уровня TIER III в Москве и Санкт-Петербурге. Портфолио Linxdatacenter включает услугу частного доступа к глобальным облачным сервисам, таким как Amazon Web Services и Google Cloud Platform. Компания Linxdatacenter является сертифицированным поставщиком инфраструктурных решений и юридической поддержки в области обработки персональных данных (152-ФЗ).

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