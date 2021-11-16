Linxdatacenter развернула IaaS-решение для Phenom People

Международный поставщик решений по хранению данных, облачных сервисов и телекоммуникаций Linxdatacenter обеспечил IaaS-решение для международного провайдера HR-услуг Phenom People. Цель – оптимизировать работу компании с персональными данными.

Phenom People – глобальная HR-компания, специализирующаяся на разработке ИТ-решений для бизнеса и соискателей. Компания предоставляет своим клиентам доступ к SaaS-платформе Talent Experience Management (Phenom TXM), основанной на искусственном интеллекте.

Платформа Phenom TXM предлагает универсальные решения для кандидатов, рекрутеров, сотрудников и руководителей, которые избавляют их от необходимости использования многочисленных HR-инструментов, сокращают время и стоимость подбора кандидатов, а также помогают в развитии профессиональных качеств и повышении эффективности специалистов. Благодаря сочетанию возможностей искусственного интеллекта, умного поиска и комплексной интеграции, TXM предлагает пользователям персонализированные рекомендации в отношении вакансий и карьерного роста.

В ежедневной работе Phenom People сталкивается с необходимостью сбора, обработки и хранения огромного массива персональных данных – соискателей, сотрудников, рекрутеров. Для обслуживания текущих бизнес-процессов компания использует собственную ИТ-инфраструктуру, построенную в AWS.

При выходе на российский рынок Phenom People понадобилась экспертиза по проектированию оптимальной архитектуры ИТ-решения для соблюдения российского законодательства о персональных данных. Компании были нужны квалифицированные специалисты и средства для развертывания ИТ-решения с соблюдением основных требований 152-ФЗ и собственных ИБ-стандартов.

Для сохранения в России привычных практик и процессов Phenom People был выполнен частичный перенос баз данных в облако Linxdatacenter, с прямым соединением по выделенному каналу на базе услуги Direct Cloud Connect. Таким образом обеспечивается дополнительный уровень защиты данных, исключаются риски, связанные с использованием интернет-каналов связи.

«Для крупных международных компаний, осваивающих новые рынки, организация качественной и надежной связности между несколькими облачными платформами становится все более востребованным сервисом. Развернутое IaaS-решение с синхронизацией между базами данных в облаках Linxdatacenter и AWS позволяет Phenom People поддерживать все привычные для компании алгоритмы работы и высокие стандарты качества», – сказал Роман Шулимов, директор по продажам компании Linxdatacenter.