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AMD Phenom

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16.11.2021 Linxdatacenter развернула IaaS-решение для Phenom People

сов и телекоммуникаций Linxdatacenter обеспечил IaaS-решение для международного провайдера HR-услуг Phenom People. Цель – оптимизировать работу компании с персональными данными. Phenom P
08.10.2013 Call of Duty: Ghosts. Системные требования

ные требования:[/list][*] Windows 7 64-Bit / Windows 8 64-Bit [*] Intel Core 2 Duo E8200 2.66 GHZ / AMD Phenom X3 8750 2.4 GHZ [*] 6 GB RAM [*] 50 GB свободного места [*] NVIDIA GeForce GTX 550
19.06.2013 Системные требования Mortal Kombat

GeForce 8800 GTS / AMD Radeon 3850 DX 10 Windows XP и DirectX 9.0c не поддерживаетсяРекомендуемые требования: ОС: (64-bit) Windows Vista, Windows 7, Windows 8 Процессор: Intel Core i5 750, 2.67 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz Память: 4 GB Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6950 DX 11
03.04.2013 Системные требования Resident Evil Revelations

лучше Память: 2 GB Видео: 256MB или больше, NVIDIA GeForce 8800GTS или лучше, ATI Radeon HD3850 или лучше 8 GB свободного места на дискеРекомендуемые требования: Intel Core 2 Quad 2.7 Ghz или лучше, AMD Phenom II X4 3 Ghz или лучше Память: 4 GB Видео: 512MB или лучше, NVIDIA GeForce GTX 560 или лучше, ATI Radeon HD6950 или лучше 8 GB свободного места на дискеСобытия Resident Evil Revelatio
25.02.2013 Tomb Raider. Системные требования

ть: 1GB (2GB для Vista)Рекомендуемые системные требования: Windows Vista, Windows 7 or Windows 8 Видеокарта с поддержкой DirectX 11, 1GB: AMD Radeon HD 4870, nVidia GTX 480 Четырехъядерный процессор: AMD Phenom II X2 565, Intel Core i5-750 Память: 4GBTomb Raider – это история о том, как закаляется характер, о том, как неопытная девушка превращается в бесстрашную расхитительницу гробниц. В е
03.12.2012 Crysis 3. Системные требования

вания: Windows Vista, Windows 7, Windows 8 Видеокарта DirectX 11 1Gb RAM Четырехъядерный процессор 4GB памятиПример 1 (Nvidia/Intel): Nvidia GTX 560 Intel Core i3-530Пример 2 (AMD): AMD Radeon HD5870 AMD Phenom II X2 565Для игры на максимальный настройках графики: Windows Vista, Windows 7 or Windows 8 Видеокарта DirectX 11 1Gb RAM Четырехъядерный процессор 8GB памятиПример 1 (Nvidia/Intel):
04.09.2012 Системные требования Call Of Duty: Black Ops 2

ска игры потребуется: Windows Vista SP2 или Windows 7 Процессор: Intel Core2 Duo E8200 2.66 GHz или AMD Phenom X3 8750 2.4 GHz Память: 2GB для 32-битной ОС или 4GB для 64-битной ОС Видеокарта:

06.05.2012 Resident Evil: Operation Raccoon City. Системные требования

Видеокарта: NVIDIA GeForce 8800GTS или лучше, ATI Radeon HD 3850 или лучше DirectX 9.0cРекомендуемые системные требования: Windows Vista®/XP, Windows 7 Процессор: Intel Core 2 Quad 2.7 Ghz или лучше, AMD Phenom II X4 3 Ghz или лучше Память: 4 GB Свободное место на диске: 8 GB Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 560 или лучшеДля установки и активации игры требуется интернет-соединение.
10.01.2012 Kingdoms of Amalur: Reckoning. Системные требования

ео: NVIDIA GeForce 8800 GT 512MB или лучше; ATI Radeon HD3650 512MB или лучше DirectX 9.0cРекомендуемы системные требования: Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1 Intel Core 2 Quad 2.4GHz, AMD Phenom X4 2.6GHz или лучше Память: 3GB для Windows XP; 4GB для Vista и Windows 7 10.5GB свободного места Видео: NVIDIA GeForce GTX260 1GB RAM или лучше; ATI Radeon HD4850 1GB RAM или лучше

02.11.2011 Системные требования Saints Row: The Third

рта Видеокарта для кооперативного режима: NVIDIA GeForce 8800 с 640MB на борту, ATI Radeon HD3800 с 1GB видепамяти Интернет-подключение для SteamРекомендуемые требования: Процессор: Intel Core i5 или AMD Phenom II X4 или лучше Memory: 4GB System RAM or more Видео: 1GB с поддержкой Shader Model 4.0: серии NVIDIA GeForce GTX 400, ATI Radeon HD5000 или лучше DirectX 11 10GB свободного места Di
11.10.2011 Sonic Generations для РС

лент AMD 2GB RAM (Windows 7/XP)/3GB RAM (Windows Vista) Видеокарта NVIDIA GeForce 8800 / ATI Radeon HD 2900 11 GB свободного места на дискеРекомендуемые требования: Windows 7 Intel Core i5 2.66 GHz / AMD Phenom II X4 3.0 GHz 3GB RAM Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 / ATI Radeon HD 5850 11 GB свободного места на дискеВыход Sonic Generations приурочен к двадцатилетнему юбилею серии видеоигр

30.08.2011 Hard Reset. Дата и системные требования

- совместимый звукРекомендуемые требования: Windows XP/Vista/7 Процессор: Intel Quad Core 2.3 GHz / AMD Phenom II x4 2.5 GHz RAM: 3 GB 4 GB свободного места Видеокарта: 512 MB NVIDIA GeForce 98
04.05.2011 Deus Ex: HR. Системные требования

Память: 1 GB RAM (Windows XP) / 2 GB (Windows Vista, Windows 7) Видео: серия NVIDIA GeForce 8ххх или ATI Radeon HD 2ххх или лучше 8.5 GB свободного местаРекомендуемые требования: Windows 7 Процессор: AMD Phenom II X4 или Intel Core 2 Quad или лучше Память: 2 GB Видео: AMD Radeon HD 5850 8.5 GB свободного места
15.02.2011 AMD уничтожит бренды Athlon, Phenom и Sempron

Компания AMD собирается поменять рыночные названия своих процессоров - заменить бренды Athlon, Phenom и Sempron на аббревиатуры A, FX и E.  A-серия будет включать устройства среднего класса, FX - топовые, а E - самые бюджетные.
17.12.2010 Dragon Age 2. Системные требования

D 2600 Pro 256 MB, NVIDIA GeForce 7900 GS 256 MB Свободно место на диске: 7 GB Звук: Direct X 9.0c - совместимая звуковая картаРекомендуемые системные требования: Процессор Intel Core 2 Quad 2.4 GHz, AMD Phenom II X3 Triple core 2.8 GHz Память: 2GB (4 GB Vista и Windows 7) Видеокарта: ATI 3850 512 MB или лучше, NVIDIA 8800GTS 512 MB или лучше Видеокарта для DirectX 11: ATI 5850 или лучше, N
23.11.2010 MSI представила ноутбук на базе процессора AMD Phenom II

Компания Microstar анонсировала новую модель игрового ноутбука на базе трехъядерного процессора AMD Phenom II. Речь идет об устройстве FX610MX, представляющем собой 15.6-дюймовый мобильный

20.10.2010 Call of Duty: Black Ops. Системные требования

лаб".Минимальные системные требования: Windows Vista / XP / 7 Процессор: Intel Core 2 Duo E6600 или AMD Phenom X3 8750 или лучше Память: 2GB Свободное место: 12GB Видеокарта с поддержкой Shader
10.09.2010 Arcania: Gothic 4. Системные требования

II x2 @ 2.8 GHz Память: 2 GB RAM Видео: GeForce 8800 GTX DirectX 9.0c или выше Свободного места на диске: 9 GBРекомендуемые системные требования: Windows XP/Vista/7 Процессор: Intel Core I7 @ 3 GHz / AMD Phenom II x4 @ 3 GHz Память: 4 GB RAM Видео: GeForce GTX 295 DirectX 9.0c или выше Свободного места на диске: 9 GBСобытия игры "Готика 4: Аркания" развернутся спустя 10 лет после третьей ча
23.08.2010 MSI показала ноутбук на процессоре AMD Phenom II

MSI FX600. Устройство FX610 представляет собой портативный компьютер, работающий на базе процессора AMD Phenom II. В компьютере устанавливается видеокарта Nvidia GeForce GT 325M с 1 Гб памяти,

27.07.2010 Ноутбуки Lenovo ThinkPad Edge: гибкие решения для бизнеса

ут заказать ноутбук с двухъядерным экономичным AMD Athlon Neo X2 или же с более мощным трехъядерным AMD Phenom X3. ThinkPad Edge могут поставляться в разных цветах и с разными процессорами Ноут
16.06.2010 Toshiba вступила в гонку за 3D

Компания Toshiba представила два мультимедийных ноутбука линейки Satellite. Устройства работают под управлением современных процессоров Intel Core i3/i5/i7 (есть вариант AMD Phenom II Quad) и поддерживают технологию NVIDIA Optimus. Речь идет о моделях Satellite A665 и Satellite M645, соответственно, устройствах с 16- и 14-дюймовыми широкоформатными экранами. Он
05.05.2010 Платформа AMD получила распространение в бизнес-ноутбуках HP

а также 4325s, 4425s, 4525s и 425, 625 была положена платформа AMD, включающая мобильные процессоры Phenom II. Две старшие модели, ноутбуки ProBook 6455b и 6555b выполнены в форм-факторе 14 и 1
27.04.2010 Первые 6-ядерные процессоры AMD для геймеров и энтузиастов, топовый чип Phenom II X6 Black Edition

Компания AMD приступила к поставкам 6-ядерных процессоров AMD Phenom II X6 и чипсетов AMD 890FX. Кроме того, компания объявила о доступности нового флагман
08.04.2010 6-ядерные процессоры AMD Phenom смогут варьировать тактовую частоту

-980X. Ответный шаг – за AMD. Ранее компания уже сообщила о том, что поставки 6-ядерных процессоров Phenom начнутся во 2-м квартале 2010 г., однако не стала приводить параметры чипов. Сегодня о
26.01.2010 AMD выпустила 5 процессоров для бюджетных настольных ПК

и низкого ценовых диапазонов пятью новыми моделями: тремя новыми процессорами AMD Athlon II и двумя AMD Phenom II. Новый двухъядерный процессор AMD Athlon II X2 255 обладает тактовой частотой 3
02.11.2009 AMD на "ИгроМире 2009"

пании AMD. Достойные призы ждут достойных победителей!Баталии будут проводиться на мощных компьютерах Irbis F95WG любезно предоставленных компанией К-Системс. Компьютер Irbis F95WG на базе процессора AMD Phenom II 925 X4 и графики ATI Radeon HD 5850 - отличное решение для настоящего геймера!На стенде AMD вас ждут интересные викторины по продукции AMD и истории компании. У вас будет возможно
13.08.2009 AMD выпустил очередной процессор серии Black Edition для энтузиастов

ыпуске четырехъядерного процессора для настольных ПК с самой высокой в мире тактовой частотой – AMD Phenom II X4 965 Black Edition. Являясь составной частью настольной платформы Dragon, этот но
26.05.2009 AMD продолжает переход на более экономичную 45-нм технологию

В настоящее время AMD выпускает на базе 45-нм технологии 4-ядерные и 3-ядерные процессоры серий Phenom II X4 800, Phenom II X4 900 и Phenom II X3 700. С целью скорейшего сокра
24.04.2009 AMD выпустил свой самый мощный настольный процессор

AMD в четверг, 23 апреля, выпустил новый четырехъядерный процессор для настольных систем – Phenom X4 955 Black Edition. Это самый быстрый чип в линейке компании. Он работает на тактово
09.02.2009 AMD расширил линейку 3- и 4-ядерных процессоров Phenom II

Компания AMD объявила о начале поставок новых моделей 3- и 4-ядерных процессором Phenom II, изготовленных с применением 45-нм техпроцесса (кодовое название чипов – Dragon). С
21.01.2009 Процессоры AMD подешевели вслед за чипами Intel

Компания AMD снизила оптовые цены на два четырехъядерных чипа – Phenom II X4 920 и 940. Стоимость первого упала с $235 до $195, второго – c $275 до $225. В к
11.09.2008 AMD снизил цены на трехъядерные процессоры

Компания AMD снизила цены на трехъядерные процессоры Phenom X3. Стоимость Phenom X3 8450 упала на 16,8% до $104 против $125 ранее, цена X3

18.08.2008 AMD : новые процессоры для бизнес-ПК

Компания AMD выпустила два новых процессора Phenom и столько же — Athlon. Новые чипы предназначены для настольных систем и входят в 
25.04.2008 AMD приступил к поставкам новых процессоров

ла к поставкам новых трехъядерных процессоров, в которых ошибка TLB исправлена. Речь идет о моделях AMD Phenom X3 8450, 8650 и 8750 с тактовыми частотами соответственно 2,1, 2,3 и 2,4 ГГц, пред
18.04.2008 Появились компьютеры с процессором AMD Phenom X3

Компании HP, Gateway и eMachines приступили к продажам компьютеров с трехъядерными процессорами AMD Phenom X3. Первыми трехъядерными процессорами стали модели Phenom X3 8400 (2,1 ГГц) и 860
17.03.2008 AMD расписал план выпуска новых процессоров Phenom

Компания AMD планирует выпустить ревизию B3 четырехъядерных процессоров серии Phenom 9x50, включая модели 9850, 9750, 9650, 9550 и 9150, в течение следующих 1-2 недель. Та
26.12.2007 Трехъядерные Phenom появятся в марте

Выход трехъядерных процессоров AMD Phenom перенесен на месяц позже – март будущего года, сообщает DigiTimes со ссылкой на по
25.12.2007 Новые процессоры AMD могут задержаться

anced Micro Devices уведомляет производителей о переносе даты запуска новых моделей четырехъядерных Phenom, включая 9700 и 9900, на II квартал 2008 г. Ранее чипы планировалось выпустить в начал
29.11.2007 Первые трехъядерные Phenom появятся в феврале

Первые процессоры AMD с тремя вычислительными ядрами, Phenom X3, появятся в феврале будущего года, ими станут следующие модели: 7600 и 7700, сообща
27.11.2007 Обнародованы результаты первых тестов Phenom X3

Едва компания AMD успела выпустить четырехъядерные Phenom – а произошло это вместе с анонсом новой настольной платформы под названием Spider – к

Публикаций - 127, упоминаний - 247

AMD Phenom и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4641 94
Intel Corporation 12811 55
AMD Graphics Product Group - ATI 973 46
Nvidia Corp 4002 38
HP Inc. 5883 16
Acer Group - Acer Inc 2776 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 11
Dell EMC 5180 10
Lenovo Group 2447 8
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 8
EA - Electronic Arts 1317 6
Capcom 290 6
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
Новый диск 963 5
Dell Alienware Corp 149 4
Samsung Electronics 11065 4
Microsoft Corporation 25775 4
Toshiba Corporation 2980 4
Microsoft - Activision Blizzard 511 4
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 4
Apple Inc 13156 3
9594 3
Sony 6739 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 3
VAIO 475 3
K-Systems - К-Системс 140 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
Fujitsu 2105 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 2
GlobalFoundries - GF 103 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 2
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 2
EA - BioWare 205 2
Codemasters 244 2
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 2
Infinity Ward 86 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Формоза - Formoza 179 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Eclipse Aviation 22 2
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 2
Volkswagen Audi Group 232 2
Bombardier Inc 27 2
Формоза Альтаир НПКЦ 14 1
Phenom People 1 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Puma - Пума 50 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 104
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 40
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Meyer Dirk - Мейер Дирк 42 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 12
Европа 24964 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
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Германия - Федеративная Республика 13221 3
Китай - Шанхай 833 3
США - Нью-Мексико - Альбукерке 35 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Канада 5082 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Китай - Тайвань 4245 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 2
США - Флорида - Майами 200 2
США - Нью-Мексико 249 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 1
Сомали - Могадишо 14 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Индия - Bharat 5870 1
США - Нью-Йорк 3180 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 1
Чили - Республика 494 1
Греция - Греческая Республика 1017 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 6
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 5
Ergonomics - Эргономика 1755 4
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 2
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Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 2
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Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 2
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
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