Linxdatacenter развернула IaaS-решение для Phenom People сов и телекоммуникаций Linxdatacenter обеспечил IaaS-решение для международного провайдера HR-услуг Phenom People. Цель – оптимизировать работу компании с персональными данными. Phenom P

Call of Duty: Ghosts. Системные требования ные требования:[/list][*] Windows 7 64-Bit / Windows 8 64-Bit [*] Intel Core 2 Duo E8200 2.66 GHZ / AMD Phenom X3 8750 2.4 GHZ [*] 6 GB RAM [*] 50 GB свободного места [*] NVIDIA GeForce GTX 550

Системные требования Mortal Kombat GeForce 8800 GTS / AMD Radeon 3850 DX 10 Windows XP и DirectX 9.0c не поддерживаетсяРекомендуемые требования: ОС: (64-bit) Windows Vista, Windows 7, Windows 8 Процессор: Intel Core i5 750, 2.67 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz Память: 4 GB Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6950 DX 11

Системные требования Resident Evil Revelations лучше Память: 2 GB Видео: 256MB или больше, NVIDIA GeForce 8800GTS или лучше, ATI Radeon HD3850 или лучше 8 GB свободного места на дискеРекомендуемые требования: Intel Core 2 Quad 2.7 Ghz или лучше, AMD Phenom II X4 3 Ghz или лучше Память: 4 GB Видео: 512MB или лучше, NVIDIA GeForce GTX 560 или лучше, ATI Radeon HD6950 или лучше 8 GB свободного места на дискеСобытия Resident Evil Revelatio

Tomb Raider. Системные требования ть: 1GB (2GB для Vista)Рекомендуемые системные требования: Windows Vista, Windows 7 or Windows 8 Видеокарта с поддержкой DirectX 11, 1GB: AMD Radeon HD 4870, nVidia GTX 480 Четырехъядерный процессор: AMD Phenom II X2 565, Intel Core i5-750 Память: 4GBTomb Raider – это история о том, как закаляется характер, о том, как неопытная девушка превращается в бесстрашную расхитительницу гробниц. В е

Crysis 3. Системные требования вания: Windows Vista, Windows 7, Windows 8 Видеокарта DirectX 11 1Gb RAM Четырехъядерный процессор 4GB памятиПример 1 (Nvidia/Intel): Nvidia GTX 560 Intel Core i3-530Пример 2 (AMD): AMD Radeon HD5870 AMD Phenom II X2 565Для игры на максимальный настройках графики: Windows Vista, Windows 7 or Windows 8 Видеокарта DirectX 11 1Gb RAM Четырехъядерный процессор 8GB памятиПример 1 (Nvidia/Intel):

Системные требования Call Of Duty: Black Ops 2 ска игры потребуется: Windows Vista SP2 или Windows 7 Процессор: Intel Core2 Duo E8200 2.66 GHz или AMD Phenom X3 8750 2.4 GHz Память: 2GB для 32-битной ОС или 4GB для 64-битной ОС Видеокарта:

Resident Evil: Operation Raccoon City. Системные требования Видеокарта: NVIDIA GeForce 8800GTS или лучше, ATI Radeon HD 3850 или лучше DirectX 9.0cРекомендуемые системные требования: Windows Vista®/XP, Windows 7 Процессор: Intel Core 2 Quad 2.7 Ghz или лучше, AMD Phenom II X4 3 Ghz или лучше Память: 4 GB Свободное место на диске: 8 GB Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 560 или лучшеДля установки и активации игры требуется интернет-соединение.

Kingdoms of Amalur: Reckoning. Системные требования ео: NVIDIA GeForce 8800 GT 512MB или лучше; ATI Radeon HD3650 512MB или лучше DirectX 9.0cРекомендуемы системные требования: Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1 Intel Core 2 Quad 2.4GHz, AMD Phenom X4 2.6GHz или лучше Память: 3GB для Windows XP; 4GB для Vista и Windows 7 10.5GB свободного места Видео: NVIDIA GeForce GTX260 1GB RAM или лучше; ATI Radeon HD4850 1GB RAM или лучше

Системные требования Saints Row: The Third рта Видеокарта для кооперативного режима: NVIDIA GeForce 8800 с 640MB на борту, ATI Radeon HD3800 с 1GB видепамяти Интернет-подключение для SteamРекомендуемые требования: Процессор: Intel Core i5 или AMD Phenom II X4 или лучше Memory: 4GB System RAM or more Видео: 1GB с поддержкой Shader Model 4.0: серии NVIDIA GeForce GTX 400, ATI Radeon HD5000 или лучше DirectX 11 10GB свободного места Di

Sonic Generations для РС лент AMD 2GB RAM (Windows 7/XP)/3GB RAM (Windows Vista) Видеокарта NVIDIA GeForce 8800 / ATI Radeon HD 2900 11 GB свободного места на дискеРекомендуемые требования: Windows 7 Intel Core i5 2.66 GHz / AMD Phenom II X4 3.0 GHz 3GB RAM Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 / ATI Radeon HD 5850 11 GB свободного места на дискеВыход Sonic Generations приурочен к двадцатилетнему юбилею серии видеоигр

Hard Reset. Дата и системные требования - совместимый звукРекомендуемые требования: Windows XP/Vista/7 Процессор: Intel Quad Core 2.3 GHz / AMD Phenom II x4 2.5 GHz RAM: 3 GB 4 GB свободного места Видеокарта: 512 MB NVIDIA GeForce 98

Deus Ex: HR. Системные требования Память: 1 GB RAM (Windows XP) / 2 GB (Windows Vista, Windows 7) Видео: серия NVIDIA GeForce 8ххх или ATI Radeon HD 2ххх или лучше 8.5 GB свободного местаРекомендуемые требования: Windows 7 Процессор: AMD Phenom II X4 или Intel Core 2 Quad или лучше Память: 2 GB Видео: AMD Radeon HD 5850 8.5 GB свободного места

AMD уничтожит бренды Athlon, Phenom и Sempron Компания AMD собирается поменять рыночные названия своих процессоров - заменить бренды Athlon, Phenom и Sempron на аббревиатуры A, FX и E. A-серия будет включать устройства среднего класса, FX - топовые, а E - самые бюджетные.

Dragon Age 2. Системные требования D 2600 Pro 256 MB, NVIDIA GeForce 7900 GS 256 MB Свободно место на диске: 7 GB Звук: Direct X 9.0c - совместимая звуковая картаРекомендуемые системные требования: Процессор Intel Core 2 Quad 2.4 GHz, AMD Phenom II X3 Triple core 2.8 GHz Память: 2GB (4 GB Vista и Windows 7) Видеокарта: ATI 3850 512 MB или лучше, NVIDIA 8800GTS 512 MB или лучше Видеокарта для DirectX 11: ATI 5850 или лучше, N

MSI представила ноутбук на базе процессора AMD Phenom II Компания Microstar анонсировала новую модель игрового ноутбука на базе трехъядерного процессора AMD Phenom II. Речь идет об устройстве FX610MX, представляющем собой 15.6-дюймовый мобильный

Call of Duty: Black Ops. Системные требования лаб".Минимальные системные требования: Windows Vista / XP / 7 Процессор: Intel Core 2 Duo E6600 или AMD Phenom X3 8750 или лучше Память: 2GB Свободное место: 12GB Видеокарта с поддержкой Shader

Arcania: Gothic 4. Системные требования II x2 @ 2.8 GHz Память: 2 GB RAM Видео: GeForce 8800 GTX DirectX 9.0c или выше Свободного места на диске: 9 GBРекомендуемые системные требования: Windows XP/Vista/7 Процессор: Intel Core I7 @ 3 GHz / AMD Phenom II x4 @ 3 GHz Память: 4 GB RAM Видео: GeForce GTX 295 DirectX 9.0c или выше Свободного места на диске: 9 GBСобытия игры "Готика 4: Аркания" развернутся спустя 10 лет после третьей ча

MSI показала ноутбук на процессоре AMD Phenom II MSI FX600. Устройство FX610 представляет собой портативный компьютер, работающий на базе процессора AMD Phenom II. В компьютере устанавливается видеокарта Nvidia GeForce GT 325M с 1 Гб памяти,

Ноутбуки Lenovo ThinkPad Edge: гибкие решения для бизнеса ут заказать ноутбук с двухъядерным экономичным AMD Athlon Neo X2 или же с более мощным трехъядерным AMD Phenom X3. ThinkPad Edge могут поставляться в разных цветах и с разными процессорами Ноут

Toshiba вступила в гонку за 3D Компания Toshiba представила два мультимедийных ноутбука линейки Satellite. Устройства работают под управлением современных процессоров Intel Core i3/i5/i7 (есть вариант AMD Phenom II Quad) и поддерживают технологию NVIDIA Optimus. Речь идет о моделях Satellite A665 и Satellite M645, соответственно, устройствах с 16- и 14-дюймовыми широкоформатными экранами. Он

Платформа AMD получила распространение в бизнес-ноутбуках HP а также 4325s, 4425s, 4525s и 425, 625 была положена платформа AMD, включающая мобильные процессоры Phenom II. Две старшие модели, ноутбуки ProBook 6455b и 6555b выполнены в форм-факторе 14 и 1

Первые 6-ядерные процессоры AMD для геймеров и энтузиастов, топовый чип Phenom II X6 Black Edition Компания AMD приступила к поставкам 6-ядерных процессоров AMD Phenom II X6 и чипсетов AMD 890FX. Кроме того, компания объявила о доступности нового флагман

6-ядерные процессоры AMD Phenom смогут варьировать тактовую частоту -980X. Ответный шаг – за AMD. Ранее компания уже сообщила о том, что поставки 6-ядерных процессоров Phenom начнутся во 2-м квартале 2010 г., однако не стала приводить параметры чипов. Сегодня о

AMD выпустила 5 процессоров для бюджетных настольных ПК и низкого ценовых диапазонов пятью новыми моделями: тремя новыми процессорами AMD Athlon II и двумя AMD Phenom II. Новый двухъядерный процессор AMD Athlon II X2 255 обладает тактовой частотой 3

AMD на "ИгроМире 2009" пании AMD. Достойные призы ждут достойных победителей!Баталии будут проводиться на мощных компьютерах Irbis F95WG любезно предоставленных компанией К-Системс. Компьютер Irbis F95WG на базе процессора AMD Phenom II 925 X4 и графики ATI Radeon HD 5850 - отличное решение для настоящего геймера!На стенде AMD вас ждут интересные викторины по продукции AMD и истории компании. У вас будет возможно

AMD выпустил очередной процессор серии Black Edition для энтузиастов ыпуске четырехъядерного процессора для настольных ПК с самой высокой в мире тактовой частотой – AMD Phenom II X4 965 Black Edition. Являясь составной частью настольной платформы Dragon, этот но

AMD продолжает переход на более экономичную 45-нм технологию В настоящее время AMD выпускает на базе 45-нм технологии 4-ядерные и 3-ядерные процессоры серий Phenom II X4 800, Phenom II X4 900 и Phenom II X3 700. С целью скорейшего сокра

AMD выпустил свой самый мощный настольный процессор AMD в четверг, 23 апреля, выпустил новый четырехъядерный процессор для настольных систем – Phenom X4 955 Black Edition. Это самый быстрый чип в линейке компании. Он работает на тактово

AMD расширил линейку 3- и 4-ядерных процессоров Phenom II Компания AMD объявила о начале поставок новых моделей 3- и 4-ядерных процессором Phenom II, изготовленных с применением 45-нм техпроцесса (кодовое название чипов – Dragon). С

Процессоры AMD подешевели вслед за чипами Intel Компания AMD снизила оптовые цены на два четырехъядерных чипа – Phenom II X4 920 и 940. Стоимость первого упала с $235 до $195, второго – c $275 до $225. В к

AMD снизил цены на трехъядерные процессоры Компания AMD снизила цены на трехъядерные процессоры Phenom X3. Стоимость Phenom X3 8450 упала на 16,8% до $104 против $125 ранее, цена X3

AMD : новые процессоры для бизнес-ПК Компания AMD выпустила два новых процессора Phenom и столько же — Athlon. Новые чипы предназначены для настольных систем и входят в

AMD приступил к поставкам новых процессоров ла к поставкам новых трехъядерных процессоров, в которых ошибка TLB исправлена. Речь идет о моделях AMD Phenom X3 8450, 8650 и 8750 с тактовыми частотами соответственно 2,1, 2,3 и 2,4 ГГц, пред

Появились компьютеры с процессором AMD Phenom X3 Компании HP, Gateway и eMachines приступили к продажам компьютеров с трехъядерными процессорами AMD Phenom X3. Первыми трехъядерными процессорами стали модели Phenom X3 8400 (2,1 ГГц) и 860

AMD расписал план выпуска новых процессоров Phenom Компания AMD планирует выпустить ревизию B3 четырехъядерных процессоров серии Phenom 9x50, включая модели 9850, 9750, 9650, 9550 и 9150, в течение следующих 1-2 недель. Та

Трехъядерные Phenom появятся в марте Выход трехъядерных процессоров AMD Phenom перенесен на месяц позже – март будущего года, сообщает DigiTimes со ссылкой на по

Новые процессоры AMD могут задержаться anced Micro Devices уведомляет производителей о переносе даты запуска новых моделей четырехъядерных Phenom, включая 9700 и 9900, на II квартал 2008 г. Ранее чипы планировалось выпустить в начал

Первые трехъядерные Phenom появятся в феврале Первые процессоры AMD с тремя вычислительными ядрами, Phenom X3, появятся в феврале будущего года, ими станут следующие модели: 7600 и 7700, сообща