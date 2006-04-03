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Формоза Альтаир НПКЦ

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.04.2006 "Формоза-Альтаир" выиграла конкурсы на поставку компьютерного оборудования 4
30.06.2005 "Формоза" поставит Москве компьютеры на 113 млн. руб. 1
21.12.2004 "Формоза" увеличила продажи на 25% 4
08.07.2002 "Стинс Коман Корпорейшн" выиграла тендеры МГУ и МВД 1
27.06.2002 Formoza Stargate - линейка мониторов "Формоза" 1
27.06.2002 "Формоза" провела конференцию, посвященную девятилетию компании 2
20.06.2002 "Формоза" проведет в Подмосковье любительское ралли 3
11.03.2002 Нижний Новгород: "Обучение для будущего" началось 1
11.03.2002 Нижний Новгород: "Обучение для будущего" началось 1
07.03.2002 "Формоза" примет участие в программе Intel "Обучение для будущего" 1
01.03.2002 Владимир Шаров, "Формоза": "Очень напоминаю себе динозавра компьютерного бизнеса" 1
26.04.2001 "Формоза" и Lucky Star представили новые материнские платы 1
20.04.2001 Новый модельный ряд серверов компании "Формоза-Альтаир" 1

Публикаций - 14, упоминаний - 23

Формоза Альтаир НПКЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Формоза - Formoza 179 13
Intel Corporation 12811 7
Формоза - Formoza Software House - FSH 14 4
Microsoft Corporation 25775 4
Altair Engineering 33 2
Корвет Трейдинг 1 1
Samsung Electronics 11065 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Apple Inc 13156 1
LG Electronics 3735 1
HP Inc. 5883 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
Merlion iRU - Деловой офис 352 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 1
AMD Graphics Product Group - ATI 973 1
Прайм Груп - Prime Group 74 1
Nvidia Corp 4002 1
OLDI - ОЛДИ 14 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 110 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 1
K-Systems - К-Системс 140 1
Rover - RoverComputers 423 1
Ф-Центр 27 1
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 94 1
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 4
МКСК - МосКапСтройКомплект 8 1
Москапстрой - Москапстрой-Недвижимость 10 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 2
Правительство Москвы - Москомспорт - Департамент спорта города Москвы 27 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 6
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 4
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 1
Рекордер - магнитофон - магнитола - видеомагнитофон 350 1
HRM - Расчет отпуска 873 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 1
Моноблок - Monoblock PC 1115 1
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 1
СKD - Complete Knock Down - сборка "узлами" 2 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 1
Аксессуары 4282 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
Формоза ООП - Открытая Образовательная ПлатформаФормоза 7 3
Microsoft Office 4170 3
Microsoft Office XP 81 3
Microsoft Publisher 35 3
Формоза - Formoza Stargate 2 2
Минобрнауки РФ - ФЦП Дети России Минобразования России 29 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 1
Samsung SyncMaster 71 1
AMD Phenom 127 1
Nvidia nForce 111 1
Шаров Владимир 35 2
Фефелов Олег 3 1
Купряшкин Александр 3 1
Квас Олег 1 1
Самойлова Елена 10 1
Абачев Абулферз 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Китай - Тайвань 4245 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
Испания - Королевство 3840 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 1
Италия - Рим 208 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 363 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
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